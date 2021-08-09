«Мы видим рост смертности в Татарстане, изначально уровень был самый низкий в России»
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные Росстата, первые пять месяцев 2021 года — январь-май — в Татарстане продемонстрировали рекордную за 10 лет убыль населения (4900 человек), которая даже превышает значения прошлого пандемийного года за аналогичный период (2099 человек). Россия за тот же срок не досчиталась 360 тысяч жителей, что в два раза больше, чем за тот же период 2019 года. Подробные пояснения ухудшения ситуации со смертностью, как в республике, так и в целом по стране, — в комментариях экспертов нашему изданию.
Рекордная убыль населения в Татарстане и России
В Татарстане за январь-май 2021 года рекордно высокая за 10 лет убыль населения, она достигла 4900 человек. Население республики на второй год пандемии сократилось более, чем в два раза относительно значений прошлого года за аналогичный период (2099 человек). В допандемийные времена, например, в первые пять месяцев 2019 года, убыль населения в республике составила 961 человек.
Число родившихся в республике за январь-май этого года сократилось на 532 человека (до 16 061 человек), а умерших увеличилось на 2269 человек (до 20 961 человек).
В целом по уровню рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе, а снижение за 5 месяцев 2021 года составило 3,2% (к аналогичному периоду прошлого года), что равно среднему изменению в ПФО (-3,2%). При этом умерших в Татарстане за январь-май 2021 увеличилось на 12,1% (в сравнении с периодом прошлого года). В целом по округу смертность выросла на 16,3% (с 164 271 до 191 008 человек).
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|Российская Федерация
|-56 946
|-59 844
|-30 978
|-65 818
|-41 550
|-111 866
|-147 294
|-180 753
|-221 304
|-360 100
|Центральный федеральный округ
|-54 591
|-55 944
|-49 194
|-49 634
|-40 075
|-54 027
|-63 933
|-66 120
|-87 539
|-124 523
|Белгородская область
|-2 230
|-2 435
|-2 417
|-2 412
|-2 436
|-3 030
|-3 353
|-3 689
|-3 980
|-5 561
|Брянская область
|-2 948
|-3 329
|-3 101
|-2 992
|-2 817
|-3 534
|-3 509
|-3 765
|-4 209
|-5 666
|Владимирская область
|-3 532
|-3 831
|-3 566
|-3 712
|-3 270
|-4 017
|-4 320
|-4 384
|-5 270
|-6 507
|Воронежская область
|-5 599
|-6 165
|-5 546
|-5 646
|-4 963
|-6 243
|-6 201
|-6 316
|-6 457
|-9 421
|Ивановская область
|-2 881
|-2 833
|-2 470
|-2 670
|-2 601
|-2 943
|-3 438
|-3 678
|-3 625
|-4 589
|Калужская область
|-1 904
|-1 924
|-1 672
|-1 511
|-1 429
|-1 982
|-2 327
|-2 677
|-2 893
|-4 034
|Костромская область
|-1 177
|-1 341
|-1 116
|-1 504
|-1 110
|-1 433
|-1 647
|-1 664
|-1 712
|-2 644
|Курская область
|-2 573
|-2 607
|-2 534
|-2 825
|-2 720
|-3 441
|-3 476
|-3 554
|-3 617
|-5 881
|Липецкая область
|-2 302
|-2 405
|-2 232
|-2 629
|-2 162
|-2 828
|-2 809
|-3 061
|-3 507
|-5 428
|Московская область
|-8 878
|-8 982
|-6 806
|-3 836
|-1 962
|-3 688
|-6 027
|-10 834
|-11 641
|-18 937
|Орловская область
