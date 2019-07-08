Госзакупки: 300 миллионов на электротранспорт, продвижение водки в Питере и новые камеры в центре Казани

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Почти сто машин скорой помощи

Диспетчерский центр Министерства здравоохранения готовится купить автомобили скорой помощи на общую сумму в 384,3 млн рублей. Соответствующее извещение было опубликовано на портале госзакупок 2 июля. Заявки на участие в аукционе можно подать до 17 июля, а итоги подведут 25 июля.

Всего Минздраву понадобится 59 автомобилей скорой помощи класса «B» с рациями и еще 35 — без раций. Всего, таким образом, понадобится 94 машины — в среднем по 4,1 млн рублей за штуку. Мощность дизельных двигателей автомобилей составит не меньше 125 л. с. Машины должны быть укомплектованы видеорегистратором и планшетом, из медицинского оборудования в машинах первого типа, помимо прочего, должны быть дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, кислородный редуктор-ингалятор, хирургический отсасыватель, экспресс-измеритель концентрации глюкозы, ингалятор, тележка-каталка, носилки.

2. Автоматическое измерение веса транспорта на региональных трассах

«Безопасность дорожного движения» собирается устроить сеть автоматических пунктов весового и габаритного контроля. На эти цели государственное бюджетное учреждение направит целых 175,1 млн рублей. Информация о закупке появилась 28 июня, заявки принимаются до 17 июля, рассматривать их будут 19 июля, а аукцион состоится 22-го числа.

Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года. Пункты весового и габаритного контроля появятся в четырех местах. Это — 17-й километр автодороги Казань — Малмыж, 4-й километр дороги Набережные Челны — Сарманово, 3-й километр дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат и 3-й километр дороги Алексеевское — Высокий Колок. Система должна автоматически регистрировать все факты проезда транспорта, фиксировать дату и время, фотографировать факт проезда, фиксировать полную массу, нагрузку на ось, а также выезд на встречную полосу.

«Безопасность дорожного движения» собирается устроить сеть автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Фото trans.ru

3. На новый транспорт «Метроэлектротранса» — 292 миллиона

Казанский «Метроэлектротранс» в очередной раз готовится к обновлению парка. Муниципальное учреждение собирается закупить троллейбусов на 157,5 млн рублей и трамваев на 135 млн рублей. О закупке троллейбусов стало известно 2 июля, а трамваев — 4 июля. Итоги закупок подведут 22 и 24 июля соответственно.

Троллейбусов понадобится 15 штук — максимальная стоимость каждого составит 10,5 млн рублей. Срок эксплуатации троллейбусов — 12 лет, транспорт должен быть полностью низкопольным. Пассажировместимость — 107 человек, 30 мест будут сидячими. В троллейбусах должно быть место кондуктора около средней двери. Кондиционеров в троллейбусах не будет.

Односекционных трамваев понадобится пять штук. Стоимость каждого трамвая, таким образом, составит около 27 млн рублей. Срок службы должен составлять не менее 30 лет. Трамваи, как и троллейбусы, должны быть полностью низкопольными, максимальная вместимость — не менее 150 человек, 36 сидячих мест (за исключением откидных). В трамваях должны быть USB-розетки для зарядки мобильных телефонов в пассажирском салоне, а также система кондиционирования воздуха пассажирского салона. Напомним, последний раз новые трамваи закупались в апреле.

Казанский «Метроэлектротранс» в очередной раз готовится к обновлению парка. Фото kazved.ru

4. На мемориальный сквер по улице Ершова потратят почти 100 миллионов

«Главинвестстрой» и Управление капстроительства Казани совместно потратят на мемориальный сквер в Казани 97,3 млн рублей. Информация о закупке появилась 28 июня, заявки на участие принимаются до 15 июля, а аукцион состоится 18 июля.

Работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года, а профинансируют ее из бюджета региона. Речь идет, судя по всему, о территории между Арским кладбищем и улицей Николая Ершова, проектирование сквера началось в октябре. У сквера будут ворота и калитка, площадь вымощена и покрыта рулонным газоном, внутри расположится «монументальная скульптура». Главный вход будет расположен ближе к развязке с улицей Вишневского.



5. Две развязки на М-7 у Елабуги

Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона готовится заняться транспортными развязками на трассе М-7. Учреждение потратит 10,3 млн рублей на разработку рабочей документации для строительства развязок на 1014-м и 1017-м километрах дороги. О закупке стало известно 28 июня, заявки будут приниматься до 22 июля, а рассматривать их будут 25 и 30 июля.

Развязки будут в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами. Указанные участки находятся около Елабуги. При этом любопытно, что в СМИ еще в мае сообщалось о тендере на 5,5 млрд рублей уже не на разработку документации, а непосредственно на строительство самих развязок. Сейчас, правда, данных о такой закупке обнаружить не удалось.

