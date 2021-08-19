Специалисты ТИГП создали салютогенный дизайн в Детской республиканской больнице

Фото: Марат Ким

Салютогенный дизайн — это не про салюты

В лечебном корпусе ДРКБ на Сафиуллина, 14 закончился капитальный ремонт. Пациенты и медперсонал по достоинству оценили все позитивные изменения и поняли, что выражение «стены лечат» — это не просто метафора. Помимо современного оборудования, медицинское учреждение встретило пациентов ярким интерьером и мебелью.

Научно доказано, что определенные цвета, формы и материалы влияют на активность мозга и создают ощущение благополучия, а также придают своеобразие архитектуре.

Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» при разработке проекта капремонта и визуальной концепции, руководствовались прогрессивным салютогенным подходом, который позволил создать в лечебном учреждении благоприятную восстановительную среду.

Салютогенный дизайн является основой для создания среды, которая воспринимается как приятная, создает ощущение благополучия, воодушевляет вести здоровый образ жизни и способствует улучшению качества жизни.

Подход подразумевает методичное применение научных знаний в дизайне и оформлении помещений:

цвета, благоприятные для физического и психического здоровья;

присутствие естественного освещения, солнечного света;

природные элементы;

объекты дизайна, позитивно влияющие на здоровье;

акустический комфорт.

Когда «стены лечат»

В оформлении интерьера лечебного корпуса ДРКБ применено яркое разнообразие растительных цветов и форм. Руководствуясь принципами салютогенного дизайна в отделке и освещении помещений, архитекторы, дизайнеры, художники-оформители, совместно с врачами, разработали героев-зверюшек, которые визуально сопровождают юных пациентов на всем пути перемещения по зданию.

Вестибюль зонирован на входную часть со стойкой регистрации и детскую игровую зону. Голубой потолок с подсветкой имитирует небесный свет, а в игровой зоне расположили крону дерева.

Акцентом является пост медсестры с яркой стойкой и декоративным освещением. Каждая палата разрабатывалась индивидуально, исходя из ее конфигурации, отделения и животного, которое поселится на стенах.

Всего в больнице 5 отделений: дневной стационар, 3 педиатрических отделения и отделение паллиативной медицинской помощи. Каждое отделение имеет свой цвет, что служит также для удобного ориентирования.

Реализация этого проекта стала возможна благодаря командной работе, когда специалисты из разных областей прислушиваются к мнению друг друга ради достижения общей цели. Не только уровень медицины в республике становится выше, подходы к архитектуре и дизайну также меняются, чтобы абсорбировать лучшие мировые подходы и практики.

Над проектом капремонта и визуальной концепцией медицинского учреждения работали специалисты АПМ-6 и отдела архитектуры и дизайна ГУП «Татинвестгражданпроект».



1 / 22 Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Никита Купцов, фото: Марат Ким