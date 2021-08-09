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«Мы видим рост смертности в Татарстане, изначально уровень был самый низкий в России»

00:00, 09.08.2021 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
«Мы видим рост смертности в Татарстане, изначально уровень был самый низкий в России»
Фото: Максим Платонов

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные Росстата, первые пять месяцев 2021 года — январь-май — в Татарстане продемонстрировали рекордную за 10 лет убыль населения (4900 человек), которая даже превышает значения прошлого пандемийного года за аналогичный период (2099 человек). Россия за тот же срок не досчиталась 360 тысяч жителей, что в два раза больше, чем за тот же период 2019 года. Подробные пояснения ухудшения ситуации со смертностью, как в республике, так и в целом по стране, — в комментариях экспертов нашему изданию.

Рекордная убыль населения в Татарстане и России

В Татарстане за январь-май 2021 года рекордно высокая за 10 лет убыль населения, она достигла 4900 человек. Население республики на второй год пандемии сократилось более, чем в два раза относительно значений прошлого года за аналогичный период (2099 человек). В допандемийные времена, например, в первые пять месяцев 2019 года, убыль населения в республике составила 961 человек.

Число родившихся в республике за январь-май этого года сократилось на 532 человека (до 16 061 человек), а умерших увеличилось на 2269 человек (до 20 961 человек).

В целом по уровню рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе, а снижение за 5 месяцев 2021 года составило 3,2% (к аналогичному периоду прошлого года), что равно среднему изменению в ПФО (-3,2%). При этом умерших в Татарстане за январь-май 2021 увеличилось на 12,1% (в сравнении с периодом прошлого года). В целом по округу смертность выросла на 16,3% (с 164 271 до 191 008 человек).

Естественная убыль населения, май 2021 года

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май
Российская Федерация -56 946 -59 844 -30 978 -65 818 -41 550 -111 866 -147 294 -180 753 -221 304 -360 100
Центральный федеральный округ -54 591 -55 944 -49 194 -49 634 -40 075 -54 027 -63 933 -66 120 -87 539 -124 523
Белгородская область -2 230 -2 435 -2 417 -2 412 -2 436 -3 030 -3 353 -3 689 -3 980 -5 561
Брянская область -2 948 -3 329 -3 101 -2 992 -2 817 -3 534 -3 509 -3 765 -4 209 -5 666
Владимирская область -3 532 -3 831 -3 566 -3 712 -3 270 -4 017 -4 320 -4 384 -5 270 -6 507
Воронежская область -5 599 -6 165 -5 546 -5 646 -4 963 -6 243 -6 201 -6 316 -6 457 -9 421
Ивановская область -2 881 -2 833 -2 470 -2 670 -2 601 -2 943 -3 438 -3 678 -3 625 -4 589
Калужская область -1 904 -1 924 -1 672 -1 511 -1 429 -1 982 -2 327 -2 677 -2 893 -4 034
Костромская область -1 177 -1 341 -1 116 -1 504 -1 110 -1 433 -1 647 -1 664 -1 712 -2 644
Курская область -2 573 -2 607 -2 534 -2 825 -2 720 -3 441 -3 476 -3 554 -3 617 -5 881
Липецкая область -2 302 -2 405 -2 232 -2 629 -2 162 -2 828 -2 809 -3 061 -3 507 -5 428
Московская область -8 878 -8 982 -6 806 -3 836 -1 962 -3 688 -6 027 -10 834 -11 641 -18 937
Орловская область -1 987 -2 085 -1 930 -2 176 -1 846 -2 375 -2 364 -2 514 -2 583 -4 071
Рязанская область -3 152 -2 811 -3 024 -2 649 -2 504 -3 136 -3 327 -3 532 -3 993 -5 481
Смоленская область -2 878 -2 967 -2 608 -2 948 -2 653 -2 918 -3 177 -3 343 -3 499 -4 773
Тамбовская область -3 327 -3 414 -3 289 -3 263 -3 052 -3 380 -3 591 -3 474 -3 566 -4 885
Тверская область -4 207 -4 512 -3 830 -4 303 -3 968 -4 250 -5 009 -4 572 -4 842 -6 964
Тульская область -5 421 -5 500 -5 061 -5 106 -4 510 -5 263 -5 522 -5 543 -6 013 -7 824
Ярославская область -2 546 -2 541 -2 407 -2 616 -2 257 -2 764 -3 225 -3 213 -3 769 -5 288
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 2 951 3 738 4 415 3 164 6 185 3 198 -611 3 693 -12 363 -16 569
Северо-Западный федеральный округ -14 078 -13 810 -9 558 -12 137 -8 331 -13 836 -18 246 -20 647 -25 742 -42 635
Республика Карелия -981 -1 056 -650 -1 144 -872 -1 249 -1 472 -1 502 -1 723 -2 829
Республика Коми 493 691 516 185 205 -280 -587 -1 033 -1 124 -1 741
Архангельская область -958 -971 -495 -1 149 -893 -1 615 -1 989 -2 350 -2 433 -4 078
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 81 98 102 138 140 96 77 72 67 37
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)