|-1 987
|-2 085
|-1 930
|-2 176
|-1 846
|-2 375
|-2 364
|-2 514
|-2 583
|-4 071
|Рязанская область
|-3 152
|-2 811
|-3 024
|-2 649
|-2 504
|-3 136
|-3 327
|-3 532
|-3 993
|-5 481
|Смоленская область
|-2 878
|-2 967
|-2 608
|-2 948
|-2 653
|-2 918
|-3 177
|-3 343
|-3 499
|-4 773
|Тамбовская область
|-3 327
|-3 414
|-3 289
|-3 263
|-3 052
|-3 380
|-3 591
|-3 474
|-3 566
|-4 885
|Тверская область
|-4 207
|-4 512
|-3 830
|-4 303
|-3 968
|-4 250
|-5 009
|-4 572
|-4 842
|-6 964
|Тульская область
|-5 421
|-5 500
|-5 061
|-5 106
|-4 510
|-5 263
|-5 522
|-5 543
|-6 013
|-7 824
|Ярославская область
|-2 546
|-2 541
|-2 407
|-2 616
|-2 257
|-2 764
|-3 225
|-3 213
|-3 769
|-5 288
|Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
|2 951
|3 738
|4 415
|3 164
|6 185
|3 198
|-611
|3 693
|-12 363
|-16 569
|Северо-Западный федеральный округ
|-14 078
|-13 810
|-9 558
|-12 137
|-8 331
|-13 836
|-18 246
|-20 647
|-25 742
|-42 635
|Республика Карелия
|-981
|-1 056
|-650
|-1 144
|-872
|-1 249
|-1 472
|-1 502
|-1 723
|-2 829
|Республика Коми
|493
|691
|516
|185
|205
|-280
|-587
|-1 033
|-1 124
|-1 741
|Архангельская область
|-958
|-971
|-495
|-1 149
|-893
|-1 615
|-1 989
|-2 350
|-2 433
|-4 078
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|81
|98
|102
|138
|140
|96
|77
|72
|67
|37
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|-597
|-1 287
|-1 033
|-1 711
|-2 066
|-2 422
|-2 500
|-4 115
|Вологодская область
|-887
|-1 167
|-901
|-1 158
|-1 085
|-1 673
|-2 344
|-2 384
|-2 396
|-3 826
|Калининградская область
|-724
|-541
|-469
|-734
|-438
|-880
|-957
|-1 520
|-1 407
|-2 559
|Ленинградская область
|-4 371
|-4 868
|-4 256
|-4 843
|-3 927
|-4 281
|-4 748
|-4 306
|-5 498
|-7 341
|Мурманская область
|1
|-45
|81
|-70
|-219
|-331
|-666
|-1 029
|-1 103
|-1 951
|Новгородская область
|-1 925
|-1 962
|-1 978
|-1 909
|-1 608
|-1 959
|-2 023
|-2 040
|-2 242
|-3 227
|Псковская область
|-2 570
|-2 581
|-2 260
|-2 256
|-2 117
|-2 442
|-2 494
|-2 400
|-2 460
|-3 275
|Город Санкт-Петербург город федерального значения
|-2 156
|-1 310
|854
|941
|2 623
|874
|-966
|-2 083
|-5 356
|-11 808
|Южный федеральный округ
|-13 226
|-12 264
|-9 700
|-12 354
|-10 307
|-22 030
|-22 872
|-29 224
|-31 184
|-49 383
|Республика Адыгея (Адыгея)
|-353
|-278
|-357
|-375
|-337
|-665
|-633
|-927
|-672
|-1 173
|Республика Калмыкия
|475
|408
|402
|332
|315
|-73
|85
|-58
|-8
|-286
|Республика Крым
|-3 471
|-3 370
|-3 887
|-3 847
|-4 407
|-4 172
|-5 975
|Краснодарский край
|-4 005
|-3 176
|-1 639
|-2 993
|-1 493
|-4 597
|-3 937
|-6 555
|-8 270
|-14 252
|Астраханская область
|448
|498
|600
|402
|635
|-344
|-469
|-788
|-903
|-1 516
|Волгоградская область
|-3 083
|-3 345
|-3 176
|-3 712
|-3 462
|-4 667
|-5 165
|-5 818
|-6 542
|-9 294
|Ростовская область
|-6 708
|-6 371
|-5 530
|-6 008
|-5 965
|-7 232
|-8 302
|-9 790
|-9 798
|-15 487
|Город федерального значения Севастополь
|-613
|-265
|-565
|-604
|-881
|-819
|-1 400
|Северо-Кавказский федеральный округ
|30 179
|31 632
|32 335
|29 098
|28 943
|24 834
|24 476
|20 523
|19 220
|13 056
