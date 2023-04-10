Минздрав Татарстана объяснил увеличение ожидаемой продолжительности жизни

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 74,93 года, увеличившись на 3,5 года по сравнению с 2021-м. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев, объяснив причины такой динамики.

— Снизился существенно общий показатель смертности населения, и в 2022 году он составил 11,5 промилле, то есть на каждую тысячу проживающих у нас было зарегистрировано 11,5 случая смерти. В целом по Республике Татарстана по основным группам заболеваний мы регистрировали снижение показателя смертности, — сообщил он.

В частности, в регионе снизилась смертность от болезней системы кровообращения и новообразований. Вместе с этим начало расти количество летальных исходов от болезней эндокринной системы и органов дыхания. Это Минздрав Татарстана объясняет «проблемой постковидного периода».

Уровень смертности среди трудоспособного населения Татарстана остается достаточно высоким, обратил внимание Альмир Абашев. В 2022 году показатель составил 451,8 на 100 тысяч трудоспособных граждан. При этом есть муниципалитеты, где этот показатель почти в два раза выше. В Казани и Набережных Челнах показатели лучше.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По уровню ожидаемой продолжительности жизни Татарстан находится на 8-м месте после крупных городских агломераций, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, а также регионов Северного Кавказа, добавил Альмир Абашев.

В начале апреля Кабмин Татарстана утвердил индикаторы оценки эффективности деятельности органов государственной власти, отдельных госучреждений и качества жизни населения. Согласно документу, ожидаемая продолжительность жизни в республике к 2025 году должна достигнуть 75,03 года.



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Татьяна Демина