Итоги дня: Патяшина о занижении статистики по COVID-19 и массовой вакцинации, Путин о росте цен
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 9 декабря.
- Глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина рассказала об эпидситуации в преддверии Нового года. Она назвала сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в республике и сообщила о причинах «занижения» статистики заболевания COVID-19. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты: «Cмотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке».
- Он также заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавируса: «Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?» Он обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия. Путин отметил, что «это — динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности».
- Минздрав России решил продлить действующие правила медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. В июле 2019 года ведомство предложило ввести в них сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю, что спровоцировало длинные очереди в наркодиспансеры. Так, в столице Татарстана пожилой мужчина умер, стоя в очереди за справкой от нарколога. Поэтому введение данной нормы сначала перенесли на 1 июля 2020 года, а теперь — до 1 января 2021 года.
- В Татарстане возбуждено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в частном доме. Спасся только подросток 2004 года рождения, которого разбудил звук пожарного извещателя. Он рассказал, что семья распивала спиртные напитки, после чего все легли спать.
- Турция решила отказаться от покупки российской вакцины против коронавируса. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что вакцина не соответствует условиям проведения «надлежащих лабораторных исследований».
- В Казани умер народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств ТАССР Рафаэль Ильясов. Ему был 81 год. Прощание с ним пройдет завтра в 10.30 в городской клинической больнице №7.
- Утечка персональных данных в Москве лиц, переболевших коронавирусом, подтвердилась и произошла вследствие «человеческого фактора» — сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. По результатам проверки будут приняты меры.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 500 млн рублей на строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ. Всего кабмин направит более 4,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию учреждений культуры в 22 регионах страны.
- Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Татарстана Гиндулла Сахипов спустя 75 лет получил орден Красной Звезды за свой подвиг, совершенный в мае 1945 года. Согласно данным наградного листа, 1 мая 1945 года Сахипов остался один у минометного расчета и под шквальным огнем отразил контратаку противника «силою до батальона, которая проходила при поддержке трех танков и пяти бронетранспортеров».
- Верховный суд Татарстана отклонил ходатайство прокурора Татарстана Илдуса Нафикова по мере пресечения бывшему президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдару Халиуллину. Глава ведомства просил отпустить его под подписку. Халиуллин приговорен к 7 годам колонии общего режима за мошенничество по программе «Лизинг-грант».
- Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что эпидемия коронавируса может развиться по двум сценариям в январе. Так, первым сценарием является стабилизация эпидпроцесса — этого можно ожидать, если население будет соблюдать все ограничительные меры.
- Правительство Татарстана постановило присвоить Республиканскому клиническому онкодиспансеру имя знаменитого казанского хирурга-онколога Мойше Сигала. «Впредь именовать «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РТ имени профессора М.З. Сигала».
- Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год. Самолет производят на Казанском авиационном заводе, двигатель разработан в «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в «Ростех»).
- Ростовское управление МВД возбудило уголовное дело по факту кражи из самолета Ил-80, который также называют «самолетом Судного дня». Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Кража». По данным МВД, сумма ущерба составила 1 млн рублей.
- Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на конференции «Халяль как образ жизни» сообщила, что форум KazanSummit перенесли на июль 2021 года. «Но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — отметила она.
- В среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который усилит гарантии неприкосновенности президенту, покидающему пост. Теперь экс-главу государства будет сложнее привлечь к уголовной ответственности.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанУправление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанПатяшина Марина АлександровнаМинуллина Талия ИльгизовнаНафиков Илдус Саидович
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