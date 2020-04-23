На «коронавирусные» тесты в частные клиники записывают на неделю вперед

Эксперт Минздрава РТ по инфекционным болезням не рекомендует заниматься самолечением, но если есть желание — запрещать не будут

В татарстанских частных клиниках с прошлой недели начали тестировать на коронавирус желающих. Однако тех, кто был недавно за границей или болеющих даже обычным ОРВИ, тестировать отказываются. Желающих сделать тест немало — особенно среди испуганных бессимптомными вариантами инфекции, о чем много говорят в СМИ. Но больше ограниченного числа людей в силу строгих мер Роспотребнадзора частные клиники протестировать все равно не смогут. Эксперт Минздрава РТ Ирина Кравченко согласна, что желающим сделать тест на COVID-19 запретить ведомства не могут, однако все же рекомендовала сидеть дома, а не заниматься самолечением.

В Москве тест на коронавирус стоит от 6 тысяч рублей

В казанских частных клиниках с прошлой недели начали тестировать на коронавирус (COVID-19). Правда, не во всех. Так, в сети клиник «Будь здоров», имеющей филиалы в Москве, Петербурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Сочи, тесты пока делают только в столице РФ и делают их на дому. Там его стоимость составляет 6 тыс. рублей (в пределах МКАД), в 10 км от МКАД тест уже стоит 7,5 тыс. рублей, в 30 км — 9,5 тысячи. Результаты бывают готовы в течение 2—3 дней.

При этом тесты не делают людям с признаками ОРВИ; находящимся в прямом контакте с больными новой коронавирусной инфекцией; пересекавшим границу РФ в последние 14 дней или имевшим контакт с вернувшимися из неблагополучных стран; уже находящимся на карантине по предписанию санитарного врача; больным коронавирусом.

В сети частных клиник «Инвитро» (Invitro), имеющей десятки филиалов по стране, не делают тест даже в Москве, на официальном сайте компании есть сообщение от команды поддержки: «Обратите внимание! Мы не ведем прием пациентов с признаками ОРВИ. Тесты на COVID-19 в настоящее время не выполняются. Спасибо за понимание!».

Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) здесь стоит 1 600 рублей за само исследование, еще 380 рублей — стоимость взятия биоматериала

«При температуре 37,1°C и выше взятие биоматериала не проводится»

Федеральная сеть «Ситилаб» — имеет в своем составе семь лабораторных комплексов (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Казань, Красноярск) делает тесты на коронавирус, в том числе и в Казани (только в медицинском центре на Аделя Кутуя), результаты исследования обещают выдать за 2 дня. Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) здесь стоит 1 600 рублей за само исследование, еще 380 рублей — стоимость взятия биоматериала (мазок из ротоглотки), выполнение других исследований в центре на Кутуя по этой причине временно приостанавливается. Здесь, как и в московской клинике «Будь здоров», откажутся делать тест пациентам с симптомами ОРВИ (насморка, кашля, высокой температуры, мышечной боли, слабости).

«На входе в медицинский центр у всех клиентов измеряется температура. При температуре 37,1°C и выше взятие биоматериала не проводится». При обнаружении у себя симптомов ОРВИ компания «убедительно» просит выполнять требования Минздрава РФ, оставаться дома и позвонить на горячую линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Для обеспечения карантинных мер время на прием каждого пациента — «строго 15 минут». Прием в казанской клинике ведут по предварительной записи, результаты обещают выслать на электронную почту, однако при «получении положительного или сомнительного результата СИТИЛАБ в течение 2 часов отправит данные в лабораторию Роспотребнадзора».

Интересно также, что федеральная сеть лабораторий «Ситилаб» предлагает услуги по тестированию на COVID-19 и для медицинских организаций и сотрудников предприятий, осуществляющих работы непрерывного цикла. Стоимость варьируется в зависимости от региона обслуживания и количества сотрудников. Напомним, в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 18 марта «Об организации работы по диагностике COVID-2019» лаборатории медицинских организаций, независимо от формы собственности, имеющие санитарноэпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III—IV патогенности и условия для работы (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или другими методами) могут организовывать работу по диагностике COVID-2019 без выделения возбудителя, пользуясь зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации тест-системами в соответствии с инструкцией по применению.

