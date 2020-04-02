Фотомарафон «100-летие ТАССР»: бард и доктор Владимир Муравьев, 1970-е
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 228-я
Профессора Владимира Муравьева, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ и РТ, называли патриархом татарстанской эндоскопии. Вплоть до самой своей смерти он был главным внештатным эндоскопистом Минздрава РТ. Но Казань помнит Владимира Юрьевича не только как блестящего медика, но и как одну из самых заметных фигур советского бардовского движения 1970-х, талантливого исполнителя песен.
Владимир Муравьев окончил медицинский институт в 1972 году и сразу же пришел работать в республиканский клинический онкологический диспансер. Уже через четыре года деятельный и квалифицированный молодой доктор добился создания здесь эндоскопического отделения, а еще через три — эндоскопический центр Минздрава ТАССР на базе онкодиспансера. Более 40 лет Муравьев занимался диагностической и оперативной эндоскопией пищеварительного тракта. Как он сам под конец жизни вспоминал в одном из своих интервью, через его руки прошли около 180 тысяч пациентов.
Медицина была делом его жизни, эндоскопическую школу в Казани Муравьев создавал едва ли не с нуля. Благодаря его усилиям был создан отдельный эндоскопический центр в Казани, он опубликовал десятки научных работ, провел множество исследований. Его по праву можно было называть светилом. Но была в жизни Муравьева и еще одна огромная страсть, и еще один безусловный выдающийся талант: авторская песня. Сам он говорил, что не ушел на эту стезю окончательно, как другие «доктора с гитарами» (например, Розенбаум), потому что как врач приносил больше пользы людям.
Муравьев-бард прославился еще на первых курсах института, в конце шестидесятых. В медицинском институте сложился очень харизматичный коллектив молодых певцов. Ильдус Гирфанов (ныне известный детский хирург) научил Володю простейшим приемам игры на гитаре, Валерий Пастухов, Валерий Боков (он учился в КАИ, но был очень близок по духу к представителям медицинской бардовской когорты и впоследствии всю жизнь дружил с Муравьевым). На многочисленных смотрах студенческой, комсомольской, молодежной и прочей тематической песни, которые проходили по всему Союзу, молодой Муравьев занимал призовые места — и один, и в творческих коллективах с Боковым, Пастуховым, Гирфановым. Ребята объездили всю страну еще до того, как закончили институт.
Певческая манера Муравьева покоряла жюри десятков конкурсов: на сцене он был одновременно лиричный и страстный, правдивый и артистичный. Он исполнял песни коллег по бардовскому цеху, привнося в них свою уникальную ноту.
Профессор М. Рокицкий, завкафедрой детской хирургии, написал в 1972 году заметку в газету «Казанский медик» о том, как жаль расставаться с Володей Муравьевым, талантливым студентом, который дает последние концерты в родном институте, уходя во взрослую жизнь:
«Поет Владимир Муравьев» — эти слова вот уже более пяти лет неизменно вызывают восторженные аплодисменты зрительного зала. В чем же причина такого успеха? Мне кажется, что дело в одном — творчество В. Муравьева (а его исполнительскую манеру назвать иначе я не могу) — это настоящее искусство. Трудно согласиться с теми, кто относит к музыкальному искусству лишь классические произведения. Природная музыкальная одаренность, высокая общая и музыкальная культуры, требовательность к себе, придирчивость и вкус в выборе репертуара (кстати, эти качества воспитывались у нас на глазах — мы помним некоторые бездумные шлягеры «раннего» Муравьева), наконец, редкое умение отдаться песне, почувствовать ее и заставить весь зал понять и ощутить и мелодию, и смысл, и настрой — все это и есть искусство, всем этим и обладает Володя Муравьев».
После того как Владимир Юрьевич окончил институт, он не оставил музыку. Давал концерты и в Казани, и в окрестных городах, очень дружил с маститыми бардами со всего Советского Союза, был популярен среди любителей авторской песни. Несколько лет Муравьев становился лауреатом Грушинского фестиваля, который зародился в начале семидесятых. Уже к середине десятилетия он был в жюри конкурса исполнителей на этом самом крупном в Союзе фестивале бардовской песни.
Владимир Юрьевич Муравьев был легендой и среди казанских бардов, и среди коллег-медиков. Образованный, талантливый, интеллигентный, искренний и глубоко профессиональный, он внес огромный вклад и в медицину республики, и в ее культуру.
Владимир Муравьев ушел после тяжелой болезни чуть больше года назад, 16 марта 2019 года. Он лишь немного не дожил до своего 72-летия.
Справка
За помощь в подготовке материала и предоставление фотографий из семейного архива редакция благодарит дочь Владимира Муравьева Татьяну Гордину.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо.
История бардовской песни важная часть Истории ТАССР.
В барды уходили не только во имя искусства, но и за Свободой.
Из Википедии из статьи "авторская песня":
"Жанры и термины
Чёткой и единой терминологической системы, связанной с песенными жанрами, до сих пор не существует. Иногда термины «авторская песня» и «бардовская песня» употребляют как синонимы. Но, например, Владимир Высоцкий категорически не любил, чтобы его называли «бардом» или «менестрелем»[14]. Также себя к бардам не причисляет Александр Розенбаум.
Хроники показывают, что в 1950-х и начале 1960-х годов наиболее употребителен по отношению к жанру был термин «самодеятельная песня» — его, в частности, применяли и сами авторы.
Вопрос о названии песенного жанра не сразу заинтересовал любителей авторской песни. Как пишет в своей книге «История московского КСП» Игорь Каримов, аббревиатура КСП использовалась ещё в конце 1950-х годов, но в то время расшифровывалась как «конкурс студенческой песни». На ставшей вехой в истории КСП конференции по вопросам самодеятельной песни в Петушках (май 1967) вопрос обсуждался сфокусировано. Рассматривались варианты «гитарная песня», «любительская песня», «туристская песня» и ряд других. По итогам совещания было выбрано название «самодеятельная песня», а за сочетанием КСП закрепилось значение «Клуб самодеятельной песни». Тогда же, в мае 1967 года, состоялся первый общемосковский слёт КСП".
КСП не только клуб самодеятельной песни, но в Казани был ещё и КСП - комбинат студенческого питания, где проходили выступления КСП.