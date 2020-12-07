Роспотребнадзор Татарстана: «На сегодня мероприятия по закрытию региона не так актуальны, наоборот…»

Фото: Максим Платонов

Минздрав РФ: заявления министра об ограничительных мерах «вырваны из контекста»

Резонансное заявление сегодня утром сделал глава Минздрава Михаил Мурашко на конференции «Медицина и качество» — он сообщил о необходимости рассмотреть ограничения на передвижение между регионами.

— Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции, — приводят слова министра федеральные СМИ.

Мурашко добавил, что это может понадобиться. «До того как мы научимся активно управлять [эпидситуацией] фармацевтически».

Мурашко добавил, что это может понадобиться. Фото minzdrav.gov.ru

Правда, позже в Минздраве назвали заявление министра «вырванным из контекста». Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов добавил, что Минздрав не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по территории России. По словам Кузнецова, Мурашко говорил об ограничительных мерах в рамках научного доклада, «в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами».

После снятия жестких ограничительных мер, которые имели место по всей России в начале пандемии, федеральные власти не раз подчеркивали, что новый локдаун вводить не намерены. Об этом, в частности, не раз высказывался президент страны Владимир Путин — последний раз на минувшей неделе. По его словам, принятые властями меры в связи оказались эффективными и своевременными.

В Татарстане меры по закрытию региона не обсуждаются

Аналогичную позицию сегодня высказали представители Минздрава Татарстана и регионального Управления Роспотребнадзора. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что, несмотря на сравнительно высокие показатели прироста заболевших (0,8% по итогам недели), сегодняшняя ситуация является стабильной. «Поэтому говорить о каком-то ухудшении ситуации, которое может спровоцировать те или иные действия [по ограничениям], мы не можем», — добавил он.

Такой же ответ дала и замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

— На сегодня вопрос о закрытии регионов, в частности Республики Татарстан, не стоит, поскольку нет такой необходимости. Все те мероприятия, которые проводились в начале пандемии, март-апрель-май, они тогда были оправданными, в том числе по ограничению въезда и выезда в ряд регионов. На сегодня эти мероприятия не так актуальны, наоборот, могут привести не к совсем правильным последствиям. На сегодня закрытие региона не планируется и не обсуждается, — заявила Авдонина журналистам.

Тем не менее у журналистов возникло множество вопросов о том, когда же появится возможность, как выразился Мурашко, «влиять на эпидситуацию фармацевтически» — то есть о том, когда настанет возможность массовой вакцинации. Напомним, что сейчас в Татарстан поступила тысяча доз вакцины «Спутник V» для врачей и соцработников, дополнительно ожидается поставка еще 3,7 тысячи доз. «Пока вакцинация в этом формате, она в целом на ситуацию не повлияет, потому что пока мы вакцинируем довольно небольшое количество людей», — отметила Авдонина.

Кроме того, в республике проводятся испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на 650 добровольцах, масштабы этих испытаний также будут наращиваться. «С начала года также будут определены контингент и группы риска, вакцинация выйдет на более широкий уровень», — сообщила Авдонина.

Пока представители Минздрава и Роспотребнадзора воздерживаются от оценки сроков начала массовой вакцинации.

— После того как достаточное количество вакцины будет поставлено в регион, пойдут массовые вакцинации. Я вас уверяю, мы заранее об этом предупредим очень много раз, как это было, когда началась вакцинация от гриппа. В настоящий момент массовая вакцинация не делается, речь идет только о группах риска, — резюмировал Жаворонков.

Александр Артемьев