-597 -1 287 -1 033 -1 711 -2 066 -2 422 -2 500 -4 115
Вологодская область -887 -1 167 -901 -1 158 -1 085 -1 673 -2 344 -2 384 -2 396 -3 826
Калининградская область -724 -541 -469 -734 -438 -880 -957 -1 520 -1 407 -2 559
Ленинградская область -4 371 -4 868 -4 256 -4 843 -3 927 -4 281 -4 748 -4 306 -5 498 -7 341
Мурманская область 1 -45 81 -70 -219 -331 -666 -1 029 -1 103 -1 951
Новгородская область -1 925 -1 962 -1 978 -1 909 -1 608 -1 959 -2 023 -2 040 -2 242 -3 227
Псковская область -2 570 -2 581 -2 260 -2 256 -2 117 -2 442 -2 494 -2 400 -2 460 -3 275
Город Санкт-Петербург город федерального значения -2 156 -1 310 854 941 2 623 874 -966 -2 083 -5 356 -11 808
Южный федеральный округ -13 226 -12 264 -9 700 -12 354 -10 307 -22 030 -22 872 -29 224 -31 184 -49 383
Республика Адыгея (Адыгея) -353 -278 -357 -375 -337 -665 -633 -927 -672 -1 173
Республика Калмыкия 475 408 402 332 315 -73 85 -58 -8 -286
Республика Крым


-3 471 -3 370 -3 887 -3 847 -4 407 -4 172 -5 975
Краснодарский край -4 005 -3 176 -1 639 -2 993 -1 493 -4 597 -3 937 -6 555 -8 270 -14 252
Астраханская область 448 498 600 402 635 -344 -469 -788 -903 -1 516
Волгоградская область -3 083 -3 345 -3 176 -3 712 -3 462 -4 667 -5 165 -5 818 -6 542 -9 294
Ростовская область -6 708 -6 371 -5 530 -6 008 -5 965 -7 232 -8 302 -9 790 -9 798 -15 487
Город федерального значения Севастополь


