Азат Хаким, «Живая вода»: «Бизнес, который не продается, — это хобби. Любой бизнес я готов продать»

Как сброс воды из Куйбышевского водохранилища сказался на предприятии по производству питьевой воды

Фото: Ринат Назметдинов

Руководствуясь расхожим мнением, что вода — это жизнь, Азат Хаким, авиационный холдинг «Тулпар аэро групп» которого за прошлый год сгенерировал порядка 2,5 млрд рублей выручки, выкупил компанию «Живая вода» и пробурил дополнительную скважину. Зачем разливать отдельно воду для питья и кипячения, почему вода из-под крана лучше той, что продается во дворах спальных районов, и зачем развивать компанию без цели ее масштабировать, в интервью интернет-газете «Реальное время» рассказал учредитель предприятия «Живая вода» Азат Хаким.



Почти 20 лет возил воду из Яльчика канистрами

— Азат Муртазович, зачем вы, известный бизнесмен в сфере деловой авиации, 3 года назад выкупили бизнес ЗАО «Живая вода»?

— Вопрос, конечно, очень интересный. Вода — источник здоровья. Качественная вода имеет очень большое значение для сохранения здоровья. А так как раньше я летал, то здоровье — залог успеха в моей профессии. Есть здоровье, ты летаешь, нет — не летаешь. Поэтому, хочешь или нет, приходится заниматься здоровьем. Старость приходит ко всем, как бы мы ни старались ее задержать. Но задержать ее возможно, если правильно питаться и пить хорошую воду, заниматься профилактикой и спортом. Исходя из этого, я давно интересуюсь водой. Почти 20 лет возил воду из Яльчика канистрами по 20 литров. Она там просто изумительная.

— Вам надоело ее возить, и вы нашли себе бизнес по розливу воды?

— Да, устал туда мотаться (смеется).

— Кто выступил первым: у них была инициатива продать или у вас желание купить?

— Случайно предложили купить это предприятие. Основной акционер Искандер Валитов уехал в Москву. Он, кстати, медик. А сама компания была создана в 1998 году по проекту Института здоровья при Министерстве здравоохранения Татарстана. Проект этот назывался «Дожить до 100».

Съездил, посмотрел, увидел, что там все сделано правильно с технологической точки зрения. Убедился, что действительно вода живая, что все требования соблюдаются. Неделю попил воду. Понравилась — и купил предприятие. Так что все случайности не случайны.

Фото ЗАО «Живая вода»



Посмотрел, увидел, что там все сделано правильно с технологической точки зрения. Убедился, что действительно вода живая, что все требования соблюдаются. Неделю попил воду. Понравилась — и купил предприятие

— Сколько составила сумма сделки?

— Не готов раскрыть сумму.

— Ну до 20 миллионов рублей?

— Со всеми расходами вышло в пределах 15 миллионов.

«Бурение скважины вышло на 1 миллион рублей»

— С какими активами вы купили этот бизнес, что он из себя представлял?

— Бизнес был не сильно прибыльный, так как программа не была нацелена на коммерциализацию — ориентирована на качество воды. В прошлом году мы там же, в поселке Усады, пробурили еще одну скважину и купили еще одну линию. Пока там пролив идет. Это долгий процесс.

— На какой глубине скважина?

— Так же, как и первая, — на 70 метрах.

— Во сколько вам обошлись эти преобразования?

— Бурение скважины вышло на 1 миллион рублей, соответствующее оборудование еще примерно на 1 миллион.

— Как теперь планируете развивать компанию?

— В планах запуск воды для детского питания и расширение склада. Мы продолжаем модернизировать оборудование, так как оно морально устаревает даже если технически в хорошем состоянии. Сейчас обновляем оборудование в цехе розлива. Буквально на следующей неделе поставим новую машину розлива. Потом установим более современное водоподъемное оборудование. Это позволит добиться более быстрого и качественного производства.

Оказывается, каждые 7 дней все трубопроводы нужно обрабатывать специальным санитарным составом, а один раз в месяц — все резервуары. И на территорию всей добычи никто посторонний заходить не должен. Все очень строго

«В бутылках вода с той же структурной кристаллической решеткой»

— Давайте поговорим о самой воде. Каков ее состав?

— В ней низкое содержание натрия, что способствует профилактике гипертонии. Необходимое соотношение кальция и магния, а ионы фтора способствуют минерализации костной ткани и зубов. И есть йод, что очень редко встречается в воде. Для щитовидки это очень хорошо. Есть также кремний, да и практически все, что нужно для организма человека. Вода в скважине по 98 параметрам из 98 соответствует требованиям ВОЗ.

— Заявляется, что вода разливается в скважине без изменения состава. А что по поводу ее безопасности?

