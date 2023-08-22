Рустам Равилов: «Нам необходимо министерство по делам ветеранов»
Глава Содружества ветеранов боевых действий РТ — о проблемах, которые высветила СВО
Полку военных ветеранов в Татарстане прибыло — в республику после тяжелых ранений начинают возвращаться участники СВО. «Реальное время» продолжает тему поддержки участников операции: какие меры нужно предпринять, чтобы татарстанские бойцы успешно выполняли свои задачи, и как помочь им по возвращении освоиться в мирной жизни рассказывает председатель региональной общественной организации «Содружество ветеранов боевых действий», член президиума координационного совета Кабинета министров РТ Рустам Равилов.
«Первым поджигают дом, который стоит с краю»
Рустам Равилов — ветеран боевых действий, на память о которых ему остались пуля в голове и осколок в колене. Глава содружества не счел ранения и болезни препятствием к тому, чтобы добровольно принять участие в СВО и взять на себя важнейшую миссию — подготовку молодых, не имеющих опыта бойцов к участию в боевых действиях.
— У нас сегодня общество состоит в основном из людей, живущих по принципу «моя хата с краю», им до других дела нет, — говорит он. — Я воспитывался в советское время, когда соседи общались всем двором — два дома. Сегодня такого нет, к сожалению, многие люди озлоблены или заняты лишь собой, не готовы думать о других.
Равилов сетует: начиная 7 лет назад работу по объединению ветеранов боевых действий, он столкнулся с этой проблемой и до сих пор сталкивается:
— Кто-то живет очень хорошо — повезло, устроился. А многие ветераны, инвалиды так и остались за бортом — у них проблемы с работой, жильем, а главное — со здоровьем. У нас есть матери погибших. К примеру, сломался у нее холодильник — мы сбрасываемся, чтобы новый купить. И в первую очередь я прошу помочь тех, кто ведет свой бизнес. Есть, конечно, к примеру, генеральный директор «Ак Барс холдинга» Иван Егоров нам очень серьезно помогает. Ну а те, кто живет только для себя и исповедует принцип «моя хата с краю», не понимают простую вещь: первым всегда поджигают тот дом, который стоит с краю.
Рустам Равилов говорит, что, по его мнению, у Координационного совета кабмина РТ по вопросам ветеранов боевых действий, членом президиума которого он состоит, сейчас недостаточно полномочий, чтобы решить все наболевшие вопросы:
«Нам необходимо министерство по делам ветеранов, и в нем должны работать компетентные люди».
«Не нужно везти в зону СВО автохлам»
Рустам Равилов рассказал, что его и двоих его заместителей по мобилизации призвали на военные сборы и аттестовали на командиров рот разведки, присвоили звания лейтенантов:
— Наша группа инструкторов Координационного совета по вопросам ветеранов боевых действий под руководством председателя КС КМ РТ И.М. Егорова — 7 человек — здесь, в Казани, на полигоне участвовала в подготовке мобилизованных военнослужащих в рамках частичной мобилизации.
— Мы регулярно выезжаем в зону СВО, везем бойцам большими машинами все необходимое, — рассказывает Рустам Равилов о деятельности Содружества ветеранов боевых действий РТ. — Перегоняем автомобили, везем колеса для вездеходов, запчасти и воду: там с ней проблемы, она соленая. Директор базы отдыха «Берсут» из местного источника разливает для нас воду бесплатно в свою же тару и бесплатно доставляет в Казань. А предприниматель из Борисково подарил нам несколько палет новых 20-литровых бутылей.
В январе Равилов с товарищами отвозил в зону СВО тепловые фены, аккумуляторы к ним, фонари, новые шины с дисками к автомобилям, питьевую воду, станции спутникового интернета и многое другое.
В феврале мэрия Казани предоставила Содружеству два автомобиля «УАЗ». Рустам Равилов подчеркнул: машины были неновые, 2016 года, но в идеальном состоянии, после техобслуживания, с запасными колесами на дисках:
«Не нужно привозить в зону СВО автохлам, который придется круглосуточно ремонтировать!»
— А тут все было сделано, как надо, «УАЗ Патриот» и «буханка» дошли до места назначения своим ходом. Мы тогда попали под обстрел, пришлось в селе Петровское менять колесо, помогали нам местные ребятишки, инструменты принесли. А на «буханке», предоставленной мэрией, мы ездили в Марьинку забирать нашего раненого товарища, добровольца, участника чеченской кампании. Он был заместителем начальника на одном из предприятий, бронь имел, но поехал в июле 2022 года вместе с нами добровольцем и единственное, о чем просил тогда, — чтобы за ним сохранили на время участия в СВО рабочее место.
«Куда все делось?»
