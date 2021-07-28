Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Татарстане: как защитить молодых мам и малышей

Как быть, если молодая мама заразилась

Сегодня в прямом эфире аккаунта оперштаба Татарстана по борьбе с коронавирусом рассказали о рекомендациях врачей молодым мамам в условиях пандемии. На вопросы зрителей отвечала врач-маммолог набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера, консультант по грудному вскармливанию Айгуль Хазиева.



Многие родительницы не знают, как быть, если избежать заражения вирусом не удалось. Медик пояснила, что в этой ситуации нужно продолжать кормить малыша, поскольку в составе грудного молока более 1000 микроэлементов, витаминов, факторов роста, гормонов и антител, которые защищают ребенка.



Если заболел ребенок, грудное вскармливание (ГВ) поможет ему выздороветь за счет таких ферментов, как лизоцим — природный антибиотик, и антител матери.

Доказано, что мамы на ГВ быстрее и лучше восстанавливаются после родов за счет выработки гормона окситоцина:

им легче вернуться к весу, который был до беременности, — на выработку молока в среднем уходит около 700 ккал в сутки;

это отдых для репродуктивной системы, у женщины на этот период наступает лактационная аменорея;

это профилактика заболеваний молочных желез: рака, гормонозависимых доброкачественных образований, таких как фиброзная и кистозная мастопатия.

Питание матери: стоит ли придерживаться диет

— Специальных диет для молодой мамы не существует. Но не стоит забывать, что каждая мама и ребенок индивидуальны — что подошло одному, может не подойти другому, — объясняет врач.

Айгуль Хазиева рекомендует при наличии аллергических реакций исключить продукты, которые могут вызывать аллергию: красные овощи и фрукты, шоколад, яйца, рыбу, цитрусовые. Но постепенно эти продукты кормящая мама может возвращать в рацион. Вводить их нужно аккуратно — в первую половину дня, чтобы во вторую половину можно было отследить реакцию ребенка на продукт.



Противопоказания к грудному вскармливанию: ВИЧ-инфекция — вирус передается с молоком, и аутоиммунное заболевание матери — ей необходим прием тератогенных препаратов, которые могут навредить ребенку.

Если у мамы температура и признаки ОРВИ

При повышенной температуре у матери можно и даже нужно продолжать грудное вскармливание, потому что в молоке вырабатываются антитела. При коронавирусной инфекции, по мнению врача, кормить грудью можно, но нужно соблюдать меры предосторожности: носить маску, часто менять ее и мыть руки.

Если речь о раннем послеродовом периоде больной коронавирусом матери, нормативные документы, действующие на территории России, предписывают соблюдать все необходимые меры предосторожности, в том числе при контакте с ребенком сразу после родов и во время вскармливания, пока не будет отрицательного теста на ковид.

При коронавирусной инфекции, по мнению врача, кормить грудью можно, но нужно соблюдать меры предосторожности. Фото rastimdetey.ru

Однако ВОЗ разрешает женщине, болеющей коронавирусной инфекцией, кормить ребенка с соблюдением мер предосторожности — при условии частого мытья рук и ношения маски.

При отлучении от груди ребенка на период болезни матери коронавирусной инфекцией оба испытывают стресс, и как показывают недавние американские исследования, опубликованные на сайте PubMed, у 30% мам из 100 не получается восстановить ГВ после выздоровления.

Вакцинация молодых мам



В нашей стране грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Но врач Айгуль Хазиева поделилась личным опытом, как получила прививку.

— Я привилась против коронавирусной инфекции в период ГВ и продолжаю кормить сейчас — ребенку 1 год 10 месяцев.

Медик рассказала, что после получения первого компонента вакцины она испытывала слабость и наблюдала у себя однократное повышение температуры в первые сутки до 37,5 градуса, но на третий день все симптомы прошли. Грудное вскармливание молодая мама не приостанавливала, ребенок при этом чувствовал себя хорошо. После второго компонента температура держалась 2 дня, поднималась до 38 градусов. Симптомы ушли на третий день после вакцинации.

В нашей стране грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Фото: Максим Платонов

На вопрос, вырабатываются ли антитела в грудном молоке после вакцинации и передаются ли они ребенку, врач привела информацию из исследований, опубликованных на сайте PubMed, в которых говорится, что у малыша, который родился от привитой матери, в крови обнаружили иммуноглобулин G — именно он отвечает за продолжительный иммунитет и защиту. Если мама привилась во время ГВ, с молоком иммуноглобулин G не поступает, но поступает иммуноглобулин A — он защищает малыша только в период грудного вскармливания.

Екатерина Гузанова