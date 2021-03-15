Жителей «Салават купере» отправят за медпомощью в больницу Авиастроя

Летом население соципотечного микрорайона прикрепят к клинике в Авиастрое, а сама она будет преобразована из АО в ГАУЗ

Как стало известно «Реальному времени», в Министерстве здравоохранения Татарстана решили не строить новую городскую больницу для стационарного лечения жителей ЖК «Салават купере», а прикрепить их к АО «Городская клиническая больница №12» в Авиастроительном районе Казани. Это предусмотрено общей концепцией развития горбольницы №12, которая к лету этого года завершит процесс перехода в собственность Татарстана, сообщил нашему изданию главврач больницы Рамиль Ахметов. Причем клиника будет преобразована из АО в ГАУЗ, что позволит ей участвовать в госпрограммах. А дополнительная «салаватовская» квота по программе ОМС обеспечит ГКБ №12 полную загрузку (в будущем здесь будут обслуживать 80 тысяч человек), но сами «салаватовцы» не рады перспективе ездить за лечением в отдаленный район Казани.

Ренационализация



К лету этого года завершится процесс национализации одного из крупных лечебных учреждений Татарстана — АО «Городская клиническая больница №12». Свыше 25 лет клиника функционировала в партнерстве с частными акционерами (физическим лицам из числа трудового коллектива принадлежало 40% акций, остальные 60% находились в муниципальной собственности, а год назад перешли Минземимуществу РТ, — прим. ред.).

Полное возвращение медучреждения в республиканскую собственность знаменательно тем, что АО «ГКБ №12» оказалось единственной частной клиникой, которая была основана на богатом советском наследии. По официальным данным, больница объединяет в себе поликлинику на 750 посещений в смену, многопрофильный стационар на 511 коек, межрайонный травматологический пункт и другие подразделения. Она рассчитана обслуживать до полумиллиона казанцев в год. По своему масштабу она уступает, пожалуй, лишь 7-й городской больнице.



На первом этапе, в начале 2020 года, общество по решению основного акционера МЗИО РТ провело дополнительную эмиссию по увеличению уставного капитала общества с 550 тыс. до 6,626 млн рублей. Фото mzio.tatarstan.ru

Имея мощную инфраструктуру, ГКБ №12 тем не менее теряла позиции на рынке медицинских услуг. Даже квоты по ОМС на оказание лечебно-профилактической медицинской помощи населению Авиастроительного района Казани у нее несколько лет назад перехватило частное ОАО «КДЦ Авиастроительного района», которое теперь обслуживает 26 тысяч взрослого населения. Сколько осталось за 12-й горбольницей, не сообщается, хотя отток «налицо».

Операция по возвращению крупной многопрофильной клиники в собственность республики проходила в три этапа, но к финалу подошла без стратегического партнера-инвестора. В этом качестве рассматривалось казанское ООО «Компания Киль-Волга», являющееся дистрибутором и поставщиком медицинской техники для объектов здравоохранения. Но соучредитель неожиданно вышел из игры. Как сообщил главврач АО «ГКБ №12» и депутат Госсовета РТ Рамиль Ахметов, власти Татарстана в лице Министерства земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО) увеличили свою долю в обществе с 68,8% акций до 96,7%, выкупив и 27% акций у «Компании Киль-Волга».

Национализация ГКБ №12 проходила по классической схеме. На первом этапе, в начале 2020 года, общество по решению основного акционера МЗИО РТ (владело 60%, — прим. ред.) провело дополнительную эмиссию по увеличению уставного капитала общества с 550 тыс. до 6,626 млн рублей. Разумеется, это привело к размыванию доли частных акционеров — она снизилась почти в 10 раз. В выкупе дополнительной эмиссии приняла участие казанская компания-дистрибутор медицинской техники для татарстанских медучреждений ООО «Компания Киль-Волга», которая позиционировалась как будущий стратегический инвестор.

«Думали вложиться новой техникой и технологиями»

— Перед нами стоит серьезная задача по поддержанию инфраструктуры клиники и качества оказания медицинской помощи, — объяснил цель той допэмиссии главврач Рамиль Ахметов. — Для этого необходима современная диагностическая база. Клиника нуждается в модернизации и капитальном ремонте, ведь зданию свыше 70 лет. А между тем доходов от оказания платных услуг не хватает, а 90% медпомощи населению оказывается бесплатно.

Кроме того, статус частного АО не позволял клинике получать федеральные и региональные средства на доплату медицинским работникам. По словам Рамиля Ахметова, заработная плата, особенно для начинающих специалистов, оказалась на 10—15 тыс. рублей ниже, чем в государственных клиниках. В результате в частной клинике образовалась нездоровая текучка кадров, врачи стали уходить в государственные учреждения, где лучшее техническое оснащение и заработная плата.

Негативные последствия частного статуса вынудили основного учредителя — МЗИО РТ — принять решение об увеличении уставного капитала с последующим привлечением частного инвестора в лице «Компании Киль-Волга». По словам Рамиля Ахметова, его инвестиционные обязательства оценивались в 0,5 млрд рублей. Выкупив акции общества в рамках допэмиссии, дистрибутор техники продал их обратно Татарстану (МЗИО РТ). По данным сервера раскрытия информации «Интерфакс», «Компания Киль-Волга» реализовала 27% акций АО «ГКБ №12».



— К сожалению, 2020 год лег тяжелым испытанием и для отрасли здравоохранения. Объем платных услуг снизился в 3 раза. Затраты, которые изначально рассчитала «Компания Киль-Волга», оказались неподъемными. Просчитав весь инвестиционный план, компания решила выйти из бизнеса, — объяснил Рамиль Ахметов причину выхода будущего партнера из капитала общества.