-613 -265 -565 -604 -881 -819 -1 400
Северо-Кавказский федеральный округ 30 179 31 632 32 335 29 098 28 943 24 834 24 476 20 523 19 220 13 056
Республика Дагестан 14 711 14 730 15 405 14 343 14 291 13 164 13 050 12 358 9 870 9 630
Республика Ингушетия 3 199 3 114 3 194 2 725 2 693 2 466 2 549 2 514 2 383 2 374
Кабардино-Балкарская Республика 1 766 2 025 1 944 1 711 1 563 1 121 1 192 604 741 74
Карачаево-Черкесская Республика 439 638 685 389 411 193 168 213 194 -429
Республика Северная Осетия-Алания 682 1 054 1 015 669 884 413 388 127 -335 -712
Чеченская Республика 10 847 10 520 10 275 9 508 8 848 8 613 8 893 7 623 8 854 7 840
Ставропольский край -1 465 -449 -183 -247 253 -1 136 -1 764 -2 916 -2 487 -5 721
Приволжский федеральный округ -17 875 -22 578 -15 343 -24 050 -17 078 -35 788 -44 297 -48 936 -56 969 -87 176
Республика Башкортостан 1 243 658 1 969 260 607 -1 616 -2 483 -3 753 -4 603 -8 096
Республика Марий Эл 61 70 160 -86 109 -363 -773 -861 -829 -1 557
Республика Мордовия -1 768 -1 923 -1 580 -1 893 -1 637 -2 035 -2 013 -2 117 -2 520 -3 543
Республика Татарстан (Татарстан) 2 233 2 990 2 921 2 265 3 320 173 -776 -961 -2 099 -4 900
Удмуртская Республика 1 324 560 1 016 506 446 -512 -1 040 -1 638 -1 665 -2 846
Чувашская Республика - Чувашия -130 -35 11 -343 -36 -1 147 -1 534 -1 675 -2 137 -3 278
Пермский край 164 -802 234 -800 -214 -2 212 -3 299 -3 881 -4 339 -5 720
Кировская область -1 729 -2 199 -1 513 -2 182 -1 749 -2 696 -3 120 -3 290 -3 729 -5 649
Нижегородская область -6 629 -7 345 -6 842 -6 590 -5 980 -6 630 -8 273 -8 364 -9 411 -14 007
Оренбургская область 84 -443 -102 -880 -512 -2 047 -2 629 -2 986 -3 196 -5 218
Пензенская область -2 997 -3 078 -2 688 -3 422 -2 740 -3 586 -4 027 -3 583 -4 556 -5 970
Самарская область -3 651 -4 157 -3 604 -4 214 -2 969 -5 138 -5 782 -6 353 -7 185 -11 296
Саратовская область -3 941 -4 699 -3 475 -4 370 -3 651 -5 335 -5 727 -6 404 -7 514 -10 379
Ульяновская область -2 139 -2 175 -1 850 -2 301 -2 072 -2 644 -2 821 -3 070 -3 186 -4 717
Уральский федеральный округ 9 084 8 664 11 251 6 949 6 567 337 -3 014 -7 417 -8 167 -17 685
Курганская область -948 -1 344 -1 098 -1 412 -1 472 -1 778 -2 215 -2 549 -2 204 -3 274
Свердловская область -522 -309 31 -1 711 -1 075 -3 153 -4 545 -6 065 -6 533 -10 526
Тюменская область 11 652 11 542 12 537 11 490 10 947 8 494 7 989 6 895 6 018 3 759
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 7 013 6 885 6 870 6 359 6 197 4 972 4 777 4 309 3 656 2 659
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2 495 2 482 2 658 2 410 2 303 1 998 1 903 1 722 1 650 1 566
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)

3 009 2 721 2 447 1 524 1 309 864 712 -466
Челябинская область -1 098 -1 225 -219 -1 418 -1 833 -3 226 -4 243 -5 698 -5 448 -7 644
Сибирский федеральный округ 4 612 3 487 7 260 -161 1 424 -9 624 -15 741 -22 621 -24 718 -38 821
Республика Алтай 883 738 927 622 693 487 450 305 248 23
Республика Тыва 2 092 1 890 1 844 1 758 1 750 1 742 1 515 1 445 1 302 1 417
Республика Хакасия 372 372 344 65 101 -190 -412 -656 -669 -936
Алтайский край -1 710 -1 587 -1 832 -2 920 -2 421 -3 992 -4 900 -5 431 -5 103 -8 271
Красноярский край 959 760 1 677 633 1 062 -659 -1 800 -2 684 -3 553 -5 406
Иркутская область 1 382 883 1 186 369 823 -268 -526 -1 770 -1 952 -4 102
Кемеровская область - Кузбасс -2 586 -2 279 -1 937 -3 443 -3 168 -5 155 -6 025 -6 800 -6 501 -8 123
Новосибирская область -308 -645 134 -262 8 -1 258 -2 142 -3 159 -3 878 -5 880
Омская область 631 -39 1 209 10 -467 -1 747 -2 144 -2 871 -3 387 -5 200
Томская область 335 309 429 322 361 -274 -479 -1 000 -1 225 -2 343
Дальневосточный федеральный округ -1 051 969 1 971 555 942 -1 732 -3 667 -6 311 -6 205 -12 933
Республика Бурятия 1 664 1 847 2 202 1 939 1 927 1 348 1 025 405 797 -185
Забайкальский край 898 1 238 1 077 746 755 342 -303 -694 -517 -1 583
Республика Саха (Якутия) 2 860 3 078 3 426 2 974 2 815 2 441 2 142 1 979 1 665 1 263
Камчатский край 98 76 245 75 57 53 -17 -203 -189 -476
Приморский край -1 836 -1 352 -1 180 -1 569 -1 524 -2 379 -3 101 -3 690 -4 112 -5 398
Хабаровский край -829 -304 -27 11 -32 -942 -1 237 -1 703 -1 767 -2 863
Амурская область -698 -147 -438 -576 -346 -829 -980 -1 661 -1 364 -2 448
Магаданская область -66 3 -15 -68 -26 -68 -98 -122 -132 -281
Сахалинская область -386 -291 119 -172 78 46 -217 -369 -302 -669
Еврейская автономная область -227 -133 -215 -184 -166 -167 -196 -273 -316 -330
Чукотский автономный округ 33 39 56 64 86 113 37 20 32 37

