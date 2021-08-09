«Мы видим рост смертности в Татарстане, изначально уровень был самый низкий в России»

Фото: Максим Платонов

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные Росстата, первые пять месяцев 2021 года — январь-май — в Татарстане продемонстрировали рекордную за 10 лет убыль населения (4900 человек), которая даже превышает значения прошлого пандемийного года за аналогичный период (2099 человек). Россия за тот же срок не досчиталась 360 тысяч жителей, что в два раза больше, чем за тот же период 2019 года. Подробные пояснения ухудшения ситуации со смертностью, как в республике, так и в целом по стране, — в комментариях экспертов нашему изданию.

Рекордная убыль населения в Татарстане и России

В Татарстане за январь-май 2021 года рекордно высокая за 10 лет убыль населения, она достигла 4900 человек. Население республики на второй год пандемии сократилось более, чем в два раза относительно значений прошлого года за аналогичный период (2099 человек). В допандемийные времена, например, в первые пять месяцев 2019 года, убыль населения в республике составила 961 человек.

Число родившихся в республике за январь-май этого года сократилось на 532 человека (до 16 061 человек), а умерших увеличилось на 2269 человек (до 20 961 человек).

В целом по уровню рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе, а снижение за 5 месяцев 2021 года составило 3,2% (к аналогичному периоду прошлого года), что равно среднему изменению в ПФО (-3,2%). При этом умерших в Татарстане за январь-май 2021 увеличилось на 12,1% (в сравнении с периодом прошлого года). В целом по округу смертность выросла на 16,3% (с 164 271 до 191 008 человек).

Естественная убыль населения, май 2021 года



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январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май январь-май Российская Федерация -56 946 -59 844 -30 978 -65 818 -41 550 -111 866 -147 294 -180 753 -221 304 -360 100 Центральный федеральный округ -54 591 -55 944 -49 194 -49 634 -40 075 -54 027 -63 933 -66 120 -87 539 -124 523 Белгородская область -2 230 -2 435 -2 417 -2 412 -2 436 -3 030 -3 353 -3 689 -3 980 -5 561 Брянская область -2 948 -3 329 -3 101 -2 992 -2 817 -3 534 -3 509 -3 765 -4 209 -5 666 Владимирская область -3 532 -3 831 -3 566 -3 712 -3 270 -4 017 -4 320 -4 384 -5 270 -6 507 Воронежская область -5 599 -6 165 -5 546 -5 646 -4 963 -6 243 -6 201 -6 316 -6 457 -9 421 Ивановская область -2 881 -2 833 -2 470 -2 670 -2 601 -2 943 -3 438 -3 678 -3 625 -4 589 Калужская область -1 904 -1 924 -1 672 -1 511 -1 429 -1 982 -2 327 -2 677 -2 893 -4 034 Костромская область -1 177 -1 341 -1 116 -1 504 -1 110 -1 433 -1 647 -1 664 -1 712 -2 644 Курская область -2 573 -2 607 -2 534 -2 825 -2 720 -3 441 -3 476 -3 554 -3 617 -5 881 Липецкая область -2 302 -2 405 -2 232 -2 629 -2 162 -2 828 -2 809 -3 061 -3 507 -5 428 Московская область -8 878 -8 982 -6 806 -3 836 -1 962 -3 688 -6 027 -10 834 -11 641 -18 937 Орловская область -1 987 -2 085 -1 930 -2 176 -1 846 -2 375 -2 364 -2 514 -2 583 -4 071 Рязанская область -3 152 -2 811 -3 024 -2 649 -2 504 -3 136 -3 327 -3 532 -3 993 -5 481 Смоленская область -2 878 -2 967 -2 608 -2 948 -2 653 -2 918 -3 177 -3 343 -3 499 -4 773 Тамбовская область -3 327 -3 414 -3 289 -3 263 -3 052 -3 380 -3 591 -3 474 -3 566 -4 885 Тверская область -4 207 -4 512 -3 830 -4 303 -3 968 -4 250 -5 009 -4 572 -4 842 -6 964 Тульская область -5 421 -5 500 -5 061 -5 106 -4 510 -5 263 -5 522 -5 543 -6 013 -7 824 Ярославская область -2 546 -2 541 -2 407 -2 616 -2 257 -2 764 -3 225 -3 213 -3 769 -5 288 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 2 951 3 738 4 415 3 164 6 185 3 198 -611 3 693 -12 363 -16 569 Северо-Западный федеральный округ -14 078 -13 810 -9 558 -12 137 -8 331 -13 836 -18 246 -20 647 -25 742 -42 635 Республика Карелия -981 -1 056 -650 -1 144 -872 -1 249 -1 472 -1 502 -1 723 -2 829 Республика Коми 493 691 516 185 205 -280 -587 -1 033 -1 124 -1 741 Архангельская область -958 -971 -495 -1 149 -893 -1 615 -1 989 -2 350 -2 433 -4 078 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 81 98 102 138 140 96 77 72 67 37 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)



