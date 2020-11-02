Итоги дня: массовый завоз COVID-19 из Турции, рекордный курс евро, «Борат» на остановках Казани

В России может стартовать проект по созданию цифровых аналогов основных документов. Они будут храниться в мобильном приложении, и их можно будет использовать в качестве оригиналов. Технология была отработана во время локдауна, когда люди оформляли цифровые пропуска для выхода на улицу.