Справедливости ради, надо сказать, что такая негативная тенденция характерна для всей России в этом году. За пять месяцев этого года естественная убыль населения в стране достигла рекордных за 10 лет значения — 360 100 человек, что выше допандемийного уровня в два раза: в январе-мае 2019 года убыль была 180 753 человека. В этом году (к июню) мы потеряли больше жителей, чем за аналогичный период первого года коронавирусной инфекции (в январе-мае 2020 г — убыль составила 221 304 человека).

Наибольшая убыль населения была в Московской области (-18 937 человек) и Москве (-16 569 человек). Причем если в Москве родившихся в январе-мае 2021 года было 52 157 человек, что на 5 973 больше, чем годом ранее (46 184 человек), то в Московской области число родившихся уменьшилось на 3 188 человека до 28 663 человек. Умерло в Московской области за исследуемый период 47 600 человек, что больше значения (43 492 чел.) аналогичного периода прошлого года на 4108 человека. В Москве умерших в январе-мае 2021 года зарегистрировано 68 726 человек (годом ранее — 58 547 чел.). Тройку регионов с максимальной убылью населения входит также Ростовская область (-15 487 человека).

Рождаемость по регионам РФ, май 2021 года

2019 2020 2021 Изменение

январь-май январь-май январь-май 21-20 гг
Российская Федерация 600 513 562 477 554 289 -8 188
Центральный федеральный округ 148 419 137 552 138 078 526
Белгородская область 5 412 4 850 4 668 -182
Брянская область 4 065 3 684 3 538 -146
Владимирская область 4 716 3 910 3 923 13
Воронежская область 8 063 7 384 7 169 -215
Ивановская область 3 222 3 006 2 894 -112
Калужская область 3 606 3 442 3 374 -68
Костромская область 2 322 2 245 1 944 -301
Курская область 3 709 3 492 3 449 -43
Липецкая область 4 026 3 655 3 521 -134
Московская область 27 998 31 851 28 663 -3 188
Орловская область 2 408 2 292 2 104 -188
Рязанская область 3 869 3 470 3 350 -120
Смоленская область 2 897 2 616 2 439 -177
Тамбовская область 3 161 3 012 2 855 -157
Тверская область 4 410 4 006 3 773 -233
Тульская область 4 575 4 323 4 105 -218
Ярославская область 4 604 4 130 4 152 22
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 55 356 46 184 52 157 5 973
Северо-Западный федеральный округ 54 470 51 247 49 223 -2 024
Республика Карелия 2 292 2 089 2 055 -34
Республика Коми 3 271 3 022 2 929 -93
Архангельская область 4 171 3 827 3 690 -137
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 245 244 224 -20
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 3 926 3 583 3 466 -117
Вологодская область 4 711 4 313 4 134 -179
Калининградская область 3 795 3 640 3 645 5
Ленинградская область 5 584 5 271 5 374 103
Мурманская область 2 686 2 625 2 408 -217
Новгородская область 2 117 1 902 1 871 -31
Псковская область 2 196 2 036 2 113 77
Город Санкт-Петербург город федерального значения 23 647 22 522 21 004 -1 518
Южный федеральный округ 63 638 60 034 60 008 -26
Республика Адыгея (Адыгея) 1 580 1 724 1 688 -36
Республика Калмыкия 1 094 1 063 1 048 -15
Республика Крым 7 567 7 253 7 088 -165
Краснодарский край 24 003 22 714 23 115 401
Астраханская область 4 282 4 120 4 112 -8
Волгоградская область 8 508 7 602 7 532 -70