-597 -1 287 -1 033 -1 711 -2 066 -2 422 -2 500 -4 115 Вологодская область -887 -1 167 -901 -1 158 -1 085 -1 673 -2 344 -2 384 -2 396 -3 826 Калининградская область -724 -541 -469 -734 -438 -880 -957 -1 520 -1 407 -2 559 Ленинградская область -4 371 -4 868 -4 256 -4 843 -3 927 -4 281 -4 748 -4 306 -5 498 -7 341 Мурманская область 1 -45 81 -70 -219 -331 -666 -1 029 -1 103 -1 951 Новгородская область -1 925 -1 962 -1 978 -1 909 -1 608 -1 959 -2 023 -2 040 -2 242 -3 227 Псковская область -2 570 -2 581 -2 260 -2 256 -2 117 -2 442 -2 494 -2 400 -2 460 -3 275 Город Санкт-Петербург город федерального значения -2 156 -1 310 854 941 2 623 874 -966 -2 083 -5 356 -11 808 Южный федеральный округ -13 226 -12 264 -9 700 -12 354 -10 307 -22 030 -22 872 -29 224 -31 184 -49 383 Республика Адыгея (Адыгея) -353 -278 -357 -375 -337 -665 -633 -927 -672 -1 173 Республика Калмыкия 475 408 402 332 315 -73 85 -58 -8 -286 Республика Крым





-3 471 -3 370 -3 887 -3 847 -4 407 -4 172 -5 975 Краснодарский край -4 005 -3 176 -1 639 -2 993 -1 493 -4 597 -3 937 -6 555 -8 270 -14 252 Астраханская область 448 498 600 402 635 -344 -469 -788 -903 -1 516 Волгоградская область -3 083 -3 345 -3 176 -3 712 -3 462 -4 667 -5 165 -5 818 -6 542 -9 294 Ростовская область -6 708 -6 371 -5 530 -6 008 -5 965 -7 232 -8 302 -9 790 -9 798 -15 487 Город федерального значения Севастополь





