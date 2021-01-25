Разработанные в Казани тесты на COVID-19 могут использовать для тестирования на мышиную лихорадку

Фото: Максим Платонов

Разработанные в Татарстане тест-системы на COVID-19 готовятся использовать для тестирования на наличие геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки), сообщил «Реальному времени» на проходящей сейчас в Деревне Универсиады коллегии Минздрава РТ руководитель проекта по разработке тест-систем директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов.

По его словам, тест-системы, разработанные в КФУ, могут быть адаптированы для других целей путем замены всего одного модуля.

Фото: Инна Серова

Для регистрации и внедрения тест-систем в серийное производство, сообщил Ризванов, потребуются дополнительные вложения порядка 2 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в КФУ начата подготовка к регистрации тест-систем, определяющих наличие антител к коронавируса.