Ростовская область 14 893 13 956 13 831 -125
Город федерального значения Севастополь 1 711 1 602 1 594 -8
Северо-Кавказский федеральный округ 52 604 51 668 50 193 -1 475
Республика Дагестан 18 575 16 895 17 006 111
Республика Ингушетия 3 118 3 069 3 199 130
Кабардино-Балкарская Республика 3 885 4 072 3 919 -153
Карачаево-Черкесская Республика 2 073 2 027 1 798 -229
Республика Северная Осетия-Алания 3 348 3 031 2 995 -36
Чеченская Республика 10 462 11 872 10 926 -946
Ставропольский край 11 143 10 702 10 350 -352
Приволжский федеральный округ 114 683 107 302 103 832 -3 470
Республика Башкортостан 17 421 16 498 15 722 -776
Республика Марий Эл 2 721 2 584 2 541 -43
Республика Мордовия 2 421 2 212 2 079 -133
Республика Татарстан (Татарстан) 17 239 16 593 16 061 -532
Удмуртская Республика 6 012 5 782 5 809 27
Чувашская Республика - Чувашия 4 755 4 494 4 292 -202
Пермский край 10 941 10 236 10 124 -112
Кировская область 4 610 4 045 4 197 152
Нижегородская область 11 801 10 842 10 184 -658
Оренбургская область 8 053 7 566 7 245 -321
Пензенская область 4 298 3 913 3 559 -354
Самарская область 11 954 11 048 10 772 -276
Саратовская область 8 095 7 297 7 257 -40
Ульяновская область 4 362 4 192 3 990 -202
Уральский федеральный округ 55 586 51 832 51 582 -250
Курганская область 3 106 2 889 2 916 27
Свердловская область 19 059 17 346 17 101 -245
Тюменская область 19 249 18 257 18 120 -137
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 8 629 8 102 7 893 -209
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2 790 2 829 2 814 -15
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 7 830 7 326 7 413 87
Челябинская область 14 172 13 340 13 445 105
Сибирский федеральный округ 73 784 67 631 66 577 -1 054
Республика Алтай 1 249 1 201 1 080 -121
Республика Тыва 2 594 2 415 2 526 111
Республика Хакасия 2 330 2 118 2 147 29
Алтайский край 8 832 8 023 7 565 -458
Красноярский край 12 645 11 506 11 590 84
Иркутская область 11 809 11 158 10 699 -459
Кемеровская область - Кузбасс 9 986 9 158 8 929 -229
Новосибирская область 12 298 11 144 11 303 159
Омская область 7 788 6 974 6 914 -60
Томская область 4 253 3 934 3 824 -110
Дальневосточный федеральный округ 37 329 35 211 34 796 -415
Республика Бурятия 5 226 5 086 4 900 -186
Забайкальский край 5 133 4 930 4 831 -99
Республика Саха (Якутия) 5 231 4 838 4 968 130
Камчатский край 1 284 1 248 1 261 13
Приморский край 7 522 6 992 6 895 -97
Хабаровский край 5 944 5 415 5 430 15
Амурская область 3 185 3 165 2 954 -211
Магаданская область 577 522 466 -56
Сахалинская область 2 255 2 171 2 234 63
Еврейская автономная область 750 620 616 -4
Чукотский автономный округ 222 224 241 17

Однако, в России есть регионы, где за исследуемый период (январь-май) население региона увеличилось. К таким субъектам относится Республика Дагестан, где численность населения выросла на 9630 человек, Чеченская Республика (+7840 человек), Тюменская область (3759 человек) и другие.

В масштабах страны статистика говорит, что в январе-мае 2021 года на 1,5% снизилось число родившихся (с 562 477 человек в 2020 году до 554 289 человек) и выросло (с 783 781 человек в 2020 году) количество умерших на 16,7% до 914 389 человек.