-613 -265 -565 -604 -881 -819 -1 400 Северо-Кавказский федеральный округ 30 179 31 632 32 335 29 098 28 943 24 834 24 476 20 523 19 220 13 056 Республика Дагестан 14 711 14 730 15 405 14 343 14 291 13 164 13 050 12 358 9 870 9 630 Республика Ингушетия 3 199 3 114 3 194 2 725 2 693 2 466 2 549 2 514 2 383 2 374 Кабардино-Балкарская Республика 1 766 2 025 1 944 1 711 1 563 1 121 1 192 604 741 74 Карачаево-Черкесская Республика 439 638 685 389 411 193 168 213 194 -429 Республика Северная Осетия-Алания 682 1 054 1 015 669 884 413 388 127 -335 -712 Чеченская Республика 10 847 10 520 10 275 9 508 8 848 8 613 8 893 7 623 8 854 7 840 Ставропольский край -1 465 -449 -183 -247 253 -1 136 -1 764 -2 916 -2 487 -5 721 Приволжский федеральный округ -17 875 -22 578 -15 343 -24 050 -17 078 -35 788 -44 297 -48 936 -56 969 -87 176 Республика Башкортостан 1 243 658 1 969 260 607 -1 616 -2 483 -3 753 -4 603 -8 096 Республика Марий Эл 61 70 160 -86 109 -363 -773 -861 -829 -1 557 Республика Мордовия -1 768 -1 923 -1 580 -1 893 -1 637 -2 035 -2 013 -2 117 -2 520 -3 543 Республика Татарстан (Татарстан) 2 233 2 990 2 921 2 265 3 320 173 -776 -961 -2 099 -4 900 Удмуртская Республика 1 324 560 1 016 506 446 -512 -1 040 -1 638 -1 665 -2 846 Чувашская Республика - Чувашия -130 -35 11 -343 -36 -1 147 -1 534 -1 675 -2 137 -3 278 Пермский край 164 -802 234 -800 -214 -2 212 -3 299 -3 881 -4 339 -5 720 Кировская область -1 729 -2 199 -1 513 -2 182 -1 749 -2 696 -3 120 -3 290 -3 729 -5 649 Нижегородская область -6 629 -7 345 -6 842 -6 590 -5 980 -6 630 -8 273 -8 364 -9 411 -14 007 Оренбургская область 84 -443 -102 -880 -512 -2 047 -2 629 -2 986 -3 196 -5 218 Пензенская область -2 997 -3 078 -2 688 -3 422 -2 740 -3 586 -4 027 -3 583 -4 556 -5 970 Самарская область -3 651 -4 157 -3 604 -4 214 -2 969 -5 138 -5 782 -6 353 -7 185 -11 296 Саратовская область -3 941 -4 699 -3 475 -4 370 -3 651 -5 335 -5 727 -6 404 -7 514 -10 379 Ульяновская область -2 139 -2 175 -1 850 -2 301 -2 072 -2 644 -2 821 -3 070 -3 186 -4 717 Уральский федеральный округ 9 084 8 664 11 251 6 949 6 567 337 -3 014 -7 417 -8 167 -17 685 Курганская область -948 -1 344 -1 098 -1 412 -1 472 -1 778 -2 215 -2 549 -2 204 -3 274 Свердловская область -522 -309 31 -1 711 -1 075 -3 153 -4 545 -6 065 -6 533 -10 526 Тюменская область 11 652 11 542 12 537 11 490 10 947 8 494 7 989 6 895 6 018 3 759 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 7 013 6 885 6 870 6 359 6 197 4 972 4 777 4 309 3 656 2 659 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2 495 2 482 2 658 2 410 2 303 1 998 1 903 1 722 1 650 1 566 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)



3 009 2 721 2 447 1 524 1 309 864 712 -466 Челябинская область -1 098 -1 225 -219 -1 418 -1 833 -3 226 -4 243 -5 698 -5 448 -7 644 Сибирский федеральный округ 4 612 3 487 7 260 -161 1 424 -9 624 -15 741 -22 621 -24 718 -38 821 Республика Алтай 883 738 927 622 693 487 450 305 248 23 Республика Тыва 2 092 1 890 1 844 1 758 1 750 1 742 1 515 1 445 1 302 1 417 Республика Хакасия 372 372 344 65 101 -190 -412 -656 -669 -936 Алтайский край -1 710 -1 587 -1 832 -2 920 -2 421 -3 992 -4 900 -5 431 -5 103 -8 271 Красноярский край 959 760 1 677 633 1 062 -659 -1 800 -2 684 -3 553 -5 406 Иркутская область 1 382 883 1 186 369 823 -268 -526 -1 770 -1 952 -4 102 Кемеровская область - Кузбасс -2 586 -2 279 -1 937 -3 443 -3 168 -5 155 -6 025 -6 800 -6 501 -8 123 Новосибирская область -308 -645 134 -262 8 -1 258 -2 142 -3 159 -3 878 -5 880 Омская область 631 -39 1 209 10 -467 -1 747 -2 144 -2 871 -3 387 -5 200 Томская область 335 309 429 322 361 -274 -479 -1 000 -1 225 -2 343 Дальневосточный федеральный округ -1 051 969 1 971 555 942 -1 732 -3 667 -6 311 -6 205 -12 933 Республика Бурятия 1 664 1 847 2 202 1 939 1 927 1 348 1 025 405 797 -185 Забайкальский край 898 1 238 1 077 746 755 342 -303 -694 -517 -1 583 Республика Саха (Якутия) 2 860 3 078 3 426 2 974 2 815 2 441 2 142 1 979 1 665 1 263 Камчатский край 98 76 245 75 57 53 -17 -203 -189 -476 Приморский край -1 836 -1 352 -1 180 -1 569 -1 524 -2 379 -3 101 -3 690 -4 112 -5 398 Хабаровский край -829 -304 -27 11 -32 -942 -1 237 -1 703 -1 767 -2 863 Амурская область -698 -147 -438 -576 -346 -829 -980 -1 661 -1 364 -2 448 Магаданская область -66 3 -15 -68 -26 -68 -98 -122 -132 -281 Сахалинская область -386 -291 119 -172 78 46 -217 -369 -302 -669 Еврейская автономная область -227 -133 -215 -184 -166 -167 -196 -273 -316 -330 Чукотский автономный округ 33 39 56 64 86 113 37 20 32 37

