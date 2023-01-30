Казанской горбольнице №7 предложили присвоить имя Марата Садыкова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Горбольнице №7 в Казани предложили присвоить имя главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова, скончавшегося накануне. С такой инициативой выступила депутат Госдумы России от РТ Татьяна Ларионова.



— Предлагаю увековечить память и присвоить ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7» г. Казани имя М.Н.Садыкова. И сделать это надо уже сейчас, не дожидаясь особых дат, — заявила она.

Депутат выразила соболезнования родным и близким Марата Садыкова и выразила надежду на то, что ее предложение поддержат те, «для кого память о Марате Наилевиче будет долгой и доброй».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Марат Садыков ушел из жизни в воскресенье утром. Министру было 53 года. Главу Минздрава Татарстана сегодня похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный. Соболезнования в связи с его скоропостижным уходом из жизни выразили в казанском Кремле.

Церемония прощания прошла сегодня в казанском международном информационном центре Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. На ней присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минздрава России Михаил Мурашко, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин. Много было и рядовых татарстанцев, которые пришли проводить главу Минздрава в последний путь. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко