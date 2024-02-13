«Ни к каким последствиям это не приведет»: в Татарстане нечем прививать детей от кори и свинки
Вакцины, поставленной в регион в конце декабря 2023 года, не хватило даже на месяц
В татарстанских поликлиниках отсутствует трехкомпонентная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК). Перебои с ее поставками в республику начались еще в первой половине 2023 года. В конце декабря некоторое, но явно недостаточное ее количество все же поступило в поликлиники, однако сейчас там вновь отказывают детям в прививках. Нет вакцины и в платных клиниках. Зато растет заболеваемость и эпидемическим паротитом. «Реальное время» — о причинах плачевной ситуации с вакцинами, нежелании татарстанского Минздрава информировать о ней население и ожидаемых последствиях «недоиммунизации».
«Ушло буквально за неделю»
Читатели «Реального времени» пожаловались, что в казанских поликлиниках нет вакцины КПК, которая защищает сразу от трех инфекций — кори, паротита (в просторечии — свинки) и краснухи.
— В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация «корь — краснуха — паротит» детям проводится дважды — в 12 месяцев и в 6 лет, — рассказала мать годовалого ребенка, педиатр Елена К. — Срок в 12 месяцев установлен не случайно — к году у ребенка исчезают переданные ему матерью через плаценту антитела. И пропускать этот срок нежелательно, особенно в сегодняшних условиях, когда в России идет устойчивый рост заболеваемости корью и паротитом. А мне в регистратуре поликлиники предлагают ждать неизвестно сколько и звонить каждую неделю — авось вакцину привезут!
— У нас пока трехкомпонентной вакцины нет, только отдельно вакцина от краснухи и от кори, от паротита вообще нет, — ответили «Реальному времени» в детской поликлинике «Азино» на вопрос, как записать ребенка на прививку вакциной КПК.
На вопрос, когда поступят трехкомпонентные прививки, регистратор ответила, что это неизвестно, и предложила позвонить в понедельник — вдруг завезут.
— Трехкомпонентной вакцины не поступало с лета, затем в январе пришла очень маленькая партия, и все ушло буквально за неделю, и сейчас снова нет, — пояснила она.
В детской поликлинике №4 есть вакцина только от краснухи, от кори и паротита прививать детей нечем.
В других поликлиниках города — такая же картина или еще хуже.
«Потребность — 600 доз, а сколько пришлют — неизвестно»
Врач-педиатр из района Казани на условиях анонимности рассказала, что до недавнего времени в их поликлинике были две моновакцины — от кори и краснухи, но они неделю назад как кончились.
— Вакцины от паротита не поступало очень давно, — добавила она. — На трехкомпонентную вакцину мы подали заявку, потребность в ней составляет 500—600 доз, а сколько пришлют — неизвестно. И ждать еще 2 месяца как минимум — поставки обещают в апреле.
Педиатр также объяснила, что дефицит вакцины мог бы ощущаться не так остро, если бы все родители приводили детей на прививку своевременно:
— Ситуацию «подогрели» антипрививочники — люди, которые отказались сделать прививки своевременно, а когда выяснилось, что заболеваемость этими инфекциями растет, повели детей прививаться. В итоге спрос оказался завышен, возникла искусственно созданная ими потребность в вакцине. Но упрекнуть таких родителей я не могу: прививку сделать лучше поздно, чем никогда…
На вопрос, чем грозит несоблюдение сроков прививок, врач ответила:
— Ничем, если ребенок не встретится с инфекцией. Но рост заболеваемости корью у нас растет, вероятность такой встречи повышается…
— А если контакт с больным произошел? Непривитый ребенок, скорее всего, заболеет?
— На этот случай у нас есть иммуноглобулин. Если контакт был, то его можно ввести, конечно, с согласия родителей.