— Пока я не столкнулся с технологией розлива воды, не задумывался об этом. Оказывается, каждые 7 дней все трубопроводы нужно обрабатывать специальным санитарным составом, а один раз в месяц — все резервуары. И на территорию всей добычи никто посторонний заходить не должен. Все очень строго. И тем и удивительно: вот воду разливают во дворах, вы когда-нибудь видели, чтобы резервуары чистили? Я задумался и задал вопрос нашему технологу. Она сказала, что лучше тогда купить фильтр и пить воду из-под крана. И еще вода все время должна циркулировать, иначе микробы распространяются в геометрической прогрессии. Например, когда в выходные мы не разливаем воду, то осуществляется пролив. А когда воду привозят во дворы, то перед тем как опустить шланг он должен быть обработан. Более того, носик, из которого вода людям разливается после каждого клиента должен проходить санитарную обработку. Потому что каждый клиент приходит со своими бутылями, в которых уже есть бактерии. Нюансов очень много и поэтому я своим знакомым советую пить проверенную воду.

— Вы действительно проверяете каждую партию?

— Да, каждую партию проверяет Санэпидемстанция. И еще прежние владельцы возили воду на анализ главному санитарному врачу России, тогда еще был Геннадий Онищенко, который разрешил разливать воду абсолютно без изменений, потому что она соответствует всем параметрам, которые необходимы. То есть в бутылках вода с той же структурной кристаллической решеткой, как она находится под землей.

Очень редко встречаются такие скважины, которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам. Чаще всего ее проходится дополнительно очищать или пропускать через фильтры. Из-за этого нарушается молекулярная структура. Либо, наоборот, вода недостаточно богата минералами, тогда приходится добавлять минералы, которые закупаются отдельно. У нас на производстве даже не предусмотрено такой технической возможности.

— Во сколько ежемесячно вам обходятся проверки на безопасность?

— Вода из скважины уже поступает без микробов. На проверки тратится до 70—80 тыс. рублей в месяц. И это обязательные проверки. Без них мы не можем реализовать продукцию.

Фото ЗАО «Живая вода»

Каждую партию проверяет Санэпидемстанция. И еще прежние владельцы возили воду на анализ главному санитарному врачу России, тогда еще был Геннадий Онищенко, который разрешил разливать воду абсолютно без изменений, потому что она соответствует всем параметрам, которые необходимы

«Около 9 миллионов рублей выручки»

— Сколько добывается с одной скважины?

— За сутки 20—25 кубов воды. А с новой, скорее всего, будем добывать больше. Насколько больше, еще неизвестно, все зависит от потребностей. Новое оборудование сможет поднимать как минимум в 2 раза больше воды.

— Кто основные потребители?

— Очень много просто физлиц. Много и компаний среди постоянных клиентов. Например, сеть стоматологий «Эксклюзив-Дент», ICL, Верховный суд РТ, Силикатный завод, «Казаньоргсинтез», Министерство экономики и Министерство экологии и природных ресурсов и многие другие. Но что важно, среди постоянных клиентов — Санэпидемстанция.

— Сколько стоит ваша вода?

— Одна бутылка объемом 19 литров — 200 рублей, но если заказываете больше двух, то по 160. Пить надо хорошую воду. Экономить не стоит.

— Каков объем продаж?

— В прошлом году было продано 81 200 бутылок по 19 литров, годом ранее на 200 бутылок меньше. А по реализации воды в таре 0,5 я даже не скажу, сколько. И еще под заказ 5-литровые заливаем.

— Какие ожидания по этому году?

— За первое полугодие уже было реализовано на 1000 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Сколько составила выручка компании «Живая вода» по итогам прошлого года? И какая динамика?

— В 2018 году было около 9 миллионов рублей. В 2017-м — около 8,5.

— Насколько это рентабельный бизнес?

— Вода, конечно, рентабельный бизнес, если правильно выстроить процессы. Но не высокомаржинальный. Зато этому бизнесу не страшен кризис. Воду ты все время пьешь.

Вода, конечно, рентабельный бизнес, если правильно выстроить процессы. Но не высокомаржинальный. Зато этому бизнесу не страшен кризис. Воду ты все время пьешь

«По Water life проведем ребрендинг»

— Зачастую при кипячении воды из скважин образуется очень много осадка.

— Поэтому мы разливаем отдельно воду для питья и кипячения. Ту, что для питья, кипятить нельзя, будет осадок. Вода под маркой Water life — для употребления в сыром виде. Мы ее полностью сохраняем, как из скважины, она идет без обработки. А для кипячения надо покупать 19-литровые бутыли «Усада». Это умягченная вода, то есть мы немного уменьшаем минерализацию за счет ионообменной смолы, но не за счет пропуска через грубую мембрану.

— А что за бренд «Княгининская», которая относится к вам?

— В Нижнем Новгороде есть такая вода. Оттуда привозили, здесь разливали и продавали до запуска своей скважины. «Княгининская» и «Усада» — это по составу одна и та же вода.

— Тогда зачем продвигать два бренда?

