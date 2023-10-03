В Татарстане работают десять кабинетов памяти

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день работают десять кабинетов памяти, где специалисты занимаются улучшением способности пожилых помнить информацию. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев на брифинге в Кабмине.



— Головной центр находится в Межрегиональном клинико-диагностическом центре, и девять центров находятся в Татарстане в различных локациях. В основном это города второй группы, с численностью населения свыше 50 тысяч. Это Зеленодольск, Буинск, Лениногорск, Нижнекамск, Альметьевск, Казань и Челны, — сообщил он.

По его словам, эта служба еще только развивается. У специалистов есть методическое пособие из 300 страниц, где привлечены различные технологии по улучшению памяти пожилых граждан.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Маршрутизация в эти кабинеты осуществляется через участкового врача-терапевта, который непосредственно осуществляет первое звено контракта, — заявил Альмир Абашев.

Он также рассказал, что в Татарстане на сегодняшний день профилактические мероприятия в поликлиниках прошли более 500 тысяч человек старше трудоспособного возраста. У некоторых из них выявили тяжелые болезни.

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Татьяна Демина