Смертность по регионам РФ, май 2021 года

2019 2020 2021 Изменение

январь-май январь-май январь-май 21-20 гг
Российская Федерация 781 266 783 781 914 389 130 608
Центральный федеральный округ 214 539 225 091 262 601 37 510
Белгородская область 9 101 8 830 10 229 1 399
Брянская область 7 830 7 893 9 204 1 311
Владимирская область 9 100 9 180 10 430 1 250
Воронежская область 14 379 13 841 16 590 2 749
Ивановская область 6 900 6 631 7 483 852
Калужская область 6 283 6 335 7 408 1 073
Костромская область 3 986 3 957 4 588 631
Курская область 7 263 7 109 9 330 2 221
Липецкая область 7 087 7 162 8 949 1 787
Московская область 38 832 43 492 47 600 4 108
Орловская область 4 922 4 875 6 175 1 300
Рязанская область 7 401 7 463 8 831 1 368
Смоленская область 6 240 6 115 7 212 1 097
Тамбовская область 6 635 6 578 7 740 1 162
Тверская область 8 982 8 848 10 737 1 889
Тульская область 10 118 10 336 11 929 1 593
Ярославская область 7 817 7 899 9 440 1 541
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 51 663 58 547 68 726 10 179
Северо-Западный федеральный округ 75 117 76 989 91 858 14 869
Республика Карелия 3 794 3 812 4 884 1 072
Республика Коми 4 304 4 146 4 670 524
Архангельская область 6 521 6 260 7 768 1 508
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 173 177 187 10
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 6 348 6 083 7 581 1 498
Вологодская область 7 095 6 709 7 960 1 251
Калининградская область 5 315 5 047 6 204 1 157
Ленинградская область 9 890 10 769 12 715 1 946
Мурманская область 3 715 3 728 4 359 631
Новгородская область 4 157 4 144 5 098 954
Псковская область 4 596 4 496 5 388 892
Город Санкт-Петербург город федерального значения 25 730 27 878 32 812 4 934
Южный федеральный округ 92 862 91 218 109 391 18 173
Республика Адыгея (Адыгея) 2 507 2 396 2 861 465
Республика Калмыкия 1 152 1 071 1 334 263
Республика Крым 11 974 11 425 13 063 1 638
Краснодарский край 30 558 30 984 37 367 6 383
Астраханская область 5 070 5 023 5 628 605
Волгоградская область 14 326 14 144 16 826 2 682
Ростовская область 24 683 23 754 29 318 5 564
Город федерального значения Севастополь 2 592 2 421 2 994 573
Северо-Кавказский федеральный округ 32 081 32 448 37 137 4 689
Республика Дагестан 6 217 7 025 7 376 351
Республика Ингушетия 604 686 825 139
Кабардино-Балкарская Республика 3 281 3 331 3 845 514
Карачаево-Черкесская Республика 1 860 1 833 2 227 394
Республика Северная Осетия-Алания 3 221 3 366 3 707 341
Чеченская Республика 2 839 3 018 3 086 68
Ставропольский край 14 059 13 189 16 071 2 882
Приволжский федеральный округ 163 619 164 271 191 008 26 737
Республика Башкортостан 21 174 21 101 23 818 2 717
Республика Марий Эл 3 582 3 413 4 098 685
Республика Мордовия 4 538 4 732 5 622 890
Республика Татарстан (Татарстан) 18 200 18 692 20 961 2 269
Удмуртская Республика 7 650 7 447 8 655 1 208
Чувашская Республика - Чувашия 6 430 6 631 7 570 939
Пермский край 14 822 14 575 15 844 1 269
Кировская область 7 900 7 774 9 846 2 072
Нижегородская область 20 165 20 253 24 191 3 938
Оренбургская область 11 039 10 762 12 463 1 701
Пензенская область 7 881 8 469 9 529 1 060
Самарская область 18 307 18 233 22 068 3 835
Саратовская область 14 499 14 811 17 636 2 825
Ульяновская область 7 432 7 378 8 707 1 329
Уральский федеральный округ 63 003 59 999 69 267 9 268
Курганская область 5 655 5 093 6 190 1 097
Свердловская область 25 124 23 879 27 627 3 748
Тюменская область 12 354 12 239 14 361 2 122
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 4 320 4 446 5 234 788
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1 068 1 179 1 248 69
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 6 966 6 614 7 879 1 265
Челябинская область 19 870 18 788 21 089 2 301
Сибирский федеральный округ 96 405 92 349 105 398 13 049
Республика Алтай 944 953 1 057 104
Республика Тыва 1 149 1 113 1 109 -4
Республика Хакасия 2 986 2 787 3 083 296
Алтайский край 14 263 13 126 15 836 2 710
Красноярский край 15 329 15 059 16 996 1 937
Иркутская область 13 579 13 110 14 801 1 691
Кемеровская область - Кузбасс 16 786 15 659 17 052 1 393
Новосибирская область 15 457 15 022 17 183 2 161
Омская область 10 659 10 361 12 114 1 753
Томская область 5 253 5 159 6 167 1 008
Дальневосточный федеральный округ 43 640 41 416 47 729 6 313
Республика Бурятия 4 821 4 289 5 085 796
Забайкальский край 5 827 5 447 6 414 967
Республика Саха (Якутия) 3 252 3 173 3 705 532
Камчатский край 1 487 1 437 1 737 300
Приморский край 11 212 11 104 12 293 1 189
Хабаровский край 7 647 7 182 8 293 1 111
Амурская область 4 846 4 529 5 402 873
Магаданская область 699 654 747 93
Сахалинская область 2 624 2 473 2 903 430
Еврейская автономная область 1 023 936 946 10
Чукотский автономный округ 202 192 204 12

