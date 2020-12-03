Главное о коронавирусе на 3 декабря: поступление «Спутник V» в Татарстан, вакцинация может начаться в декабре

Риски от одежды



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 87 новых случаев коронавируса. Всего на 3 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 601 случай COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 294 человек, в том числе 79 за минувшие сутки. Умер 141 человек.

В Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждении республики.

В Казани 650 человек примут участие в третьем этапе испытания вакцины «ЭпиВакКорона». Татарстанцев уже начали прививать. Испытания продлятся полгода.

В Татарстане официально подтвердились еще три смерти от коронавируса. Мужчина и женщина 1949 годов рождения попали в больницу с пневмонией, их состояние ухудшилось на фоне сопутствующих заболеваний. Третьей жертвой ковида стала женщина того же года рождения. Она попала в больницу с пневмонией, имела место полиорганная недостаточность. С начала пандемии в республике зафиксирован 141 летальный случай от COVID-19.

Фото Рината Назметдинова

Подведомственным Минздраву Татарстана лабораториям, которые делают ПЦР-тесты на коронавирус, выделят средства на оснащение. Данное постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Работодатели в Татарстане стали реже упоминать коронавирус в вакансиях. С середины марта по середину июля число упоминаний достигало 168, а за последние три месяца сократилось до 143. Чаще слова «ковид», «коронавирус» и «COVID» встречаются в сфере медицины и фармацевтики и в вакансиях таких сфер, как «строительство, недвижимость», «ИТ, телеком», «транспорт», «продажи» и «рабочий персонал».

В Минздраве Татарстана посоветовали педагогам переодеваться после работы в качестве профилактической меры. По словам заместителя министра здравоохранения РТ — начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, данная мера может выглядеть излишеством, но стоит рассмотреть этот вопрос, поскольку «форма, в которой они работают, если она является той же, в которой они приходят домой, то это риски».

Фото mos.ru

«Побочки» вакцины

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 502 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 375 546 человек, а выздоровевших — до 1 859 851 человек.



Зафиксировано 554 смерти. За весь период в России от коронавируса умерло 41 607 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 77,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 493 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 518,7 тыс. человек.



Примерно каждый десятый пациент, сделавший прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту. У 1,5% может заложить нос или запершить в горле, говорится в памятке с рекомендациями, которую выдают вакцинируемым в Москве. При появлении недомогания не стоит волноваться, потому что это индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие указа, который предписывает школам перевести учеников на онлайн-обучение. Теперь они останутся на дистанционке до Нового года.

В Интерполе предупредили о глобальной угрозе роста преступности в государствах из-за распространения вакцин от коронавируса. В организации предупредили, что злоумышленники могут использовать для совершения преступлений каналы поставок препаратов от коронавируса. В связи с этим Интерпол призвал людей быть бдительными при покупке лекарств и медоборудования в интернете.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину о технической возможности начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже в декабре. По ее словам, сейчас завершатся последнее подведение итогов.

Голикова объявила, что распространение COVID-19 в стране замедлилось. По ее словам, уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID-19, это 276 тысяч. За неделю до этого наблюдался постоянный рост. количество свободных коек тоже начинает расти.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны. Исключение составят производственные столовые. Не затронут ограничения доставку, обслуживание навынос и заведения общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

Президент России Владимир Путин распорядился приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе. Он обратил внимание, что в России произведено или будет выпущено в ближайшее время более двух миллионов доз вакцины от коронавируса.

Правительство России утвердило социальные выплаты-студентам медикам, работающим с больными коронавирусом. Студентам вузов выплаты установлены в размере 10 тыс. рублей в месяц. Обучающимся по программам среднего профессионального образования — 7 тыс. рублей в месяц.

На 72-м году жизни от коронавируса умер народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Известно, что он лежал на аппарате ИВЛ целую неделю.



Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ресторанам республики разрешено работать круглосуточно в новогоднюю ночь. В дни каникул заведения общепита будут работать с 6.00 утра до 2.00 ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

Верховный суд РФ сообщил, что магазины вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если это установлено регионом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины против коронавируса. Губернаторы по поручению Михаила Мишустина должны продолжить работу по обеспечению надлежащей медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, которые лечатся дома.

Приостановка чемпионата по хоккею в Финляндии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 64 508 746 человек, 1 492 998 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (13 921 371). На второй строчке — Индия (9 534 964), на третьей — Бразилия (6 436 650). Россия на четвертом месте (2 327 105), на пятом — Франция (2 275 677).



Больше всего смертей зафиксировано в США (273 799). За ними следуют Бразилия (174 515), Индия (138 648), Мексика (107 565) и Великобритания (59 796).



В Финляндии объявили о приостановке чемпионата страны по хоккею из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято после введения новых ограничений в стране. Чемпионат официально будет приостановлен с 3 по 19 декабря. Все матчи, запланированные для проведения на данном отрезке календаря, будут сыграны позднее.

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что риск заражения коронавирусом в семье выше, чем в общественном транспорте или офисе. По их данным, опубликованным в журнале Science, сложнее всего заразиться в медицинских учреждениях, где соблюдаются все меры безопасности. Китайские ученые оценивали риски заражения в разных местах в условиях введенного в стране карантина.

Правительство Украины решило не продлевать коронавирусные ограничения, которые действовали по выходным дням, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако власти рассматривают варианты ужесточения карантина в будущем. В выходные на Украине запрещалась работа большинства предприятий кроме самых необходимых — продуктовых магазинов, аптек, транспорта, заправок. В стране эта мера вызвала много критики.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что карантинные меры в стране будут действовать до 10 января, если ситуация с распространением коронавируса существенно не изменится.

Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела. Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее. Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Это правило действует в том случае, если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими.



Маргарита Головатенко