Справедливости ради, надо сказать, что такая негативная тенденция характерна для всей России в этом году. За пять месяцев этого года естественная убыль населения в стране достигла рекордных за 10 лет значения — 360 100 человек, что выше допандемийного уровня в два раза: в январе-мае 2019 года убыль была 180 753 человека. В этом году (к июню) мы потеряли больше жителей, чем за аналогичный период первого года коронавирусной инфекции (в январе-мае 2020 г — убыль составила 221 304 человека).

Наибольшая убыль населения была в Московской области (-18 937 человек) и Москве (-16 569 человек). Причем если в Москве родившихся в январе-мае 2021 года было 52 157 человек, что на 5 973 больше, чем годом ранее (46 184 человек), то в Московской области число родившихся уменьшилось на 3 188 человека до 28 663 человек. Умерло в Московской области за исследуемый период 47 600 человек, что больше значения (43 492 чел.) аналогичного периода прошлого года на 4108 человека. В Москве умерших в январе-мае 2021 года зарегистрировано 68 726 человек (годом ранее — 58 547 чел.). Тройку регионов с максимальной убылью населения входит также Ростовская область (-15 487 человека).

Рождаемость по регионам РФ, май 2021 года



2019 2020 2021 Изменение

январь-май январь-май январь-май 21-20 гг Российская Федерация 600 513 562 477 554 289 -8 188 Центральный федеральный округ 148 419 137 552 138 078 526 Белгородская область 5 412 4 850 4 668 -182 Брянская область 4 065 3 684 3 538 -146 Владимирская область 4 716 3 910 3 923 13 Воронежская область 8 063 7 384 7 169 -215 Ивановская область 3 222 3 006 2 894 -112 Калужская область 3 606 3 442 3 374 -68 Костромская область 2 322 2 245 1 944 -301 Курская область 3 709 3 492 3 449 -43 Липецкая область 4 026 3 655 3 521 -134 Московская область 27 998 31 851 28 663 -3 188 Орловская область 2 408 2 292 2 104 -188 Рязанская область 3 869 3 470 3 350 -120 Смоленская область 2 897 2 616 2 439 -177 Тамбовская область 3 161 3 012 2 855 -157 Тверская область 4 410 4 006 3 773 -233 Тульская область 4 575 4 323 4 105 -218 Ярославская область 4 604 4 130 4 152 22 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 55 356 46 184 52 157 5 973 Северо-Западный федеральный округ 54 470 51 247 49 223 -2 024 Республика Карелия 2 292 2 089 2 055 -34 Республика Коми 3 271 3 022 2 929 -93 Архангельская область 4 171 3 827 3 690 -137 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 245 244 224 -20 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 3 926 3 583 3 466 -117 Вологодская область 4 711 4 313 4 134 -179 Калининградская область 3 795 3 640 3 645 5 Ленинградская область 5 584 5 271 5 374 103 Мурманская область 2 686 2 625 2 408 -217 Новгородская область 2 117 1 902 1 871 -31 Псковская область 2 196 2 036 2 113 77 Город Санкт-Петербург город федерального значения 23 647 22 522 21 004 -1 518 Южный федеральный округ 63 638 60 034 60 008 -26 Республика Адыгея (Адыгея) 1 580 1 724 1 688 -36 Республика Калмыкия 1 094 1 063 1 048 -15 Республика Крым 7 567 7 253 7 088 -165 Краснодарский край 24 003 22 714 23 115 401 Астраханская область 4 282 4 120 4 112 -8 Волгоградская область 8 508 7 602 7 532 -70 Ростовская