Снижение объемов плановой медпомощи и «русский крест»

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, бывший министр здравоохранения Татарстана, говоря о столь резком увеличении естественной убыли населения на второй год пандемии, указал, что о причинах лучше судить в конце года:

— Более серьезные экспертные заключения мы могли бы получить по итогам 2021 года. Если говорить о естественной убыли населения, Татарстан повторяет в целом общероссийскую тенденцию, вектор. Мы вошли в зону естественной убыли населения. Мы видим рост смертности в Татарстане. При этом надо отметить, изначально уровень смертности в республике был практически самый низкий в России, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в Татарстане предусмотрены огромные объемы плановой медицинской помощи в высокотехнологических медицинских центрах не только в Казани: МКДЦ, РКБ, но и в Набережных Челнах, Альметьевске, которые направлены на снижение смертности в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, в результате снижения объемов оказания плановой помощи, поскольку медики все силы бросили на борьбу с ковидом, и большие площади больниц и кадры задействовали под ковид-госпитали, что это привело к такому печальному результату: «Когда смертность стала несколько выше и, за счет эффекта очень низкой базы в прежние годы (которой нам удалось добиться), вот эта динамика стала несколько выше».

Главное давление, по мнению Айрата Фаррахова, на этот процесс оказывает неопределенность, вызванная новой коронавирусной инфекцией:

— Мы бесконечно открываем дополнительные площади. Только затухает процесс, и наступает очередная волна, измененный штамм. Нам приходится вновь ограничивать объемы плановой медицинской помощи. И конечно же, это серьезные риски для людей, которым она может оказываться: шунтирование, ангиографические исследования, операции на сердце и так далее.

Главное давление, по мнению Айрата Фаррахова, на этот процесс оказывает неопределенность, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Фото: Ринат Назметдинов

По словам депутата, чем быстрее мы справимся с ковидом, тем быстрее вернемся на те показатели, которых добились — это уровень смертности на 1 тысячу жителей — 13 и ниже.

— Это практически недосягаемый показатель для большинства субъектов сегодня. У нас подготовленные специалисты, хорошее оборудование, хорошие клиники. Чем быстрее мы вакцинируемся, чем быстрее приобретем иммунитет, тем быстрее мы сможем вернуть это время.

Также Айрат Фаррахов напомнил, что Россия сейчас переживает десятилетие так называемого «русского креста», когда каждый промежуток времени (20—30 лет) происходит резкое сокращение рождаемости и ухудшение демографических показателей:

— Завершение этого десятилетия, когда смертность и убыль превалирует над рождаемостью, будет примерно, я думаю, после 2025 года. Поэтому, даже когда справимся с новой коронавирусной инфекцией, — тоже не факт, что в ближайшие годы это произойдет, — то я предполагаю, что дальше уровень смертности стабилизируется и вернется на прежний уровень, — заявил Айрат Фаррахов.

