Медицина Татарии в послевоенные и советские годы

Главы из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Татарстанский Минздрав издал книгу, посвященную истории развития системы здравоохранения республики. Издание, над которым трудились 14 месяцев, презентовали в канун нового года. Большой объемный труд «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы» не ограничивается указанным временным периодом, в него вошли материалы об истории развития медицины на территории современного Татарстана, начиная со средних веков. Автором проекта выступил министр Марат Садыков, составители-координаторы — Ильдар Фатихов, Диляра Швецова, Рафик Батыршин, Ростислав Туишев и Наиль Садыков. Сегодня «Реальное время» публикует пятую главу книги о развитии медицины в республике в послевоенные и советские годы.

Диспансеризация рабочих и школьников

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в истории мировых войн — самая разрушительная. Громадный материальный ущерб, нанесенный делу здравоохранения фашистскими захватчиками, надо было быстро компенсировать, восстановить разрушенную сеть больниц, повысить качество работы медицинских учреждений. Началась упорная организационная работа, направленная на дальнейшее развитие сети медицинских учреждений, на обеспечение их кадрами, инвентарем, аппаратурой и оборудованием, на повышение квалификации специалистов, создание для них соответствующих условий работы.

В послевоенные годы органы здравоохранения республики уделяли большое внимание проблеме лечения инвалидов войны и возвращения их к активной трудовой деятельности.

Уже к 30-й годовщине образования Татарской АССР столица республики располагала коечным фондом мощностью 4 665 коек, в том числе 2 955 коек в больницах Казанского городского отдела здравоохранения, 805 коек в клиниках Казанского государственного медицинского института, 500 коек в клиниках Казанского государственного института для усовершенствования врачей, 300 коек в Институте ортопедии и восстановительной хирургии, 75 коек в Трахоматозном институте им. Е.В. Адамюка и 30 коек в Стоматологическом институте. Число врачей, работавших только в Казани, составило 1 232 человека.

Научно-исследовательский центр Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия»

Послевоенный период характеризовался и значительным улучшением медико-санитарного обслуживания сельских жителей. Число врачебных участков в 1950 г. увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 1913 г. и составило 175 участков. Почти вдвое увеличилось число участковых больниц. В этот период 116 сельских больниц располагали 4 076 койками (в 1913 г. 62 больницы на селе имели только 1 426 коек). В десятки раз возросла численность врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов на селе. Значительно окрепла база учреждений по охране материнства и детства. На селе работало 122 учреждения ясельного типа (рассчитанные на 3,5 тыс. детей) и 56 консультаций. В родильных отделениях больниц на селе имелось 1 456 коек. Кроме того, колхозные родильные дома располагали 137 койками.

В годы послевоенной пятилетки в каждом районном центре Татарской АССР открыты санитарно-эпидемиологические станции, на которые была возложена задача проведения комплекса мероприятий по благоустройству населенных мест, санитарному надзору за централизованными источниками водоснабжения, а также за производством и торговлей пищевыми продуктами.

В 1950—1955 гг. значительно увеличился бюджет здравоохранения Татарской АССР. В обществе повысилось внимание к развитию сельских медицинских учреждений. Уже в эти годы в ряде районов республики получил распространение диспансерный метод обслуживания сельского населения. Проводилась диспансеризация рабочих, сельских механизаторов, руководителей хозяйств, школьников.

МСЧ ОАО «Татнефть» и города Альметьевска

Как строились РКБ и старый онкодиспансер республики

В связи с развитием нефтяной промышленности в юго-восточных районах республики развернулось новое, типовое строительство больниц. В крупных многопрофильных медсанчастях нефтяников лечебно-консультативную помощь получали не только работники данной отрасли промышленности, но и остальные жители, что стало способствовать благоприятной динамике основных характеристик здоровья населения.

В 60—80-е годы правительство советской Татарии обратило особое внимание на дальнейшее укрепление материально-технической базы, на расширение коечной сети в стационарах, а также на дальнейший рост специализированной помощи населению. На поликлиники республики в этот период приходилось до 80% всей оказываемой медицинской помощи.

К концу 60-х годов медицинская помощь оказывалась населению в 289 больницах, имевших 37,9 тыс. коек, и в 73 амбулаторно-поликлинических учреждениях. В целом в учреждениях здравоохранения трудились 63 тыс. человек, в том числе 9 386 врачей, при этом основная доля работы медицинских работников приходилась на участковое обслуживание населения.

В 1970—1977 гг. построено 44 больницы на 5 529 коек, 28 поликлиник и амбулаторий, 7 санитарно-эпидемиологических станций, Республиканский онкологический диспансер, стоматологическая и офтальмологическая поликлиники, 23 аптеки и ряд других медицинских учреждений. Велось строительство Республиканской клинической больницы. С 1970 г. число больничных коек в республике увеличилось на 1 670, а обеспеченность ими возросла с 101,0 до 112,9 на 10 тыс. населения. В 1971—1975 гг. больницы и поликлиники получили оборудования на 20,5 млн рублей.