область 14 893 13 956 13 831 -125 Город федерального значения Севастополь 1 711 1 602 1 594 -8 Северо-Кавказский федеральный округ 52 604 51 668 50 193 -1 475 Республика Дагестан 18 575 16 895 17 006 111 Республика Ингушетия 3 118 3 069 3 199 130 Кабардино-Балкарская Республика 3 885 4 072 3 919 -153 Карачаево-Черкесская Республика 2 073 2 027 1 798 -229 Республика Северная Осетия-Алания 3 348 3 031 2 995 -36 Чеченская Республика 10 462 11 872 10 926 -946 Ставропольский край 11 143 10 702 10 350 -352 Приволжский федеральный округ 114 683 107 302 103 832 -3 470 Республика Башкортостан 17 421 16 498 15 722 -776 Республика Марий Эл 2 721 2 584 2 541 -43 Республика Мордовия 2 421 2 212 2 079 -133 Республика Татарстан (Татарстан) 17 239 16 593 16 061 -532 Удмуртская Республика 6 012 5 782 5 809 27 Чувашская Республика - Чувашия 4 755 4 494 4 292 -202 Пермский край 10 941 10 236 10 124 -112 Кировская область 4 610 4 045 4 197 152 Нижегородская область 11 801 10 842 10 184 -658 Оренбургская область 8 053 7 566 7 245 -321 Пензенская область 4 298 3 913 3 559 -354 Самарская область 11 954 11 048 10 772 -276 Саратовская область 8 095 7 297 7 257 -40 Ульяновская область 4 362 4 192 3 990 -202 Уральский федеральный округ 55 586 51 832 51 582 -250 Курганская область 3 106 2 889 2 916 27 Свердловская область 19 059 17 346 17 101 -245 Тюменская область 19 249 18 257 18 120 -137 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 8 629 8 102 7 893 -209 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2 790 2 829 2 814 -15 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 7 830 7 326 7 413 87 Челябинская область 14 172 13 340 13 445 105 Сибирский федеральный округ 73 784 67 631 66 577 -1 054 Республика Алтай 1 249 1 201 1 080 -121 Республика Тыва 2 594 2 415 2 526 111 Республика Хакасия 2 330 2 118 2 147 29 Алтайский край 8 832 8 023 7 565 -458 Красноярский край 12 645 11 506 11 590 84 Иркутская область 11 809 11 158 10 699 -459 Кемеровская область - Кузбасс 9 986 9 158 8 929 -229 Новосибирская область 12 298 11 144 11 303 159 Омская область 7 788 6 974 6 914 -60 Томская область 4 253 3 934 3 824 -110 Дальневосточный федеральный округ 37 329 35 211 34 796 -415 Республика Бурятия 5 226 5 086 4 900 -186 Забайкальский край 5 133 4 930 4 831 -99 Республика Саха (Якутия) 5 231 4 838 4 968 130 Камчатский край 1 284 1 248 1 261 13 Приморский край 7 522 6 992 6 895 -97 Хабаровский край 5 944 5 415 5 430 15 Амурская область 3 185 3 165 2 954 -211 Магаданская область 577 522 466 -56 Сахалинская область 2 255 2 171 2 234 63 Еврейская автономная область 750 620 616 -4 Чукотский автономный округ 222 224 241 17

Однако, в России есть регионы, где за исследуемый период (январь-май) население региона увеличилось. К таким субъектам относится Республика Дагестан, где численность населения выросла на 9630 человек, Чеченская Республика (+7840 человек), Тюменская область (3759 человек) и другие.

В масштабах страны статистика говорит, что в январе-мае 2021 года на 1,5% снизилось число родившихся (с 562 477 человек в 2020 году до 554 289 человек) и выросло (с 783 781 человек в 2020 году) количество умерших на 16,7% до 914 389 человек.

