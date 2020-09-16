Коронавирус поставил под угрозу исполнение многомиллиардного госзаказа на помощь по ОМС

Медики Татарстана наверстывают упущенное из-за COVID-19 время

Фото: Максим Платонов

В Татарстане пандемия коронавируса поставила по угрозу срыва 100%-ное исполнение программы обязательного медицинского страхования стоимостью 57,6 млрд рублей. Крупнейшие исполнители госзаказа — РКБ, РКИБ, 7-я и 16-я городские больницы Казани, чьи койки «ушли» под COVID-госпитали, лишь в начале сентября с отставанием на несколько месяцев смогли возобновить проведение плановых высокотехнологичных операций и прием стационарных больных. В результате каждый второй нуждающийся в такой медицинской помощи не получил ее в этом году, отмечают врачи. По данным ТФОМС, текущий уровень исполнения программы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) составил 56,2%. Так что после снятия карантина медикам необходимо наверстать объемы работ по ВМП на 4 млрд рублей федеральных субсидий. Впрочем, депутат Госдумы от Татарстана, экс-глава татарстанского Минздрава Айрат Фаррахов не считает эти цифры критичными, но согласен с тем, что бюджет здравоохранения необходимо исполнить «без остатков». Иначе будет «зарублен» бюджет системы на 2021 год.

Как COVID-19 «заразил» программу ВМП

С отменой ограничений татарстанская система здравоохранения начала возвращаться к плановому приему пациентов. Однако под ударом оказалось исполнение территориальной программы ОМС. Как сообщил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования республики (ТФОМС РТ), в этом году ритмичное исполнение бюджета здравоохранения затормозилось из-за пандемии COVID-19.

Как известно, с апреля крупнейшие больницы и медицинские центры — исполнители программы ВМП отменили плановые операции по причине перепрофилирования под лечение пациентов с коронавирусом. Остальные больницы с началом эпидемии ввели запрет на стационарные плановые госпитализации больных, за исключением случаев угрозы жизни. В результате, по данным ТФОМС, по итогам 8 месяцев лечебные учреждения оказали медицинскую помощь на 35,5 млрд рублей при годовом бюджетном задании в 57,6 млрд рублей, или на 61,8%. Стоит заметить, что программа ОМС почти на 80% финансируется из федерального бюджета. В нее «вшито» 48 млрд рублей федеральных субвенций, из которых освоено 32,4 млрд рублей, свидетельствуют данные ТФОМС.

С апреля крупнейшие больницы и медицинские центры — исполнители программы ВМП отменили плановые операции по причине перепрофилирования под лечение пациентов с коронавирусом. Фото Максима Платонова

Каждый второй пациент остался без высокотехнологичной медпомощи

Особенно значительное сокращение объемов произошло в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), слухопротезирования и зубопротезирования. По данным ТФОМС, объем государственного задания был выполнен на 5 млрд рублей при плане 8,7 млрд рублей. Иначе говоря, уровень исполнения составил 56,2%. Тут важно отметить, что федеральных денег по этой линии выделено только 0,5 млрд рублей, а львиная часть в 8,2 млрд рублей — это деньги республиканского бюджета.

Тем не менее за оставшиеся до конца года 4 месяца крупнейшим клиникам-исполнителям ВМП придется наверстывать объемы по проведению операций стоимостью 4 млрд рублей. Прежде всего это касается проведения сердечно-сосудистых операций — аортокоронарное шунтирование, стентирование, которые традиционно проводятся в республиканских клиниках-исполнителях ВМП. К ним относятся РБК, МКДЦ, 7-я городская больница, а в последнее время большой объем ВМП получает и 16-я городская больница Казани.

— Это та помощь, которая направлена на борьбу с основными причинами смертности граждан. Мы давно это делаем без федеральных клиник, — заметил депутат Госдумы и экс-министр Минздрава РТ Айрат Фаррахов.

По словам врачей крупных клиник, во время пандемии значительно снизилось количество хирургических операций на различных органах, вмешательства в ортопедии и травматологии, в гинекологии, упало количество пациентов на стационарном лечении. «Все, что можно было отменить, отложили. Оказывалась только экстренная медицинская помощь», — признаются врачи. По оценке главного кардиолога Поволжья Альберта Галявича, за прошедшие полгода почти половина нуждающихся не получила данную медпомощь.



По данным врачей, без остановки работали только онкологические клиники. «Онкобольных нельзя было оставить без лечения, иначе быстро выросли бы показатели смертности в республике. Это самая большая группа риска. Они в полном объеме были обеспечены необходимой специализированной помощью во время пандемии», — рассказал «Реальному времени» один из врачей Республиканского онкологического диспансера.

За оставшееся время после снятия ограничений республиканские клиники сумеют принять всех нуждающихся пациентов, надеются в ТФОМС. «Особых отставаний по финансированию, можно сказать, нет. Все идет примерно в тех же границах, что и в прошлом году», — отметили в фонде.

По данным врачей, без остановки работали только онкологические клиники. Фото Олега Тихонова

Оказание каких видов медицинской помощи было остановлено за время пандемии COVID-19? По каким направлениям произошел наибольший спад: травматологии, офтальмологии, хирургии внутренних органов? В ответ на этот вопрос «Реального времени» в ТФОМС сообщили, что для выявления отставания необходимо больше времени, необходимо провести выгрузку данных из базы в страховых компаниях, проанализировать: «По мере того, как медицинские организации сдадут счета за август, в сентябре появится другая картина с оказанием медуслуг».

А если останутся неосвоенные деньги? Придется возвращать?

О вероятности риска срыва программы исполнения ОМС высказался спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин во время недавнего заседания правительства РТ, где Минэкономики и Минфин представили прогноз социально-экономического развития и проект консолидированного бюджета РТ на 2021—2023 годы.

