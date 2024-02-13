«Ни к каким последствиям это не приведет»: в Татарстане нечем прививать детей от кори и свинки

Вакцины, поставленной в регион в конце декабря 2023 года, не хватило даже на месяц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В татарстанских поликлиниках отсутствует трехкомпонентная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Перебои с ее поставками в республику начались еще в первой половине 2023 года. В конце декабря некоторое, но явно недостаточное ее количество все же поступило в поликлиники, однако сейчас там вновь отказывают детям в прививках. Нет вакцины и в платных клиниках. Зато растет заболеваемость и эпидемическим паротитом. «Реальное время» — о причинах плачевной ситуации с вакцинами, нежелании татарстанского Минздрава информировать о ней население и ожидаемых последствиях «недоиммунизации».

«Ушло буквально за неделю»



Читатели «Реального времени» пожаловались, что в казанских поликлиниках нет вакцины КПК, которая защищает сразу от трех инфекций — кори, паротита (в просторечии — свинки) и краснухи.

— В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация «корь — краснуха — паротит» детям проводится дважды — в 12 месяцев и в 6 лет, — рассказала мать годовалого ребенка, педиатр Елена К. — Срок в 12 месяцев установлен не случайно — к году у ребенка исчезают переданные ему матерью через плаценту антитела. И пропускать этот срок нежелательно, особенно в сегодняшних условиях, когда в России идет устойчивый рост заболеваемости корью и паротитом. А мне в регистратуре поликлиники предлагают ждать неизвестно сколько и звонить каждую неделю — авось вакцину привезут!

— У нас пока трехкомпонентной вакцины нет, только отдельно вакцина от краснухи и от кори, от паротита вообще нет, — ответили «Реальному времени» в детской поликлинике «Азино» на вопрос, как записать ребенка на прививку вакциной КПК.

В детских поликлиниках Казани трехкомпонентной вакцины нет. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На вопрос, когда поступят трехкомпонентные прививки, регистратор ответила, что это неизвестно, и предложила позвонить в понедельник — вдруг завезут.

— Трехкомпонентной вакцины не поступало с лета, затем в январе пришла очень маленькая партия, и все ушло буквально за неделю, и сейчас снова нет, — пояснила она.

В детской поликлинике №4 есть вакцина только от краснухи, от кори и паротита прививать детей нечем.

В других поликлиниках города — такая же картина или еще хуже.

«Потребность — 600 доз, а сколько пришлют — неизвестно»

Врач-педиатр из района Казани на условиях анонимности рассказала, что до недавнего времени в их поликлинике были две моновакцины — от кори и краснухи, но они неделю назад как кончились.

— Вакцины от паротита не поступало очень давно, — добавила она. — На трехкомпонентную вакцину мы подали заявку, потребность в ней составляет 500—600 доз, а сколько пришлют — неизвестно. И ждать еще 2 месяца как минимум — поставки обещают в апреле.

Педиатр также объяснила, что дефицит вакцины мог бы ощущаться не так остро, если бы все родители приводили детей на прививку своевременно:

— Ситуацию «подогрели» антипрививочники — люди, которые отказались сделать прививки своевременно, а когда выяснилось, что заболеваемость этими инфекциями растет, повели детей прививаться. В итоге спрос оказался завышен, возникла искусственно созданная ими потребность в вакцине. Но упрекнуть таких родителей я не могу: прививку сделать лучше поздно, чем никогда…

На вопрос, чем грозит несоблюдение сроков прививок, врач ответила:

— Ничем, если ребенок не встретится с инфекцией. Но рост заболеваемости корью у нас растет, вероятность такой встречи повышается…

— А если контакт с больным произошел? Непривитый ребенок, скорее всего, заболеет?

— На этот случай у нас есть иммуноглобулин. Если контакт был, то его можно ввести, конечно, с согласия родителей.

А на вопрос про вероятность заболевания непривитых детей эпидемическим паротитом — той самой свинкой, осложненная форма которой может привести к развитию энцефалита, менингита, отека головного мозга с летальным исходом, бесплодия, панкреатита, односторонней потере слуха без перспективы восстановления — собеседница «Реального времени» ответила:

— Слава богу, что пока мы не видим источников по паротиту, и вероятность заболевания низка.

«Секретная» информация

— В конце 2023 года в Татарстан поступила многокомпонентная вакцина «корь — краснуха — паротит», а также дивакцина «корь — паротит», они в соответствии с заявками направлены в медицинские учреждения республики», — бодро рапортовали журналистам в республиканском Минздраве, не указывая, в каком количестве пришли вакцины.

«Реальное время» обратилось в Минздрав РТ с запросом, когда, в каком количестве доз была закуплена вакцина КПК в последний раз, на какой срок ее должно было хватить, какова на сегодня необеспеченная потребность в ней (в дозах) и с чем связано отсутствие препарата.

— Вакцина против кори (моновакцина и тривакцина «корь — краснуха — паротит») поступает по госконтракту за счет федерального бюджета. В 2023 году в Татарстан поступило 100% от заявки на моновакцину против кори (59 400 доз). За прошлый год в республику поступило 18 270 доз тривакцины (24% от заявки), — сообщили в министерстве, воздержавшись от комментариев по вопросу: сколько доз не хватает по республике и Казани, в частности.

Что касается причин отсутствия препарата, в Минздраве заявили: «по информации поставщика вакцина находится в производстве». На вопрос о предыдущей закупке ответили так: «Поставка осуществляется на основании госконтракта между Национальной иммунобиологической компанией и Минздравом России на 76 400 доз комбинированной тривакцины и 59 400 доз монокоревой вакцины», добавив что поступления ожидают весной: «плановый период — апрель 2024 года и по мере выхода из производства».