|Республика Дагестан
|14 711
|14 730
|15 405
|14 343
|14 291
|13 164
|13 050
|12 358
|9 870
|9 630
|Республика Ингушетия
|3 199
|3 114
|3 194
|2 725
|2 693
|2 466
|2 549
|2 514
|2 383
|2 374
|Кабардино-Балкарская Республика
|1 766
|2 025
|1 944
|1 711
|1 563
|1 121
|1 192
|604
|741
|74
|Карачаево-Черкесская Республика
|439
|638
|685
|389
|411
|193
|168
|213
|194
|-429
|Республика Северная Осетия-Алания
|682
|1 054
|1 015
|669
|884
|413
|388
|127
|-335
|-712
|Чеченская Республика
|10 847
|10 520
|10 275
|9 508
|8 848
|8 613
|8 893
|7 623
|8 854
|7 840
|Ставропольский край
|-1 465
|-449
|-183
|-247
|253
|-1 136
|-1 764
|-2 916
|-2 487
|-5 721
|Приволжский федеральный округ
|-17 875
|-22 578
|-15 343
|-24 050
|-17 078
|-35 788
|-44 297
|-48 936
|-56 969
|-87 176
|Республика Башкортостан
|1 243
|658
|1 969
|260
|607
|-1 616
|-2 483
|-3 753
|-4 603
|-8 096
|Республика Марий Эл
|61
|70
|160
|-86
|109
|-363
|-773
|-861
|-829
|-1 557
|Республика Мордовия
|-1 768
|-1 923
|-1 580
|-1 893
|-1 637
|-2 035
|-2 013
|-2 117
|-2 520
|-3 543
|Республика Татарстан (Татарстан)
|2 233
|2 990
|2 921
|2 265
|3 320
|173
|-776
|-961
|-2 099
|-4 900
|Удмуртская Республика
|1 324
|560
|1 016
|506
|446
|-512
|-1 040
|-1 638
|-1 665
|-2 846
|Чувашская Республика - Чувашия
|-130
|-35
|11
|-343
|-36
|-1 147
|-1 534
|-1 675
|-2 137
|-3 278
|Пермский край
|164
|-802
|234
|-800
|-214
|-2 212
|-3 299
|-3 881
|-4 339
|-5 720
|Кировская область
|-1 729
|-2 199
|-1 513
|-2 182
|-1 749
|-2 696
|-3 120
|-3 290
|-3 729
|-5 649
|Нижегородская область
|-6 629
|-7 345
|-6 842
|-6 590
|-5 980
|-6 630
|-8 273
|-8 364
|-9 411
|-14 007
|Оренбургская область
|84
|-443
|-102
|-880
|-512
|-2 047
|-2 629
|-2 986
|-3 196
|-5 218
|Пензенская область
|-2 997
|-3 078
|-2 688
|-3 422
|-2 740
|-3 586
|-4 027
|-3 583
|-4 556
|-5 970
|Самарская область
|-3 651
|-4 157
|-3 604
|-4 214
|-2 969
|-5 138
|-5 782
|-6 353
|-7 185
|-11 296
|Саратовская область
|-3 941
|-4 699
|-3 475
|-4 370
|-3 651
|-5 335
|-5 727
|-6 404
|-7 514
|-10 379
|Ульяновская область
|-2 139
|-2 175
|-1 850
|-2 301
|-2 072
|-2 644
|-2 821
|-3 070
|-3 186
|-4 717
|Уральский федеральный округ
|9 084
|8 664
|11 251
|6 949
|6 567
|337
|-3 014
|-7 417
|-8 167
|-17 685
|Курганская область
|-948
|-1 344
|-1 098
|-1 412
|-1 472
|-1 778
|-2 215
|-2 549
|-2 204
|-3 274
|Свердловская область
|-522
|-309
|31
|-1 711
|-1 075
|-3 153
|-4 545
|-6 065
|-6 533
|-10 526
|Тюменская область
|11 652
|11 542
|12 537
|11 490
|10 947
|8 494
|7 989
|6 895
|6 018
|3 759
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
|7 013
|6 885
|6 870
|6 359
|6 197
|4 972
|4 777
|4 309
|3 656
|2 659
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|2 495
|2 482
|2 658
|2 410
|2 303
|1 998
|1 903
|1 722
|1 650
|1 566
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|3 009
|2 721
|2 447
|1 524
|1 309
|864
|712
|-466
|Челябинская область
|-1 098
|-1 225
|-219
|-1 418
|-1 833
|-3 226
|-4 243
|-5 698
|-5 448
|-7 644
|Сибирский федеральный округ
|4 612
|3 487
|7 260
|-161
|1 424
|-9 624
|-15 741
|-22 621
|-24 718
