Главное о коронавирусе на 3 декабря: поступление «Спутник V» в Татарстан, вакцинация может начаться в декабре
Риски от одежды
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 87 новых случаев коронавируса. Всего на 3 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 601 случай COVID-19.
Выздоровели за весь период 9 294 человек, в том числе 79 за минувшие сутки. Умер 141 человек.
- В Татарстан на следующей неделе поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз. Вакцинирование будут проводить 40 медучреждении республики.
- В Казани 650 человек примут участие в третьем этапе испытания вакцины «ЭпиВакКорона». Татарстанцев уже начали прививать. Испытания продлятся полгода.
- В Татарстане официально подтвердились еще три смерти от коронавируса. Мужчина и женщина 1949 годов рождения попали в больницу с пневмонией, их состояние ухудшилось на фоне сопутствующих заболеваний. Третьей жертвой ковида стала женщина того же года рождения. Она попала в больницу с пневмонией, имела место полиорганная недостаточность. С начала пандемии в республике зафиксирован 141 летальный случай от COVID-19.
- Подведомственным Минздраву Татарстана лабораториям, которые делают ПЦР-тесты на коронавирус, выделят средства на оснащение. Данное постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
- Работодатели в Татарстане стали реже упоминать коронавирус в вакансиях. С середины марта по середину июля число упоминаний достигало 168, а за последние три месяца сократилось до 143. Чаще слова «ковид», «коронавирус» и «COVID» встречаются в сфере медицины и фармацевтики и в вакансиях таких сфер, как «строительство, недвижимость», «ИТ, телеком», «транспорт», «продажи» и «рабочий персонал».
- В Минздраве Татарстана посоветовали педагогам переодеваться после работы в качестве профилактической меры. По словам заместителя министра здравоохранения РТ — начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, данная мера может выглядеть излишеством, но стоит рассмотреть этот вопрос, поскольку «форма, в которой они работают, если она является той же, в которой они приходят домой, то это риски».
«Побочки» вакцины
За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 502 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 375 546 человек, а выздоровевших — до 1 859 851 человек.
Зафиксировано 554 смерти. За весь период в России от коронавируса умерло 41 607 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 77,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 493 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 518,7 тыс. человек.
- Примерно каждый десятый пациент, сделавший прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту. У 1,5% может заложить нос или запершить в горле, говорится в памятке с рекомендациями, которую выдают вакцинируемым в Москве. При появлении недомогания не стоит волноваться, потому что это индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета.
- Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие указа, который предписывает школам перевести учеников на онлайн-обучение. Теперь они останутся на дистанционке до Нового года.
- В Интерполе предупредили о глобальной угрозе роста преступности в государствах из-за распространения вакцин от коронавируса. В организации предупредили, что злоумышленники могут использовать для совершения преступлений каналы поставок препаратов от коронавируса. В связи с этим Интерпол призвал людей быть бдительными при покупке лекарств и медоборудования в интернете.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину о технической возможности начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже в декабре. По ее словам, сейчас завершатся последнее подведение итогов.
- Голикова объявила, что распространение COVID-19 в стране замедлилось. По ее словам, уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID-19, это 276 тысяч. За неделю до этого наблюдался постоянный рост. количество свободных коек тоже начинает расти.
- В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны. Исключение составят производственные столовые. Не затронут ограничения доставку, обслуживание навынос и заведения общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
- Президент России Владимир Путин распорядился приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе. Он обратил внимание, что в России произведено или будет выпущено в ближайшее время более двух миллионов доз вакцины от коронавируса.
- Правительство России утвердило социальные выплаты-студентам медикам, работающим с больными коронавирусом. Студентам вузов выплаты установлены в размере 10 тыс. рублей в месяц. Обучающимся по программам среднего профессионального образования — 7 тыс. рублей в месяц.
- На 72-м году жизни от коронавируса умер народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Известно, что он лежал на аппарате ИВЛ целую неделю.
- Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ресторанам республики разрешено работать круглосуточно в новогоднюю ночь. В дни каникул заведения общепита будут работать с 6.00 утра до 2.00 ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
- Верховный суд РФ сообщил, что магазины вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты, если это установлено регионом.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины против коронавируса. Губернаторы по поручению Михаила Мишустина должны продолжить работу по обеспечению надлежащей медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, которые лечатся дома.
Приостановка чемпионата по хоккею в Финляндии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 64 508 746 человек, 1 492 998 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (13 921 371). На второй строчке — Индия (9 534 964), на третьей — Бразилия (6 436 650). Россия на четвертом месте (2 327 105), на пятом — Франция (2 275 677).
Больше всего смертей зафиксировано в США (273 799). За ними следуют Бразилия (174 515), Индия (138 648), Мексика (107 565) и Великобритания (59 796).
- В Финляндии объявили о приостановке чемпионата страны по хоккею из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято после введения новых ограничений в стране. Чемпионат официально будет приостановлен с 3 по 19 декабря. Все матчи, запланированные для проведения на данном отрезке календаря, будут сыграны позднее.
- Китайские ученые провели исследование и выяснили, что риск заражения коронавирусом в семье выше, чем в общественном транспорте или офисе. По их данным, опубликованным в журнале Science, сложнее всего заразиться в медицинских учреждениях, где соблюдаются все меры безопасности. Китайские ученые оценивали риски заражения в разных местах в условиях введенного в стране карантина.
- Правительство Украины решило не продлевать коронавирусные ограничения, которые действовали по выходным дням, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако власти рассматривают варианты ужесточения карантина в будущем. В выходные на Украине запрещалась работа большинства предприятий кроме самых необходимых — продуктовых магазинов, аптек, транспорта, заправок. В стране эта мера вызвала много критики.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что карантинные меры в стране будут действовать до 10 января, если ситуация с распространением коронавируса существенно не изменится.
- Ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали более 7000 донорских образцов крови, собранных Американским Красным Крестом в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела. Результаты предполагают, что COVID-19, возможно, уже прибыл в Соединенные Штаты к декабрю 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее. Вирусологи считают, что наличие антител в крови не говорит о том, что человек болеет в данный момент, а лишь о том, что у него был контакт с вирусом в прошлом.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Это правило действует в том случае, если на улице невозможно соблюдать дистанцию с другими прохожими.
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