«Ростех» меняет крепеж на БелЗАНе: Башкирия может стать центром выпуска эндопротезов

В операциях по эндопротезированию ежегодно нуждаются более 200 тысяч россиян

Белебеевский завод «Автонормаль» (входит в «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), специализирующийся на выпуске автокомпонентов для КАМАЗа и АвтоВАЗа, открывает для себя новую рыночную нишу — медицинский крепеж, который имплантируется в организм человека вместе с эндопротезом. «БелЗАН» и разработчик суставных протезов «ТРЭК-Э Композит» подписали соглашение о развертывании производства медицинских комплектующих для эндопротезирования и травматологии на башкирском предприятии. Как выяснило «Реальное время», Татарстан хотел создать совместное предприятие с немецкой Aesculap AG по выпуску эндопротезов двух видов, но, к сожалению, шанс захватить рынок российского госзаказа в эндопротезировании республика упустила.

Эндопротезы по российским разработкам

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН) и московская «ТРЭК-Э Композит», обладающая федеральной лицензией на разработку и выпуск медицинских изделий, договорились о создании производства полного цикла по выпуску комплектующих для эндопротезирования суставов. Как сообщили в пресс-службе РТ-«Капитал», БелЗАН откроет на своей территории полный цикл производства комплектующих для эндопротезов, медицинских болтов и инструмента, а «ТРЭК-Э Композит» возьмет на себя работы по нанесению специальных покрытий и их стерилизации.

Проект будет осуществляться за счет собственных средств башкирского предприятия «БелЗАН» и не потребует кредитных заимствований. «Сегодня предприятие уже на 85% укомплектовано необходимым оборудованием. Выпуск первой партии заготовок ожидается в конце этого года, а при выходе изделий на отечественный рынок будет использована лицензия «ТРЭК-Э Композит», — пояснили в пресс-службе «РТ-Капитал».

«ТРЭК-Э Композит» занимается конструированием и изготовлением эндопротезов крупных суставов с 2002 года. За это время компания разработала и внедрила в производство более 10 типов эндопротезов.

Сделать за три года

На первом этапе проекта Белебеевский завод запустит полный цикл холодной объемной штамповки заготовок эндопротезов тазобедренного сустава, разработает необходимую документацию, сертифицирует технологию производства гибких сверл. Следующим шагом станет освоение комплектующих для коленного протеза. Согласно планам, это произойдет в предстоящие два года. Одновременно с этим БелЗАН запустит производство циркониевых штифтов для зубопротезирования и расширит номенклатуру крепежа и инструментария для операций из разных видов металлов. К 2022 году объем производства составит 100 тысяч заготовок шарообразных головок для эндопротезов и 3 млн стержневых изделий в год.

Программа импортозамещения медицинских изделий на БелЗАНе позволит снизить стоимость протезирования суставов на 20%, рассчитывают в «Ростехе». «По экспертным оценкам, в операциях по эндопротезированию ежегодно нуждаются более 200 тысяч россиян. В настоящее время практически весь объем необходимых комплектующих поставляется из-за рубежа, высокая стоимость протезов и крепежей значительно снижает доступность таких операций», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко. Таким образом, Башкирия может стать центром выпуска эндопротезов.

Эндопротезы — не магазинный товар, его покупает государство

Альянс БелЗАНа и «ТРЭК-Э Композит» рассчитывает в течение пяти лет закрыть потребности российского рынка в медицинском крепеже и комплектующих для эндопротезирования и травматологии. «Сегодня в России производство медицинского крепежа и комплектующих для эндопротезов не развито, а доля отечественных производителей не превышает 7%. Мы считаем эту рыночную нишу крайне перспективной. По нашим оценкам, емкость рынка медицинского инструмента только в Республике Башкирии превышает 1 млрд рублей. Мы ставим для себя амбициозную задачу занять существенную долю этого рынка». — отметил генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

В рамках проекта на базе института ЦНИИчермет имени И.П. Бардина планируется создать испытательную лабораторию по медицинским материалам. Совместно с Институтом металлургии и материаловедения РАН планируются разработки новых видов сталей и сплавов для медицинских целей.

Эндопротезы — это не магазинный товар, практически весь рынок работает на госзаказ, а основная часть квот отдается под закупки протезы зарубежных производителей, говорит известный в стране татарстанский хирург, лауреат Госпремий РФ и РТ Хайдар Гафаров, на счету которого более 30 тысяч операций. «Импортозамещение — не так просто, это сплав высоких технологий и материалов. За рубежом исследования и разработки ведутся десятилетиями, на них тратятся огромные инвестиции государства, а их внедрение осуществляется при тесном взаимодействии с практикующими хирургами-эндопротезистами. Думаю, что отечественный производитель должен будет встречаться с ведущими врачами Москвы, Поволжья и Урала и представить свои изделия на конференциях», — полагает он. «До первой операции пройдет не менее 2 лет — столько времени потребуется для получения разрешительной документации и опытных испытаний», — добавил он.

Как европейский лидер эндопротезирования заглянул в Казань

Сейчас органы здравоохранения субъектов РФ закупают иностранные протезы производства Швейцарии, Германии, Франции и США, поскольку нет отечественных протезов. Так, Татарстан стремится приобретать наиболее качественные из Германии и Швейцарии. «В начале нулевых при патронате первого президента Минтимера Шаймиева мы хотели развернуть лицензионное производство эндопротезов на базе КМПО для покрытия потребностей для всей страны, — вспомнил он, участвовавший в переговорах в качестве хирурга -консультанта по указанию Минтимера Шаймиева. — Лицензиатом и партнером выступала германская компания Aesculap AG.

Это могло быть первое локализованное производство эндопротезов в России. Тогда планировалась локализовать производство тазобедренных, коленных протезов и инструментов для оперирования, — рассказал Хайдар Гафаров. Минздрав России поддержал инициативу. Однако проект был сорван по субъективным причинам, а немецкие партнеры вынуждены были покинуть Татарстан. «С тех пор больше к нам никто из европейских производителей не заглядывал», — переживает Хайдар Гафаров. А Татарстан потерял шанс захватить рынок российского госзаказа в эндопротезировании. По его словам, сейчас в Татарстане проводится около 1,5-2 тысяч таких операций, а стоимость самого недорого протеза оценивается в 60 тысяч рублей. Однако бюджет закупок каждый год меняется и его определяет Минздрав Татарстана.