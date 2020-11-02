Итоги дня: массовый завоз COVID-19 из Турции, рекордный курс евро, «Борат» на остановках Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 2 ноября.
- Большинство россиян (90%), у которых по возвращении в страну выявили коронавирус, привезли COVID-19 из Турции. Как заявила на заседании президиума Координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, из-за этого необходимо вводить определенные меры.
- Кандидатура главы Минтранса РФ Евгения Дитриха рассматривается в качестве основной на должность врио губернатора Белгородской области. По данным СМИ, его отставка могла состояться еще весной.
- В Татарстане задержали шесть подозреваемых по делу о покушении на теракт в Кукморском отделе полиции. Накануне Следком просил райсуд об их аресте, но суд отправил в СИЗО лишь Марата Замалиева — отчима застреленного подростка, ранее судимого за подрыв газопровода.
- В Казани увеличилось число водителей автобусов и кондукторов, ушедших на больничный. Согласно последним данным, на больничном сейчас находятся 21% водителей и кондукторов автобусов — 318 человек из 1517 работников. В прошлом месяце этот показатель был равен 20%.
В России может стартовать проект по созданию цифровых аналогов основных документов. Они будут храниться в мобильном приложении, и их можно будет использовать в качестве оригиналов. Технология была отработана во время локдауна, когда люди оформляли цифровые пропуска для выхода на улицу.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев из-за распространения коронавируса поручил не проводить массовые культурные и спортивные мероприятия: «Сегодня не до песен и плясок. Без праздников определенное время прожить мы можем. Ситуация не та, чтобы собирать людей. Я обращаюсь ко всем — никаких сборов людей. Есть постановление правительства Республики Татарстан, есть мое прямое поручение вам, коллеги... Все соревнования, концерты и сборы подождут до лучших времен».
- В России появится центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В связи с этим государственные органы проведут тестирование своих систем на предмет уязвимостей. Это позволит госсервисам стать более безопасными.
- Конкурсный управляющий ОАО «Обувная фабрика «Спартак» все же смог продать знаменитый товарный знак этой фабрики вместе с двумя другими — брендом бюджетной обуви из искусственной кожи BON TON, которую шили в Китае, и так и не запустившимся брендом Poliar. Их стоимость составила 91 тыс. рублей.
- В соцсетях появились кадры с рекламными стендами нового фильма «Борат-2» у станции метро «Площадь Тукая» в Казани. На них неоднозначный персонаж фильма предлагает прохожим взять бесплатные медицинские маски, которые находятся в районе паховой области. С мужчиной, который принес баннеры, провели «профилактическую беседу».
- В Татарстане утвердили величину прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам за III квартал 2020 года. Она составляет 9 752 рубля. Чуть больше прожиточный минимум установлен для трудоспособного населения — 10 374 рубля. Для пенсионеров минимум составляет 7 910 рублей, детей — 9 891 рубль.
- Валютные торги на Московской бирже в понедельник начались с роста евро и доллара по отношению к рублю. Уже к 10 утра европейская валюта пробила отметку в 93,8 рубля впервые с декабря 2014 года, когда курс составлял более 100 рублей. В 10.47 курс евро на Мосбирже превысил отметку в 94 рубля.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении критериев отнесения граждан к категориям лиц, пострадавших от последствий распространения коронавируса. В том числе — наличие регистрации в службе занятости населения РТ, осуществленной в целях поиска работы не ранее 1 марта.
- Экс-премьер Молдавии Майя Санду одержала победу в первом туре выборов президента республики. После обработки 100% протоколов избирательных участков она набрала 36,16% голосов. Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61% голосов. Второй тур выборов должен пройти 15 ноября.
- В соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории седьмой горбольницы в Казани. «Седьмая больница. А вот это морг. Смотрим, сколько машин приготовилось вывозить покойников. Прямо целый конвейер», — комментирует автор ролика. В Минздраве Татарстана сообщили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.
- Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Всего на эти цели правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей.
- Капитан «Ак Барса» — нападающий Данис Зарипов вернулся к тренировкам общей группы казанской команды. Он пропустил матчи «Ак Барса» в октябре из-за болезни. Нападающий казанцев сдал положительные тесты на коронавирус и находился на карантине.
- В Татарстане в 2021 году запустят «Императорский маршрут». Туристы с помощью аккредитованного туроператора смогут посетить достопримечательности в регионах, связанные с жизнью последнего российского императора Николая Второго и его семьи.
- В Казани по всей улице Профсоюзной появились светофоры. Они установлены на пересечениях с улицами Университетской, Астрономической, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Чернышевского.
- Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили, что коэффициент смертности от коронавируса больше в странах с высоким уровнем дохода, чем в бедных государствах: 1,15 и 0,23% соответственно. Эксперты рассчитали долю умерших от общего числа инфицированных лиц, получив в результате коэффициент смертности от инфекции.
- В Уфе временно исполняющим обязанности мэра города назначили и.о. первого заместителя главы администрации Радмила Муслимова. Предыдущий мэр Ульфат Мустафин умер 29 октября от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом.
- Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден сообщил, что намерен подать заявление на двойное гражданство — США и России. С 2013 года он находится в России.
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