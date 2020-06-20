События недели: подробности пожара в Казани, разблокированный Telegram и условия открытия ТЦ в Татарстане

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в МЧС рассказали подробности взрыва и пожара на объекте «Газпрома» в Казани. Причины происшествия пока не установлены. Роскомнадзор тем временем объявил о разблокировке мессенджера Telegram, Татарстан подходит к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а столица республики готовится к параду Победы. Подробнее об этих и других событиях недели — в обзоре «Реального времени».

Следствие по взрыву газохранилища в Казани продолжается

12 июня вечером на Казанской кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ» произошел взрыв. В результате горящий газ стал вырываться из цистерны и погас только к 16 часам следующего дня. Заместитель начальника главного управления МЧС России по РТ (по ГПС) Константин Чанышев объяснил «Реальному времени», в чем состояла сложность тушения пожара.

Также он ответил на вопрос о том, что могло стать причиной происшествия. По его словам, операция слива-налива сжиженного газа является одной из самых пожароопасных. В то же время Чанышев подчеркнул, что следственные действия еще не окончены, так что говорить о том, что именно стало причиной взрыва, пока рано.



Роскомнадзор вернул Telegram

В четверг Роскомнадзор объявил о снятии запрета на доступ к Telegram в России. В ведомстве объяснили, что мессенджер Павла Дурова готов «противодействовать терроризму и экстремизму» и это можно трактовать как согласие предоставить ФСБ пресловутые «ключи шифрования».

В четверг Роскомнадзор объявил о снятии запрета на доступ к Telegram в России

Однако сам Дуров, поздравляя пользователей с этим решением, написал, что не отказывается от политики конфиденциальности. Уже на следующий день после решения о разблокировке аудитория мессенджера выросла на 33%.

В Таганском райсуде Москвы заявили, что обращения от РКН к ним не поступало, и решение о блокировке Telegram, таким образом, все еще в силе. Позже в суде объяснили, что и истцом, и исполнителем по делу выступал Роскомнадзор, а значит, разблокировка соответствует закону.

Когда Татарстан перейдет на новый этап снятия ограничений?

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала на пресс-конференции, что Татарстан пока находится на первом этапе снятия коронавирусных ограничений, однако ситуация позволяет в ближайшее время перейти ко второму. Сейчас ведомство изучает эту возможность. На третий этап можно будет перейти минимум через 2 недели после второго, так что это случится не раньше 1 июля.

На третьем этапе можно будет открыть торговые центры. Фото Дмитрия Резнова

Именно на третьем этапе можно будет открыть торговые центры. После их запуска внутри будут действовать правила социального дистанцирования и масочно-перчаточный режим. У сотрудников будут проверять температуру и катаральные симптомы.

На той же пресс-конференции начальник управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в республике 80 медиков заразились коронавирусом на работе. А вот у министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова другие данные. Он рассказал о четырех сотнях медиков с подтвержденным COVID-19. Глава республиканского Минздрава подчеркнул, что наименьший процент заболевших зарегистрирован в «ковидных» госпиталях.

Министр также дал объяснение очередям в инфекционке Набережных Челнов. По его словам, сортировочный госпиталь не справился с нагрузкой и в городе открыли второй.



Решить за 16 секунд

Татарстан стал одним из лидеров по количеству вынесенных судами решений о нарушении режима самоизоляции. Журналисты подсчитали, что самым «результативным» служителем Фемиды оказался заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов. За 2 месяца он вынес решения по 1 816 делам.

Татарстан стал одним из лидеров по количеству вынесенных судами решений о нарушении режима самоизоляции. Фото Максима Платонова

Отметился судья и суточным рекордом — 27 мая он рассмотрел 252 дела, при этом чуть меньше половины из них (111) — за полчаса. Таким образом, он тратил на одно дело в среднем 16 секунд.



Глава административной коллегии Верховного суда Татарстана, председатель Совета судей РТ Роман Гафаров объяснил «Реальному времени», что подобные дела рассматриваются быстро, тем более если стороны согласились на рассмотрение без их участия. Хасимов никаких нареканий по работе не имеет, подчеркнул глава Совета судей.



Столица готовится к параду

Казань готовится провести парад Победы 24 июня. На площади Свободы уже возводятся трибуны, городские власти определили график перекрытия дорог, а на сегодня запланирована единственная репетиция.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о том, как будет проходить парад в условиях «антиковидных» ограничений. Зрителей на мероприятие не допустят — исключение составят ветераны, которых будет около 20. Организаторы рассадят их на достаточном расстоянии друг от друга.

В параде должны участвовать около тысячи человек и 40 единиц военной техники. Фото Максима Платонова

Всего в параде должны участвовать около тысячи человек и 40 единиц военной техники. Посмотреть его можно будет в интернете или на канале ТНВ.



Скончался экс-глава Чувашии

В четверг вечером стало известно о смерти бывшего главы Чувашии 58-летнего Михаила Игнатьева. Он умер в петербургском медцентре имени Алмазова, куда еще в мае попал с коронавирусом. «Реальное время» вспомнило вехи становления руководителя соседней республики и обстоятельства его отставки, а также опросило политологов и политтехнологов о том, чем запомнится россиянам опальный чувашский губернатор.

Прокурор Татарстана ведет дело о мелкой взятке гаишникам



В Сармановском районе стартовал процесс над двумя офицерами МВД, в котором намерен участвовать лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Майора и старшего лейтенанта полиции обвиняют в получении мелкой взятки.

Сотрудники МВД не признают вину. Следствие столкнулось с тем, что прокурор района и первый зампрокурора РТ отказывались утверждать обвинительное заключение. Нафиков лично ознакомился с делом и решил выступить в суде как гособвинитель.



Илдус Нафиков лично ознакомился с делом и решил выступить в суде как гособвинитель. Фото Максима Платонова

Пандемия запустила в Казани тренд на аренду небольших помещений

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что на рынке коммерческой недвижимости Казани выросло количество предложений небольших помещений. Владельцы чаще предлагают недорогие помещения за 500—600 рублей за «квадрат». Эксперты расходятся во мнениях: одни считают тренд временным, другие не согласны с его существованием.



Рашид Сюняев о рентгеновской карте неба

Академик Рашид Сюняев написал колонку для «Реального времени», в которой подробно объяснил, чем важен проект по составлению карты неба в рентгеновском излучении. Этот проект реализован благодаря орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», которой и руководит ученый.

Рашид Сюняев объяснил, чем важен проект по составлению карты неба в рентгеновском излучении. Фото Максима Платонова

Академик рассказал о трудностях реализации проекта и объяснил, что создаваемая карта будет в 10 раз точнее нынешней. В случае успеха ею будут пользоваться астрофизики всего мира еще 20 лет, уверен Сюняев.