Строительство Республиканской клинической больницы

В учреждениях здравоохранения республики в этот период трудились 9 386 врачей и более 30 тыс. средних медицинских работников. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения возросла с в 1970 г. до 28,4 в 1976 г., а средних медработников — с 76,8 до 89,9.

В 1971—1976 гг. курсы специализации и усовершенствования прошли 2 828 врачей, а обучение на постоянно действующих курсах — 4 613 медицинских работников среднего звена.

В результате осуществления широких оздоровительных мероприятий в ТАССР была ликвидирована заболеваемость такими болезнями, как трахома, малярия, дифтерия. Значительно уменьшилось число случаев расхождения диагнозов участковых и районных больниц с диагнозами специалистов РКБ (в 1970 г. — 29,7%, в 1975 г. — 9%). Количество случаев заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих промышленных предприятий ТАССР снизилось на 19%, а в днях — на 11%. Профессиональная заболеваемость за этот период снизилась в 2,4 раза.

Численность обслуживаемого взрослого населения одним участковым врачом-терапевтом впервые в среднем по ТАССР снизилась на 3,5 тыс. человек.

Республиканский клинический онкологический диспансер

Государство ежегодно выделяло значительные средства на здравоохранение. В 1975 г. было ассигновано 111 млн 691 тыс. руб.; в 1976 г. — 113 млн 678 тыс. руб.; в 1977 г. — 117 млн 615 тыс. руб.

С 1977 г. усилия здравоохранения были направлены на дальнейшее укрепление его материально-технической базы, и прежде всего — больничной помощи населению республики, а также на профилактику инфекционных заболеваний и профессиональных болезней.

С 1977 по 1980 г. введено в эксплуатацию больниц на 5 035 коек и поликлиник на 8 860 посещений, медучилище в Зеленодольске на 640 учащихся, центральный аптечный склад, завод по ремонту медтехники, 20 аптек и другие объекты здравоохранения.

Обеспеченность койками выросла на 8% и составила 120 единиц на 10 тыс. населения. Обеспеченность врачами составила 32 на 10 тыс. населения, а средними медицинскими работниками — 99,4. В ТАССР имелось девять санаториев для туберкулезных больных, три курорта, два санатория и семь домов отдыха. Ежегодно в них лечились и отдыхали более 90 тыс. человек. В ТАССР действовали 300 аптек, 1 826 аптечных пунктов и 6 аптекарских магазинов.

Объем амбулаторно-поликлинической помощи в ТАССР вырос на 22%, число врачебных посещений на одного городского жителя выросло до 10,7. За 5 лет дополнительно организовано 196 территориальных и 79 цеховых медицинских участков.

Первая целевая программа «Здоровье»

В 80-е годы в Республике Татарстан была выдвинута проблема повышения общего уровня медицинской помощи на селе с одновременным приближением ее к уровню городского обеспечения. В связи с этим поставлена задача добиться повсеместного и полного удовлетворения потребностей жителей города и села во всех видах высококвалифицированной медицинской помощи, намечено ввести систему поэтапной всеобщей диспансеризации населения, обеспечить дальнейшее развитие сети медицинских учреждений, санаториев с оснащением их современной медицинской аппаратурой. Вместе с тем намечено добиться полного обеспечения населения лекарственными, лечебными и санитарно-гигиеническими средствами.

Впервые в республике была утверждена целевая комплексная программа «Здоровье» по усилению профилактики заболеваний и укреплению здоровья населения. Предусматривалось осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на значительное повышение уровня здоровья населения, качества и эффективности оказания медико-санитарной помощи. Подобные программы были внедрены в городах и районах.

В 80-е годы работа органов и учреждений здравоохранения Татарской АССР была направлена на улучшение качества медицинского обслуживания и главным образом — на снижение смертности и заболеваемости трудящихся вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, травм и других болезней.

Поликлиника Республиканской клинической больницы

В этот период увеличился объем и улучшилось качество оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению, начинает увеличиваться пропускная способность поликлиник, число посещений врача на одного жителя в год выросло с 8,2 в 1980 г. до 10,1 в 1985 г. Проведено разукрупнение территориальных терапевтических участков и увеличено их число (с 634 в 1980 г. до 1 051 в 1985 г.) — при снижении нагрузки на один территориальный терапевтический участок с 3 547 человек в 1980 г. до 1 626 в 1985 г.

Число цеховых участков за этот период (1980— 1985) выросло с 350 до 424. При этом годовая нагрузка цехового терапевта увеличилась с 5 670 до 6 186 посещений.

Выполнение плана периодических медицинских осмотров, необходимых для того или иного контингента, в целом по республике возросло с 97,4% в 1980 г. до 98,1% в 1985 г.



Шла работа по ежегодной диспансеризации населения. Диспансерным наблюдением на начало 1986 г. было охвачено 62% населения Татарии.

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Использованы иллюстрации из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»