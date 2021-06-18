«Если будем наблюдать ухудшение ситуации в Татарстане — не исключаем введение жестких мер»

Фото: Максим Платонов

Татарстан обсуждал новые ограничения — но пока их не вводит

Сейчас в Татарстане нет предпосылок для введения ограничительных мер — но есть риски, что эпидситуация по коронавирусу может ухудшиться. Об этом сегодня журналистам говорила глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. На сегодня ситуацию оценивают как стабильную: ежедневно по-прежнему выявляют 30—35 случаев коронавируса, темпы прироста — 0,1%.

— Но учитывая то, что есть сигналы и есть регионы, где идет рост — сегодня таких регионов 26, есть риски к ухудшению ситуации в Татарстане за счет завозных случаев, — констатировала Патяшина.

Инструментов защиты от коронавируса — два, констатирует Патяшина: вакцинация и соблюдение мер профилактики. По вакцинации — на сегодня вакцинировано 24,4% от плана, или 15% от взрослого населения. По соблюдениям ограничений — Патяшина отмечает, что организации Татарстана «расслабились» и нарушений стало больше. Если в период жестких ограничений нарушителей было около 10% от всех проверенных, то сейчас — около 20% проверенных объектов нарушают антиковидные меры.

Инструментов защиты от коронавируса — два, констатирует Патяшина: вакцинация и соблюдение мер профилактики. Фото: Ринат Назметдинов

— Если мы будем наблюдать ухудшение ситуации и будем иметь низкие темпы вакцинации, то мы не исключаем введения каких-то жестких профилактических мер, если будем иметь для этого основания. На сегодня мы пока оснований не видим, — заявила Патяшина.

Конкретные варианты ограничений Патяшина не назвала, но позже она добавила: вариант с обязательной вакцинацией по московскому примеру как минимум обсуждался. «На сегодня оснований мы не видим. Но мы не исключаем возможности введения обязательной вакцинации, если темпы вакцинации будут невысокими и будут риски с завозными случаями», — добавила Патяшина.

— На сегодня мы не видим оснований ужесточать ограничительные меры, на сегодня существующие ограничительные мероприятия — адекватные, — отметила глава Роспотребнадзора. — Нам бы не хотелось уходить в ограничительные мероприятия, на сегодня наша святая обязанность — убеждать всех сделать прививку, чтобы эта история закончилась.

Особенно эмоционально сегодня убеждал прививаться Владимир Жаворонков. Фото: Максим Платонов

«Каждый из пациентов жалеет, что не вакцинировался»

Особенно эмоционально сегодня убеждал прививаться заместитель министра здравоохранения Татарстан — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Я часто разговариваю с родственниками, у которых тяжело болеет пациенты с коронавирусной инфекцией. Каждый из них жалеет, что не вакцинировался. Каждый говорит: «если бы я знал, точно бы вакцинировался, 100%». Когда начинаешь спрашивать, почему не сделали, отвечают: «я думал, меня это обойдет, я думал, это не про меня». И потом — горькое сожаление, что один раз на выходе из метро укольчик не сделал, — говорил Жаворонков.

Однако один из журналистов напомнил, что некоторые люди до сих пор не уверены до конца в вакцине и эта неуверенность подогревается сообщениями в СМИ. Из последних — заявление разработчика «ЭпиВакКороны» о том, что через 9 месяцев у половины добровольцев не нашли антител, а также расследование «Новой газете» об этой вакцине.

— Многие говорят: мы ждем, когда вакцина точно будет эффективна, когда не будет этих статей, — начал журналист.

— Скажите пожалуйста, когда это случится? — парировал Жаворонков.

— Не знаю.

Однако один из журналистов напомнил, что некоторые люди до сих пор не уверены до конца в вакцине и эта неуверенность подогревается сообщениями в СМИ. Фото: Максим Платонов

— Окей, я принимаю, такая позиция — «мы ждем». Но что тогда заставит вас вакцинироваться, что должно произойти, чтобы эти люди провакцинировались? Когда скажут: «О, все, пора»?

— Когда перестанут появляться такие статьи, как в «Новой газете»...

— Правильно вас понимаю, что мнение журналиста с отсылкой на источник, не на заявления разработчиков, не на официальные клинические исследования — не умаляя авторитет этого источника — является первостепенным в отношении того, рискнуть своим здоровьем или не рискнуть?

— Не является первостепенным, но когда источник ставит под сомнение сами клинических исследования…

— Вы неправильно трактуете материал, клинические исследования под сомнения не ставят, — включилась в спор Патяшина. — Но не нравится выступления «Вектора», есть сомнения, есть же еще вакцины, «Спутник V», «КовиВак». Люди же не прививаются не первой, ни второй, ни третьей. И ищут причину в статьях, трактуя их не совсем верно. Если помните, эффективность вакцинации при регистрации была еще около 90%,- и это обычная совершенно история. Она не защищает на 100%, но она приводит к более легким случаям заражения.

«Есть же еще вакцины, «Спутник V», «КовиВак». Люди же не прививаются не первой, ни второй, ни третьей», — прокомментировала Патяшина. Фото: Максим Платонов

— 447 тысяч человек уже привили [в Татарстане] — продолжил Жаворонков. — Неужели вы думаете, если бы были с вакциной неурядицы… Мы же живем в довольно открытом обществе, сегодня же социальные сети есть и все такое. Есть такая история, когда потенциальная польза перевешивает потенциальные отрицательные эффекты. Давайте подумаем, польза вакцины существует, да или нет?

— Да, — отметил журналист.

— Если я не провакцинируюсь, шансы заразиться у меня выше? — продолжал задавать вопросы замминистра здравохранения.

— Да

— Если шанс заразиться выше, то шанс получить осложнения у меня выше?

— Конечно, да.

— На одной чаше весов находится «Новая газета» с тем, что «друзья, посмотрите, там что-то не так», на другой — вариант получить осложнения, заразить всех своих родственников и так далее. И пусть каждый из нас задумается: «Я жду чего, когда «Новая газета» скажет, извините, я ошиблась, там все хорошо?» Либо я хочу своих родственников и себя обезопасить насколько это возможно? Либо я хочу посмотреть, как это будет дальше и рискнуть — заболею, не заболею? Посмотрите, что в Москве происходит. Вы же понимаете, что эта вся история вполне вероятно до нас дойдет? Зачем доводить до этого? — возмутился Жаворонков.

Если несколько дней назад министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков говорил о 38 штаммах, сейчас их 44. Фото: Максим Платонов

Число новых штаммов в Татарстане растет

Добавим, что в Татарстане растет число новых штаммов коронавируса. Если несколько дней назад министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков говорил о 38 штаммах, сейчас их 44 — впрочем, пресловутого «индийского» среди них, похоже, нет.

— 44 мутированных штамма, британские штаммы. Исходя из тех анализов, которые мы берем у лиц, которые лечатся и в стационаре, и на дому, мы не видим изменения клинической картины, у тех лиц, у которых выявили мутированные штаммы, — рассказала Патяшина

Патяшина добавила: на сегодня против мутировавших штаммов вакцинация тоже эффективна. «Мутации подвергаются те части вируса, которые не были использованы в производстве вакцины. Поэтому нужно сегодня фиксироваться не на тяжести или на чем-то еще, нужно просто сделать вакцинацию», — добавила она.

Александр Артемьев