Одновременно с этим директор ТФОМС Алсу Мифтахова выступила с докладом об основных параметрах бюджета системы здравоохранения. Она озвучила следующие прогнозные показатели бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования: на 2021 год — 60,6 млрд рублей, на 2022 год — 63,5 млрд рублей, на 2023 год — 63,7 млрд рублей. «Расходы фонда на 2021, 2022 и 2023 годы запланированы на уровне доходов», — отметила она. Основную долю доходной части бюджета фонда составляют субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС. На 2021 год размер субвенции Федерального фонда ОМС рассчитан исходя из нормативов, утвержденных действующей Программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме 51,2 млрд рублей. Из них 30% составляют отчисления из бюджета Республики Татарстан на ОМС неработающего населения. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан на 2021 год планируются в размере 8,3 млрд рублей.

Алсу Мифтахова озвучила следующие прогнозные показатели бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования: на 2021 год — 60,6 млрд рублей, на 2022 год — 63,5 млрд рублей, на 2023 год — 63,7 млрд рублей. Фото tatarstan.ru

— Вы показываете профицит бюджета на этот год в 100,9%, — обратился Фарид Мухаметшин к главе фонда ОМС. — Если до конца года останутся неосвоенные деньги, то они останутся в бюджете республики и перейдут на следующий год?

В ответ Алсу Мифтахова заметила, что такой вариант исключается. «Согласно бюджетному кодексу РФ, неосвоенные деньги при отсутствии счетов в этом году перечисляются обратно в бюджет Федерального фонда ОМС и возврату не подлежат», — предупредила она.

— Как бы мы не «растеряли» деньги. У вас что, освоение плохо идет? — встревожился президент Татарстана Рустам Минниханов.

— В связи с ковидом были приостановлены плановые виды помощи, в том числе госпитализация. В связи с этим идет незначительное невыполнение объемов. Но мы думаем, что до конца года освоим средства, — пояснила Алсу Мифтахова.

В итоге президент дал поручение Минздраву РТ ускорить возобновление плановой стационарной медицинской помощи. Но «не приписками, а реальными оказанными услугами», — предостерег он.

Рустам Минниханов дал поручение Минздраву РТ ускорить возобновление плановой стационарной медицинской помощи. Фото tatarstan.ru

Выход в плановый режим с сентября

Действительно, лишь в начале сентября с отставанием на несколько месяцев возобновили проведение плановых высокотехнологичных операций и прием стационарных больных крупнейшие исполнители госзаказа — РБК, МКДЦ, 7-я и 16-я городские больницы Казани. Их койки наряду с остальными клиниками были перепрофилированы под COVID-госпитали. Так, к примеру, были остановлены операции в травматологическом центре РКБ, рассказывали его врачи. Центр заработал в начале сентября. Вообще, по оценкам независимых экспертов, с середины марта в России были отложены сотни тысяч плановых операций, хотя официальных данных на этот счет нет.

Возобновление планового стационарного лечения в Казани стало возможным после завершения строительства нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. Его открыли 10 августа, но потребовалось время, чтобы вывести инфицированных больных и привести клиники в порядок. Площадь стационара составляет 15 тыс. кв. м. Он рассчитан на 232 койки, включая 12 реанимационных. При этом там есть возможность размещения до 500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций. Больницу планируют оснастить современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое и УЗИ-оборудование.

Лишь в начале сентября с отставанием на несколько месяцев возобновили проведение плановых высокотехнологичных операций и прием стационарных больных крупнейшие исполнители госзаказа. Фото Марии Горожаниновой

Это не кризис программы госгарантий, но наверстать будет трудно

Впрочем, текущее исполнение программы госгарантий оказания медицинской помощи Айрат Фаррахов не считает критичным.

— На сегодня я не считаю текущий уровень исполнения бюджета критичным. Основная причина была связана с тем, что большинство высокотехнологичных медицинских центров Татарстана были закрыты под создание ковидных госпиталей, и это понятно. Большинство этих госпиталей сейчас закрыты, и клиники начинают восстанавливать оказание высокотехнологичной медицинской помощи, восстанавливают объемы. И очень большое количество пациентов ее получило. Просто пока не представлены счета-реестры, и факт оплаты фондом не показан. Если бы они все были показаны и отражены, то эта цифра не была бы такая критичная, — убежден Фаррахов.

При этом подчеркнул, что важно освоить весь объем. Почему? «Во-первых, такого объема ВМП нет ни у кого, за исключением Москвы. Формируя бюджет на будущий год, важно не иметь остатков. Вот это критически важно, — подчеркнул он. — Я уверен, что деньги будут освоены. Главное, чтобы не было второй волны ковида, из-за чего придется снова ограничивать объемы ВМП. Надеюсь, что сегодня мы научились лечить этих пациентов. Оставшийся объем не такой большой, и его вполне реально выполнить. И завершить год с достаточным объемом ВПМ.

Не придется ли врачам работать в три смены? Это делать и невозможно. А в две и раньше работали. Надо радоваться нам самим, что у нас есть такой объем государственного задания», — считает он.

Главный кардиолог Поволжья Альберт Галявич считает, что правительство России должно внести определенные коррективы (по переносу бюджетных остатков на будущий год, — прим. ред.).

«Никто не предполагал, что 2020 год будет таким критичным. Наверстать будет нереально. Я боюсь, что если будут гнать под эти цифры, то возникнут и жалобы, и врачебные ошибки, и различные недоразумения. Я думаю, гнать не нужно. Ситуация просто беспрецедентная. И врачей винить нельзя. Сейчас надо выбирать из списка тех пациентов, которым помощь нужна безотлагательно», — считает Галявич.

