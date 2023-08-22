Рустам Равилов: «Нам необходимо министерство по делам ветеранов»

Глава Содружества ветеранов боевых действий РТ — о проблемах, которые высветила СВО

Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Полку военных ветеранов в Татарстане прибыло — в республику после тяжелых ранений начинают возвращаться участники СВО. «Реальное время» продолжает тему поддержки участников операции: какие меры нужно предпринять, чтобы татарстанские бойцы успешно выполняли свои задачи, и как помочь им по возвращении освоиться в мирной жизни рассказывает председатель региональной общественной организации «Содружество ветеранов боевых действий», член президиума координационного совета Кабинета министров РТ Рустам Равилов.

«Первым поджигают дом, который стоит с краю»



Рустам Равилов — ветеран боевых действий, на память о которых ему остались пуля в голове и осколок в колене. Глава содружества не счел ранения и болезни препятствием к тому, чтобы добровольно принять участие в СВО и взять на себя важнейшую миссию — подготовку молодых, не имеющих опыта бойцов к участию в боевых действиях.

— У нас сегодня общество состоит в основном из людей, живущих по принципу «моя хата с краю», им до других дела нет, — говорит он. — Я воспитывался в советское время, когда соседи общались всем двором — два дома. Сегодня такого нет, к сожалению, многие люди озлоблены или заняты лишь собой, не готовы думать о других.

«К сожалению, многие люди озлоблены или заняты лишь собой, не готовы думать о других». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Равилов сетует: начиная 7 лет назад работу по объединению ветеранов боевых действий, он столкнулся с этой проблемой и до сих пор сталкивается:



— Кто-то живет очень хорошо — повезло, устроился. А многие ветераны, инвалиды так и остались за бортом — у них проблемы с работой, жильем, а главное — со здоровьем. У нас есть матери погибших. К примеру, сломался у нее холодильник — мы сбрасываемся, чтобы новый купить. И в первую очередь я прошу помочь тех, кто ведет свой бизнес. Есть, конечно, к примеру, генеральный директор «Ак Барс холдинга» Иван Егоров нам очень серьезно помогает. Ну а те, кто живет только для себя и исповедует принцип «моя хата с краю», не понимают простую вещь: первым всегда поджигают тот дом, который стоит с краю.

Рустам Равилов говорит, что, по его мнению, у Координационного совета кабмина РТ по вопросам ветеранов боевых действий, членом президиума которого он состоит, сейчас недостаточно полномочий, чтобы решить все наболевшие вопросы:

«Нам необходимо министерство по делам ветеранов, и в нем должны работать компетентные люди».

«Не нужно везти в зону СВО автохлам»

Рустам Равилов рассказал, что его и двоих его заместителей по мобилизации призвали на военные сборы и аттестовали на командиров рот разведки, присвоили звания лейтенантов:



— Наша группа инструкторов Координационного совета по вопросам ветеранов боевых действий под руководством председателя КС КМ РТ И.М. Егорова — 7 человек — здесь, в Казани, на полигоне участвовала в подготовке мобилизованных военнослужащих в рамках частичной мобилизации.

«Моя группа инструкторов, имеющих боевой опыт, — 7 человек — здесь, в Казани, на полигоне готовила мобилизованных. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Мы регулярно выезжаем в зону СВО, везем бойцам большими машинами все необходимое, — рассказывает Рустам Равилов о деятельности Содружества ветеранов боевых действий РТ. — Перегоняем автомобили, везем колеса для вездеходов, запчасти и воду: там с ней проблемы, она соленая. Директор базы отдыха «Берсут» из местного источника разливает для нас воду бесплатно в свою же тару и бесплатно доставляет в Казань. А предприниматель из Борисково подарил нам несколько палет новых 20-литровых бутылей.



В январе Равилов с товарищами отвозил в зону СВО тепловые фены, аккумуляторы к ним, фонари, новые шины с дисками к автомобилям, питьевую воду, станции спутникового интернета и многое другое.

В феврале мэрия Казани предоставила Содружеству два автомобиля «УАЗ». Рустам Равилов подчеркнул: машины были неновые, 2016 года, но в идеальном состоянии, после техобслуживания, с запасными колесами на дисках:

«Не нужно привозить в зону СВО автохлам, который придется круглосуточно ремонтировать!»

— А тут все было сделано, как надо, «УАЗ Патриот» и «буханка» дошли до места назначения своим ходом. Мы тогда попали под обстрел, пришлось в селе Петровское менять колесо, помогали нам местные ребятишки, инструменты принесли. А на «буханке», предоставленной мэрией, мы ездили в Марьинку забирать нашего раненого товарища, добровольца, участника чеченской кампании. Он был заместителем начальника на одном из предприятий, бронь имел, но поехал в июле 2022 года вместе с нами добровольцем и единственное, о чем просил тогда, — чтобы за ним сохранили на время участия в СВО рабочее место.

«Мы регулярно выезжаем в зону СВО, везем бойцам большими машинами все необходимое». предоставлено realnoevremya.ru Сабировым

«Куда все делось?»