А еще мэрия Казани передавала с ними коллиматорные прицелы, тепловые прицелы, цифровые бинокли и тактические комплекты для автоматов Калашникова, которые благополучно доставили в места боев и вручили мобилизованным из Казани.
Равилов также заметил, что 1231-й полк «уходил из Казани упакованным техникой лучше всех» — у них были «УАЗы», «УАЗы Патриоты», «УАЗы Фермеры» со станками для пулеметов, с пулеметами «Утес». Вопрос: куда делось все это, считает он, требует расследования:
— Обеспечением военнослужащих должно заниматься Минобороны, однако мы здесь собираем средства на гуманитарную помощь, кто сколько может. Почему? Неравнодушные люди перечисляют свои копейки — по 50, по 40 рублей дают иногда те, у кого больше нет. И каждый месяц мы закупаем технику, и она уходит в зону СВО нашим землякам — в батальоны «Алга» и «Тимер». И где она? А ведь помощь еще отправляет ОНФ, мэрия Казани, районные администрации, инициативные группы, которыми руководят в том числе жены военнослужащих, вдовы погибших, сами участники СВО, которые приезжают в отпуск.
«Что будет, когда масса участников СВО вернется домой?»
В разговоре с «Реальным временем» Рустам Равилов несколько раз подчеркнул: «У нас меры поддержки участников боевых действий создаются только на бумаге и только для прессы». И с беспокойством добавил, что проблемы-то с участниками СВО уже начинаются — по всей России фиксируются стычки между теми, кто в операции участвовал, и теми, кто там не был. Пока это отдельные эпизоды, но их количество растет и может перейти в качество, предупреждает он:
— Вспомните 1990 год. Тогда в страну вернулись афганцы, они не получили никакой поддержки от государства — и ушли в криминал. Когда они создали под собой прочный фундамент, раскрутили бизнес, вернулись участники чеченских кампаний — и они тут же в этот криминальный бизнес были вовлечены.
Исходя из этого опыта, как вы думаете, что будет, когда масса участников СВО вернется домой?
— Чтобы ветераны боевых действий шли по нормальному пути, они должны чувствовать поддержку, иметь гарантии на будущее, — рассуждает он. — А что у нас? В Спасском районе инвалид боевых действий, кавалер Ордена мужества живет в прямом смысле в сарае. Дом его матери в сарай превратился, полы там сейчас ниже уровня земли, нет ни воды, ни газа. А инвалид без руки дом привести в порядок не может! По поводу этого ветерана дали поручение чиновникам из Спасского района помочь инвалиду, но до сих пор ничего не сделано! И если чиновники так будут поступать со всеми, будут проблемы. Это ведь будут люди, умеющие держать в руках оружие, не трусы, осознающие, что они защищали свою страну…
Он напомнил эпизод из начала 90-х, когда воин-афганец подорвал себя гранатой в общежитии из-за того, что ему не давали жилье:
— Сейчас люди другого формата! Среди участников СВО есть ветераны чеченской, воины, которых ранее, что называется, «кинули» на льготы — они подрывать себя не станут — у них будут серьезные претензии непосредственно к чиновникам. Уже сейчас участвующие в СВО военнослужащие говорят: «Вот мы вернемся и за все спросим с чиновников». Я это слышал неоднократно, в многочисленных группах об этом пишут сами бойцы.
Создал Содружество, чтобы в разных кабинетах не спрашивали: «А кто ты такой?»
— Свою организацию я создал, когда начал бороться за льготы — вначале для себя, потом для других ветеранов, — рассказывает Рустам Равилов. — Федеральный закон №5 «О ветеранах» от 1995 года за прошедшие годы искромсали и выхолостили. К примеру, сейчас он работает на заявителя, а если ты сам не обратился за льготами, ты их не получишь. Но это же неправильно — социальные службы должны помогать людям без всяких просьб.
Все началось с того, вспоминает он, что в поликлинике его, ветерана боевых действий, врач не принял без очереди. Потом воевал с социальными службами…
— А потом, когда я уже чего-то добился для себя, об этом узнали другие ветераны и пошли ко мне за помощью. И я стал уже от их имени ходить по ведомствам. Но мне в разных кабинетах чуть что говорили: «Кто ты такой?». И тогда инициативная группа ветеранов решила зарегистрировать организацию, чтобы действовать от ее имени, официально. И в августе 2016 года мы учредили наше содружество, а в конце года завершили формальности с его регистрацией.
