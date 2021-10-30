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Главврач казанской Станции скорой медицинской помощи: «В Челябинске ждут не как у нас, а по трое суток»

00:00, 30.10.2021

В условиях пандемии казанская скорая поставила рекорд по вызовам — 2 267 за сутки!

Главврач казанской Станции скорой медицинской помощи: «В Челябинске ждут не как у нас, а по трое суток»
Фото: Максим Платонов

Жалобы на работу татарстанской скорой помощи участились в соцсетях. Более чем вдвое, по сравнению с предыдущими месяцами, выросло количество нареканий на работу скорой и в «Народный контроль» на сайте Госуслуг. Основные претензии: «Скорая слишком долго едет» и «Скорая отказала в госпитализации». В причинах роста претензий, порядке госпитализации пациентов в «ковидных» условиях и сложностях работы медиков разбиралось «Реальное время».

Скорая приезжает нескоро

Пик жалоб на работу скорой помощи, поступивших на «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ», пришелся на сентябрь — восемь из пятнадцати. Еще четыре недовольных отзыва появились в октябре. Заявители жалуются на то, что скорая долго — более 6 часов — не едет на вызов, на то, что диспетчер отказался направить скорую, и на то, что сотрудники «скорой» отказались везти пациента в больницу.

«У ребенка температура 39,6, — написала в «Народный контроль» Ксения К., проживающая в Авиастроительном районе Казани, поздно вечером 10 октября. — Вызвали скорую помощь 6 часов назад, так и не дождались. 2 дня назад вызывала мужу, тоже не приехали, сказали, что дети в приоритете, в каком интересно? К кому тогда едет скорая как не к ребенку с температурой 40!!!!!!!???????».

«Вызывали скорую помощь ребенку-школьнику с высокой температурой. Скорая приехала через 3 часа!», — это претензия от Максима Д. с улицы Карбышева, Казань.

Аноним из Альметьевска пожаловался: «Сатурация падает, дыхание затруднено, температура не спадает в течение 2 недель. СП (скорая помощь, — прим. ред.) сегодня приезжала на вызов, не госпитализировали, назначенное лечение не помогает».

В другой «Народный контроль» — в одноименную группу в соцсетях — пришла жалоба родственницы пожилой женщины, страдающей деменцией и болезнью Альцгеймера — якобы ее отказались забирать в больницу с высокой температурой.

От поступления вызова до передачи его бригаде — еще 170 вызовов

Если объединить все ответы республиканского Минздрава на эти жалобы, получается вполне стройная картина работы скорой в условиях ковидного аврала.

«К автору обращения вызвана бригада скорой медицинской помощи. По приезду бригады автор обращения был осмотрен, оказана медицинская помощь, доставлен в приемно-диагностическое отделение ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ». Решение о госпитализации пациента принимает дежурный врач приемно-диагностического отделения ЦРБ».

«По результату служебного расследования сообщаем, что 16.09.2021 в 21 час. 15 мин. в ГАУЗ «ССМП» поступил вызов к пациенту. В 23 час. 51 мин. вызов передан на исполнение педиатрической бригаде. В 23 час. 59 мин. бригада прибыла на место вызова. Время ожидания бригады составило 164 минуты, поскольку сохраняется неблагополучная эпидобстановка… От момента поступления вызова до момента передачи его бригаде в ГАУЗ «ССМП» поступило 170 вызовов. В том числе 19 вызовов в общественные места и на улицы; 87 вызовов с поводами, относящимися к несчастным случаям и внезапным заболеваниям, требующими обслуживания в течение 20 минут от момента приема вызова. Данные вызовы выполнялись в приоритетном порядке по мере освобождения бригад с предыдущих вызовов. За 16.09.2021 в инфекционные госпитали доставлено 254 пациента. На выполнение вызовов с госпитализацией в инфекционные госпитали затрачивалось от 1 часа до 3 час. 03 мин. с последующей обработкой санитарных автомобилей в течение 1,5 часа. В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. С учетом вышеперечисленного, увеличение времени ожидания бригады СМП не повлияло на исход заболевания. Несвоевременность передачи вызова обусловлена большим поступлением вызовов в указанный период времени. Приносим извинения за долгое ожидание».

Пик жалоб на работу скорой помощи, поступивших на «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ», пришелся на сентябрь

И только одна жалоба действительно была связана с оплошностью оператора скорой помощи.

«19 сентября 2021 г звонила в скорую помощь в 19:35. У годовалого ребенка была температура 39,6, которая не падала вообще. Ждали скорую 2,5 ч. Она так и не приехала», — написала в «Народный контроль» жительница Ново-Савиновского района Казани Диана Д.

«Проведено служебное расследование, прослушаны аудиозаписи приема вызова, взяты объяснительные от причастных лиц, — ответили ей в Минздраве РТ. — Из объяснительной записки фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным бригадам скорой медицинской помощи Колик Н.А. следует, что 19.09.2021 в 19 час. 30 мин. она приняла вызов по адресу к ребенку 1,5 лет с поводом «температура», однако о факте сохранения в информационной системе АСУ «Скорая помощь» она не убедилась. В связи с этим вызов не был зафиксирован, поэтому не был передан на исполнение бригаде скорой медицинской помощи. <…> В связи с нарушениями должностных инструкций на заседании комиссии по трудовой и исполнительской дисциплине будет рассмотрен вопрос о применении дисциплинарного взыскания к фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи Колик Н.А. Заведующему оперативным отделом Попову Е.В. указано о необходимости усилить контроль надлежащего исполнения должностных инструкций сотрудниками оперативного отдела».

