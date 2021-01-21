Казанцев будут отправлять на исправительные работы в «Татмедиа» и судмедэкспертизу

Фото: Максим Платонов

В списке организаций для осужденных — 80 новых учреждений

Сегодня мэрия Казани опубликовала обновленный список организаций, в которых отбывается наказание в виде обязательных и исправительных работ. Исправительные работы назначаются в качестве наказания, причем отбывать их можно и на прежнем месте работы, если таковое у осужденного осталось — он просто будет отдавать часть заработка государству. Обязательные же работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид этих работ определяется органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Впервые такой перечень был сформирован в 2014 году, и тогда в него входило 46 организаций, а к началу 2020 года их стало уже 180. В 2021 году перечень вновь расширили — теперь в него входит 260 муниципальных, частных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Всего сейчас в перечне семь МУПов, 146 частных организаций, почти 220 частных предприятий, включая два десятка управляющих компаний, 34 индивидуальных предпринимателя.

Новичком в списке стало подведомственное Минздраву Республиканское бюро судмедэкспертизы

В мэрии Казани ранее подчеркивали, что сам перечень формирует УФСИН РФ по Татарстану. В пресс-службе ведомства пояснили «Реальному времени», что перечень формируется на основе данных уголовно-исполнительных инспекций (УИИ), куда подают заявки предприятия, затем список передается в муниципалитет, где окончательно утверждается. Расширение списка объяснили в том числе ростом запросов от предприятий республики, готовых принять к себе осужденных к исправительным работам. «Мы предполагаем, что у руководителей предприятий немного поменялось отношение, они перестали бояться брать осужденных к себе на работу. Организации часто сами обращаются у уголовно-исполнительным инспекциям у себя в районах, спрашивают: нет ли у вас осужденных к исправработам», — сообщают в ведомстве.

Как выясняло ранее наше издание, далеко не все организации из списка вообще были в курсе о попадании в него и часто заявляют, что не подавали никаких заявок на труд осужденных. Однако в пресс-службе УФСИН по РТ объясняют ситуацию следующим образом: может сложиться так, что на каком-то из предприятий работник был осужден к исправительным работам. Он может продолжать работу на этом же предприятии с удержанием части заработка в доход государства — в таком случае также подается заявление в УИН, а предприятие оказывается в списке. При этом в руководстве достаточно крупного предприятия могут об этом и не знать, информация может быть только где-то на уровне бухгалтерии, через которую происходит удержание части зарплаты осужденного.

Удивительным стало появление в списке АО «Татмедиа», объединяющего редакции государственных СМИ республики. Фото Максима Платонова

Новички списка: «Татмедиа» и судмедэкспертиза

Как уже ранее обращало внимание «Реальное время», в этом перечне есть довольно необычные предприятия — к примеру, в списке 2021 года, как и годом ранее, значатся два предприятия «Татспиртпрома». Также в перечне есть АО «Кварт», АО «Завод «Элекон», Казанский авиационный завод, судоходная компания «Татфлот» (которая в 2020 году вошла в начальную стадию банкротства). По-прежнему есть и ЧОПы — «Энигма» и «Динамит», а также частная охранная организация «Застава ПФО» и ЧОП «Мангуст».



Но не менее удивительным стало появление в списке АО «Татмедиа», объединяющего редакции государственных СМИ республики. При этом филиалы «Татмедиа» можно обнаружить в подобных списках, составляемых другими муниципалитетами — в 2014 году редакция газеты «Кайбицкие зори» также фигурировало в списке мест для обязательных и исправительных работ, опубликованном исполкомом Кайбицкого района. В «Татмедиа», однако же, сообщили, что официального запроса о сотрудничестве по данному вопросу от УФСИН к ним не поступало и АО «Татмедиа» с такой инициативой не выходило.

Еще одним любопытным новичком в списке стало подведомственное Минздраву Республиканское бюро судмедэкспертизы. В Минздраве «Реальному времени» подтвердили, что учреждение направляло в УФСИН по РТ письмо и что осужденных к обязательным работам будут направлять на благоустройство прилегающей территории и другие подобные работы — уборка мусора, снега, погрузочно-разгрузочные работы. «К иным работам, а также помещениям, касающимся экспертной деятельности учреждения, осужденные не допускаются», — добавили в пресс-службе Минздрава.



А вот два учреждения, появление которых в 2020 году в «исправительном перечне» наделало много шума, в этом году из него исчезли. В первую очередь, речь идет о Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля — в прошлом году администрация театра сама очень удивлялась попаданию в этот список и заявляла, что никаких заявок на такие работы не подавала.

Такую же реакцию попадание в список вызвало и у администрации МУП «Водоканал» — там отмечали, что в принципе не берут на работу людей с судимостью. В этом году предприятия нет в списке.

Александр Артемьев