— Мы отказываемся от «Княгининской», оставляем только «Усаду». А по Water life проведем ребрендинг. Будет «Тулпаринка». Решение об английском наименовании было принято еще в 90-х, тогда это было модно. А сейчас, наоборот, все говорят, зачем на английском. Мы уже сделали пробную партию. И знак зарегистрировали. Пока не знаю, пойдем ли мы в сети. Заказчики, которые покупают нашу воду, не меняются годами. А марка «Усада» останется. Люди привыкли.

— А то, что молекулярная структура воды меняется от классической музыки, молитвы… Вы к этому как относитесь?

— Да, это так, вода запоминает, поэтому хочу, чтобы на производстве у нас играла классическая музыка.

— Без шуток?

— Да, мы потихонечку все сделаем.

По Water life проведем ребрендинг. Будет «Тулпаринка». Решение об английском наименовании было принято еще в 90-х, тогда это было модно. А сейчас, наоборот, все говорят, зачем на английском

«Состав воды у нас не менялся»

— А меняется ли состав воды в скважине?

— Это зависит от проникновения грунтовых вод. А так, состав воды у нас не менялся.

— А интенсивный сброс воды из Куйбышевского водохранилища сказался?

— Да, напор воды чуть уменьшился. Некритично, но уменьшился.

— У вас на горизонте маячит риск того, что скважина иссякнет?

— Нет, нашей воды хватит еще очень надолго.

— Лет на 100?

— Да, запас воды большой.

«Не планирую увеличивать размер этого бизнеса»

— Вы будете менять форму собственности?

— Да, будем с ЗАО менять на ООО. Я же 100% собственник.

— Когда пришли в компанию, команду меняли?

— Нет, никого не уволил, не привел. Сейчас 25 человек работает.

— Вы пробурили еще одну скважину. В дальнейшем бизнес масштабировать планируете?

— Я не планирую увеличивать размер этого бизнеса. Новая скважина нужна для резерва. А если начать разливать большими партиями, то перестанут соблюдаться технологии. Да, это снизит себестоимость, но очень сложно все технологические процессы соблюсти. Я не понимаю тех производителей воды, которые выпускают большими партиями и все соблюдают.

— Бизнес по розливу питьевой воды растет быстрее всех остальных, так как считается легким и достаточно прибыльным. Так говорят сами участники рынка. Что вы думаете по этому поводу?

— Очень много постоянных проверок, надо получить сертификаты, и поэтому это не такой легкий бизнес, как кажется. Плюс рынок высококонкурентный. И потом, дело имеешь со многими клиентами, у каждого свой характер. С людьми работать вообще не просто.

Бизнес, который не продается, — это хобби. Любой бизнес я готов продать. Главное, чтобы он потом процветал. Продам только для развития. Но весь холдинг я не буду продавать. Это мало кому интересно

— А как вам времени хватает и на этот бизнес?

— Операционное управление сейчас передал сыну Айдару.

— Ваш авиационный холдинг субсидирует этот бизнес?

— Нет, я сразу условие поставил: мне от вас денег не надо, но и у меня деньги не просите.

— Говоря о вашем основном бизнесе: вы предприниматель, за которым стоит большой коллектив. Задумываетесь о подготовке себе замены?

— Да, я готовлю сына.

— А предложения о продаже поступают?

— Время от времени поступают.

— Вы рассматриваете эту возможность всерьез?

— Да. Бизнес, который не продается, — это хобби. Любой бизнес я готов продать. Главное, чтобы он потом процветал. Продам только для развития. Но весь холдинг я не буду продавать. Это мало кому интересно.

— И есть уже конкретные предложения по компаниям группы?

— «Тулпар техник» интересен «Люфтганза», «Аэрофлоту», S7 Airlines, но не всем игрокам подряд.

«Человек в течение жизни использует только 5—7% своих возможностей»

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Люблю ухаживать за своим садом, который моя супруга называет лесом. У меня почти 40 соток земли в Вороновке. Там растет пробковое дерево, маньчжурский орех, каштаны, черешни, кусты разные, названия которых я забываю, виноград. Выращиваю лекарственные травы. Еще настойки делаю. Самогон не гоню. Беру готовый, хороший, белорусский, зерновой. Настаиваю сам и разливаю. Например, делаю настойки с калганом — это наш местный женьшень. Он дает энергию.

Фото предоставлено Азатом Хакимом

Люблю ухаживать за своим садом, который моя супруга называет лесом. У меня почти 40 соток земли в Вороновке. Там растет пробковое дерево, маньчжурский орех, каштаны, черешни, кусты разные, названия которых я забываю, виноград

— Откуда у вас такая любовь к травам и садоводству?

— Это все от бабушки, она была травницей. С детства возила меня по ягоды и травы. Для каждой болезни есть природная трава. Я в основном стараюсь обходиться без врачей. Допустим, тибетская медицина говорит, человек в течение жизни использует только 5—7% своих возможностей. Так что в организме колоссальные ресурсы. Пример тому — живая природа. Животные вылечивают себя без медикаментов.



Альсина Газизова, фото Рината Назметдинова