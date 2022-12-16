«Теперь хотя бы к платным врачам ездить не будем»: в новую амбулаторию Куюков приехал глава Минздрава

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Амбулатория на 40 тысяч жителей



Итоговую в этом году пресс-конференцию министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков дал сегодня в новой врачебной амбулатории в Куюках. Построили ее в суперкороткие сроки — с апреля по декабрь 2022 года, вложив в объект более 307 миллионов рублей, 163,5 миллиона из которых поступили из федерального бюджета. Только на оборудование здесь потратили почти 59,1 миллиона рублей — на них приобрели электрокардиограф, аппарат УЗИ, рентген-аппарат, дефибриллятор, оборудование для забора анализов крови, анализаторы уровня сахара крови.

Для жителей деревни, которая, по сути, уже стала частью Казани во всех отношениях, кроме обеспеченности инфраструктурой, это стало большим прорывом.

В строительство врачебной амбулатории в Кубках вложили более 307 млн рублей. Фото: Инна Серова

— Наконец наша семья перестанет тратить деньги на платных врачей и анализы, — поделилась радостью с «Реальным временем» Надия Хантимирова. — Так устали ездить в город и платить, платить, платить за все. В районную-то больницу в Пестрецы по нашим проселкам не наездишься, зимой вообще через Казань добираться надо, да и записаться туда на прием сложно.

Пожалуй, самой большой проблемой при открытии амбулатории стали медицинские кадры. По словам местных жителей, всюду, даже в местных пабликах, размещались объявления о приеме на работу врачей.

Самой большой проблемой при открытии амбулатории стали медицинские кадры. Фото: realnoevremya.ru

Заведующая амбулаторией Ландыш Кадырова рассказала «Реальному времени», что 70 процентов ее сотрудников — местные жители. Министр здравоохранения назвал такое решение кадрового вопроса большим достижением.



Оказывается, первый медпункт в Куюках открылся около 60 лет назад — упоминание о нем в документах ведомства относится к 1959 году. И лишь через 55 лет — в 2015-м — на спонсорские деньги построили фельдшерско-акушерский пункт площадью 63 квадратных метра.

За минувшие 7 лет население деревни выросло с 800 человек (данные о зарегистрированных на тот момент по месту жительства) до 40 тысяч (данные о фактически проживающих). На все это количество пациентов в ФАПе два фельдшера, две медсестры и участковый педиатр. Амбулаторию откроют для посещений 26 декабря.

Начаты большие стройки, завершены маленькие

В ходе пресс-конференции Марат Садыков рассказал об итогах минувшего года. В 2022-м в Татарстане построены и заложены 34 объекта здравоохранения общей стоимостью 1,15 миллиарда рублей. В том числе начато строительство долгожданной многопрофильной поликлиники в поселке Осиново, который относится к Зеленодольскому району, но фактически давно стал частью Казани, и детской городской поликлиники №6 в Дербышках. Сдать их планируют в 2023 году.

Кроме амбулатории в Куюках, в этом году построена еще одна амбулатория — в деревне Старый Кувак Лениногорского района, центр врача общей практики и врача педиатра в Альметьевске и 29 ФАПов. Были также капитально отремонтированы 14 поликлиник и врачебная амбулатория.

Фото: kzn.ru

— С целью обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, в 2022 году заключены контракты на приобретение 2 835 единиц медицинского оборудования на сумму 1,12 миллиарда рублей, — сообщил министр журналистам, — Поставлены и введены в эксплуатацию 1 153 единицы медицинского оборудования, в том числе 11 томографов, 14 маммографов, 15 стационарных и семь передвижных рентген-аппаратов, 12 стационарных и пять передвижных аппаратов УЗИ, 277 дефибрилляторов и так далее.

— Оснащение медицинских организаций современным оборудованием позволило улучшить показатель «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования» на 2022 год до 20,7, — отметил глава татарстанского Минздрава.

Дело дошло до «Салават Купере»



По словам Марата Садыкова, в 2023 году в республике планируется построить еще 28 новых медицинских объектов: сдать поликлиники в Осиново и Дербышках, возвести 25 ФАПов и, наконец, приступить к строительству многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере». Кроме того, планируется провести капитальный ремонт на 117 объектах здравоохранения, в том числе отремонтировать 9 поликлиник, 5 участковых больниц, 7 врачебных амбулаторий и 96 ФАПов.

В планах на 2023 год, сказал министр, также покупка второго вертолёта для санавиации: борт нужен не столько для перевозки пациентов в Казань, сколько для доставки специалистов в районные больницы в случае необходимости.

В 2023 году в республике планируют приступить к строительству многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Также будет завершена работа по дооснащению и переоснащению медицинских учреждений. По уже заключенным и новым договорам планируется приобрести 1 805 единиц оборудования: 2 аппарата РКТ, аппарат МРТ, 8 маммографов, 8 стационарных и 15 передвижных рентген-аппаратов, 11 стационарных и 10 портативных УЗИ-аппаратов, 2 флюорографа.

Инна Серова