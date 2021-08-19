Специалисты ТИГП создали салютогенный дизайн в Детской республиканской больнице
Салютогенный дизайн — это не про салюты
В лечебном корпусе ДРКБ на Сафиуллина, 14 закончился капитальный ремонт. Пациенты и медперсонал по достоинству оценили все позитивные изменения и поняли, что выражение «стены лечат» — это не просто метафора. Помимо современного оборудования, медицинское учреждение встретило пациентов ярким интерьером и мебелью.
Научно доказано, что определенные цвета, формы и материалы влияют на активность мозга и создают ощущение благополучия, а также придают своеобразие архитектуре.
Специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» при разработке проекта капремонта и визуальной концепции, руководствовались прогрессивным салютогенным подходом, который позволил создать в лечебном учреждении благоприятную восстановительную среду.
Салютогенный дизайн является основой для создания среды, которая воспринимается как приятная, создает ощущение благополучия, воодушевляет вести здоровый образ жизни и способствует улучшению качества жизни.
Подход подразумевает методичное применение научных знаний в дизайне и оформлении помещений:
- цвета, благоприятные для физического и психического здоровья;
- присутствие естественного освещения, солнечного света;
- природные элементы;
- объекты дизайна, позитивно влияющие на здоровье;
- акустический комфорт.
Когда «стены лечат»
В оформлении интерьера лечебного корпуса ДРКБ применено яркое разнообразие растительных цветов и форм. Руководствуясь принципами салютогенного дизайна в отделке и освещении помещений, архитекторы, дизайнеры, художники-оформители, совместно с врачами, разработали героев-зверюшек, которые визуально сопровождают юных пациентов на всем пути перемещения по зданию.
Вестибюль зонирован на входную часть со стойкой регистрации и детскую игровую зону. Голубой потолок с подсветкой имитирует небесный свет, а в игровой зоне расположили крону дерева.
Акцентом является пост медсестры с яркой стойкой и декоративным освещением. Каждая палата разрабатывалась индивидуально, исходя из ее конфигурации, отделения и животного, которое поселится на стенах.
Всего в больнице 5 отделений: дневной стационар, 3 педиатрических отделения и отделение паллиативной медицинской помощи. Каждое отделение имеет свой цвет, что служит также для удобного ориентирования.
Реализация этого проекта стала возможна благодаря командной работе, когда специалисты из разных областей прислушиваются к мнению друг друга ради достижения общей цели. Не только уровень медицины в республике становится выше, подходы к архитектуре и дизайну также меняются, чтобы абсорбировать лучшие мировые подходы и практики.
Над проектом капремонта и визуальной концепцией медицинского учреждения работали специалисты АПМ-6 и отдела архитектуры и дизайна ГУП «Татинвестгражданпроект».
Справка
Салютогенный подход (от лат. salus— благополучие, здоровье) возник в начале 1970-х годов как попытка ответа на вопрос о факторах, благодаря которым человек способен оставаться соматически и психологически здоровым, несмотря на воздействие стрессоров. Ее создателем стал Аарон Антоновский (1923-1994) — израильский социолог, работавший на стыке медицины и социологии.
Лечебный корпус ДРКБ на ул.Сафиуллина, 14 рассчитан на 110 коек ночного стационара и 46 коек дневного. В лечебном корпусе появилось современное отделение паллиативной медицинской помощи на 13 коек, рентген-отделение, а также кафедра Казанского государственного медицинского университета. В УЗИ-отделении и отделении функциональной диагностики обновили оборудование.
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