Лейла Фазлеева: «На следующей неделе получаем первую партию вакцины от СOVID-19»

Президент России поручил начинать массовую вакцинацию от ковида, Татарстан ждет 3 700 доз уже в ближайшие дни

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой начать со следующей недели бесплатную массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Голикова в ответ заявила, что вакцинация будет бесплатной и добровольной, и пояснила, что прививать россиян будут вакциной «Спутник V». Первые прививки, по ее словам, получат врачи и учителя. Как выяснила газета «Реальное время» в Минздраве республики, в Татарстане к массовой вакцинации уже готовы, система отлажена. Татарстанский вице-премьер и глава штаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева, сообщила нашему изданию, что республика ждет поступления первой партии «Спутник V» уже на следующей неделе: к вакцинированию готовятся 40 медучреждений. Однако замглавы правительства посоветовала татарстанцам не торопиться на прививку от ковида, особенно если недавно привились от гриппа.

Путин ждет начала массовой вакцинации со следующей недели



Президент Владимир Путин поручил российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой начать массовую вакцинацию от коронавируса уже со следующей недели. Глава государства сообщил об этом накануне во время видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны. Российский лидер уточнил, что в стране уже произведено порядка 2 млн доз вакцины от COVID-19, что дает «возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию».

— Я знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», — заявил глава государства.

По предложению Путина, вакцинацию необходимо начать с первых двух групп риска — это врачи и учителя. Обращаясь к Голиковой с просьбой о массовой вакцинации, он обозначил условие: если она считает, что к такому шагу «мы подошли вплотную». Путин добавил, что рассчитывает, что к масштабной вакцинации можно будет приступить в конце следующей недели.



По предложению Путина, вакцинацию необходимо начать с первых двух групп риска — это врачи и учителя. Фото kremlin.ru

В свою очередь Голикова заявила, что вакцинация россиян может начаться в декабре, и сейчас власти оценивают «первые приоритетные группы населения», в которые она, как и Путин, включила врачей и педагогических работников. Впрочем, оговорилась она, ее команда рассматривает «даже более широкий состав, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию». Кто в этот широкий состав войдет — она не уточнила.

«Первая партия в Татарстане по объему будет в размере около 3 700 доз»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в свою очередь рассказала «Реальному времени», что пока в республику вакцина еще не поступила, но здесь ее уже ждут со дня на день:

— Татарстан обязательно получит вакцину от коронавируса! Первая партия по объему будет в размере около 3 700 доз. Когда поступит? Есть график поступления по регионам Российской Федерации. Скажу точно, что мы на следующей неделе 100% получаем первую партию вакцины от COVID-19! И мы уже проинформировали Минздрав России и [федеральный оперативный] штаб, что мы готовы, потому что там есть определенные требования. И 40 медучреждений Татарстана будут проводить вакцинирование от коронавируса, — сообщила Лейла Фазлеева.

Заместитель главы татарстанского правительства также попросила особенно отметить, что вакцинировать будут только добровольно: «Никто никого заставлять не будет!»

Пока в республику вакцина еще не поступила, но здесь ее уже ждут со дня на день. Фото mos.ru

Для масштабного охвата прививками от коронавируса выработаны определенные рекомендации: «первая вакцинация в первую очередь будет направлена на работников образования, здравоохранения, Роспотребнадзора, тех, кто работает непосредственно с людьми — например, социальных работников». Но это лишь рекомендация, которая не носит регламентного характера. Поэтому в настоящий момент строго определенного круга лиц, кому в первую очередь сделают прививку, нет.



— Добровольцы могут свободно провакцинироваться, достаточно заявиться. Понятно же, что сразу все 3 700 доз вакцины мы с вами в первый день не сделаем! Прививать будем по мере поступления партий вакцины в регион, — уточнила вице-премьер.

«Всех заставлять прививаться не будут!»

Вице-премьер Татарстана также отдельно оговорила возможности и сложности вакцинации для тех, кто уже привился от тех или иных инфекций. Ведь многие татарстанцы успели пройти вакцинацию от гриппа.

— Соответственно, между прививкой от гриппа и прививкой от коронавируса должен пройти определенный срок. Мало того, в таком случае нужно обязательно проконсультироваться с врачом. То же касается и сделавших себе пневмококковую вакцину (и таких в республике немало) — им рекомендовано также взять небольшую паузу, — пояснила глава штаба по борьбе с коронавирусом.

Вице-премьер Татарстана также отдельно оговорила возможности и сложности вакцинации для тех, кто уже привился от тех или иных инфекций. Фото kzn.ru

Так или иначе, перед тем как сделать себе прививку от ковида, необходимо проконсультироваться с врачом на предмет рекомендаций или противопоказаний. Тем более что у некоторых прививок эти противопоказания существуют.

— Всех «в лихую голову» никто заставлять прививаться не будет! — заверила Лейла Фазлеева.

Минздрав Татарстана: «Мы готовы, система налажена»

«Реальному времени» в Министерстве здравоохранения республики подтвердили, что республика готовится к масштабной вакцинации. Пока же в рамках исследования добровольцев Татарстан получил 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Вся эта партия поступила в городскую больницу №7 в Казани, где работает клиническая база испытания данной вакцины. Исследования курирует федеральный Роспотребнадзор.



Поступления другой вакцины от ковида «Спутник V» в Минздраве РТ также ждут и уточняют, что Татарстан может приступать к масштабной вакцинации: «Мы готовы, система отлажена».