Развязки около Елабуги будут в одном уровне с отнесенными левоповоротными съездами. Фото rostender.info

6. Кампания против ВИЧ за 8,7 миллиона

Министерство здравоохранения собирается реализовывать информационную кампанию «Тест для победы. Test to win». На эти цели ведомство готово потратить 8,65 млн рублей. Информация о закупке была опубликована 28 июня, заявки принимаются до 15 июля, а аукцион состоится 19 июля. Финансирование будет обеспечено из бюджета Татарстана.

Кампания направлена на профилактику ВИЧ-инфекции, пропаганду здорового образа жизни и безопасного поведения среди населения и гостей города «с использованием методов и средств гигиенического воспитания». Исполнитель должен будет разработать и изготовить материалы кампании, провести обучение «молодежных тим-лидеров», разместить материалы кампании в интернете, СМИ и на рекламных носителях, а также непосредственно провести кампанию среди жителей и гостей Казани. Площадка должна быть оборудована пунктом с возможностью проведения экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, оно будет проводиться с помощью анализа околодесневой жидкости.

7. Для «Транстехсервиса» — 10 SSD-накопителей по 723 тысячи



ООО «Управляющая компания «Транстехсервис», зарегистрированная в Набережных Челнах, закупит SSD-накопители Huawei и сервисный пакет за общую сумму в 7,23 млн рублей. Информация об этом была размещена на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка» 3 июля. Заявки будут приниматься только один день — 8 июля, рассматривать предложения будут 11 июля.

Всего «Транстехсервису» понадобится 10 накопителей Huawei 1x7.68Tb, видимо, речь идет об объеме SSD-накопителя в 7,68 терабайт, и 10 сервисных пакетов к ним. Каждый комплект обойдется в 723 тысячи рублей.

8. Для отслеживания нарушений на перекрестке улиц Островского и Миннуллина — 6 миллионов

За оборудование перекрестка улиц Островского и Туфана Миннуллина системой фиксации нарушений ПДД «Безопасность дорожного движения» заплатит сумму в 5,9 млн рублей. Тендер был опубликован 28 июня, заявки принимаются до 15 июля, а аукцион состоится 19 июля.

За оборудование перекрестка улиц Островского и Туфана Миннуллина системой фиксации нарушений ПДД «Безопасность дорожного движения» заплатит сумму в 5,9 млн рублей

Работы должны быть выполнены в течение 90 дней со дня заключения контракта. Со всех сторон перекрестка будет контролироваться проезд за стоп-линию, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу. Помимо фотографий, должен создаваться видеоролик с нарушением правил дорожного движения.

9. 48 спортивных мероприятий за 4 миллиона

Комитет физической культуры и спорта Казани планирует заплатить 4,01 млн рублей за организацию и проведение спортивных мероприятий. О тендере стало известно 28 июня, заявки можно подать до 18 июля, а аукцион состоится 22 июля.

Всего за эти деньги планируется провести сразу 48 мероприятий. Дороже всего обойдется всероссийский день бега «Кросс Нации — 2019» — в 446 тысяч рублей. Также недешево будут стоить всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2019» — 367 тысяч рублей, первенство Казани по хоккею среди детских и юношеских команд — 238 тысяч, мероприятия, посвященные дню физкультурника — 212 тысяч, всероссийский юношеский турнир по настольному теннису «Казанская ракетка» — 251 тысячу рублей. Есть в списке требуемых мероприятий и более экзотические — например, соревнования по бильярду в рамках декады пожилых людей, пляжный регби, альпинистская эстафета, первенство по шашкам.

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2019» обойдутся в 367 тысяч рублей. Фото Максима Платонова

10. Больше 3 миллионов на продвижение бренда «Татспиртпрома» в Санкт-Петербурге

Тем временем «Татспиртпром» продолжает заниматься продвижением своей продукции. В частности, 2 июля алкогольный гигант объявил о том, что заплатит 3,55 млн рублей за продвижение имиджа одного из своих водочных брендов на мероприятии Tinkoff Stereoleto в Санкт-Петербурге. Закупка осуществлена у единственного поставщика — петербургского ООО «Норд Стар».

Мероприятия прошли 6 и 7 июля в пространстве «Севкабель порт». Больше всего денег — 910 тысяч — было потрачено на брендирование конструкции VIP Lounge. Еще 880 тысяч направили на брендирование конструкции бара для размещения на территории фестиваля. В 240 тысяч обошлась работа барменов по приготовлению фирменных коктейлей — всего было нанято 8 человек, их график — 2 дня по 12 часов. Помимо этого, подрядчик должен был обеспечить ингредиенты, посуду и инвентарь для приготовления коктейлей, организовать работу фотозоны. Общая координация продвижения бренда в рамках мероприятия обошлась в 250 тысяч рублей.