«В условиях военного времени вы выдержали удар»: медицина Казани подвела итоги «ковидного» года

Министр здравоохранения Татарстана раскритиковал первичное звено, но пообещал повысить зарплату врачам поликлиник

Фото: Максим Платонов

По итогам 2020 года показатель смертности в Казани составил 12,8 на 1 тыс. жителей. Это хуже, чем в Москве, но лучше, чем в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии пришлось свернуть диспансеризацию, что может грозить увеличением уже в этом году количества онкозаболеваний и болезней системы кровообращения. Среди прочих «уроков» локдауна — необходимость увеличения коечного фонда, обновление автопарка медучреждений и пересмотр работы первичного звена. В качестве стимула предлагается вдвое увеличить зарплату врачам поликлиник. Как будет решаться проблема нехватки койко-мест, когда орфанные больные получат свои лекарства, почему исчез грипп — читайте в материале «Реального времени».

Вернуться к уровню 2019 года

«В условиях военного времени вы выдержали удар», — такую оценку системе здравоохранения Казани дал глава Минздрава Татарстана Марат Садыков на итоговой коллегии горздрава. А замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявил, что 2020 год «войдет в анналы истории своей неоднозначностью».

Речь шла прежде всего об эпидемии коронавируса, которая стала серьезным испытанием для всей сферы здравоохранения. Так, показатель смертности в Казани по итогам 2020 года резко увеличился и составил 12,8 на 1 тыс. жителей. Это хуже, чем в Москве, но лучше, чем в Санкт-Петербурге. В условиях приостановления плановой помощи это было ожидаемо, сказал Жаворонков. При этом он подчеркнул, что уровень смертности в Татарстане (13,9 на тысячу жителей) остается самым низким в ПФО. Перед медицинским сообществом города он поставил задачу вернуться к показателям 2019 года. Напомним, тогда уровень смертности в республике составлял 11,5 на 1 тыс. человек.

Наиболее печальный факт — смерть от COVID-19 пяти беременных женщин, которая заставила пересмотреть подходы к ведению всех беременных в городе. Женские консультации обязали ежедневно контролировать состояние всех заболевших с ОРВИ и передавать данные в созданный ресурсный центр. «Это позволило в короткие сроки взять ситуацию под тотальный контроль и не допустить ее усугубления», — заявил Жаворонков.

Жаворонков поставил перед медицинским сообществом города задачу вернуться к показателям 2019 года. Напомним, тогда уровень смертности в республике составлял 11,5 на 1 тыс. человек

Из-за коронавирусной инфекции практически была сорвана диспансеризация населения. Ее прошли всего 77,5 тыс. казанцев, что в 2 раза ниже уровня 2019 года. В этом году предполагается восстановить ее в прежних объемах. Лидеры в этом вопросе поликлиника №7, горбольница №12 и клиника Латыпова.

— Нам принципиально важно доводить каждый случай посещения человеком амбулаторного звена до логического конца — выявления заболевания или свидетельства о его отсутствии, — поставил задачу глава горздрава.

В группе риска — онкобольные и сердечники

Жаворонков назвал еще одно печальное последствие пандемии — возможный рост в этом году показателей онкозаболеваемости и смертности от нее. И хотя прием больных в профильном медучреждении не прекращался, сворачивание объемов диспансеризации может привести к самым печальным результатам.

Главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача горбольницы №12 Зульфия Ким назвала еще одну группу риска — пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК). Более 7 тыс. человек в столице Татарстана скончались в течение трех месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции из-за осложнений, повлиявших на сердечно-сосудистую систему. На 17% выросли показатели смертности на дому, причем 20% умерших — люди трудоспособного возраста.



Зульфия Ким назвала еще одну группу риска — пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК). Более 7 тыс. человек в столице Татарстана скончались в течение трех месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции из-за осложнений, повлиявших на сердечно-сосудистую систему

При этом Ким отметила, что в прошлом году было выявлено катастрофически низкое число пациентов с БСК — всего 2820 человек, или 0,86%. И это тоже следствие сокращения объемов диспансеризации или ее некачественного проведения.

Услышав эти цифры, министр здравоохранения Марат Садыков начал с места поднимать главврачей поликлиник и больниц с требованием разъяснить ситуацию. Кто-то лепетал, что исправится, кто-то педалировал на то, что такие задачи ставятся впервые. Садыков припомнил, что республика попала в зону критики федерального ведомства из-за того, что наши врачи не участвуют в вебинарах, а между тем постоянно менялись рекомендации по лечению, к примеру, того же ковида. Ким попыталась успокоить министра, заявив, что в проектном офисе разрабатывались методические материалы, которые можно было посмотреть в записи, и методы тестирования.

«И руководителей нужно протестировать на знания», — воскликнул Садыков, потребовав провести серьезный анализ статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Марат Садыков начал с места поднимать главврачей поликлиник и больниц с требованием разъяснить ситуацию

Грипп исчез

Еще один неожиданный факт — коронавирус полностью вытеснил грипп. В республике до сих пор не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. Правда, медики считают, что это заслуга вакцинации — в прошлом году прививки от гриппа сделали 60% населения.

— Это показатель того, как популяционный иммунитет может успешно решать вопросы с эпидемией… Этот модус нам необходимо уже сегодня отрабатывать в ситуации с ковидом. Именно вакцинация может и должна нас с вами спасти от третьей, четвертой-пятой волн заболеваемости этим недугом, сохранив значительно количество жизней, — подчеркнул Жаворонков.