Смертность по регионам РФ, май 2021 года



2019 2020 2021 Изменение

январь-май январь-май январь-май 21-20 гг Российская Федерация 781 266 783 781 914 389 130 608 Центральный федеральный округ 214 539 225 091 262 601 37 510 Белгородская область 9 101 8 830 10 229 1 399 Брянская область 7 830 7 893 9 204 1 311 Владимирская область 9 100 9 180 10 430 1 250 Воронежская область 14 379 13 841 16 590 2 749 Ивановская область 6 900 6 631 7 483 852 Калужская область 6 283 6 335 7 408 1 073 Костромская область 3 986 3 957 4 588 631 Курская область 7 263 7 109 9 330 2 221 Липецкая область 7 087 7 162 8 949 1 787 Московская область 38 832 43 492 47 600 4 108 Орловская область 4 922 4 875 6 175 1 300 Рязанская область 7 401 7 463 8 831 1 368 Смоленская область 6 240 6 115 7 212 1 097 Тамбовская область 6 635 6 578 7 740 1 162 Тверская область 8 982 8 848 10 737 1 889 Тульская область 10 118 10 336 11 929 1 593 Ярославская область 7 817 7 899 9 440 1 541 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 51 663 58 547 68 726 10 179 Северо-Западный федеральный округ 75 117 76 989 91 858 14 869 Республика Карелия 3 794 3 812 4 884 1 072 Республика Коми 4 304 4 146 4 670 524 Архангельская область 6 521 6 260 7 768 1 508 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 173 177 187 10 Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 6 348 6 083 7 581 1 498 Вологодская область 7 095 6 709 7 960 1 251 Калининградская область 5 315 5 047 6 204 1 157 Ленинградская область 9 890 10 769 12 715 1 946 Мурманская область 3 715 3 728 4 359 631 Новгородская область 4 157 4 144 5 098 954 Псковская область 4 596 4 496 5 388 892 Город Санкт-Петербург город федерального значения 25 730 27 878 32 812 4 934 Южный федеральный округ 92 862 91 218 109 391 18 173 Республика Адыгея (Адыгея) 2 507 2 396 2 861 465 Республика Калмыкия 1 152 1 071 1 334 263 Республика Крым 11 974 11 425 13 063 1 638 Краснодарский край 30 558 30 984 37 367 6 383 Астраханская область 5 070 5 023 5 628 605 Волгоградская область 14 326 14 144 16 826 2 682 Ростовская область 24 683 23 754 29 318 5 564 Город федерального значения Севастополь 2 592 2 421 2 994 573 Северо-Кавказский федеральный округ 32 081 32 448 37 137 4 689 Республика Дагестан 6 217 7 025 7 376 351 Республика Ингушетия 604 686 825 139 Кабардино-Балкарская Республика 3 281 3 331 3 845 514 Карачаево-Черкесская Республика 1 860 1 833 2 227 394 Республика Северная Осетия-Алания 3 221 3 366 3 707 341 Чеченская Республика 2 839 3 018 3 086 68 Ставропольский край 14 059 13 189 16 071 2 882 Приволжский федеральный округ 163 619 164 271 191 008 26 737 Республика Башкортостан 21 174 21 101 23 818 2 717 Республика Марий Эл 3 582 3 413 4 098 685 Республика Мордовия 4 538 4 732 5 622 890 Республика Татарстан (Татарстан) 18 200 18 692 20 961 2 269 Удмуртская Республика 7 650 7 447 8 655 1 208 Чувашская Республика - Чувашия 6 430 6 631 7 570 939 Пермский край 14 822 14 575 15 844 1 269 Кировская область 7 900 7 774 9 846 2 072 Нижегородская область 20 165 20 253 24 191 3 938 Оренбургская область 11 039 10 762 12 463 1 701 Пензенская область 7 881 8 469 9 529 1 060 Самарская область 18 307 18 233 22 068 3 835 Саратовская область 14 499 14 811 17 636 2 825 Ульяновская область 7 432 7 378 8 707 1 329 Уральский федеральный округ 63 003 59 999 69 267 9 268 Курганская область 5 655 5 093 6 190 1 097 Свердловская область 25 124 23 879 27 627 3 748 Тюменская область 12 354 12 239 14 361 2 122 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 4 320 4 446 5 234 788 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1 068 1 179 1 248 69 Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 6 966 6 614 7 879 1 265 Челябинская область 19 870 18 788 21 089 2 301 Сибирский федеральный округ 96 405 92 349 105 398 13 049 Республика Алтай 944 953 1 057 104 Республика Тыва 1 149 1 113 1 109 -4 Республика Хакасия 2 986 2 787 3 083 296 Алтайский край 14 263 13 126 15 836 2 710 Красноярский край 15 329 15 059 16 996 1 937 Иркутская область 13 579 13 110 14 801 1 691 Кемеровская область - Кузбасс 16 786 15 659 17 052 1 393 Новосибирская область 15 457 15 022 17 183 2 161 Омская область 10 659 10 361 12 114 1 753 Томская область 5 253 5 159 6 167 1 008 Дальневосточный федеральный округ 43 640 41 416 47 729 6 313 Республика Бурятия 4 821 4 289 5 085 796 Забайкальский край 5 827 5 447 6 414 967 Республика Саха (Якутия) 3 252 3 173 3 705 532 Камчатский край 1 487 1 437 1 737 300 Приморский край 11 212 11 104 12 293 1 189 Хабаровский край 7 647 7 182 8 293 1 111 Амурская область 4 846 4 529 5 402 873 Магаданская область 699 654 747 93 Сахалинская область 2 624 2 473 2 903 430 Еврейская автономная область 1 023 936 946 10 Чукотский автономный округ 202 192 204 12