|-38 821
|Республика Алтай
|883
|738
|927
|622
|693
|487
|450
|305
|248
|23
|Республика Тыва
|2 092
|1 890
|1 844
|1 758
|1 750
|1 742
|1 515
|1 445
|1 302
|1 417
|Республика Хакасия
|372
|372
|344
|65
|101
|-190
|-412
|-656
|-669
|-936
|Алтайский край
|-1 710
|-1 587
|-1 832
|-2 920
|-2 421
|-3 992
|-4 900
|-5 431
|-5 103
|-8 271
|Красноярский край
|959
|760
|1 677
|633
|1 062
|-659
|-1 800
|-2 684
|-3 553
|-5 406
|Иркутская область
|1 382
|883
|1 186
|369
|823
|-268
|-526
|-1 770
|-1 952
|-4 102
|Кемеровская область - Кузбасс
|-2 586
|-2 279
|-1 937
|-3 443
|-3 168
|-5 155
|-6 025
|-6 800
|-6 501
|-8 123
|Новосибирская область
|-308
|-645
|134
|-262
|8
|-1 258
|-2 142
|-3 159
|-3 878
|-5 880
|Омская область
|631
|-39
|1 209
|10
|-467
|-1 747
|-2 144
|-2 871
|-3 387
|-5 200
|Томская область
|335
|309
|429
|322
|361
|-274
|-479
|-1 000
|-1 225
|-2 343
|Дальневосточный федеральный округ
|-1 051
|969
|1 971
|555
|942
|-1 732
|-3 667
|-6 311
|-6 205
|-12 933
|Республика Бурятия
|1 664
|1 847
|2 202
|1 939
|1 927
|1 348
|1 025
|405
|797
|-185
|Забайкальский край
|898
|1 238
|1 077
|746
|755
|342
|-303
|-694
|-517
|-1 583
|Республика Саха (Якутия)
|2 860
|3 078
|3 426
|2 974
|2 815
|2 441
|2 142
|1 979
|1 665
|1 263
|Камчатский край
|98
|76
|245
|75
|57
|53
|-17
|-203
|-189
|-476
|Приморский край
|-1 836
|-1 352
|-1 180
|-1 569
|-1 524
|-2 379
|-3 101
|-3 690
|-4 112
|-5 398
|Хабаровский край
|-829
|-304
|-27
|11
|-32
|-942
|-1 237
|-1 703
|-1 767
|-2 863
|Амурская область
|-698
|-147
|-438
|-576
|-346
|-829
|-980
|-1 661
|-1 364
|-2 448
|Магаданская область
|-66
|3
|-15
|-68
|-26
|-68
|-98
|-122
|-132
|-281
|Сахалинская область
|-386
|-291
|119
|-172
|78
|46
|-217
|-369
|-302
|-669
|Еврейская автономная область
|-227
|-133
|-215
|-184
|-166
|-167
|-196
|-273
|-316
|-330
|Чукотский автономный округ
|33
|39
|56
|64
|86
|113
|37
|20
|32
|37
Справедливости ради, надо сказать, что такая негативная тенденция характерна для всей России в этом году. За пять месяцев этого года естественная убыль населения в стране достигла рекордных за 10 лет значения — 360 100 человек, что выше допандемийного уровня в два раза: в январе-мае 2019 года убыль была 180 753 человека. В этом году (к июню) мы потеряли больше жителей, чем за аналогичный период первого года коронавирусной инфекции (в январе-мае 2020 г — убыль составила 221 304 человека).
Наибольшая убыль населения была в Московской области (-18 937 человек) и Москве (-16 569 человек). Причем если в Москве родившихся в январе-мае 2021 года было 52 157 человек, что на 5 973 больше, чем годом ранее (46 184 человек), то в Московской области число родившихся уменьшилось на 3 188 человека до 28 663 человек. Умерло в Московской области за исследуемый период 47 600 человек, что больше значения (43 492 чел.) аналогичного периода прошлого года на 4108 человека. В Москве умерших в январе-мае 2021 года зарегистрировано 68 726 человек (годом ранее — 58 547 чел.). Тройку регионов с максимальной убылью населения входит также Ростовская область (-15 487 человека).
