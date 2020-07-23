Как Казань боролась с холерой на заре тысячелетия

В 2001 году 52 казанца заразились холерой, источником инфекции стало озеро в Азино. А сейчас в мире идет седьмая пандемия холеры, которая до нас не добралась

В ночь с 23 на 24 июля 2001 года скорая доставила трех подростков в инфекционную больницу на Вишневского. Пациентов 13—14 лет, у которых были рвота, понос и высокая температура, сразу поместили в реанимацию. Так в Казань на пороге XXI века пришла холера — мэр Казани Камиль Исхаков назвал это «позором, который нужно смывать общими усилиями». О событиях 19-летней давности, беспрецедентных мерах по обеззараживанию холерного очага в Азино, героизме врачей и «бесстрашии» жителей микрорайона — в материале «Реального времени».

Могли умереть за несколько часов



Тогда юные пациенты инфекционки рассказали врачам, что накануне они спасались от жары, купаясь в озере неподалеку от дома — между Азино и Малыми Клыками, где купание было запрещено. А на следующий день предварительные анализы показали, что у мальчишек — классическая холера. Промедли доктора с реанимацией, дети могли погибнуть. Спасая их от обезвоживания, реаниматологи влили внутривенно каждому около 7 литров растворов лекарственных препаратов.

— Холера опасна тем, что вызывает многократный жидкий стул. В итоге человек может умереть за несколько часов от обезвоживания, как это случилось с великим русским композитором Чайковским, который заразился холерой, когда попросил воды в трактире — и ему дали выпить некипяченую воду, — говорит главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Онищенко сообщил, что, по мнению эпидемиологов, в Казань холеру завезли из традиционных источников — стран Юго-Восточной, Центральной и Средней Азии. Фото tatarstan.ru

Одна смерть и 51 выздоровление

Число пациентов с опасным диагнозом увеличивалось не по дням, а по часам в буквальном смысле. 29 июля от холеры скончался 40-летний мужчина. В Казань прибыл Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. На брифинге в кабмине он сообщил, что, по мнению эпидемиологов, в Казань холеру завезли из традиционных источников — стран Юго-Восточной, Центральной и Средней Азии. И пророчески пообещал, что количество заболевших на тот момент — 33 человека — далеко не предел: «Уже выявлено 132 человека, купавшихся в злосчастном азинском водоеме, и 210 — контактировавших с больными. Скорее всего, среди этих людей окажутся не только носители холерного вибриона, но и непосредственно зараженные».

К 7 августа 2001 года количество заболевших выросло до 67, более половины из них не достигли совершеннолетия, а самому младшему пациенту едва исполнилось 6 месяцев. А всего, по данным татарстанского специализированного журнала «Healthy Nation», «52 человека оказались больными, 18 — вибриононосителями, из них в Казани выявлены и пролечены 51 больной и 17 вибриононосителей». Был также зафиксирован вынос холеры в Алькеевский и Высокогорский районы республики: татарстанцы любят не только купаться во время жары в водоемах, где это запрещено, но и выезжать за город, в гости, несмотря на объявленные жесткие противоэпидемические меры. К счастью, случаев заболевания за пределами столицы не было.

— Вспышку холеры удалось быстро локализовать — у нас не было очагов за пределами Азино, — вспоминает Дмитрий Лопушов, принимавший участие в противоэпидемических мероприятиях 2001 года. — Больные поступали из одного микрорайона — те люди, которые поступали в инфекционную больницу, жили поблизости от озера.

Полностью погасить вспышку холеры удалось к 16 августа 2001 года. Врачи справились с поставленными перед ними задачами, несмотря на то, что, по словам тогдашнего министра здравоохранения республики Камиля Зыятдинова, практически не имели опыта борьбы с холерой, а в городе не объявляли карантин. Быстрому эффекту от противоэпидемических мер способствовал и погодный фактор: жара спала, купальщиков на городских водоемах стало меньше.

«Вспышку холеры удалось быстро локализовать — у нас не было очагов за пределами Азино», — вспоминает Дмитрий Лопушов, принимавший участие в противоэпидемических мероприятиях 2001 года. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Боролись огнем, хлоркой и полицией

«Холерное озеро» появилось в микрорайоне Азино-1 из-за того, что вдоль водоема — выше уровня поверхности воды — на возвышенном участке прорвало самотечный канализационный коллектор, по которому сточные воды от Азино-1 и Азино-2 поступали в канализационную насосную станцию рядом с поселком Вознесенское. Стоки попали в озеро, где купались (несмотря на запрещающие таблички) и устраивали пикники местные жители. Версия об этом пути заражения подтвердилась, когда в лаборатории установили идентичность культур холерных вибрионов из водоема, от больных и от вибриононосителей, купавшихся в озере.

Холеру также нашли в пробах воды из реки Ноксы, отобранных в районе поселка Вознесенское и в пробе из сточной воды канализационной насосной станции на Ноксинском спуске. Всюду спешно выставили предупреждения о запрещении купания, а на водоемах в Азино-1 — милицейские посты.