Снижение объемов плановой медпомощи и «русский крест»

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, бывший министр здравоохранения Татарстана, говоря о столь резком увеличении естественной убыли населения на второй год пандемии, указал, что о причинах лучше судить в конце года:

— Более серьезные экспертные заключения мы могли бы получить по итогам 2021 года. Если говорить о естественной убыли населения, Татарстан повторяет в целом общероссийскую тенденцию, вектор. Мы вошли в зону естественной убыли населения. Мы видим рост смертности в Татарстане. При этом надо отметить, изначально уровень смертности в республике был практически самый низкий в России, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в Татарстане предусмотрены огромные объемы плановой медицинской помощи в высокотехнологических медицинских центрах не только в Казани: МКДЦ, РКБ, но и в Набережных Челнах, Альметьевске, которые направлены на снижение смертности в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, в результате снижения объемов оказания плановой помощи, поскольку медики все силы бросили на борьбу с ковидом, и большие площади больниц и кадры задействовали под ковид-госпитали, что это привело к такому печальному результату: «Когда смертность стала несколько выше и, за счет эффекта очень низкой базы в прежние годы (которой нам удалось добиться), вот эта динамика стала несколько выше».

Главное давление, по мнению Айрата Фаррахова, на этот процесс оказывает неопределенность, вызванная новой коронавирусной инфекцией:

— Мы бесконечно открываем дополнительные площади. Только затухает процесс, и наступает очередная волна, измененный штамм. Нам приходится вновь ограничивать объемы плановой медицинской помощи. И конечно же, это серьезные риски для людей, которым она может оказываться: шунтирование, ангиографические исследования, операции на сердце и так далее.

Главное давление, по мнению Айрата Фаррахова, на этот процесс оказывает неопределенность, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Фото: Ринат Назметдинов

По словам депутата, чем быстрее мы справимся с ковидом, тем быстрее вернемся на те показатели, которых добились — это уровень смертности на 1 тысячу жителей — 13 и ниже.

— Это практически недосягаемый показатель для большинства субъектов сегодня. У нас подготовленные специалисты, хорошее оборудование, хорошие клиники. Чем быстрее мы вакцинируемся, чем быстрее приобретем иммунитет, тем быстрее мы сможем вернуть это время.

Также Айрат Фаррахов напомнил, что Россия сейчас переживает десятилетие так называемого «русского креста», когда каждый промежуток времени (20—30 лет) происходит резкое сокращение рождаемости и ухудшение демографических показателей:



— Завершение этого десятилетия, когда смертность и убыль превалирует над рождаемостью, будет примерно, я думаю, после 2025 года. Поэтому, даже когда справимся с новой коронавирусной инфекцией, — тоже не факт, что в ближайшие годы это произойдет, — то я предполагаю, что дальше уровень смертности стабилизируется и вернется на прежний уровень, — заявил Айрат Фаррахов.

