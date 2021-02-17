Итоги дня: морозы и подорожание проезда в Казани, Путин о «пещерном национализме»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за среду, 17 февраля:
- Роскомнадзор потребовал от руководства соцсети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Владимира Соловьева, пригрозив штрафами. Напомним, что, по недавно принятому закону, ведомство будет вправе забанить соцсеть на территории России, если ее признают нарушающей права граждан страны.
- Сегодня же сервис Avito запретил продажу приглашений в Clubhouse из-за слишком высокого количества мошеннических объявлений. Отмечен и общий всплеск количества предложений по инвайтам в соцсеть. Резкий рост количества предложений заметили и в «Юле», но там пока не поступало жалоб, поэтому сервис не принимал никаких мер.
- В Казани все же вырастет цена на проезд в общественном транспорте. Госкомитет РТ по тарифам согласился с предложением поднять ее до 35 рублей для тех, кто расплачивается наличными. Напомним, что казанские перевозчики уже несколько месяцев продвигают эту идею. Сначала им предложили другой вариант — ежегодно поднимать все тарифы на 1 рубль. Однако автотранспортные предприятия считают, что, подняв цены только при оплате наличными, можно сделать перевозки более прозрачными.
- Президент РФ Владимир Путин провел сегодня виртуальную встречу с лидерами парламентских фракций. Он пообещал подумать над возможностью введения продовольственных сертификатов для бедных, разрешением использовать материнский капитал для ремонта и высказал свое отношение к лозунгу «Россия — для русских».
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российского правительства освободить из СИЗО оппозиционера Алексея Навального. Ранее суд согласился с требованием ФСИН заменить условный срок, назначенный политику по «делу Ив Роше», на реальный. При этом ЕСПЧ уже признавал наказание Навального по этому делу незаконным, и тот даже получил от государства компенсацию. Однако еще вчера в Минюсте заявляли, что освобождать оппозиционера никто не будет, а подобные заявления ЕСПЧ можно расценивать как вмешательство в работу судебной системы суверенного государства. Сегодня Минюст также заявил о неисполнимости требования.
- В татарстанском Управлении Роспотребнадзора напомнили, что проводить корпоративы на 23 февраля или 8 Марта не стоит. По крайней мере, на работе. А если идти в ресторан или банкетный зал, то стоит помнить про безопасную рассадку и не брать на мероприятие более 100 человек.
- Также в Минздраве Татарстана рассказали, что пока новые пункты вакцинации в торговых центрах открываться не будут. Требуется детальнее изучить опыт «Меги». Пока там проходит около 10 человек в час, что не впечатлило замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложными сообщения о ее пенсии в 450 тысяч рублей. Глава Верхней палаты парламента утверждает, что за 50 лет трудового стажа она заработала пенсию в размере 25 тысяч рублей в месяц.
- Татарстану предстоит терпеть морозы до 25 февраля. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в отдельных районах температуры могут опуститься до -37°С. Синоптики предупреждают, что аномальные холода будут держаться в пределах 9—15 градусов ниже нормы.
- Госсовету Татарстана предложили рассмотреть законопроект, по которому организаторам митингов нужно будет указывать реквизиты счета, с которого идет финансирование акции. Новый закон разработали в Кабмине РТ. Согласно документу, в уведомлении нужно указывать методы санитарного обслуживания. А также в правительстве республики прописали случаи, когда организатор публичного мероприятия не вправе проводить его: например, когда организатор не подал уведомление или не принял предложение властей об изменении места и времени акции.
- Директором Дома татарской книги стал основатель проекта «Гыйлем» Айдар Шайхин. Он занял этот пост после ухода Луизы Янсуар в татарский ТЮЗ им. Кариева.
- В России назвали лучшие изобретения 2020 года по версии Роспатента. Ведомство поставило на первое место вакцину от туберкулеза. Далее идет система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости, или по-другому — стабилизатор. Это устройство решает проблему потери курсовой устойчивости.
- Казанский бренд одежды Ennstore, сооснователем которого выступает дизайнер Светлана Зайнутдинова, представил свою коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке.
- В январе инфляция в Татарстане разогналась до 5,1% в годовом выражении. Наибольший рост цен наблюдается в сегментах легковых автомобилей (8,6%) и хлебобулочных изделий (8,3%).
- Российский футбольный союз (РФС) вместе с Министерством спорта России заключил соглашение о развитии футбола в Республике Башкортостан. Самое интересное в этом соглашении — создание второго профессионального футбольного клуба в республике.
- Нижнекамского «женоненавистника», пинавшего на улице беременных горожанок, могут отправить в колонию на 9 лет. Именно столько запросила для него прокуратура.
- Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.
- Режиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России.
- Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма. Так народный избранник отреагировал на слова телеведущего, сравнившего Алексея Навального с Гитлером.
- Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.
Евгений КалашниковОбщество Министерство здравоохранения Республика ТатарстанУправление Роспотребнадзора по Республике Татарстан
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