А еще мэрия Казани передавала с ними коллиматорные прицелы, тепловые прицелы, цифровые бинокли и тактические комплекты для автоматов Калашникова, которые благополучно доставили в места боев и вручили мобилизованным из Казани.

Равилов также заметил, что 1231-й полк «уходил из Казани упакованным техникой лучше всех» — у них были «УАЗы», «УАЗы Патриоты», «УАЗы Фермеры» со станками для пулеметов, с пулеметами «Утес». Вопрос: куда делось все это, считает он, требует расследования:

— Обеспечением военнослужащих должно заниматься Минобороны, однако мы здесь собираем средства на гуманитарную помощь, кто сколько может. Почему? Неравнодушные люди перечисляют свои копейки — по 50, по 40 рублей дают иногда те, у кого больше нет. И каждый месяц мы закупаем технику, и она уходит в зону СВО нашим землякам — в батальоны «Алга» и «Тимер». И где она? А ведь помощь еще отправляет ОНФ, мэрия Казани, районные администрации, инициативные группы, которыми руководят в том числе жены военнослужащих, вдовы погибших, сами участники СВО, которые приезжают в отпуск.

«Куда все делось?» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Что будет, когда масса участников СВО вернется домой?»



В разговоре с «Реальным временем» Рустам Равилов несколько раз подчеркнул: «У нас меры поддержки участников боевых действий создаются только на бумаге и только для прессы». И с беспокойством добавил, что проблемы-то с участниками СВО уже начинаются — по всей России фиксируются стычки между теми, кто в операции участвовал, и теми, кто там не был. Пока это отдельные эпизоды, но их количество растет и может перейти в качество, предупреждает он:

— Вспомните 1990 год. Тогда в страну вернулись афганцы, они не получили никакой поддержки от государства — и ушли в криминал. Когда они создали под собой прочный фундамент, раскрутили бизнес, вернулись участники чеченских кампаний — и они тут же в этот криминальный бизнес были вовлечены.

Исходя из этого опыта, как вы думаете, что будет, когда масса участников СВО вернется домой?

«Чтобы ветераны боевых действий шли по нормальному пути, они должны чувствовать поддержку» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Чтобы ветераны боевых действий шли по нормальному пути, они должны чувствовать поддержку, иметь гарантии на будущее, — рассуждает он. — А что у нас? В Спасском районе инвалид боевых действий, кавалер Ордена мужества живет в прямом смысле в сарае. Дом его матери в сарай превратился, полы там сейчас ниже уровня земли, нет ни воды, ни газа. А инвалид без руки дом привести в порядок не может! По поводу этого ветерана дали поручение чиновникам из Спасского района помочь инвалиду, но до сих пор ничего не сделано! И если чиновники так будут поступать со всеми, будут проблемы. Это ведь будут люди, умеющие держать в руках оружие, не трусы, осознающие, что они защищали свою страну…



Он напомнил эпизод из начала 90-х, когда воин-афганец подорвал себя гранатой в общежитии из-за того, что ему не давали жилье:

— Сейчас люди другого формата! Среди участников СВО есть ветераны чеченской, воины, которых ранее, что называется, «кинули» на льготы — они подрывать себя не станут — у них будут серьезные претензии непосредственно к чиновникам. Уже сейчас участвующие в СВО военнослужащие говорят: «Вот мы вернемся и за все спросим с чиновников». Я это слышал неоднократно, в многочисленных группах об этом пишут сами бойцы.

В составе группы инструкторов Равилов участвовал в подготовке мобилизованных военнослужащих. предоставлено realnoevremya.ru Рустамом Равиловым

Создал Содружество, чтобы в разных кабинетах не спрашивали: «А кто ты такой?»

— Свою организацию я создал, когда начал бороться за льготы — вначале для себя, потом для других ветеранов, — рассказывает Рустам Равилов. — Федеральный закон №5 «О ветеранах» от 1995 года за прошедшие годы искромсали и выхолостили. К примеру, сейчас он работает на заявителя, а если ты сам не обратился за льготами, ты их не получишь. Но это же неправильно — социальные службы должны помогать людям без всяких просьб.

Все началось с того, вспоминает он, что в поликлинике его, ветерана боевых действий, врач не принял без очереди. Потом воевал с социальными службами…

— А потом, когда я уже чего-то добился для себя, об этом узнали другие ветераны и пошли ко мне за помощью. И я стал уже от их имени ходить по ведомствам. Но мне в разных кабинетах чуть что говорили: «Кто ты такой?». И тогда инициативная группа ветеранов решила зарегистрировать организацию, чтобы действовать от ее имени, официально. И в августе 2016 года мы учредили наше содружество, а в конце года завершили формальности с его регистрацией.



