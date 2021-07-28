Оперштаб по борьбе с COVID-19 в Татарстане: как защитить молодых мам и малышей
Как быть, если молодая мама заразилась
Сегодня в прямом эфире аккаунта оперштаба Татарстана по борьбе с коронавирусом рассказали о рекомендациях врачей молодым мамам в условиях пандемии. На вопросы зрителей отвечала врач-маммолог набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера, консультант по грудному вскармливанию Айгуль Хазиева.
Многие родительницы не знают, как быть, если избежать заражения вирусом не удалось. Медик пояснила, что в этой ситуации нужно продолжать кормить малыша, поскольку в составе грудного молока более 1000 микроэлементов, витаминов, факторов роста, гормонов и антител, которые защищают ребенка.
Если заболел ребенок, грудное вскармливание (ГВ) поможет ему выздороветь за счет таких ферментов, как лизоцим — природный антибиотик, и антител матери.
Доказано, что мамы на ГВ быстрее и лучше восстанавливаются после родов за счет выработки гормона окситоцина:
- им легче вернуться к весу, который был до беременности, — на выработку молока в среднем уходит около 700 ккал в сутки;
- это отдых для репродуктивной системы, у женщины на этот период наступает лактационная аменорея;
- это профилактика заболеваний молочных желез: рака, гормонозависимых доброкачественных образований, таких как фиброзная и кистозная мастопатия.
Питание матери: стоит ли придерживаться диет
Айгуль Хазиева рекомендует при наличии аллергических реакций исключить продукты, которые могут вызывать аллергию: красные овощи и фрукты, шоколад, яйца, рыбу, цитрусовые. Но постепенно эти продукты кормящая мама может возвращать в рацион. Вводить их нужно аккуратно — в первую половину дня, чтобы во вторую половину можно было отследить реакцию ребенка на продукт.
Противопоказания к грудному вскармливанию: ВИЧ-инфекция — вирус передается с молоком, и аутоиммунное заболевание матери — ей необходим прием тератогенных препаратов, которые могут навредить ребенку.
Если у мамы температура и признаки ОРВИ
При повышенной температуре у матери можно и даже нужно продолжать грудное вскармливание, потому что в молоке вырабатываются антитела. При коронавирусной инфекции, по мнению врача, кормить грудью можно, но нужно соблюдать меры предосторожности: носить маску, часто менять ее и мыть руки.
Если речь о раннем послеродовом периоде больной коронавирусом матери, нормативные документы, действующие на территории России, предписывают соблюдать все необходимые меры предосторожности, в том числе при контакте с ребенком сразу после родов и во время вскармливания, пока не будет отрицательного теста на ковид.
Однако ВОЗ разрешает женщине, болеющей коронавирусной инфекцией, кормить ребенка с соблюдением мер предосторожности — при условии частого мытья рук и ношения маски.
При отлучении от груди ребенка на период болезни матери коронавирусной инфекцией оба испытывают стресс, и как показывают недавние американские исследования, опубликованные на сайте PubMed, у 30% мам из 100 не получается восстановить ГВ после выздоровления.
Вакцинация молодых мам
В нашей стране грудное вскармливание является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Но врач Айгуль Хазиева поделилась личным опытом, как получила прививку.
— Я привилась против коронавирусной инфекции в период ГВ и продолжаю кормить сейчас — ребенку 1 год 10 месяцев.
Медик рассказала, что после получения первого компонента вакцины она испытывала слабость и наблюдала у себя однократное повышение температуры в первые сутки до 37,5 градуса, но на третий день все симптомы прошли. Грудное вскармливание молодая мама не приостанавливала, ребенок при этом чувствовал себя хорошо. После второго компонента температура держалась 2 дня, поднималась до 38 градусов. Симптомы ушли на третий день после вакцинации.
На вопрос, вырабатываются ли антитела в грудном молоке после вакцинации и передаются ли они ребенку, врач привела информацию из исследований, опубликованных на сайте PubMed, в которых говорится, что у малыша, который родился от привитой матери, в крови обнаружили иммуноглобулин G — именно он отвечает за продолжительный иммунитет и защиту. Если мама привилась во время ГВ, с молоком иммуноглобулин G не поступает, но поступает иммуноглобулин A — он защищает малыша только в период грудного вскармливания.
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