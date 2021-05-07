Любовь Авдонина о рестораторах: «В праздники некоторые позволили себе расслабиться!»

Фото: Максим Платонов

Значительный прирост нарушителей

Татарстанские рестораторы вновь на прицеле у санитарных врачей. За майские праздники в Роспотребнадзоре зафиксировали резкий рост количества нарушений в организациях общепита. Надзорная служба работала в эти дни в обычном режиме, ее сотрудники проверили 712 объектов и в 129 из них нашли нарушения.



— К сожалению, это значительный прирост нарушителей — 18%. Напомню, что еженедельно мы имели в районе 7% нарушителей. Можно сделать вывод, что в праздники некоторые объекты позволили себе расслабиться и забыть о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции. На сегодня составлен 71 протокол, — посетовала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Проверяющие обошли рестораны, торговые центры, гостиницы, музеи, выставки, театры, кинотеатры, медорганизации и дежурные группы детсадов. Наибольший процент нарушителей — в общепите — 26%, в предприятиях торговли — 19%, столько же — в отелях. Проверки будут продолжаться, итоги будут подведены после праздников — с приглашением нарушителей на составление протоколов.



Среди нарушений в общепите и торговле превалируют: неправильное ношение масок, неиспользование перчаток, отсутствие антисептиков, несоблюдение социальной дистанции. Фото: realnoevremya.ru

По итогам недавнего вечернего рейда, когда были проверены 22 объекта, в каждом нашли нарушения — по всем вынесено решение о приостановке деятельности. Судами рассмотрено 15 дел, заведения общепита не смогут работать до устранения всех нарушений от 9 до 90 суток.



Среди нарушений в общепите и торговле превалируют: неправильное ношение масок, неиспользование перчаток, отсутствие антисептиков, несоблюдение социальной дистанции, более 70% наполняемости залов, что запрещено, антисанитария в производственных помещениях, где готовят пищу, непроведение уборок, дезинфекции, отсутствие запаса дезинфицирующих средств и СИЗов.

— Посетителям кафе и ресторанов, чтобы обезопасить себя, нужно все-таки по возможности избегать мест скопления людей. Если вы все же решили и видите, что зал полностью заполнен, лучше поищите другое заведение общепита, — предупредила Авдонина, напомнив про обязательное ношение масок, обработку рук и лучшее средство защиты — вакцинацию от коронавируса.

От COVID-19 привились более четверти миллиона татарстанцев

Озвучивая текущую ситуацию по заболеваемости, Любовь Авдонина сообщила о 33 новых случаях заражения COVID-19 за сутки, с нарастанием до 20 703 заболевших за весь период. Показатель на 100 тысяч населения — 530,5%, под наблюдением — 3 035 контактных с больными, всего на учете стало 778 250 контактных.



Озвучивая текущую ситуацию по заболеваемости, Любовь Авдонина сообщила о 33 новых случаях заражения COVID-19 за сутки, с нарастанием до 20 703 заболевших за весь период. Фото: Максим Платонов

За истекшие сутки в республике провели 7 896 тестов на ковид, Татарстан по-прежнему входит в топ-15 регионов с максимальными объемами тестирования — 2,433 млн тестов. На сегодня выявлено 18 случаев заражений британским штаммом, все они между собой не связаны, сообщила Авдонина.

Санитарный контроль идет и в аэропортах республики, за сутки осмотрено 36 воздушных судов, из них 3 — вернулись из-за рубежа. Свыше 4 тысяч пассажиров и членов экипажа досмотрели, но больных не нашли.



Всего с начала учебного года 566 очагов заболевания вирусом в организованных коллективах: это 150 школьников, 180 студентов и 236 педагогов. На сегодня 558 очагов уже закрыто, все были с одним случаем заболевания. Активных очагов остается восемь.



Медики также в эти дни работали в плановом порядке, сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Всего выздоровевших 17 693 человека, за истекшие сутки — 23, за неделю — 170. Вакцинацию от ковида прошли 267 855 человек, из них 185 987 получили второй компонент прививки.

Владимир Жаворонков: «Если «Ковивака» на данный момент в наличии у нас нет, то создаются специальные листы ожидания. По «Спутнику» и «ЭпиВакКороне» проблем мы не испытываем — очередности никакой нет, можно вакцинироваться в день обращения». Фото: Максим Платонов

— Вспомните прошлый год, когда все были на самоизоляции, у нас был шквал звонков и вопросов: что это за вирус, как лечить? Но больше всего вопросов было: когда сделаете вакцину, почему сидите?! Тогда все сидели и ждали вакцину как спасения от пандемии. Сейчас народ расслабился. Давайте представим, что опять ушли на самоизоляцию, тогда будут прививаться все и быстро. Вакцинация — единственный инструмент, который позволит уберечь себя и близких от летальных исходов и тяжелых течений болезни. Все условия созданы, надо сделать прививку. Медики работают и в выходные, и в праздники, — призвала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ.

Смогут ли татарстанцы привиться на даче?



Отвечая на вопросы, спикеры пресс-конференции рассказали, что требовать тесты на ковид в летних оздоровительных лагерях с детей не будут — этой меры не было и в том году, тесты обязательны только для персонала учреждений. Также речь зашла о возможности татарстанцев выбирать вакцину для прививки. Как заверил замглавы Минздрава РТ, такое право выбора у жителей республики есть.



— Если «Ковивака» на данный момент в наличии у нас нет, то создаются специальные листы ожидания по каждой из вакцин. Соответственно, по «Спутнику» и «ЭпиВакКороне» проблем мы не испытываем — очередности никакой нет, можно вакцинироваться в день обращения, — сообщил Владимир Жаворонков, позднее добавив, что в республике также ждут поступления и вакцины «Спутник лайт».

По его словам, темпы вакцинации в майские праздники остались теми же, чаще всего они варьируются в зависимости от дней недели. Случаи срывов, когда пациенты получили лишь один компонент прививки и не приходили за вторым, наблюдаются и в Татарстане, но носят единичный характер и чаще всего связаны с обострением хроническим заболеваний или отъездом татарстанцев.



Темпы вакцинации в майские праздники остались теми же, чаще всего они варьируются в зависимости от дней недели. Фото: Максим Платонов

Дачный сезон открыт — будет ли возможность у татарстанцев привиться на дачах, спросили замминистра. На что Владимир Жаворонков ответил, что в Минздраве размышляют над этой инициативой, прорабатывая форматы мобильной вакцинации: «Надо продумать логистику. Кроме того, на дачу люди уезжают, как правило, без документов», — озвучил он основные проблемы.

Обсудили еще одно предложение — раскрывать данные вакцинации по районам, предполагается, что это подстегнет татарстанцев пойти и привиться. «Каким образом это будет подстегивать людей?» — удивился замминистра, ответив, что и эту идею обдумают, пока же продолжат работу по прежнему алгоритму.

— Делать вакцинацию предметом соревнования — кто из районов быстрее и больше — наверное, не совсем правильно, — заметила и Любовь Авдонина. — Мы просто должны понять, что это единственный выход, чтобы вернуться к нормальной жизнедеятельности.

Василя Ширшова