А вот попытка Минздрава РТ выяснить, по какому адресу отказались госпитализировать пациентку с болезнью Альцгеймера, и «разрулить» ситуацию, успеха не возымела. Автор поста в соцсети в ответе на уточняющие вопросы резко возразила, что ее мама уже лечится — платно.

Грустные рекорды

— Мы тоже получаем жалобы на долгое ожидание скорой и на то, что до нас трудно дозвониться, — рассказал «Реальному времени» главврач казанской Станции скорой медицинской помощи Фарид Галяутдинов. — Последняя неделя выдалась еще более или менее сносной, а перед ней две были очень напряженными. Можно сказать, напряженными, как никогда прежде. Мы за сутки по телефонам «103» и «112» принимали в общей сложности по 2,5—3 тысячи звонков. В позапрошлый четверг был поставлен рекорд по вызовам — 2 267 за сутки!

В скорой вызовы сортируют на те, что можно передать в поликлинику, на те, что передать нельзя, и на те, которые надо обслужить в первую очередь

Количество звонков и количество вызовов, пояснил Галяутдинов, не совпадает по простой причине: не всякий звонок может стать поводом для вызова, часть обращений скорая, выяснив в каком состоянии находится пациент, передает, согласно инструкциям Минздрава, в поликлиники.

— Иначе мы бы просто не справились, — пояснил Галяутдинов. — И если раньше в поликлиники передавалось 50—60 вызовов, то сейчас — до 450 в сутки. У нас все 80 бригад работают постоянно, задействованы все сотрудники, кроме двух-трех болеющих, но обслужить такую лавину они все равно чисто физически не способны. Поэтому приходится часть передавать.

В скорой вызовы сортируют на те, что можно передать в поликлинику, на те, что передать нельзя, и на те, которые надо обслужить в первую очередь. Используется при сортировке следующий принцип: в первую очередь скорая мчится на экстренные вызовы — на ДТП, травмы, падения с высоты, инфаркты и инсульты, роды и к детям до одного года. Тут жестко выполняется требование доехать до пациента не позднее, чем за 20 минут. (И корреспондент «Реального времени» не раз имела возможность убедиться на личном опыте — в таких случаях действительно приезжают быстро). По данным Фарида Галяутдинова, количество таких вызовов остается неизменным — 40 процентов от общего количества в сутки. Экстренными являются и вызовы к пациентам с очень высокой температурой. Их в условиях ковида стало намного больше.

К остальным — по так называемым неотложным вызовам — время доезда увеличилось по объективным причинам: пандемия виновата. Причем дело не только в росте количества вызовов, но и в росте количества госпитализаций:

— На обычный вызов бригада тратит примерно 40 минут, а на вызов, который заканчивается госпитализацией, — в среднем 66—68 минут, так как пациента надо еще передать в больнице. Поэтому оборачиваемость автомобилей скорой падает.

На обычный вызов бригада тратит примерно 40 минут, а на вызов, который заканчивается госпитализацией, — в среднем 66—68 минут

Бывает и хуже

На вопрос о жалобах, что кого-то не госпитализировали, несмотря на температуру и просьбы положить в больницу, Фарид Галяутдинов ответил:

— В день мы обслуживаем больше 600 вызовов к пациентам с температурой. Решение о госпитализации принимается по показаниям, врач не может принять его в нарушение инструкций, по своей инициативе. Да и госпитализировать всех невозможно и нет смысла — так же никаких коек в больницах не хватит. А для тех, кому госпитализация реально необходима, койки находятся, в городских больницах открываются дополнительные койки.

— А есть возможность увеличить число бригад? — поинтересовалось «Реальное время» у главврача казанской скорой. — Все же город-то миллионный, и всего 80 бригад — мало.

— Постепенно мы это делаем. По пять бригад в год добавляем, так что рассчитываем за 5 лет довести их количество до 120. Быстрее это сделать невозможно — надо же не просто число автомобилей увеличить, а обеспечить их персоналом — водителями, фельдшерами.

В заключение разговора с «Реальным временем» Фарид Галяутдинов заметил, что в Татарстане ситуация на «скорой» еще не такая острая, как в некоторых других регионах:

— Я недавно разговаривал с главврачом челябинской скорой помощи — по его словам, там ждут скорую не как у нас — в некоторых случаях до шести часов, а по трое суток.

Фарид Галяутдинов: «По пять бригад в год добавляем, так что рассчитываем за 5 лет довести их количество до 120. Быстрее это сделать невозможно — надо же не просто число автомобилей увеличить, а обеспечить их персоналом — водителями, фельдшерами»

Агрессивные граждане и законопослушные спасатели

В татарстанском Минздраве дополнили картину, нарисованную главврачом казанской скорой:

— Иногда бригады могли бы приехать на вызов быстрее, но не успевают из-за обстановки на дороге: мешают агрессивные водители, которые не уступают полосу. Попадаются агрессивные граждане, которые намеренно перекрывают скорой выезд, нападают на бригады — недавно о таком мы сообщали. Это тоже тормозит работу медиков!

Что же касается отказа МЧС в переноске больных с температурой до кареты скорой помощи, то он, как выяснилось — обоснованный и законный. Мало того, в сегодняшней ситуации такие действия сотрудников МЧС были бы серьезным нарушением.

— МЧС пациентов скорой не перевозит — только оказывает помощь в транспортировке из квартиры (или иного места вызова) до машины скорой помощи, но не всех больных, а только тех, чей вес свыше 100—150 кг, — сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Андрей Родыгин. — Такое бывает по нескольку раз за сутки. Но с признаками ОРВИ переносить их сейчас не имеем права. В таких случаях, как правило, медики привлекают соседей или вызывают вторую бригаду скорой помощи.

Инна Серова
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанСтанция скорой медицинской помощи г. КазаниГаляутдинов Фарид Шарифович

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