|2019
|2020
|2021
|Изменение
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|21-20 гг
|Российская Федерация
|600 513
|562 477
|554 289
|-8 188
|Центральный федеральный округ
|148 419
|137 552
|138 078
|526
|Белгородская область
|5 412
|4 850
|4 668
|-182
|Брянская область
|4 065
|3 684
|3 538
|-146
|Владимирская область
|4 716
|3 910
|3 923
|13
|Воронежская область
|8 063
|7 384
|7 169
|-215
|Ивановская область
|3 222
|3 006
|2 894
|-112
|Калужская область
|3 606
|3 442
|3 374
|-68
|Костромская область
|2 322
|2 245
|1 944
|-301
|Курская область
|3 709
|3 492
|3 449
|-43
|Липецкая область
|4 026
|3 655
|3 521
|-134
|Московская область
|27 998
|31 851
|28 663
|-3 188
|Орловская область
|2 408
|2 292
|2 104
|-188
|Рязанская область
|3 869
|3 470
|3 350
|-120
|Смоленская область
|2 897
|2 616
|2 439
|-177
|Тамбовская область
|3 161
|3 012
|2 855
|-157
|Тверская область
|4 410
|4 006
|3 773
|-233
|Тульская область
|4 575
|4 323
|4 105
|-218
|Ярославская область
|4 604
|4 130
|4 152
|22
|Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
|55 356
|46 184
|52 157
|5 973
|Северо-Западный федеральный округ
|54 470
|51 247
|49 223
|-2 024
|Республика Карелия
|2 292
|2 089
|2 055
|-34
|Республика Коми
|3 271
|3 022
|2 929
|-93
|Архангельская область
|4 171
|3 827
|3 690
|-137
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|245
|244
|224
|-20
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|3 926
|3 583
|3 466
|-117
|Вологодская область
|4 711
|4 313
|4 134
|-179
|Калининградская область
|3 795
|3 640
|3 645
|5
|Ленинградская область
|5 584
|5 271
|5 374
|103
|Мурманская область
|2 686
|2 625
|2 408
|-217
|Новгородская область
|2 117
|1 902
|1 871
|-31
|Псковская область
|2 196
|2 036
|2 113
|77
|Город Санкт-Петербург город федерального значения
|23 647
|22 522
|21 004
|-1 518
|Южный федеральный округ
|63 638
|60 034
|60 008
|-26
|Республика Адыгея (Адыгея)
|1 580
|1 724
|1 688
|-36
|Республика Калмыкия
|1 094
|1 063
|1 048
|-15
|Республика Крым
|7 567
|7 253
|7 088
|-165
|Краснодарский край
|24 003
|22 714
|23 115
|401
|Астраханская область
|4 282
|4 120
|4 112
|-8
|Волгоградская область
|8 508
|7 602
|7 532
|-70
|Ростовская область
|14 893
|13 956
|13 831
|-125
|Город федерального значения Севастополь
|1 711
|1 602
|1 594
|-8
|Северо-Кавказский федеральный округ
|52 604
|51 668
|50 193
|-1 475
|Республика Дагестан
|18 575
|16 895
|17 006
|111
|Республика Ингушетия
|3 118
|3 069
|3 199
|130
|Кабардино-Балкарская Республика
|3 885
|4 072
|3 919
|-153
|Карачаево-Черкесская Республика
|2 073
|2 027
|1 798
|-229
|Республика Северная Осетия-Алания
|3 348
|3 031
|2 995
|-36
|Чеченская Республика
|10 462
|11 872
|10 926
|-946
|Ставропольский край
|11 143
|10 702
|10 350
|-352
|Приволжский федеральный округ
|114 683
|107 302
|103 832
|-3 470
|Республика Башкортостан
|17 421
|16 498
|15 722
|-776
|Республика Марий Эл
|2 721
|2 584
|2 541
|-43
|Республика Мордовия
|2 421
|2 212
|2 079
|-133
|Республика Татарстан (Татарстан)
|17 239
|16 593
|16 061
|-532
|Удмуртская Республика
|6 012
|5 782
|5 809
|27
|Чувашская Республика - Чувашия
|4 755
|4 494
|4 292
|-202
|Пермский край
|10 941
|10 236
|10 124
|-112
|Кировская область
|4 610
|4 045
|4 197
|152
|Нижегородская область
|11 801
|10 842
|10 184
|-658
|Оренбургская область
|8 053
|7 566
|7 245
|-321
|Пензенская область
|4 298
|3 913
|3 559
|-354
|Самарская область
|11 954
|11 048
|10 772
|-276
|Саратовская область
|8 095
|7 297
|7 257
|-40
|Ульяновская область
|4 362
|4 192
|3 990
|-202
|Уральский федеральный округ
|55 586
|51 832
|51 582
|-250
|Курганская область
|3 106
|2 889
|2 916
|27
|Свердловская область
|19 059
|17 346
|17 101
|-245
|Тюменская область
|19 249
|18 257
|18 120
|-137
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
|8 629
|8 102
|7 893
|-209
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|2 790
|2 829
|2 814
|-15
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|7 830