Таким образом, единственным приобретателем всего объема допэмиссии стало государство, а МЗИО РТ консолидировало 96,6% акций, сообщил главврач 12-й.

Государство выкупит доли у остальных частников

На заключительном этапе государство намерено выкупить оставшиеся 3,4% акций у частных лиц. В настоящее время идет рыночная оценка стоимости активов АО «ГКБ №12». После того как она пройдет экспертизу, акции будут выкуплены. И прежде всего у экс-гендиректора и совладельца клиники Тауфика Сафина (ему около 80 лет). Пять лет назад он гордился тем, что эксперимент с ГЧП в Татарстане показал эффективность.

— Мне небезразлична судьба нашей больницы, я чувствую себя ответственным за нее, — рассказывал Сафин накануне своей отставки в 2015 году. — Эксперимент, к счастью, оказался удачным: наша больница уже два десятилетия полностью решает свои социальные задачи и при этом существует исключительно на те деньги, которые сама зарабатывает. Только за последние три года мы вложили в переоборудование клиники 175 миллионов рублей, не попросив ни копейки у государства! За этот короткий срок мы открыли травмоцентр 1-го уровня, который обслуживает три района Казани, современный клинический нейрохирургический комплекс, первичный сосудистый центр, отделение восстановительного лечения, центр слуха… Наша клиника стала современным многофункциональным медицинским центром, а самая ценная ее составляющая — это квалифицированные сотрудники, коллектив. И то, что они — главная ценность, не просто слова: сегодня зарплата в нашей клинике выше, чем в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Однако в современных реалиях частные медклиники оказались отрезанными от федеральных и региональных проектов в области здравоохранения: государство не допускает их к госинвестициям.



Другого пути нет

Финальным аккордом станет преобразование клиники из АО в ГАУЗ (государственное автономное учреждение здравоохранения).



— Больницей интересовались многие инвесторы, а мы привлекали крупные московские медицинские организации, — рассказал о поисках партнеров главврач ГКБ №12 Рамиль Ахметов. — Но оценив состояние больницы и необходимость вкладывания колоссальных средств в переоснащение, желающих не нашлось.



В результате было принято решение о реорганизации клиники из коммерческого учреждения в ГАУЗ: «Это единственный путь, который дает возможность участвовать во всех федеральных и региональных программах, получать доплаты для медработников, модернизироваться и развиваться дальше», — объяснил цель преобразований Ахметов.

В новой концепции предполагается, что клиника будет оказывать общую терапевтическую и экстренную неотложную помощь, а также проводить хирургические операции. Сосудистый центр продолжит работу, но ждать появления на его базе нового специализированного учреждения не стоит. Клиника ориентирована на широкие массы, пояснил Рамиль Ахметов. Поэтому к ней будет прикреплено взрослое население ЖК «Салават купере». Это можно рассматривать как «подъемные» от государства, так как дополнительная квота по программе ОМС для обслуживания жителей микрорайона обеспечит приток поступлений от фонда ОМС.



Клиника ориентирована на широкие массы, пояснил Рамиль Ахметов. Поэтому к ней будет прикреплено взрослое население ЖК «Салават купере». Фото: Максим Платонов

По оценке Ахметова, в перспективе ГКБ №12 будет обслуживаться 80 тысяч взрослого населения. В целом же клиника продолжит принимать жителей Кировского, Московского и Авиастроительного районов Казани. Правда, общую численность пока не называют, но «салаватовская» квота обеспечит ей полную загрузку.



— Это сильная поддержка, так как их конкуренты отобрали у больницы 26 тысяч жителей Авиастроя, — отметили участники рынка.

«Нормативов о том, на каком расстоянии должна находиться поликлиника, нет»

Решение о прикреплении жителей «Салават купере» будет оформлено после выкупа государством оставшихся акций у частных лиц. Летом может быть созвана комиссия Минздрава, пояснили источники издания. Это освободит Министерство здравоохранения Татарстана от необходимости строить новую горбольницу для лечения жителей ЖК «Салават купере», которая требует немалых капитальных вложений (от 0,5 млрд рублей).



По словам собеседников издания, весной рассматривался вариант размещения новой инфекционной больницы на территории «Салават купере», но в итоге ее перенесли в противоположную часть города. Хотя она могла бы стать впоследствии клиникой для отдаленного ЖК. И сами жители не рады ездить за лечением в отдаленный район Казани.

По федеральной программе «Здравоохранение» в Татарстане идет строительство 37 объектов на несколько миллиардов рублей. По данным Счетной палаты, самым дорогостоящим по сметной стоимости является строительство радиологического центра в Альметьевске на 492,3 млн рублей. Вторым по значимости является роддом в Бугульме на 100 мест, который обойдется в 337,1 млн рублей. И третий — хирургический корпус для детской больницы в Альметьевске на 150,5 млн рублей.

Нормативов о том, на каком расстоянии должна находиться поликлиника, нет. Фото gkb12.ru

— Нормативов о том, на каком расстоянии должна находиться поликлиника, нет. Это не «Пятерочка» у дома, — говорит один из руководителей медцентра. — Но обычно в радиусе 1,5 км. Наверное, АО «ГКБ №12» должно создать филиал в «Салават купере», иначе люди не будут ездить на прием к врачу в Авиастрой, — рассуждает он.



Правда, сейчас нет ограничений на прикрепление к медучреждению — можно обслуживаться там, где хочешь, напомнили в татарстанском фонде ОМС.