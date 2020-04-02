Фотомарафон «100-летие ТАССР»: бард и доктор Владимир Муравьев, 1970-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 228-я

Фото: из семейных архивов Татьяны Гординой, дочери Владимира Муравьева

Профессора Владимира Муравьева, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ и РТ, называли патриархом татарстанской эндоскопии. Вплоть до самой своей смерти он был главным внештатным эндоскопистом Минздрава РТ. Но Казань помнит Владимира Юрьевича не только как блестящего медика, но и как одну из самых заметных фигур советского бардовского движения 1970-х, талантливого исполнителя песен.



Владимир Муравьев окончил медицинский институт в 1972 году и сразу же пришел работать в республиканский клинический онкологический диспансер. Уже через четыре года деятельный и квалифицированный молодой доктор добился создания здесь эндоскопического отделения, а еще через три — эндоскопический центр Минздрава ТАССР на базе онкодиспансера. Более 40 лет Муравьев занимался диагностической и оперативной эндоскопией пищеварительного тракта. Как он сам под конец жизни вспоминал в одном из своих интервью, через его руки прошли около 180 тысяч пациентов.

Медицина была делом его жизни, эндоскопическую школу в Казани Муравьев создавал едва ли не с нуля. Благодаря его усилиям был создан отдельный эндоскопический центр в Казани, он опубликовал десятки научных работ, провел множество исследований. Его по праву можно было называть светилом. Но была в жизни Муравьева и еще одна огромная страсть, и еще один безусловный выдающийся талант: авторская песня. Сам он говорил, что не ушел на эту стезю окончательно, как другие «доктора с гитарами» (например, Розенбаум), потому что как врач приносил больше пользы людям.

Владимир Муравьев — доктор с гитарой

Муравьев-бард прославился еще на первых курсах института, в конце шестидесятых. В медицинском институте сложился очень харизматичный коллектив молодых певцов. Ильдус Гирфанов (ныне известный детский хирург) научил Володю простейшим приемам игры на гитаре, Валерий Пастухов, Валерий Боков (он учился в КАИ, но был очень близок по духу к представителям медицинской бардовской когорты и впоследствии всю жизнь дружил с Муравьевым). На многочисленных смотрах студенческой, комсомольской, молодежной и прочей тематической песни, которые проходили по всему Союзу, молодой Муравьев занимал призовые места — и один, и в творческих коллективах с Боковым, Пастуховым, Гирфановым. Ребята объездили всю страну еще до того, как закончили институт.

Певческая манера Муравьева покоряла жюри десятков конкурсов: на сцене он был одновременно лиричный и страстный, правдивый и артистичный. Он исполнял песни коллег по бардовскому цеху, привнося в них свою уникальную ноту.



Профессор М. Рокицкий, завкафедрой детской хирургии, написал в 1972 году заметку в газету «Казанский медик» о том, как жаль расставаться с Володей Муравьевым, талантливым студентом, который дает последние концерты в родном институте, уходя во взрослую жизнь:



«Поет Владимир Муравьев» — эти слова вот уже более пяти лет неизменно вызывают восторженные аплодисменты зрительного зала. В чем же причина такого успеха? Мне кажется, что дело в одном — творчество В. Муравьева (а его исполнительскую манеру назвать иначе я не могу) — это настоящее искусство. Трудно согласиться с теми, кто относит к музыкальному искусству лишь классические произведения. Природная музыкальная одаренность, высокая общая и музыкальная культуры, требовательность к себе, придирчивость и вкус в выборе репертуара (кстати, эти качества воспитывались у нас на глазах — мы помним некоторые бездумные шлягеры «раннего» Муравьева), наконец, редкое умение отдаться песне, почувствовать ее и заставить весь зал понять и ощутить и мелодию, и смысл, и настрой — все это и есть искусство, всем этим и обладает Володя Муравьев».

Владимир Муравьев возле афиши своего концерта, 1973 год

После того как Владимир Юрьевич окончил институт, он не оставил музыку. Давал концерты и в Казани, и в окрестных городах, очень дружил с маститыми бардами со всего Советского Союза, был популярен среди любителей авторской песни. Несколько лет Муравьев становился лауреатом Грушинского фестиваля, который зародился в начале семидесятых. Уже к середине десятилетия он был в жюри конкурса исполнителей на этом самом крупном в Союзе фестивале бардовской песни.

В жюри Грушинского фестиваля: Д. Богданов, В. Берковский, В. Муравьев, Б. Львович, середина 1970-х

Владимир Юрьевич Муравьев был легендой и среди казанских бардов, и среди коллег-медиков. Образованный, талантливый, интеллигентный, искренний и глубоко профессиональный, он внес огромный вклад и в медицину республики, и в ее культуру.

Владимир Муравьев ушел после тяжелой болезни чуть больше года назад, 16 марта 2019 года. Он лишь немного не дожил до своего 72-летия.

Людмила Губаева