Он сообщил, что планируется провакцинировать от коронавируса более 550 тыс. казанцев.

Уроки локдауна

Локдаун выявил еще ряд насущных проблем — изношенность автопарка медучреждений, которая к началу 2020 года составляла 93%, и нехватку коечного фонда — обеспеченность койко-местами в Казани составляет 40,8%. Первую проблему удалось решить за счет проекта «Помощь рядом», в которой приняла участие компания «Яндекс.Такси». Она ежедневно предоставляла 65—70 автомобилей, на которых врачи добирались до пациентов. Жаворонков с гордостью сообщил, что модель была придумана в Казани и потом ее использовали в других регионах. Вторую проблему пообещал решить министр здравоохранения. Он чистосердечно признал ошибки 10-летней оптимизации, в результате которых на борьбу с ковидом пришлось «бросить» РКБ и 7-ю горбольницу, и заявил, что будет выходить в Минздрав РФ с инициативой увеличения коечного фонда в Казани. Но уже сейчас проанонсировал строительство дополнительных корпусов в 7-й и 18-й больницах.

Еще одна существенная проблема — кадры. На данный момент укомплектованность медучреждений Казани составляет 83,5%. Но отмечается дефицит специалистов, имеющих квалификационные категории, а также увеличивающаяся текучка. «Частая смена кадров вошла в норму», — посетовал замминистра.

Особенно туго с кадрами (и уже не первый год) в детской поликлинике №4, где часть врачей ушли на пенсию, университетской клинике КФУ, горбольнице №2.

Еще один «урок» борьбы с ковидом — необходимость усиления службы скорой помощи. Сейчас на линии работает 81 бригада медиков, и этого явно недостаточно. Планируется довести количество бригад до нормативных 110—120.

«Частая смена кадров вошла в норму», — посетовал замминистра

Дефицит медучреждений

Неожиданным было появление на коллегии заместителя главного архитектора Казани Тимура Кадырова, выступившего с докладом «Вызовы развития Казанской агломерации». Он напомнил, что в перспективе, после слияния Казани с Зеленодольском, население этой территории составит 1,7 млн человек. Кроме того, идет постоянная миграция еще из пяти районов близ столицы Татарстана. При этом уже сейчас ощущается крайне острая ситуация с обеспеченностью объектами здравоохранения, значительная часть которых перегружена. Зачастую жители пригородов предпочитают лечиться не по месту жительства, а ездить в Казань.

Наиболее значимо проявит себя дефицит инфраструктуры здравоохранения в восточной части агломерации. Только в Казани в ближайшие десятилетия запланирован ввод жилья, позволяющий расселить около 98 тыс. человек, отметил Кадыров.

С учетом активного строительства на территории Лаишевского района его население может составить 161 тыс. человек. При этом здесь имеются всего три медучреждения: городская поликлиника №18, детская поликлиника №11 и станция скорой помощи в поселке Мирный. Перегруз составляет 23,6%. Кроме того, близ Усадов идет активное строительство микрорайона «Станция Спортивная». И хотя для этого ЖК запланирован ввод подстанции скорой помощи на пять бригад и поликлиники «Сити-док», они лишь незначительно снимут нагрузку на медучреждения района.

— Решением может стать только опережающее развитие, планирование сети городских объектов здравоохранения с удобной транспортной доступностью, которые будут перехватывать нагрузку на каждом из направлений развития агломерации, — резюмировал заместитель главного архитектора города.

Неожиданным было появление на коллегии заместителя главного архитектора Казани Тимура Кадырова, выступившего с докладом «Вызовы развития Казанской агломерации»

Четверть врачей поликлиник отправили на карантин

Взявший слово глава Минздрава Татарстана Марат Садыков перефразировал цитату своего зама Жаворонкова, заявив, что у него тоже есть мечта — «видеть не только Казань, а всю Республику Татарстан как самый здоровый субъект в Российской Федерации». Однако прошедший «ковидный» год обрушил прежние благополучные показатели. Садыков не скрывал, что увеличение уровня смертности в республике — с 11,5 на 1 тыс. человек до 13,9 — стало предметом серьезной критики со стороны федерального центра. И если можно объяснить такие цифры последствиями пандемии, то смертность на дому, по словам Садыкова, это недоработка первичного звена. Он пообещал «разбор полетов» по каждой поликлинике.

— Пандемия показала, что первичная сеть не была готова и по кадровому потенциалу с учетом того, что более 25% работников без учета укомплектованности были старше 60 лет. Поэтому в период локдауна мы их отправили на карантин и в поликлиниках просто работали на военном положении.

Министр рассказал, что провел консультации с главным куратором республики в Минздраве РФ Оксаной Рыбкиной. В частности, достигнута договоренность о том, что в Казани будет построена новая поликлиника, а также республиканский Минздрав выйдет с инициативой поднять в 2 раза зарплату врачам первичного звена. Это известие зал встретил дружными аплодисментами.

Еще одна хорошая новость — к концу апреля министр обещает закрыть наболевший вопрос по лекарственному обеспечению детей со спинально-мышечной атрофией. Эти препараты стоят миллионы рублей. Напомним, финансировать лечение больных с тяжелыми и редкими заболеваниями будет недавно созданный фонд помощи «Круг добра», куда поступают средства от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), имеющих заработки свыше 5 млн рублей в год. Отдельные программы будут приняты и по другим орфанным заболеваниям.

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов