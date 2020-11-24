Главное о коронавирусе на 24 ноября: приложение по отслеживанию COVID-19, миллиардная компенсация Татарстану

Новая миллиардная компенсация



За последние сутки в Татарстане подтвердились 75 новых случаев коронавируса, все — контактные. Девять человек госпитализировано, 66 получают лечение на дому. Всего на 24 ноября в Татарстане зарегистрировано 9 848 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 8 598 человек, в том числе 71 за минувшие сутки. С начала пандемии в Татарстане от COVI-19 умерли 132 человека.

Татарстан получит 8,7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию потерь из-за пандемии COVID-19. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего на поддержку регионов России, у которых из-за пандемии коронавируса сократились доходы бюджета, из резервного фонда правительства РФ выделено 80 млрд рублей.

Фото: kremlin.ru

Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в Татарстане. Разброс суточного показателя прироста заболевших коронавирусом за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Татарстане до 7,5 в Карелии.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что общего требования о переходе на дистанционное образование и удаленную работу нет и не планируется его вводить.

Авдонина в очередной раз отметила, что в Татарстане не планируют вводить какие-либо дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что в Татарстане началась масштабная доставка бесплатных препаратов для больных COVID-19, проходящих лечение дома.

Фото: kzn.ru

Новая жертва коронавируса официально подтверждена в Татарстане. В одной из республиканских больниц скончалась женщина 1962 года рождения, ее состояние ухудшалось из-за обострившихся хронических заболеваний. На вечер понедельника в республике зафиксированы 132 смертельных случая.

В Башкирии от коронавируса скончался 51-летний житель Елабуги. Среди сопутствующих болезней у него диагностировали гипертоническую болезнь и атеросклероз аорты.

Из-за пандемии коронавируса в графике питания школьников Казани произошли изменения. Теперь столовые не заполняются полностью во время перемен, дети обедают по гибкому графику или с соблюдением необходимой дистанции (рассадка через ряд). В связи с этим поменялся режим приготовления и подачи блюд.

Фото: kzn.ru

Вакцина — жизненно необходима



За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса, выздоровели 23 226 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 138 828 человек, а выздоровевших — до 1 634 671 человека.



Зафиксирована 491 смерть. За весь период в России от коронавируса умер 37 031 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 73,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 362 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 480,8 тыс. человек.



Бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев раскритиковал вакцину британской AstraZeneca от коронавируса. Он считает, что эффективность в 70% нельзя сравнивать с эффективностью в 92%, которая заявлена НИЦ им. Гамалеи для препарата «Спутник V». Он отметил, что сам сделал прививку на основе российского препарата.

Фото: sputniknews.ru

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний — самое «грозное» проявление COVID-19. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу. В период пандемии коронавируса сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавируса.

В федеральном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что российские власти не планируют ужесточать ограничения — они вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе.

Минцифры РФ представило приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер». Пользователь с положительным тестом на коронавирус сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели. Данные заболевшего коронавирусом приложение не разглашает. Лица, пользующиеся им, получат push-уведомление с датой контакта с инфицированным. Сервис пока не работает.

Фото: vesti.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России включит в перечень жизненно необходимых препаратов все имеющиеся вакцины от коронавируса.

Российские ученые исследовали особенности клеточного иммунитета к коронавирусу. Выяснилось, что этот защитный механизм может работать как у тех, кто переболел COVID-19, так и у тех, кто не столкнулся с инфекцией. Специалисты предполагают, что часть таких испытуемых перенесли болезнь бессимптомно или у них сработала Т-клеточная память на другие сезонные коронавирусы.

Опрос среди тысячи жителей России показал, что почти половина (49%) респондентов финансово пострадали от эпидемии, у 41,2% опрашиваемых доход остался без изменений, 7,3% россиян лишились работы. Финансовое положение улучшилось лишь у 2,4%.

Фото: Илья Репин

Власти Башкирии предполагают, что в текущем году 19,29 тыс. жителей республики, болеющих коронавирусом, получат медицинскую помощь на дому. Медпомощь оказывается пациентам за счет федерального бюджета.

Завершение карантина в Великобритании

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 59 175 309 человек, 1 396 403 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (12 420 868). На второй строчке — Индия (9 177 840), на третьей — Бразилия (6 087 608). На четвертом месте Франция (2 195 940), на пятом — Россия (2 096 749).



Больше всего смертей зафиксировано в США (257 701). За ними следуют Бразилия (169 485), Индия (134 218), Мексика (101 926) и Великобритания (55 327).



Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил, что первичных случаев заболевания коронавирусом до регистрации первого официального заражения было несколько, и точно неизвестно, что именно привело к распространению COVID-19 — человек, животное или заражение окружающей среды.

Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией. Также Венесуэла открывает рейсы в Боливию, Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму.

Первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» произведут в Белоруссии в этом году. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Фото: officelife.media

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что 2 декабря закончится общенациональный карантин из-за коронавируса. Новые меры сохранятся до конца марта, их эффективность будут оценивать каждые две недели. Регионы Великобритании разделят на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации и строгости ограничений. В целом по всей стране откроют розничную торговлю и спортивные залы, будет снято ограничение на работу пабов и ресторанов до 10 вечера, будут разрешены встречи на открытом воздухе при участии не более шести человек.

Bloomberg составил рейтинг востребованных вакцин от COVID-19. Среди производителей вакцины от COVID-19 больше всего предзаказов на поставки препарата получил британский производитель AstraZeneca. Второе место по числу предзаказов на вакцину от коронавируса принадлежит американскому производителю Novavax, третье — Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» занимает седьмое место.

Маргарита Головатенко