|7 326
|7 413
|87
|Челябинская область
|14 172
|13 340
|13 445
|105
|Сибирский федеральный округ
|73 784
|67 631
|66 577
|-1 054
|Республика Алтай
|1 249
|1 201
|1 080
|-121
|Республика Тыва
|2 594
|2 415
|2 526
|111
|Республика Хакасия
|2 330
|2 118
|2 147
|29
|Алтайский край
|8 832
|8 023
|7 565
|-458
|Красноярский край
|12 645
|11 506
|11 590
|84
|Иркутская область
|11 809
|11 158
|10 699
|-459
|Кемеровская область - Кузбасс
|9 986
|9 158
|8 929
|-229
|Новосибирская область
|12 298
|11 144
|11 303
|159
|Омская область
|7 788
|6 974
|6 914
|-60
|Томская область
|4 253
|3 934
|3 824
|-110
|Дальневосточный федеральный округ
|37 329
|35 211
|34 796
|-415
|Республика Бурятия
|5 226
|5 086
|4 900
|-186
|Забайкальский край
|5 133
|4 930
|4 831
|-99
|Республика Саха (Якутия)
|5 231
|4 838
|4 968
|130
|Камчатский край
|1 284
|1 248
|1 261
|13
|Приморский край
|7 522
|6 992
|6 895
|-97
|Хабаровский край
|5 944
|5 415
|5 430
|15
|Амурская область
|3 185
|3 165
|2 954
|-211
|Магаданская область
|577
|522
|466
|-56
|Сахалинская область
|2 255
|2 171
|2 234
|63
|Еврейская автономная область
|750
|620
|616
|-4
|Чукотский автономный округ
|222
|224
|241
|17
Однако, в России есть регионы, где за исследуемый период (январь-май) население региона увеличилось. К таким субъектам относится Республика Дагестан, где численность населения выросла на 9630 человек, Чеченская Республика (+7840 человек), Тюменская область (3759 человек) и другие.
В масштабах страны статистика говорит, что в январе-мае 2021 года на 1,5% снизилось число родившихся (с 562 477 человек в 2020 году до 554 289 человек) и выросло (с 783 781 человек в 2020 году) количество умерших на 16,7% до 914 389 человек.
|2019
|2020
|2021
|Изменение
|январь-май
|январь-май
|январь-май
|21-20 гг
|Российская Федерация
|781 266
|783 781
|914 389
|130 608
|Центральный федеральный округ
|214 539
|225 091
|262 601
|37 510
|Белгородская область
|9 101
|8 830
|10 229
|1 399
|Брянская область
|7 830
|7 893
|9 204
|1 311
|Владимирская область
|9 100
|9 180
|10 430
|1 250
|Воронежская область
|14 379
|13 841
|16 590
|2 749
|Ивановская область
|6 900
|6 631
|7 483
|852
|Калужская область
|6 283
|6 335
|7 408
|1 073
|Костромская область
|3 986
|3 957
|4 588
|631
|Курская область
|7 263
|7 109
|9 330
|2 221
|Липецкая область
|7 087
|7 162
|8 949
|1 787
|Московская область
|38 832
|43 492
|47 600
|4 108
|Орловская область
|4 922
|4 875
|6 175
|1 300
|Рязанская область
|7 401
|7 463
|8 831
|1 368
|Смоленская область
|6 240
|6 115
|7 212
|1 097
|Тамбовская область
|6 635
|6 578
|7 740
|1 162
|Тверская область
|8 982
|8 848
|10 737
|1 889
|Тульская область
|10 118
|10 336
|11 929
|1 593
|Ярославская область
|7 817
|7 899
|9 440
|1 541
|Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
|51 663
|58 547
|68 726
|10 179
|Северо-Западный федеральный округ
|75 117
|76 989
|91 858
|14 869
|Республика Карелия
|3 794
|3 812
|4 884
|1 072
|Республика Коми
|4 304
|4 146
|4 670
|524
|Архангельская область
|6 521
|6 260
|7 768
|1 508
|Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
|173
|177
|187
|10
|Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
|6 348
|6 083
|7 581
|1 498
|Вологодская область
|7 095
|6 709
|7 960
|1 251
|Калининградская область
|5 315
|5 047
|6 204
|1 157
|Ленинградская область
|9 890
|10 769
|12 715
|1 946
|Мурманская область
|3 715
|3 728
|4 359
|631
|Новгородская область
|4 157
|4 144
|5 098
|954
|Псковская область
|4 596
|4 496
|5 388
|892
|Город Санкт-Петербург город федерального значения
|25 730
|27 878
|32 812
|4 934
|Южный федеральный округ
|92 862
|91 218
|109 391
|18 173
|Республика Адыгея (Адыгея)
|2 507
|2 396
|2 861
|465
|Республика Калмыкия
|1 152
|1 071
|1 334
|263
|Республика Крым
|11 974
|11 425
|13 063
|1 638
|Краснодарский край
|30 558
|30 984
|37 367
|6 383
|Астраханская область
|5 070
|5 023
|5 628
|605
|Волгоградская область
|14 326
|14 144
|16 826
|2 682
|Ростовская область
|24 683
