Итоги дня: музей в Спасской башне, поджог опорного пункта полиции в Дербышках, Госдума и президентские сроки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 24 марта.
- Мужчина с канистрой бензина устроил пожар в опорном пункте отдела полиции №14 в казанском поселке Дербышки. Он пришел в здание ОП в сопровождении собаки и с канистрой бензина в руках, облил пол тамбура и поджег горючее, после чего скрылся с места преступления. В отделе полиции в тот момент находился сотрудник, который тут же вызвал экстренные службы. Прибывшие пожарные потушили возгорание за шесть минут. Площадь возгорания составила 25 кв. м, пострадавших нет. Полиция сообщает, что личность поджигателя уже установлена — это местный житель, но информации о его задержании еще нет.
- Минздрав Татарстана прокомментировал информацию о трагической смерти 60-летней женщины, которая покончила с собой после заболевания коронавирусом. В марте 2021 года женщину доставили во временный инфекционный госпиталь с подозрением на COVID-19. После окончания лечения ее выписали. Температура и сатурация были в норме, в кислородной поддержке женщина не нуждалась. Через несколько дней после выписки пациентка совершила суицид. 22 марта женщину похоронили.
- В Казани задержали 59-летнего рецидивиста Сергея Нейдерова, подозреваемого в получении высокого криминального статуса «положенца по Татарстану» еще в 2015 году. По версии МВД Татарстана, он являлся «держателем» воровского «общака», назначал «смотрящих» и решал конфликты в преступной среде. Вахитовский райсуд отправил его под стражу.
- После обновления в Спасской башне Казанского кремля будут располагаться музейные залы и экскурсионное бюро. Планируется, что на первом этаже будет экскурсионно-информационный центр, комната экскурсоводов и камера хранения. Служебные помещения будут располагаться на втором этаже. Выставочную музейную площадку откроют на третьем этаже. На верхнем ярусе планируется организовать сезонное выставочное пространство.
- На заседании совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина планируется обсудить создание филиала в Республике Казахстан. Оно пройдет 31 марта текущего года. Также на заседании обсудят профилактику и борьбу с коррупцией в компании, экологическую программу на 2021—2025 годы, исполнение бюджета за два месяца 2021 года, утверждение бюджета на апрель 2021 года и второй квартал 2021 года. Кроме того, будет поднят вопрос о реализуемой социальной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и об обеспечении перехода к рациональным моделям потребления и производства.
- За последний год спрос на услуги по онлайн-продвижению в Казани увеличился на 51%. Соразмерно выросло и предложение таких услуг — количество объявлений в категории выросло на 64%. В период «ковидных» ограничений для многих компаний сервисы объявлений и социальные сети стали основным, если не единственным каналом привлечения клиентов, а значит, и выживания. Параллельно с этим в пандемию горожане стали искать дополнительные источники дохода, и многие из них монетизировали навыки ведения страниц в соцсетях.
- Необходимыми объемами сахара и подсолнечного масла Татарстан полностью обеспечен, сообщили в Минсельхозпроде РТ. В республике валовое производство сахарного песка составляет 331,9 тыс. тонн в год — при потребности населения в 93 тыс. тонн, обеспеченность составляет 356,9%. Более чем в 12 раз каждый татарстанец обеспечен подсолнечным маслом. Валовое производство составляет 584 тыс. тонн, потребность — 46 тыс. тонн.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин попросил еще раз пересмотреть технические задания на строительство третьей очереди космодрома Восточный «с точки зрения удешевления проекта и его упрощения без потери качества и без потери в сроках». Он обратил внимание, что в прошлом году в проектно-сметную документацию объекта внесли множество изменений, позволяющих упростить и удешевить решения.
- Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые приводят избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ. Теперь быть президентом можно не более двух сроков, но это не распространяется на действующего главу государства, так как он занимал должность до вступления в силу поправок в Конституцию.
- В Иннополисе в этом году начнется разработка проекта экопарка от спорткомплекса до рек Свияги и Волги. В скором времени в планах предоставление документа жителям и общественные обсуждения.
- Татарстан вошел в число регионов-лидеров по сокращению задолженности за потребленный газ в 2020 году. В этот список также попали Волгоградская, Московская, Ульяновская и Астраханская области. Всего в прошлом году снизили долг за потребленный газ 49 регионов России, в 2019 году — 34 субъекта. При этом просроченная задолженность по итогам 2020 года достигла 178,4 млрд рублей, превысив уровень 2019 года на 2,3%.
- Казань вошла в десятку рейтинга самых популярных городов для путешествий с детьми в 2021 году. Согласно исследованию, в среднем туристы бронируют жилье в Казани на три ночи и в сутки тратят 2,6 тыс. руб. Столица Татарстана заняла седьмое место среди самых популярных направлений для путешествий с детьми в 2021 году.
- В январе — феврале 2021 введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 509,5 тыс. кв. метров, сообщили в Татарстанстате. Эта сумма стала меньше на 11,9% к соответствующему периоду предыдущего года. В России за полтора года общее количество строящихся квартир снизилось с 2,3 млн в сентябре 2019 года до 1,8 млн в феврале 2021 года.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Законопроектом устанавливается ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительно установленных российских программ. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.
- Следком по РТ сообщил о завершении расследования по делу о покушении на жизнь врача-терапевта Азнакаевской райбольницы. В преступлении обвиняют 24-летнего жителя Азнакаево. По версии следствия, в 2020 году обвиняемый неоднократно приходил к медработнику на прием, просил оформить ему инвалидность. Врач предлагал молодому человеку обратиться в спецучреждение для обследования, поскольку оформление инвалидности не входило в его компетенцию. Недовольный пациент 12 января 2021 года пришел в больницу с молотком и ударил им 71-летнего терапевта.
- В 2020 году татарстанцы направили 43 082 устных и письменных обращения в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова. По сравнению с 2019 годом их число выросло на 11% (38 965 обращений в 2019 году). Большую часть обращений Минниханову направили казанцы — 19 540 (в 2019-м — 18 707). Жители Набережных Челнов обратились 3 726 раз (в 2019-м — 2 969), из других муниципальных образований республики поступило 11 785 обращений (в 2019-м — 12 132), а из регионов России, а также других стран — 8 034 (в 2019 году — 5 157).
Алексей НечаевОбщество Министерство здравоохранения Республика ТатарстанМинистерство сельского хозяйства и продовольствия РТТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНАХуснуллин Марат Шакирзянович
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