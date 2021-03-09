«В условиях военного времени вы выдержали удар»: медицина Казани подвела итоги «ковидного» года
Министр здравоохранения Татарстана раскритиковал первичное звено, но пообещал повысить зарплату врачам поликлиник
По итогам 2020 года показатель смертности в Казани составил 12,8 на 1 тыс. жителей. Это хуже, чем в Москве, но лучше, чем в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии пришлось свернуть диспансеризацию, что может грозить увеличением уже в этом году количества онкозаболеваний и болезней системы кровообращения. Среди прочих «уроков» локдауна — необходимость увеличения коечного фонда, обновление автопарка медучреждений и пересмотр работы первичного звена. В качестве стимула предлагается вдвое увеличить зарплату врачам поликлиник. Как будет решаться проблема нехватки койко-мест, когда орфанные больные получат свои лекарства, почему исчез грипп — читайте в материале «Реального времени».
Вернуться к уровню 2019 года
«В условиях военного времени вы выдержали удар», — такую оценку системе здравоохранения Казани дал глава Минздрава Татарстана Марат Садыков на итоговой коллегии горздрава. А замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков заявил, что 2020 год «войдет в анналы истории своей неоднозначностью».
Речь шла прежде всего об эпидемии коронавируса, которая стала серьезным испытанием для всей сферы здравоохранения. Так, показатель смертности в Казани по итогам 2020 года резко увеличился и составил 12,8 на 1 тыс. жителей. Это хуже, чем в Москве, но лучше, чем в Санкт-Петербурге. В условиях приостановления плановой помощи это было ожидаемо, сказал Жаворонков. При этом он подчеркнул, что уровень смертности в Татарстане (13,9 на тысячу жителей) остается самым низким в ПФО. Перед медицинским сообществом города он поставил задачу вернуться к показателям 2019 года. Напомним, тогда уровень смертности в республике составлял 11,5 на 1 тыс. человек.
Наиболее печальный факт — смерть от COVID-19 пяти беременных женщин, которая заставила пересмотреть подходы к ведению всех беременных в городе. Женские консультации обязали ежедневно контролировать состояние всех заболевших с ОРВИ и передавать данные в созданный ресурсный центр. «Это позволило в короткие сроки взять ситуацию под тотальный контроль и не допустить ее усугубления», — заявил Жаворонков.
Из-за коронавирусной инфекции практически была сорвана диспансеризация населения. Ее прошли всего 77,5 тыс. казанцев, что в 2 раза ниже уровня 2019 года. В этом году предполагается восстановить ее в прежних объемах. Лидеры в этом вопросе поликлиника №7, горбольница №12 и клиника Латыпова.
— Нам принципиально важно доводить каждый случай посещения человеком амбулаторного звена до логического конца — выявления заболевания или свидетельства о его отсутствии, — поставил задачу глава горздрава.
В группе риска — онкобольные и сердечники
Жаворонков назвал еще одно печальное последствие пандемии — возможный рост в этом году показателей онкозаболеваемости и смертности от нее. И хотя прием больных в профильном медучреждении не прекращался, сворачивание объемов диспансеризации может привести к самым печальным результатам.
Главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главного врача горбольницы №12 Зульфия Ким назвала еще одну группу риска — пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК). Более 7 тыс. человек в столице Татарстана скончались в течение трех месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции из-за осложнений, повлиявших на сердечно-сосудистую систему. На 17% выросли показатели смертности на дому, причем 20% умерших — люди трудоспособного возраста.
При этом Ким отметила, что в прошлом году было выявлено катастрофически низкое число пациентов с БСК — всего 2820 человек, или 0,86%. И это тоже следствие сокращения объемов диспансеризации или ее некачественного проведения.
Услышав эти цифры, министр здравоохранения Марат Садыков начал с места поднимать главврачей поликлиник и больниц с требованием разъяснить ситуацию. Кто-то лепетал, что исправится, кто-то педалировал на то, что такие задачи ставятся впервые. Садыков припомнил, что республика попала в зону критики федерального ведомства из-за того, что наши врачи не участвуют в вебинарах, а между тем постоянно менялись рекомендации по лечению, к примеру, того же ковида. Ким попыталась успокоить министра, заявив, что в проектном офисе разрабатывались методические материалы, которые можно было посмотреть в записи, и методы тестирования.
«И руководителей нужно протестировать на знания», — воскликнул Садыков, потребовав провести серьезный анализ статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Грипп исчез
Еще один неожиданный факт — коронавирус полностью вытеснил грипп. В республике до сих пор не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания. Правда, медики считают, что это заслуга вакцинации — в прошлом году прививки от гриппа сделали 60% населения.
— Это показатель того, как популяционный иммунитет может успешно решать вопросы с эпидемией… Этот модус нам необходимо уже сегодня отрабатывать в ситуации с ковидом. Именно вакцинация может и должна нас с вами спасти от третьей, четвертой-пятой волн заболеваемости этим недугом, сохранив значительно количество жизней, — подчеркнул Жаворонков.
Он сообщил, что планируется провакцинировать от коронавируса более 550 тыс. казанцев.