«Свою организацию я создал, когда начал бороться за льготы — вначале для себя, потом для других ветеранов». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Помощь нужна срочно, а ветераны к врачу попасть не могут»

У Равилова есть план действий, выполнив который, по его убеждению, можно избежать многих проблем. Но для этого, говорит он, сменить тактику и в корне изменить позицию должны многие ведомства — соцзащита, минздрав, минобороны. Причем примеры тому, как они должны действовать уже сегодня, у собеседника «Реального времени» есть:

— С покойным министром здравоохранения республики Маратом Садыковым я познакомился в результате скандала, который пришлось поднять в травмпункте 7-й горбольницы. Он был тогда там главврачом, а я просидел в очереди за помощью 3 часа. И не дождавшись ее — приехал я с распухшей рукой, а в машине меня ждала жена с маленьким ребенком — поднял шум. Тогда кто-то вызвал Марата Наильевича, он приехал, и с того дня очень много раз помогал ветеранам. Когда стал министром, по пустякам я к нему не обращался, но серьезные вопросы он решал очень быстро! Это замечательный был человек, человек дела, и он очень хорошо понимал, как важно поддерживать ветеранов. Благодаря ему мы могли решать проблемы дистанционно — в районах, на скорой помощи доставляли их в республиканские клиники, на операции, на срочное лечение. Сейчас во всех наших поликлиниках участники боевых действий не могут попасть на прием к узким специалистам без очереди, как это должно быть по закону.

Инвалидам помощь нужна срочно, а к врачу попасть не могут. Закон не исполняется.

«Задача Минздрава республики — обеспечить им право прийти на прием к врачу без очереди» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Но пока это цветочки, предупреждает он, поскольку ветеранов СВО пока мало. В Татарстане, по данным Рустама Равилова, до СВО было 26 тысяч ветеранов боевых действий. А по окончании СВО их ряды пополнят сотни новых бойцов, и все они так или иначе будут нуждаться в медицинской помощи:

— Задача Минздрава республики — обеспечить им право прийти на прием к врачу без очереди — соответствующие таблички должны висеть в поликлиниках на видном месте, чтобы ветеранам не приходилось пробиваться в кабинеты с боем.

«Не хватает оборудования, бинтов, бумаги»



Еще одна важная задача Минздрава — изменить ситуацию в Казанском госпитале ветеранов войн, считает Рустам Равилов:

— Обидно, что он финансируется по остаточному принципу! Там работают удивительные люди — они нам столько помогают, откликаются на все наши просьбы. Они могли бы делать больше, но им оборудование нужно, нужны расходники, нужны средства на них. Госпиталь выполняет очень большую работу, реабилитацию и восстановительное лечение в нем проходят и ветераны военных действий, и гражданские лица, и все выходят из него с отличными результатами, а оборудование в нем меняется, ремонтируется зачастую не за счет средств бюджета, а за счет спонсоров! Главврач находит благотворителей, сам с ними договаривается. Специалисты госпиталя вынуждены работать, что называется, на голом энтузиазме, это неправильно.

Равилов говорит, что Казанский военный госпиталь Министерства обороны, который открылся совсем недавно, нуждается буквально во всем. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

При этом, говорит он, Казанский военный госпиталь Министерства обороны, который открылся совсем недавно, нуждается буквально во всем — от стерильных бинтов до бумаги для оформления медицинских карт:

Рустам Равилов предлагает также упростить процедуру направления раненых военнослужащих из госпиталей в гражданские больницы, где есть необходимые специалисты.



«Социальные службы не работают»

К соцслужбам и другим организациям, созданным под лозунгом поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО у председателя Содружества ветеранов тоже есть претензии:

— Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», который был открыт в ДК химиков в Казани для помощи участникам СВО, не работает! Там сидят некомпетентные люди. Мы с моим заместителем пришли туда с документами участников СВО, обратились за помощью, спросили о карте «Батыр» для наших детей. Я неаккуратно доставал паспорт — они увидели, что у меня есть удостоверение ветерана боевых действий, и заявили, что раз я ветеран и пользуюсь льготами, то больше мне ничего не положено. Я решил довести проверку до конца, стал задавать вопросы — работники филиала стали рыться в папках, бумагах, звонили в Министерство социальной защиты, и ни на один вопрос в итоге толком не ответили. Там должны работать другие сотрудники, те, кто разбирается в законодательстве, в ситуации, кто хочет и может помочь!

Не менее возмутительно и то, что семьи погибших сплошь и рядом остаются наедине со своей бедой.

«Филиал фонда «Защитники Отечества», который открыли в Казани для помощи участникам СВО, не работает!» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Социальная помощь ветеранам и их семьям не должна быть декларируемой формальностью, подчеркнул собеседник «Реального времени», они не должны за ней обращаться, просить — социальные службы ее должны предоставлять по факту, сами узнавать, кого необходимо поддержать и проявлять инициативу.

— Федеральный закон «О ветеранах» предполагает установление дополнительного перечня льгот в регионах, — напомнил он. — В других регионах такие льготы есть — ветераны боевых действий освобождены от транспортного налога, им гарантировано бесплатное зубопротезирование, а в Москве они получают дополнительно к ЕДВ 10 тысяч рублей ежемесячно. У нас богатая республика — почему мы не можем установить дополнительные льготы защитникам Отечества?