«Все силы были брошены на борьбу с ковидом»

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов согласился с предыдущим спикером, что в Татарстане демографическая ситуация лучше российской. Однако в целом по стране с апреля прошлого года до настоящего времени наблюдается существенный объем избыточной смертности:

— Это определяется чрезвычайной ситуацией, которая тиражируется в виде различных мер: социальная изоляция, локдаун, перевод в мобилизованное состояние системы здравоохранения, затачивание всего лечебного процесса и системы здравоохранения на ковид. Созданная, во многом рукотворно, чрезвычайная ситуация и, на взгляд многих экспертов, непропорциональная опасности коронавирусу, она привела к существенной избыточности смертности. Реальные причины лежат в колоссальном депрессивном состоянии населения, в отсутствии серьезной профилактической работы по здравоохранению, в отсутствии адекватной плановой помощи (снижения доступности и качества медицинских услуг) в связи с мобилизацией.

Эксперт заметил, что ситуация с ковидом наложилась на оптимизированную в 2010-2014 годах систему здравоохранения, когда в стране исчезли резервные мощности. Например, в 2014 году закрывались избыточные больницы, сокращались койки:

— Говорили, что они не заполненные, избыточны, забывая о том, что в любой сложной системе, а здравоохранение — одна из сложнейших, всегда должны быть резервные мощности, через которые происходит мобилизация в тяжелые ситуации.

Чтобы переломить негативный тренд, эксперт считает «необходимым прекратить всю эту «чрезвычайщину», совершенно надуманную, и перейти к переводу ковида в одну из многих опасных болезней. В одну из многих, а не в главную и единственную». По его словам, нужно полностью, кардинально реформировать систему здравоохранения, переведя ее в охрану здоровья населения.

— Ситуация сложная, идет убыль, — согласен председатель общественного совета при Минздраве РТ Чингиз Махмутов, — И с ковидом связано, и с изменением работы нашей системы здравоохранения. Часть стационаров была передана на работу в ковидной красной зоне, что нарушило ритм и схему работы. Да и сейчас еще значительная часть наших медучреждений и специалистов завязана на работе по борьбе с ковидом. В первичном звене в прошлом году были проблемы. Все силы были брошены на борьбу с ковидом.

Все эти факторы, по словам эксперта, и привели к росту смертности: «Если раньше люди на 20-30% зависели от здравоохранения, то сейчас на 70-80%. Поэтому любые сложности в системе здравоохранения сразу дают о себе знать». Да и сами татарстанцы, отметил специалист, порой боялись обращаться в больницы — из страха заразиться коронавирусом. Особенно те категории граждан, которым в силу хронических заболеваний необходимо было регулярно посещать врачей и обследоваться:

— Из-за распространения коронавирусной инфекции, они оказались дома. А когда они заражались ковидом, они оказывались в красной зоне риска.

В прошлом году были периоды, когда приостанавливали работу по диспансеризации, потом возобновили. Но эта пауза также дала свой результат: «В какие-то периоды, возможно действительно, нежелательно было всем оказываться в поликлиниках, когда шел большой поток заражений ковидом. Работа велась с учетом ковидной обстановки».

— Сейчас большую работу разворачивают по реабилитации постковидных пациентов, потому что есть много осложнений, — резюмировал эксперт.

Как ранее писало «Реальное время», в Татарстане в первой половине 2021 года увеличилась доля запущенных стадий злокачественных новообразований. Комментируя ситуацию, главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов также отмечал, что причиной стала временные приостановки диспансерно-профилактической работы в условиях пандемии.

По данным статистики, в 2020 году число посещений, выполненных в поликлиниках, снизилось на 4,7 млн единиц до 25,3 млн посещений. Ежегодно последние 5 лет, за исключение 2020-го года, в поликлиники ходили порядка 30 млн раз. Также снизилось (на 65 тыс. или 26,4%) до минимального за пять лет значения число пролеченных больных в дневных стационарах. В 2019 году на дневном стационаре лечили 246 тыс. пациентов, а в 2020-м всего 181 тыс. человек.

Евгений Храмов
ОбществоМедицина Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанФаррахов Айрат Закиевич

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