А на вопрос про вероятность заболевания непривитых детей эпидемическим паротитом — той самой свинкой, осложненная форма которой может привести к развитию энцефалита, менингита, отека головного мозга с летальным исходом, бесплодия, панкреатита, односторонней потере слуха без перспективы восстановления — собеседница «Реального времени» ответила:
— Слава богу, что пока мы не видим источников по паротиту, и вероятность заболевания низка.
«Секретная» информация
— В конце 2023 года в Татарстан поступила многокомпонентная вакцина «корь — краснуха — паротит», а также дивакцина «корь — паротит», они в соответствии с заявками направлены в медицинские учреждения республики», — бодро рапортовали журналистам в республиканском Минздраве, не указывая, в каком количестве пришли вакцины.
«Реальное время» обратилось в Минздрав РТ с запросом, когда, в каком количестве доз была закуплена вакцина КПК в последний раз, на какой срок ее должно было хватить, какова на сегодня необеспеченная потребность в ней (в дозах) и с чем связано отсутствие препарата.
— Вакцина против кори (моновакцина и тривакцина «корь — краснуха — паротит») поступает по госконтракту за счет федерального бюджета. В 2023 году в Татарстан поступило 100% от заявки на моновакцину против кори (59 400 доз). За прошлый год в республику поступило 18 270 доз тривакцины (24% от заявки), — сообщили в министерстве, воздержавшись от комментариев по вопросу: сколько доз не хватает по республике и Казани, в частности.
Что касается причин отсутствия препарата, в Минздраве заявили: «по информации поставщика вакцина находится в производстве». На вопрос о предыдущей закупке ответили так: «Поставка осуществляется на основании госконтракта между Национальной иммунобиологической компанией и Минздравом России на 76 400 доз комбинированной тривакцины и 59 400 доз монокоревой вакцины», добавив что поступления ожидают весной: «плановый период — апрель 2024 года и по мере выхода из производства».
Как же проблема отсутствия препарата будет решаться до тех пор? На это в Минздраве сообщили, что вакцинация будет проводиться по мере поступления вакцины, а при ее отсутствии тех, кому положена прививка, поставят в лист ожидания в поликлиниках, к которым они прикреплены. В министерстве также заверили, что нарушение графика вакцинации ребенку ничем не грозит:
— Нарушение графика вакцинации не приводит к каким-либо последствиям, за исключением невыполнения плана вакцинации. В дальнейшем, после поступления вакцины проводится подчищающая иммунизация.
Импортной не будет, отечественной не хватит?
В связи с явно выраженным нежеланием татарстанского Минздрава обнародовать цифры и другие сведения о потребности и поставках вакцин, можно предположить, что у ведомства есть на то свои причины. Хотя бояться испортить карму и делать хорошую мину при плохой игре в данном случае бессмысленно: проблемы с поставками вакцины — общероссийские.
Еще в декабре российские СМИ писали о дефиците вакцин от кори и коклюша в 12 регионах России — Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Брянской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Калужской и Тульской областях, Карелии и Татарстане.
19 июля 2023 года в соцсети на странице «Центр иммунологии и вакцинации», созданной, как там указано «практикующими врачами педиатрами, аллергологами-иммунологами с целью повышения информированности населения о достижениях вакцинопрофилактики» сообщалось, что «поставок ММР II (комбинированной вакцины против кори, паротита, краснухи) больше не будет». Еще летом прошлого года фармацевтическая компания MSD уведомила о прекращении производства и ввоза в РФ вакцины ММР II» и что отечественный аналог «Вактривир» отсутствует у дистрибьютеров:
— В принципе, теперь в РФ против кори можно будет привиться только тремя вакцинами: «Вактривир» (против кори, паротита, краснухи), паротитно-коревой (дивакциной) и моновакциной против кори.
Все вакцины отечественные. Переносятся не хуже импортной. Вакцинальные штаммы разработаны еще в СССР. Так что их эффективность и безопасность проверены временем. Главное, чтобы БЫЛИ!!!