«Помощь нужна срочно, а ветераны к врачу попасть не могут»
У Равилова есть план действий, выполнив который, по его убеждению, можно избежать многих проблем. Но для этого, говорит он, сменить тактику и в корне изменить позицию должны многие ведомства — соцзащита, минздрав, минобороны. Причем примеры тому, как они должны действовать уже сегодня, у собеседника «Реального времени» есть:
— С покойным министром здравоохранения республики Маратом Садыковым я познакомился в результате скандала, который пришлось поднять в травмпункте 7-й горбольницы. Он был тогда там главврачом, а я просидел в очереди за помощью 3 часа. И не дождавшись ее — приехал я с распухшей рукой, а в машине меня ждала жена с маленьким ребенком — поднял шум. Тогда кто-то вызвал Марата Наильевича, он приехал, и с того дня очень много раз помогал ветеранам. Когда стал министром, по пустякам я к нему не обращался, но серьезные вопросы он решал очень быстро! Это замечательный был человек, человек дела, и он очень хорошо понимал, как важно поддерживать ветеранов. Благодаря ему мы могли решать проблемы дистанционно — в районах, на скорой помощи доставляли их в республиканские клиники, на операции, на срочное лечение. Сейчас во всех наших поликлиниках участники боевых действий не могут попасть на прием к узким специалистам без очереди, как это должно быть по закону.
Инвалидам помощь нужна срочно, а к врачу попасть не могут. Закон не исполняется.
Но пока это цветочки, предупреждает он, поскольку ветеранов СВО пока мало. В Татарстане, по данным Рустама Равилова, до СВО было 26 тысяч ветеранов боевых действий. А по окончании СВО их ряды пополнят сотни новых бойцов, и все они так или иначе будут нуждаться в медицинской помощи:
— Задача Минздрава республики — обеспечить им право прийти на прием к врачу без очереди — соответствующие таблички должны висеть в поликлиниках на видном месте, чтобы ветеранам не приходилось пробиваться в кабинеты с боем.
«Не хватает оборудования, бинтов, бумаги»
Еще одна важная задача Минздрава — изменить ситуацию в Казанском госпитале ветеранов войн, считает Рустам Равилов:
— Обидно, что он финансируется по остаточному принципу! Там работают удивительные люди — они нам столько помогают, откликаются на все наши просьбы. Они могли бы делать больше, но им оборудование нужно, нужны расходники, нужны средства на них. Госпиталь выполняет очень большую работу, реабилитацию и восстановительное лечение в нем проходят и ветераны военных действий, и гражданские лица, и все выходят из него с отличными результатами, а оборудование в нем меняется, ремонтируется зачастую не за счет средств бюджета, а за счет спонсоров! Главврач находит благотворителей, сам с ними договаривается. Специалисты госпиталя вынуждены работать, что называется, на голом энтузиазме, это неправильно.
При этом, говорит он, Казанский военный госпиталь Министерства обороны, который открылся совсем недавно, нуждается буквально во всем — от стерильных бинтов до бумаги для оформления медицинских карт:
Рустам Равилов предлагает также упростить процедуру направления раненых военнослужащих из госпиталей в гражданские больницы, где есть необходимые специалисты.
«Социальные службы не работают»
К соцслужбам и другим организациям, созданным под лозунгом поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО у председателя Содружества ветеранов тоже есть претензии:
— Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», который был открыт в ДК химиков в Казани для помощи участникам СВО, не работает! Там сидят некомпетентные люди. Мы с моим заместителем пришли туда с документами участников СВО, обратились за помощью, спросили о карте «Батыр» для наших детей. Я неаккуратно доставал паспорт — они увидели, что у меня есть удостоверение ветерана боевых действий, и заявили, что раз я ветеран и пользуюсь льготами, то больше мне ничего не положено. Я решил довести проверку до конца, стал задавать вопросы — работники филиала стали рыться в папках, бумагах, звонили в Министерство социальной защиты, и ни на один вопрос в итоге толком не ответили. Там должны работать другие сотрудники, те, кто разбирается в законодательстве, в ситуации, кто хочет и может помочь!
Не менее возмутительно и то, что семьи погибших сплошь и рядом остаются наедине со своей бедой.
Социальная помощь ветеранам и их семьям не должна быть декларируемой формальностью, подчеркнул собеседник «Реального времени», они не должны за ней обращаться, просить — социальные службы ее должны предоставлять по факту, сами узнавать, кого необходимо поддержать и проявлять инициативу.
— Федеральный закон «О ветеранах» предполагает установление дополнительного перечня льгот в регионах, — напомнил он. — В других регионах такие льготы есть — ветераны боевых действий освобождены от транспортного налога, им гарантировано бесплатное зубопротезирование, а в Москве они получают дополнительно к ЕДВ 10 тысяч рублей ежемесячно. У нас богатая республика — почему мы не можем установить дополнительные льготы защитникам Отечества?
комментарии
Мужики Герои на поле боя, но часто становятся беспомощными перед чиновниками.
Молодец Рустам!
Удачи и успехов!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/288680-v-tatarstanskih-imennyh-otryadah-alga-i-timer-problemy-so-snabzheniem -не фото пыталась рассмотреть шрам, видимо не попал в кадр. Дай Бог ему здоровья