«Все силы были брошены на борьбу с ковидом»

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов согласился с предыдущим спикером, что в Татарстане демографическая ситуация лучше российской. Однако в целом по стране с апреля прошлого года до настоящего времени наблюдается существенный объем избыточной смертности:

— Это определяется чрезвычайной ситуацией, которая тиражируется в виде различных мер: социальная изоляция, локдаун, перевод в мобилизованное состояние системы здравоохранения, затачивание всего лечебного процесса и системы здравоохранения на ковид. Созданная, во многом рукотворно, чрезвычайная ситуация и, на взгляд многих экспертов, непропорциональная опасности коронавирусу, она привела к существенной избыточности смертности. Реальные причины лежат в колоссальном депрессивном состоянии населения, в отсутствии серьезной профилактической работы по здравоохранению, в отсутствии адекватной плановой помощи (снижения доступности и качества медицинских услуг) в связи с мобилизацией.

Эксперт заметил, что ситуация с ковидом наложилась на оптимизированную в 2010-2014 годах систему здравоохранения, когда в стране исчезли резервные мощности. Например, в 2014 году закрывались избыточные больницы, сокращались койки:

— Говорили, что они не заполненные, избыточны, забывая о том, что в любой сложной системе, а здравоохранение — одна из сложнейших, всегда должны быть резервные мощности, через которые происходит мобилизация в тяжелые ситуации.

Чтобы переломить негативный тренд, эксперт считает «необходимым прекратить всю эту «чрезвычайщину», совершенно надуманную, и перейти к переводу ковида в одну из многих опасных болезней. В одну из многих, а не в главную и единственную». По его словам, нужно полностью, кардинально реформировать систему здравоохранения, переведя ее в охрану здоровья населения.

— Ситуация сложная, идет убыль, — согласен председатель общественного совета при Минздраве РТ Чингиз Махмутов, — И с ковидом связано, и с изменением работы нашей системы здравоохранения. Часть стационаров была передана на работу в ковидной красной зоне, что нарушило ритм и схему работы. Да и сейчас еще значительная часть наших медучреждений и специалистов завязана на работе по борьбе с ковидом. В первичном звене в прошлом году были проблемы. Все силы были брошены на борьбу с ковидом.

Все эти факторы, по словам эксперта, и привели к росту смертности: «Если раньше люди на 20-30% зависели от здравоохранения, то сейчас на 70-80%. Поэтому любые сложности в системе здравоохранения сразу дают о себе знать». Да и сами татарстанцы, отметил специалист, порой боялись обращаться в больницы — из страха заразиться коронавирусом. Особенно те категории граждан, которым в силу хронических заболеваний необходимо было регулярно посещать врачей и обследоваться:

— Из-за распространения коронавирусной инфекции, они оказались дома. А когда они заражались ковидом, они оказывались в красной зоне риска.

В прошлом году были периоды, когда приостанавливали работу по диспансеризации, потом возобновили. Но эта пауза также дала свой результат: «В какие-то периоды, возможно действительно, нежелательно было всем оказываться в поликлиниках, когда шел большой поток заражений ковидом. Работа велась с учетом ковидной обстановки».

— Сейчас большую работу разворачивают по реабилитации постковидных пациентов, потому что есть много осложнений, — резюмировал эксперт.

Как ранее писало «Реальное время», в Татарстане в первой половине 2021 года увеличилась доля запущенных стадий злокачественных новообразований. Комментируя ситуацию, главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов также отмечал, что причиной стала временные приостановки диспансерно-профилактической работы в условиях пандемии.



По данным статистики, в 2020 году число посещений, выполненных в поликлиниках, снизилось на 4,7 млн единиц до 25,3 млн посещений. Ежегодно последние 5 лет, за исключение 2020-го года, в поликлиники ходили порядка 30 млн раз. Также снизилось (на 65 тыс. или 26,4%) до минимального за пять лет значения число пролеченных больных в дневных стационарах. В 2019 году на дневном стационаре лечили 246 тыс. пациентов, а в 2020-м всего 181 тыс. человек.