Получается, опасения специалистов, подчеркнутые тремя восклицательными знаками, были не напрасны?
«Мы все понимаем, что болеют непривитые лица»
В вышедшем в 2023 году статистическом сборнике Росстата «Здравоохранение в России» сообщалось, что только за 2022 год заболеваемость корью выросла с 0,001 до 0,102 тыс. случаев, эпидемическим паротитом — с 0,3 тыс. до 0,6 тыс. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов рассказал журналистам, что за первые три квартала 2023 года было выявлено свыше 7 тысяч случаев заболевания корью. А Роспотребнадзор сообщил, что только за первые три месяца 2023 года в России было зарегистрировано 195 случаев заболеваний эпидемическим паротитом.
По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в январе — августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022-го эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости коклюшем и другими инфекциями. В частности, рост заболеваемости эпидемическим паротитом (свинкой) составил 65,2%.
На итоговой коллегии республиканского Управления Роспотребнадзора сообщили, что в 2023 году в Татарстане резко выросла заболеваемость сразу по 26 инфекциям: коклюшем — в 10 раз, корью в — 147 раз. С начала года в РТ зарегистрировано еще 5 случаев заболевания корью…
— Мы все понимаем, что корью болеют непривитые лица, — констатировала на итоговой коллегии глава ведомства Марина Патяшина, заметив, что основную массу заболевших составляют мигранты и граждане, которые «привезли корь, будучи за рубежом, либо пребывая в других субъектах РФ».
В числе причин роста заболеваемости также был назван и низкий уровень иммунизации. А отсутствие вакцин ведет к его дальнейшему снижению, то есть в тупик.
Татарстану отгрузили 6 тысяч доз
Чтобы выяснить, есть ли выход из этого тупика, «Реальное время» обратилось с запросом к поставщику вакцин, с которым Минздрав Татарстана заключил контракт — в АО «Национальная иммунобиологическая компания», входящее в госкорпорацию «Ростех». Мы попросили сообщить, когда и в каком объеме осуществлялась последняя поставка Татарстану трехкомпонентной вакцины КПК, когда и в каком объеме запланирована очередная поставка и каким образом каждый раз утверждается объем каждой поставки — указывает ли необходимое количество доз республиканский Минздрав или объем поставки ограничивается возможностями поставщика. Также мы запросили данные о поставленном в РТ количестве доз вакцины в 2023 году и о планируемом объеме поставок в 2024-м.
— Комбинированная вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир» отгружалась в Республику Татарстан в течение прошлого года, начиная с марта. Общий объем поставки в 2023 году составил 19 080 доз, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе холдинга «Нацимбио». — В 2024 году первая поставка вакцины «Вактривир» для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок осуществлена в Татарстан 30 января в количестве 6 090 доз. Следующая отгрузка вакцин в регионы России планируется в конце февраля. Объем поставки определяется Минздравом РФ.
комментарии
Не получив должных знаний по математике, физике, химии, биологии, выпускники школ, став родителями, просто не понимают механизм действия прививок. В школы пришли учительницы, которые не делали своим детям прививки.
Не зная закона трения и основ геометрии выпускники школ не могут спрогнозировать путь машины на скользкой дороге. Не зная законов физики не могут предвидеть результатов столкновения машин на скорости. Не зная законов химии не могут предвидеть результатов утечки газа и его воспламенения. И т.д.
Ничего страшного в этом нет - в США 15% населения не умеют читать и писать, и ничего, живут и толстеют. Но при таком низком уровне качества школьного образования в США вся инфраструктура рассчитывается на идиотов, которые не могли бы легко взорвать бытовой газ или покалечился бытовыми приборами - отсюда и пункт в правилах пользования бытовыми микроволновыми печками: нельзя сушить в микроволновке волосы на голове и нельзя сушить в микроволновке кошек. Уровень благосостояния россиян достиг такого высокого уровня, что настала пора писать аналогичные инструкции.