|23 754
|29 318
|5 564
|Город федерального значения Севастополь
|2 592
|2 421
|2 994
|573
|Северо-Кавказский федеральный округ
|32 081
|32 448
|37 137
|4 689
|Республика Дагестан
|6 217
|7 025
|7 376
|351
|Республика Ингушетия
|604
|686
|825
|139
|Кабардино-Балкарская Республика
|3 281
|3 331
|3 845
|514
|Карачаево-Черкесская Республика
|1 860
|1 833
|2 227
|394
|Республика Северная Осетия-Алания
|3 221
|3 366
|3 707
|341
|Чеченская Республика
|2 839
|3 018
|3 086
|68
|Ставропольский край
|14 059
|13 189
|16 071
|2 882
|Приволжский федеральный округ
|163 619
|164 271
|191 008
|26 737
|Республика Башкортостан
|21 174
|21 101
|23 818
|2 717
|Республика Марий Эл
|3 582
|3 413
|4 098
|685
|Республика Мордовия
|4 538
|4 732
|5 622
|890
|Республика Татарстан (Татарстан)
|18 200
|18 692
|20 961
|2 269
|Удмуртская Республика
|7 650
|7 447
|8 655
|1 208
|Чувашская Республика - Чувашия
|6 430
|6 631
|7 570
|939
|Пермский край
|14 822
|14 575
|15 844
|1 269
|Кировская область
|7 900
|7 774
|9 846
|2 072
|Нижегородская область
|20 165
|20 253
|24 191
|3 938
|Оренбургская область
|11 039
|10 762
|12 463
|1 701
|Пензенская область
|7 881
|8 469
|9 529
|1 060
|Самарская область
|18 307
|18 233
|22 068
|3 835
|Саратовская область
|14 499
|14 811
|17 636
|2 825
|Ульяновская область
|7 432
|7 378
|8 707
|1 329
|Уральский федеральный округ
|63 003
|59 999
|69 267
|9 268
|Курганская область
|5 655
|5 093
|6 190
|1 097
|Свердловская область
|25 124
|23 879
|27 627
|3 748
|Тюменская область
|12 354
|12 239
|14 361
|2 122
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
|4 320
|4 446
|5 234
|788
|Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
|1 068
|1 179
|1 248
|69
|Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
|6 966
|6 614
|7 879
|1 265
|Челябинская область
|19 870
|18 788
|21 089
|2 301
|Сибирский федеральный округ
|96 405
|92 349
|105 398
|13 049
|Республика Алтай
|944
|953
|1 057
|104
|Республика Тыва
|1 149
|1 113
|1 109
|-4
|Республика Хакасия
|2 986
|2 787
|3 083
|296
|Алтайский край
|14 263
|13 126
|15 836
|2 710
|Красноярский край
|15 329
|15 059
|16 996
|1 937
|Иркутская область
|13 579
|13 110
|14 801
|1 691
|Кемеровская область - Кузбасс
|16 786
|15 659
|17 052
|1 393
|Новосибирская область
|15 457
|15 022
|17 183
|2 161
|Омская область
|10 659
|10 361
|12 114
|1 753
|Томская область
|5 253
|5 159
|6 167
|1 008
|Дальневосточный федеральный округ
|43 640
|41 416
|47 729
|6 313
|Республика Бурятия
|4 821
|4 289
|5 085
|796
|Забайкальский край
|5 827
|5 447
|6 414
|967
|Республика Саха (Якутия)
|3 252
|3 173
|3 705
|532
|Камчатский край
|1 487
|1 437
|1 737
|300
|Приморский край
|11 212
|11 104
|12 293
|1 189
|Хабаровский край
|7 647
|7 182
|8 293
|1 111
|Амурская область
|4 846
|4 529
|5 402
|873
|Магаданская область
|699
|654
|747
|93
|Сахалинская область
|2 624
|2 473
|2 903
|430
|Еврейская автономная область
|1 023
|936
|946
|10
|Чукотский автономный округ
|202
|192
|204
|12
Снижение объемов плановой медпомощи и «русский крест»
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, бывший министр здравоохранения Татарстана, говоря о столь резком увеличении естественной убыли населения на второй год пандемии, указал, что о причинах лучше судить в конце года:
По его словам, в Татарстане предусмотрены огромные объемы плановой медицинской помощи в высокотехнологических медицинских центрах не только в Казани: МКДЦ, РКБ, но и в Набережных Челнах, Альметьевске, которые направлены на снижение смертности в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, в результате снижения объемов оказания плановой помощи, поскольку медики все силы бросили на борьбу с ковидом, и большие площади больниц и кадры задействовали под ковид-госпитали, что это привело к такому печальному результату: «Когда смертность стала несколько выше и, за счет эффекта очень низкой базы в прежние годы (которой нам удалось добиться), вот эта динамика стала несколько выше».