С источником заражения расправились самым жестким способом: с целью дезинфекции озеро осушили, дно засыпали толстым слоем хлорки, затем залили соляркой и подожгли. Продезинфицировали также соседние водоемы, канализационный коллектор и прилегающую к ним территорию. А главное — починили дырявый коллектор.

А еще в городе закрыли из-за антисанитарного состояния шесть рынков и обработали хлоркой 117 частных туалетов.

Водоемы периодически обследуются на наличие холерного вибриона — в начале летнего сезона и в течение лета санврачи отбирают пробы. Фото 19.rospotrebnadzor.ru

«Пациента № 1» не нашли

— Важно понимать, что холерный вибрион не живет и не размножается в канализации — он попадает туда с выделениями человека, болеющего холерой, — говорит Дмитрий Лопушов. — А заражение происходит, когда эти выделения заглатываются с водой, например, при купании. От человека к человеку при общении, воздушно-капельным путем, например, эта инфекция не передается. Чтобы заболеть холерой, надо, чтобы в организм как-то попали выделения больного. Также не заболеешь холерой, искупавшись в водоеме, где купание запрещено. Так можно заболеть другими инфекциями, а холерой — нет, тут должен вначале быть завозной случай, возможно, с малосимптомным или бессимптомным течением заболевания. Все с такого человека начинается. Но в 2001 году того человека, с которого все началось, найти не удалось.

По словам главного внештатного эпидемиолога татарстанского Минздрава, в мире идет седьмая пандемия холеры, и то, что мы здесь о холере не слышим, не означает, что ее нет. Природные очаги холеры, в частности, есть в Индии, Средней Азии, а у нас бывают единичные завозные случаи. Чтобы предотвратить заражение, принимаются меры:

— Водоемы у нас периодически обследуются на наличие холерного вибриона — в начале летнего сезона и потом, в течение лета санврачи отбирают пробы. Проверяют не только предназначенные для купания пляжи, а все водоемы. Так что к табличкам «Купаться запрещено» стоит относиться всерьез, если не хочешь заболеть, в частности, холерой. Кроме того, если человек попадает в больницу с жидким стулом, независимо от предполагаемого диагноза, ему обязательно делают, кроме назначенных анализов, анализ на холеру.

К табличкам «Купаться запрещено» стоит относиться всерьез, если не хочешь заболеть, в частности, холерой. Фото Олега Тихонова

«Были такие, кто двери не открывал»

В холеру 2001 года Дмитрий Лопушов только начинал свою карьеру — он был координатором бригад подворных обходов от Кировского района Казани.

— Мы проводили поквартирные обходы, выявляли заболевших, — вспоминает он. — Не все, кстати, были рады тогда медиков видеть. В основном люди относились к нашим визитам с пониманием, но были и такие, кто нам двери не открывал. Ведь, понимаете, опасность заболевания осознают не все, есть люди, для которых главный аргумент: «Не хочу, чтобы меня забрали в больницу».

В день, по словам Лопушова, медики обходили сотни квартир, до тысячи человек. Работали с утра до ночи:

— Например, у нас был так называемый турецкий дом на проспекте Победы, где 21 подъезд — несколько дней мы его обходили… Хорошо еще, что ходили мы в облегченных защитных костюмах, не то, что при коронавирусе…

С 24 июля в инфекционной больнице развернули 35 коек для холерных больных, 95 — для провизорных, 25 — для общавшихся с больными холерой. В подворных обходах было занято 435 медработников — им удалось охватить более 700 тысяч человек. В итоге в Советском районе обнаружили 171 больного острыми кишечными инфекциями, из них 15 — холерных. В Приволжском районе холерных больных не оказалось — только вибриононосители. В основном они заразились при купании. Но нежелание обращаться к врачам привело к тому, что в городе возникли еще и 54 семейных очага — в результате контактно-бытового пути распространения инфекции.

Остается сказать, что холера добралась до Казани не впервые: куда больше бед городу принесла первая российская эпидемия 1830—1831 гг. Фото iske-kazan.ru

Старая знакомая

Очаг холеры в Казани просуществовал 22 дня. За это время было проведено свыше 11 тысяч исследований сточных вод и воды из казанских водоемов, было выделено семь культур холерных вибрионов. В лабораториях, по данным Минздрава РТ, работали 14 врачей, 36 фельдшеров-лаборантов, 23 санитарки.

Холерный вибрион, выделенный из водоема в микрорайоне Азино-1, был признан идентичным штаммам, выделенным от больных. В дальнейшем эти штаммы изучались в научно-исследовательском противочумном институте Ростова-на-Дону, где была подтверждена их эпидемиологическая опасность.

Остается сказать, что холера добралась до Казани не впервые: куда больше бед городу принесла первая российская эпидемия 1830—1831 гг., а в прошлом веке холера гостила в Татарстане в 1913-м (тогда в городе умер крестьянин — от заболевания, очень похожего по симптомам на холеру), 1922 и 1942 годах.