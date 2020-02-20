«Коечный фонд готов» — Татарстан опроверг нехватку мест в больницах на случай эпидемии вируса

Республика может экстренно обеспечить госпитализацию 4 750 пациентов, то есть одного заболевшего на 821,61 человека населения

Фото: Максим Платонов

Консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала свои расчеты, в которых оценивает, хватит ли коек в инфекционных больницах России, если реализуется та же ситуация, что и в Ухане, в эпицентре эпидемии коронавируса. По предположениям FinExpertiza, в Татарстане в таком случае госпитализировать смогут только 20% от всех заболевших — одного из пяти. Однако представители Минздрава РТ и казанского Кремля поделились с «Реальным временем» своим недоумением: Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом работает, исходя из оценки реальной ситуации, всё под контролем.

Панические настроения и постельные расчеты

Сегодня были опубликованы любопытные результаты исследования одной из федеральных консалтинговых сетей. Аналитики попытались оценить, хватит ли в России коечного фонда инфекционных больниц, если реализуются самые апокалиптические сценарии развития эпидемии коронавируса.

Оказалось, что при самом пессимистичном прогнозе (если заболеют 5% населения), лишь каждый 124-й пациент в стране сможет рассчитывать на то, что ему хватит места в больнице, а на одного врача будут приходиться 550 зараженных. Если же реализуется тот же сценарий, что действует сейчас в злосчастной провинции Хубэй — один пациент на 1000 человек, то в Татарстане, к примеру, на койку в стационаре сможет рассчитывать только каждый пятый. Татарстан и Москва оказались на первом месте по «неблагополучности» в этом рейтинге.

Но надо понимать, что не каждый инфицированный обратится в больницу, не каждому потребуется госпитализация, да и размах эпидемии в России далек от китайских событий: в границах нашей страны пока были зафиксированы только два случая заболевания, и еще несколько россиян заболели на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит сейчас в карантине у берегов Японии.



«В случае необходимости мы можем принять более трех тысяч пациентов, а также, если потребуется, быстро развернуть дополнительные койки», — сообщил Марат Садыков. Фото Максима Платонова

Марат Садыков: «Коечный фонд у нас готов»

Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана, на вопрос нашего корреспондента ответил так:

— О том, что проводилось какое-то исследование, мы даже не в курсе! У нас работает штаб по борьбе с коронавирусом, коечный фонд у нас готов. В случае необходимости мы можем принять более трех тысяч пациентов, а также, если потребуется, быстро развернуть дополнительные койки.

Прокомментировала для нас ситуацию и Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана:

— Республиканским штабом, в состав которого входят руководители министерств и ведомств, сформирован резерв, исходя из погружения в реальную ситуацию. На чем основаны выводы этой консалтинговой сети? Какие данные они взяли за основу исследования? Это требует отдельного изучения. Насколько нам известно, даже федеральный Минздрав не знаком с этим исследованием.

Всего получается, что Татарстан может экстренно обеспечить помощью 4 750 пациентов. Фото Олега Тихонова

«Мы просто взяли данные Росстата»

Составители рейтинга прокомментировали «Реальному времени», по какой методике работали и из каких цифр исходили при расчетах. Оказалось, что исходили просто из данных по общему количеству коек в инфекционных больницах, еще в 2018 году опубликованных Росстатом (правда, эти данные, по словам экспертов агентства, актуализировали в 2020-м). В агентстве FinExpertiza нам ответили:

— Мы рассмотрели два сценария: один — который сейчас действительно разворачивается в Китае (один заболевший на 1000 человек), и второй — прогнозный, который рассчитали британские эпидемиологи (5% инфицированного населения при худшем прогнозе). Взяли данные по коечному фонду из последних сводок Росстата и составили рейтинг регионов, исходя из количества населения, приходящегося на одно больничное место. Отдельно мы рассчитали рейтинги, исходя из общего коечного фонда, и отдельно — из фонда в инфекционных больницах (все-таки там есть своя специфика — боксы, изоляция, персонал). Мы учитывали только те коечные места, которые доступны в больницах по состоянию на сегодняшний день. Мы не говорим о дополнительных мерах развертывания новых больниц и другой медицинской инфраструктуры. Ключевые слова — «если» и «потенциально»: понятно, что при наступлении эпидемии медики начнут предпринимать дополнительные меры. Но пока, по данным Росстата, наличных коек инфекционного профиля доступно конкретно вот столько.

Между тем «Реальное время» уже писало о том, сколько заготовлено коек на случай начала эпидемии в республике — со слов Марата Садыкова, озвучившего эти цифры на первом заседании Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Сколько коек действительно имеется в штуках

Напомним, в штабе работают руководители профильных ведомств, в задачи которых входит не допустить эпидемии. В составе штаба — министр здравоохранения Марат Садыков, руководитель татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина, министр транспорта Ленар Сафин, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и главный ветеринар республики Алмаз Хисамутдинов. Возглавила штаб Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра РТ.



На первом же заседании штаба Марат Садыков вполне четко озвучил, что будет происходить, если вирус все же просочится на территорию республики. Сначала медпомощь заболевшим будут оказывать в инфекционных больницах Казани и Челнов: под эти цели перепрофилированы столичная 11-я клиническая больница и Тукаевская больница в автограде. 919 коек полностью готовы к приему заболевших.

Но в случае необходимости, если заболеваемость все-таки начнет расти, то 68 медицинских организаций дополнительно развернут 3 831 койку — об этом заявил Садыков на том же самом заседании республиканского штаба. Всего получается, что Татарстан может экстренно обеспечить помощью 4 750 пациентов. Официальная численность населения республики составляет 3 902 642 человека, по данным на 1 января. Таким образом, по грубым расчетам, Минздрав Татарстана готов развернуть «коронавирусных» коек в соотношении к числу населения — одна на 821,61 (а этот сценарий даже жестче, чем сейчас в Китае). Эта статистика плохо увязывается с той, которую представила FinExpertiza.