Главное давление, по мнению Айрата Фаррахова, на этот процесс оказывает неопределенность, вызванная новой коронавирусной инфекцией:
— Мы бесконечно открываем дополнительные площади. Только затухает процесс, и наступает очередная волна, измененный штамм. Нам приходится вновь ограничивать объемы плановой медицинской помощи. И конечно же, это серьезные риски для людей, которым она может оказываться: шунтирование, ангиографические исследования, операции на сердце и так далее.
По словам депутата, чем быстрее мы справимся с ковидом, тем быстрее вернемся на те показатели, которых добились — это уровень смертности на 1 тысячу жителей — 13 и ниже.
— Это практически недосягаемый показатель для большинства субъектов сегодня. У нас подготовленные специалисты, хорошее оборудование, хорошие клиники. Чем быстрее мы вакцинируемся, чем быстрее приобретем иммунитет, тем быстрее мы сможем вернуть это время.
Также Айрат Фаррахов напомнил, что Россия сейчас переживает десятилетие так называемого «русского креста», когда каждый промежуток времени (20—30 лет) происходит резкое сокращение рождаемости и ухудшение демографических показателей:
— Завершение этого десятилетия, когда смертность и убыль превалирует над рождаемостью, будет примерно, я думаю, после 2025 года. Поэтому, даже когда справимся с новой коронавирусной инфекцией, — тоже не факт, что в ближайшие годы это произойдет, — то я предполагаю, что дальше уровень смертности стабилизируется и вернется на прежний уровень, — заявил Айрат Фаррахов.
«Все силы были брошены на борьбу с ковидом»
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов согласился с предыдущим спикером, что в Татарстане демографическая ситуация лучше российской. Однако в целом по стране с апреля прошлого года до настоящего времени наблюдается существенный объем избыточной смертности:
Эксперт заметил, что ситуация с ковидом наложилась на оптимизированную в 2010-2014 годах систему здравоохранения, когда в стране исчезли резервные мощности. Например, в 2014 году закрывались избыточные больницы, сокращались койки:
— Говорили, что они не заполненные, избыточны, забывая о том, что в любой сложной системе, а здравоохранение — одна из сложнейших, всегда должны быть резервные мощности, через которые происходит мобилизация в тяжелые ситуации.
Чтобы переломить негативный тренд, эксперт считает «необходимым прекратить всю эту «чрезвычайщину», совершенно надуманную, и перейти к переводу ковида в одну из многих опасных болезней. В одну из многих, а не в главную и единственную». По его словам, нужно полностью, кардинально реформировать систему здравоохранения, переведя ее в охрану здоровья населения.
Все эти факторы, по словам эксперта, и привели к росту смертности: «Если раньше люди на 20-30% зависели от здравоохранения, то сейчас на 70-80%. Поэтому любые сложности в системе здравоохранения сразу дают о себе знать». Да и сами татарстанцы, отметил специалист, порой боялись обращаться в больницы — из страха заразиться коронавирусом. Особенно те категории граждан, которым в силу хронических заболеваний необходимо было регулярно посещать врачей и обследоваться:
— Из-за распространения коронавирусной инфекции, они оказались дома. А когда они заражались ковидом, они оказывались в красной зоне риска.
В прошлом году были периоды, когда приостанавливали работу по диспансеризации, потом возобновили. Но эта пауза также дала свой результат: «В какие-то периоды, возможно действительно, нежелательно было всем оказываться в поликлиниках, когда шел большой поток заражений ковидом. Работа велась с учетом ковидной обстановки».
— Сейчас большую работу разворачивают по реабилитации постковидных пациентов, потому что есть много осложнений, — резюмировал эксперт.
По данным статистики, в 2020 году число посещений, выполненных в поликлиниках, снизилось на 4,7 млн единиц до 25,3 млн посещений. Ежегодно последние 5 лет, за исключение 2020-го года, в поликлиники ходили порядка 30 млн раз. Также снизилось (на 65 тыс. или 26,4%) до минимального за пять лет значения число пролеченных больных в дневных стационарах. В 2019 году на дневном стационаре лечили 246 тыс. пациентов, а в 2020-м всего 181 тыс. человек.
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