В «Биомеде» также откажут тестировать при обнаружении у клиента признаков ОРВИ. Фото 3art.su

Желающих сделать тест немало — особенно среди испуганных бессимптомными вариантами инфекции

Аналогичная стоимость теста на коронавирус и в сети частных клиник «Биомед» (11 клиник в Казани, есть филиалы в Набережных Челнах и Альметьевске). Здесь тесты начали делать с 15 апреля. Стоимость самого анализа — 1 600 рублей (плюс 200 рублей за забор биоматериала), срок изготовления — 2 дня. Обе клиники предупреждают, что перед тестированием за 3 часа не рекомендуется употреблять пищу, полоскать рот и т. д. В «Биомеде» также откажутся тестировать при обнаружении у клиента признаков ОРВИ. Гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина рассказала «Реальному времени», что забор для теста на коронавирус в «Биомеде» происходит шесть раз в неделю. Желающих много, но принять больше, чем позволяют требования Роспотребнадзора, клиника все равно не может.

— По предварительной записи, на одного человека дается 15 минут, в час успевают сдать тесты четыре человека максимум. Записи уже на следующую неделю у нас полностью закрыты, соответственно — желающих много, но больше определенного числа клиентов, больше народа — согласно требованиям Роспотребнадзора — мы принять не можем, — объяснила Гизатуллина.

«Карантинных товарищей» тестировать в частных клиниках не будут

Происходит сдача анализа у человека, который заведомо (он знает об этом) не болеет. Клиент должен об этом предупредить еще на этапе предварительной записи в кол-центре, что у него нет признаков ОРВИ, температуры и проч. Кроме того, у него берут и подтверждение о том, что человек не был в течение последних двух недель за границей и не контактировал в это время с лицами, которые за границей точно были. «То есть что он точно не является «карантинным товарищем». Если же был за границей или контактировал с теми, кто был, в клинике принимают его только после двухнедельного карантина. Пожелавших сделать тест на коронавирус можно разделить на несколько классов.

— Во-первых, лица, которые уже пересидели в карантине и хотят вернуться назад в семью, или, напротив, семью к себе привезти — и человек сдает анализ, чтобы быть уверенным, что на данный момент он либо переболел, либо тест на коронавирус отрицательный. Во-вторых, сдают просто те, кто хочет быть уверенным, что не болеет, потому что боятся этого. К сожалению, сейчас еще много говорят о том, что есть бессимптомные разносчики коронавируса — это тоже становится предлогом для сдачи теста, так как люди боятся, что они могут быть инфицированы и даже не знать об этом, — рассказала Римма Гизатуллина.

«Заболевший не должен заниматься самолечением, ходить и сдавать эти тесты»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ и ПФО Ирина Кравченко считает предупреждения частных клиник о «карантинных товарищах» и отказ тестировать людей с признаками ОРВИ правильными. Однако, по ее мнению, большинству людей во время самоизоляции все же не обязательно тестироваться на коронавирус.

— Человек, конечно, в своем праве сделать тест на коронавирус и в частной клинике, заплатить и сходить туда, если есть такое желание. Запретить мы это не можем. Но рекомендуется проводить тест, с одной стороны, тем, у кого есть какой-то эпиданамнез, прежде всего: кто-то в окружении уже болел или контакты по работе были, возможно, был выезд куда-то и приезд из Москвы, из других регионов, человек сомневается, есть какие-то признаки и симптомы заболевания. В этом случае исследование пройти целесообразно. Но нужно сказать, что показания к исследованию должен определять врач, и заболевший не должен заниматься самолечением, ходить и сдавать эти тесты. Это по большей степени недопустимо еще и в связи с тем, что если человек уже болен и у него есть какие-то катаральные явления, априори он уже является источником инфекции для других.

По словам Ирины Кравченко, режим самоизоляции предполагает прежде всего изоляцию в первую очередь как раз тех, у кого есть хоть малейшие симптомы заболевания. И решение частных клиник не принимать для теста на коронавирус людей с признаками ОРВИ — предосторожность правильная.

— Потому что такой человек — с признаками ОРВИ — он априори не должен выходить из квартиры! А раз не должен, его, соответственно, и не должны принимать в клиниках. В этом случае у нас очень хорошо отработана система оказания медицинской помощи таким пациентам на уровне поликлиник, когда на дом выезжает медицинский персонал, полностью укомплектованный, в соответствующей одежде и без опасности для себя производит забор материала у больного человека, — объяснила внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ и ПФО.