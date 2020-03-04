Как сдать анализы на коронавирус в Татарстане, или «Лабораторные исследования не предусмотрены»

Попытка найти способ провериться на смертельно опасную инфекцию превращается в замкнутый круг

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане, как и в большинстве регионов России, сдать анализы на коронавирус, мягко говоря, непросто, а может быть, и невозможно. В Казани согласились принять на сдачу мазка только в Республиканской клинической инфекционной больнице и в студенческой поликлинике в Деревне Универсиады — больше нигде, даже в частных клиниках, сделать это нельзя. Впрочем, в оперативном штабе по защите от коронавируса при правительстве Татарстана обещают провести профилактическую работу с персоналом медучреждений, по старой привычке отфутболивающим пациентов в районные поликлиники и РКИБ.

Замкнутый круг

Как выяснили корреспонденты «Реального времени» на собственном опыте, в Казани сдать анализы на наличие коронавируса можно только в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ). Именно там, кстати, находятся на карантине пассажиры многострадального лайнера Diamond Princess.

В приемном покое больницы подтвердили, что принимают такие анализы — но только при условии, если обратившийся «точно контактировал» с заболевшим коронавирусом или же вернулся из Китая, Южной Кореи или Ирана — стран, где наблюдаются наиболее крупные очаги инфекции.

В остальных же случаях посоветовали обращаться в поликлиники по месту жительства. Но далее желающий провериться попадает в замкнутый круг. Ни в одной из поликлиник Казани, куда дозвонился корреспондент «Реального времени» под видом потенциального заболевшего, не занимаются такими анализами и направляют в ту же РКИБ. Где вновь отправят в поликлинику.

Сдать анализы на наличие коронавируса можно только в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ). Фото Екатерины Аблаевой

На весь город остается только РКИБ и, слава богу, еще одна поликлиника — студенческая поликлиника в Деревне Универсиады. К удивлению уже отчаявшегося было журналиста, там вместо перенаправления куда бы то ни было предложили записаться на первичный осмотр к штатному инфекционисту, который принимает ежедневно.



Схожая схема организована в Набережных Челнах: из поликлиник пациента направляют в инфекционную больницу города. Разница только в том, что в челнинские поликлиники в будний день дозвониться гораздо сложнее, чем в казанские, а некий ответственный за анализы по коронавирусу специалист принимает только до 3 дня — в другое время, судя по всему, к нему не попасть.



При этом возможность заниматься коронавирусом в принципе есть только у государственных учреждений: в целом ряде частных медицинских организациях города корреспонденту сообщили, что тесты на это заболевание не проводят.

Говорить о районных больницах нечего — ситуация везде по республике одинаковая.

«Грипп и ОРВИ более актуальны на территории республики»

В татарстанском Роспотребнадзоре «Реальному времени» пояснили, что это устоявшаяся практика — если нет контакта с подтвержденным заболевшим, то проверять пациента не будут.

— Решение о взятии материала на исследование принимает медицинский работник при обращении за медицинской помощью в зависимости от наличия симптомов у заболевшего и если заболевший вернулся в течение последних 14 дней из КНР, Южной Кореи и Ирана.

В татарстанском Роспотребнадзоре пояснили, что это устоявшаяся практика — если нет контакта с подтвержденным заболевшим, то проверять пациента не будут. Фото Максима Платонова

В любом случае при наличии симптомов респираторной вирусной инфекции необходимо обратиться в медицинскую организацию, так как сейчас грипп и ОРВИ более актуальны на территории республики. У лиц без симптомов и не выезжавших в страны, перечисленные выше, лабораторные исследования не предусмотрены, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Вместе с тем глава оперативного штаба по противодействию коронавирусу, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева заявила корреспонденту «Реального времени», что анализы на коронавирус брать все-таки должны у всех, кто обратился с такой просьбой в государственное медучреждение.

— Обращается в лечебное учреждение, производится забор, потом он направляется в учреждение, сами мы анализ не делаем. Забор производится, если есть какое-то обращение — дайте, отработаем, — предложила Фазлеева.

Корреспондент издания назвал несколько поликлиник, куда дозвонился и где был перенаправлен в инфекционную больницу.

— Может, вам отвечают так по телефону, но при посещении производится забор. Никаких трудов это не составляет, там мазок берется и все. Если вы мне об этом сказали, то еще раз всех прозвоню, — пообещала вице-премьер.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева заявила, что анализы на коронавирус брать все-таки должны у всех, кто обратился с такой просьбой в государственное медучреждение. Фото Олега Тихонова

Не только в Татарстане

Схожая ситуация наблюдается по всей России, в том числе и в Москве. Там анализы делают только в двух лабораториях Роспотребнадзора, а направление туда можно получить в инфекционной больнице. На этой стадии круговорот пациентов, желающих провериться на коронавирус, там замыкается точно так же, как и в Казани: в поликлинике отправляют в инфекционную больницу, оттуда возвращают в поликлинику.

В конце февраля такие хождения описал у себя в Facebook журналист Евгений Берг, при этом он вернулся из Ирана, а значит, уже был в группе повышенного риска. «Решил на всякий случай провериться на коронавирус. Оказалось, это невозможно сделать в Москве», — констатировал он.

Вместе с тем в мэрии Москвы накануне сообщили, что теперь всех больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке. Но речь опять же идет только о больных с симптомами.

Каких-либо экспресс-тестов на коронавирус в ходу у российских медучреждений пока нет. Как отмечали «Известия», на конец февраля в России была официально зарегистрирована только одна тест-система, и процедура по ней занимает до шести часов.

Что там с эпидемией?



Очаги коронавируса уже давно появились за пределами Китая: подхватить его можно и в европейских странах, что недавно и произошло с одним из наших сограждан. В этот понедельник первого заболевшего коронавирусом выявили в Москве — им стал 29-летний россиянин, вернувшийся из поездки по Италии. Его госпитализировали, по заявлению федерального Минздрава, болезнь протекает у него в легкой форме. В связи с этим 24 человека, контактировавшие с заразившимся гражданином, были госпитализированы, еще 83 помещены на карантин. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас более 5,5 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В России шесть подтвержденных случаев коронавируса. Трое россиян с лайнера Diamond Princess находятся на карантине в Казани. Фото tatarstan.ru

В России шесть подтвержденных случаев коронавируса. Помимо вышеназванного речь идет о трех россиянах с лайнера Diamond Princess, которые находятся на карантине в Казани, и двух гражданах Китая в Забайкалье и Тюменской области.

Тем временем в мире количество случаев заражения новым коронавирусом превысило 90 тыс. человек: 3 066 человек умерли, 47 260 выздоровели. Летальные исходы, помимо Китая, зафиксированы во Франции, Иране, Южной Корее, Японии, других странах. Самый крупный очаг распространения вируса в Европе находится в Италии, где инфицированных свыше 1,5 тыс. человек, а умерших не менее 34. За последние сутки коронавирус впервые обнаружили в Индонезии, Чехии и Доминиканской Республике.

Памятка от Минздрава

В целом же пока приходится только принимать превентивные методы защиты от коронавируса. Минздрав РФ по этому поводу еще в январе разрабатывал памятку. В ней указано, что вирус может распространяться контактным и воздушно-капельным путями. Среди симптомов коронавируса указываются повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и мышцах, бледность, повышенная температура и озноб.

Чтобы не допустить заражения, следует избегать поездок в очаги заболевания, избегать массовых мероприятий, контакта с заболевшими и чаще мыть руки. Также Минздрав рекомендует носить маску (хотя эффективность этой меры ранее ставили под сомнение) и не контактировать с теми, у кого есть симптомы заболевания.