Как же проблема отсутствия препарата будет решаться до тех пор? На это в Минздраве сообщили, что вакцинация будет проводиться по мере поступления вакцины, а при ее отсутствии тех, кому положена прививка, поставят в лист ожидания в поликлиниках, к которым они прикреплены. В министерстве также заверили, что нарушение графика вакцинации ребенку ничем не грозит:

— Нарушение графика вакцинации не приводит к каким-либо последствиям, за исключением невыполнения плана вакцинации. В дальнейшем, после поступления вакцины проводится подчищающая иммунизация.



В Минздраве РТ заверили, что поставки вакцины «осуществляются ежеквартально». realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Импортной не будет, отечественной не хватит?

В связи с явно выраженным нежеланием татарстанского Минздрава обнародовать цифры и другие сведения о потребности и поставках вакцин, можно предположить, что у ведомства есть на то свои причины. Хотя бояться испортить карму и делать хорошую мину при плохой игре в данном случае бессмысленно: проблемы с поставками вакцины — общероссийские.

Еще в декабре российские СМИ писали о дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах России — Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Брянской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Калужской и Тульской областях, Карелии и Татарстане.

19 июля 2023 года в соцсети на странице «Центр иммунологии и вакцинации «сообщалось, что «поставок ММР- II (комбинированной вакцины против кори, паротита, краснухи) больше не будет. скрин realnoevremya.ru страницы vk.com/wall-159128861_12653

19 июля 2023 года в соцсети на странице «Центр иммунологии и вакцинации», созданной, как там указано «практикующими врачами педиатрами, аллергологами-иммунологами с целью повышения информированности населения о достижениях вакцинопрофилактики» сообщалось, что «поставок ММР II (комбинированной вакцины против кори, паротита, краснухи) больше не будет». Еще летом прошлого года фармацевтическая компания MSD уведомила о прекращении производства и ввоза в РФ вакцины ММР II» и что отечественный аналог «Вактривир» отсутствует у дистрибьютеров:

— В принципе, теперь в РФ против кори можно будет привиться только тремя вакцинами: «Вактривир» (против кори, паротита, краснухи), паротитно-коревой (дивакциной) и моновакциной против кори.

Все вакцины отечественные. Переносятся не хуже импортной. Вакцинальные штаммы разработаны еще в СССР. Так что их эффективность и безопасность проверены временем. Главное, чтобы БЫЛИ!!!

Получается, опасения специалистов, подчеркнутые тремя восклицательными знаками, были не напрасны?

«Мы все понимаем, что болеют непривитые лица»

В вышедшем в 2023 году статистическом сборнике Росстата «Здравоохранение в России» сообщалось, что только за 2022 год заболеваемость корью выросла с 0,001 до 0,102 тыс. случаев, эпидемическим паротитом — с 0,3 тыс. до 0,6 тыс. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал журналистам, что за первые три квартала 2023 года было выявлено свыше 7 тысяч случаев заболевания корью. А Роспотребнадзор сообщил, что только за первые три месяца 2023 года в России было зарегистрировано 195 случаев заболеваний эпидемическим паротитом.

Рост заболеваемости эпидемическим паротитом (свинкой) в Татарстане составил 65,2%. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в январе — августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022-го эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости коклюшем и другими инфекциями. В частности, рост заболеваемости эпидемическим паротитом (свинкой) составил 65,2%.

На итоговой коллегии республиканского Управления Роспотребнадзора сообщили, что в 2023 году в Татарстане резко выросла заболеваемость сразу по 26 инфекциям: коклюшем — в 10 раз, корью в — 147 раз. С начала года в РТ зарегистрировано еще 5 случаев заболевания корью…

— Мы все понимаем, что корью болеют непривитые лица, — констатировала на итоговой коллегии глава ведомства Марина Патяшина, заметив, что основную массу заболевших составляют мигранты и граждане, которые «привезли корь, будучи за рубежом, либо пребывая в других субъектах РФ».



В числе причин роста заболеваемости также был назван и низкий уровень иммунизации. А отсутствие вакцин ведет к его дальнейшему снижению, то есть в тупик.

Татарстану отгрузили 6 тысяч доз

Чтобы выяснить, есть ли выход из этого тупика, «Реальное время» обратилось с запросом к поставщику вакцин, с которым Минздрав Татарстана заключил контракт — в АО «Национальная иммунобиологическая компания», входящее в госкорпорацию «Ростех». Мы попросили сообщить, когда и в каком объеме осуществлялась последняя поставка Татарстану трехкомпонентной вакцины КПК, когда и в каком объеме запланирована очередная поставка и каким образом каждый раз утверждается объем каждой поставки — указывает ли необходимое количество доз республиканский Минздрав или объем поставки ограничивается возможностями поставщика. Также мы запросили данные о поставленном в РТ количестве доз вакцины в 2023 году и о планируемом объеме поставок в 2024-м.

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— Комбинированная вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир» отгружалась в Республику Татарстан в течение прошлого года, начиная с марта. Общий объем поставки в 2023 году составил 19 080 доз, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе холдинга «Нацимбио». — В 2024 году первая поставка вакцины «Вактривир» для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок осуществлена в Татарстан 30 января в количестве 6 090 доз. Следующая отгрузка вакцин в регионы России планируется в конце февраля. Объем поставки определяется Минздравом РФ.