Уроки локдауна
Локдаун выявил еще ряд насущных проблем — изношенность автопарка медучреждений, которая к началу 2020 года составляла 93%, и нехватку коечного фонда — обеспеченность койко-местами в Казани составляет 40,8%. Первую проблему удалось решить за счет проекта «Помощь рядом», в которой приняла участие компания «Яндекс.Такси». Она ежедневно предоставляла 65—70 автомобилей, на которых врачи добирались до пациентов. Жаворонков с гордостью сообщил, что модель была придумана в Казани и потом ее использовали в других регионах. Вторую проблему пообещал решить министр здравоохранения. Он чистосердечно признал ошибки 10-летней оптимизации, в результате которых на борьбу с ковидом пришлось «бросить» РКБ и 7-ю горбольницу, и заявил, что будет выходить в Минздрав РФ с инициативой увеличения коечного фонда в Казани. Но уже сейчас проанонсировал строительство дополнительных корпусов в 7-й и 18-й больницах.
Еще одна существенная проблема — кадры. На данный момент укомплектованность медучреждений Казани составляет 83,5%. Но отмечается дефицит специалистов, имеющих квалификационные категории, а также увеличивающаяся текучка. «Частая смена кадров вошла в норму», — посетовал замминистра.
Особенно туго с кадрами (и уже не первый год) в детской поликлинике №4, где часть врачей ушли на пенсию, университетской клинике КФУ, горбольнице №2.
Еще один «урок» борьбы с ковидом — необходимость усиления службы скорой помощи. Сейчас на линии работает 81 бригада медиков, и этого явно недостаточно. Планируется довести количество бригад до нормативных 110—120.
Дефицит медучреждений
Неожиданным было появление на коллегии заместителя главного архитектора Казани Тимура Кадырова, выступившего с докладом «Вызовы развития Казанской агломерации». Он напомнил, что в перспективе, после слияния Казани с Зеленодольском, население этой территории составит 1,7 млн человек. Кроме того, идет постоянная миграция еще из пяти районов близ столицы Татарстана. При этом уже сейчас ощущается крайне острая ситуация с обеспеченностью объектами здравоохранения, значительная часть которых перегружена. Зачастую жители пригородов предпочитают лечиться не по месту жительства, а ездить в Казань.
Наиболее значимо проявит себя дефицит инфраструктуры здравоохранения в восточной части агломерации. Только в Казани в ближайшие десятилетия запланирован ввод жилья, позволяющий расселить около 98 тыс. человек, отметил Кадыров.
С учетом активного строительства на территории Лаишевского района его население может составить 161 тыс. человек. При этом здесь имеются всего три медучреждения: городская поликлиника №18, детская поликлиника №11 и станция скорой помощи в поселке Мирный. Перегруз составляет 23,6%. Кроме того, близ Усадов идет активное строительство микрорайона «Станция Спортивная». И хотя для этого ЖК запланирован ввод подстанции скорой помощи на пять бригад и поликлиники «Сити-док», они лишь незначительно снимут нагрузку на медучреждения района.
— Решением может стать только опережающее развитие, планирование сети городских объектов здравоохранения с удобной транспортной доступностью, которые будут перехватывать нагрузку на каждом из направлений развития агломерации, — резюмировал заместитель главного архитектора города.
Четверть врачей поликлиник отправили на карантин
Взявший слово глава Минздрава Татарстана Марат Садыков перефразировал цитату своего зама Жаворонкова, заявив, что у него тоже есть мечта — «видеть не только Казань, а всю Республику Татарстан как самый здоровый субъект в Российской Федерации». Однако прошедший «ковидный» год обрушил прежние благополучные показатели. Садыков не скрывал, что увеличение уровня смертности в республике — с 11,5 на 1 тыс. человек до 13,9 — стало предметом серьезной критики со стороны федерального центра. И если можно объяснить такие цифры последствиями пандемии, то смертность на дому, по словам Садыкова, это недоработка первичного звена. Он пообещал «разбор полетов» по каждой поликлинике.
— Пандемия показала, что первичная сеть не была готова и по кадровому потенциалу с учетом того, что более 25% работников без учета укомплектованности были старше 60 лет. Поэтому в период локдауна мы их отправили на карантин и в поликлиниках просто работали на военном положении.
Министр рассказал, что провел консультации с главным куратором республики в Минздраве РФ Оксаной Рыбкиной. В частности, достигнута договоренность о том, что в Казани будет построена новая поликлиника, а также республиканский Минздрав выйдет с инициативой поднять в 2 раза зарплату врачам первичного звена. Это известие зал встретил дружными аплодисментами.
Еще одна хорошая новость — к концу апреля министр обещает закрыть наболевший вопрос по лекарственному обеспечению детей со спинально-мышечной атрофией. Эти препараты стоят миллионы рублей. Напомним, финансировать лечение больных с тяжелыми и редкими заболеваниями будет недавно созданный фонд помощи «Круг добра», куда поступают средства от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), имеющих заработки свыше 5 млн рублей в год. Отдельные программы будут приняты и по другим орфанным заболеваниям.
комментарии
Какой "удар"?
Всех бросили "на борьбу" с Ковидом, оголили другие участки.
В итоге - увеличение смертности от онкологиии и БКС.