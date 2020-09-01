Сколько в реальности стоят тесты на «корону» в Казани — обзор «Реального времени»

Анализ на COVID-19 государству обходится втрое дешевле, чем частным клиентам

Сдать самый распространенный анализ на COVID-19 — тест выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале методом ПЦР — в частной лаборатории в Казани обходится сегодня в среднем в 2000 рублей. Однако столько он стоит не для всех: на сайте госзакупок есть сведения о госконтрактах, заключенных татарстанским Минздравом с ООО «Ситилаб», в которых фигурирует цена в 580 рублей за одно исследование. От чего зависит стоимость исследования, насколько дорогие материалы используются для него и откуда берется прибыль у демпингующих государственных поставщиков — в материале «Реального времени».

Что министерству дешево, то частному клиенту втридорога



Тест на COVID-19 стал жизненной необходимостью — без него ни в самолет не пустят, ни в больницу не положат. И тем, кого врачи не направляют на бесплатную проверку на «корону», приходится раскошеливаться. Но вот чудеса — государственным заказчикам исследование на коронавирус методом ПЦР обходится в 2,5—3 раза дешевле, чем частным клиентам.

На официальном сайте федеральной сети «Ситилаб» опубликованы расценки для казанцев. «Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в медицинском центре, соскоб из ротоглотки и носоглотки» стоит 1600 рублей (с выдачей сертификата международного формата на английском языке — 1800). Это без забора биоматериала — за получение соскобов со слизистой придется дополнительно заплатить 380 рублей. Что любопытно, все остальные мазки и соскобы, в том числе по отдельности мазок со слизистой ротоглотки и мазок со слизистой носоглотки, обходятся в 135 рублей.

«Ситилаб», похоже, до предела загружен анализами на коронавирус

И несмотря на такие цены, «Ситилаб», похоже, до предела загружен анализами на коронавирус. На сайте компании сообщается: «Прием биоматериалов приостановлен до 2 сентября», — а пока их берут только при наличии в направлении пометки «CITO!» («Срочно!»).

В другой федеральной сети — «Гемотест» — расценки чуть ниже. Там анализ методом ПЦР стоит 1 500 рублей (плюс 200 рублей — забор биоматериала). В татарстанской лаборатории «Натлаб» тест ПЦР на коронавирус вместе с забором биоматериала также обойдется в 1700 рублей.

А на сайте госзакупок размещены три госконтракта, которые Минздрав Татарстана заключил с ООО «Ситилаб» на лабораторные исследования биологического материала, и в нем указана цена одного исследования — всего 580 рублей (забор биоматериала, согласно условиям контрактов, осуществляет медучреждение, для которого будут выполняться исследования).

Общая сумма контрактов — 17,4 млн рублей, общее количество исследований — 30 тысяч.

Сколько стоят тесты на коронавирус в Татарстане



заказчик поставщик Цена за единицу в рублях Количество Общая сумма Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени в вариантах исполнения МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ООО "ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС"

112500 86 9675000 Набор реагентов VivaDiagTм SARS- СоV-2 lgМ/ IgG rapid test для качественного определения антител lgM и lgC к коронавирусу SARS- СоV-2 иммунохроматографическим методом, серийные номера: Е 2004011, Е 2004012 в составе по РУ РЗН 2020/10461 от 22.05.20 (40 тест.) ГАУЗ "РКОБ МЗ РТ ИМ. ПРОФ. Е.В. АДАМЮКА"

АО "Р-ФАРМ"

30800 25 770000

Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ООО "СИТИЛАБ"

580 20000 11600000 оказание услуг по лабораторному исследованию биологического материала на выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ООО "СИТИЛАБ"

580 5000 2900000 Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ООО "СИТИЛАБ"

580 5000 2900000

Лабораторные исследования методом ПЦР-COVID выявление РНК коронавируса -COVID -19 для Набережночелнинского КВД ГАУЗ "РККВД"

ООО "ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЛАБОРАТОРИЯ 2"

1400 15 21000 реагенты для выявления РНК коронавируса ГАУЗ ДГБ С ПЦ

ООО "МЕДИЗ-ФАРМ"

11000 10 110000 1.10.60.196-00048; Коронавирус-ИХА-тест "ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2", 20 шт/упак ГАУЗ "МКДЦ"

ООО "НИЯТ" 15950 5 79750 Оказание услуг по проведению лабораторных исследований на коронавирус ФГКУ КОМБИНАТ "МЕЖДУРЕЧЬЕ" РОСРЕЗЕРВА

ООО "СИТИМЕД"

1760 29 51040 Набор реагентов COVID-19 lgM/lgG Ab Test для выявления антител lgM/lgG к коронавирусу иммунохроматог ГАУЗ "РККВД"

ООО "ПРОФИ МЕД"

25000 6 150000 набор реагентов для выявления РНК коронавируса ГАУЗ ДГБ С ПЦ

ООО "МЕДИЗ-ФАРМ"

11000 10 150000 медицинские услуги по выполнению лабораторно-диагностического исследования: определение РНК коронавируса COVlD-19 (SARS-Cov-2) ФКУ "ВОЛГО-ВЯТСКУПРАВТОДОР"

ООО "Медицинский центр "Айболит" 1300 103 133900 Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК на матрице РНК "РЕВЕРТА-L" (100 тестов) МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГУП "ТАТТЕХМЕДФАРМ"

3609,2 75 270690 Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ-экстракция»" "96 тестов в наборе Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006468 МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГУП "ТАТТЕХМЕДФАРМ"

27216 200 5443200 Набор реагентов для выявления РНК Cov-Bat-Ft методом ПЦР коронавирусов Амплисенс" "Форма 7 (220 определений) Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006468 МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГУП "ТАТТЕХМЕДФАРМ"

43859,28 200 8771856 Набор реагентов COVID-19 IgМ/IgG Ab Test для выявления антител IgМ/IgG к коронавирусу иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ ГАУЗ "РККВД"

ООО "ПРОФИ МЕД"

25000 3 75000 Оказание медицинских услуг по определению РНК коронавируса COVID-19 (SARS-Cov-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР ГАУЗ "БУГУЛЬМИНСКАЯ ЦРБ"

ООО "ДИАМЕД"

1200 500 600000 Набор реагентов: SARS Коронавирус антитела иммуноглобулин А (IgA)/IgG/IgM ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ ГАУЗ "РККВД"

ООО "ПРОФИ МЕД"

40000 2 80000

21.10.60.196-00048; Коронавирус-ИХА-тест "ХЕМАТест анти-SARS-CoV-2", 20 шт/упак ГАУЗ "МКДЦ"

ООО "АКТИМЕД" 15950 1 15950 набор реагентов: SARS Коронавирус антитела иммуноглобулин А (IgA)/IgG/IgM ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ ГАУЗ "РККВД"

ООО "ПРОФИ МЕД"

20000 2 40000 коронавирус-ИХА-тест ГАУЗ "АДГБ С ПЦ"

ООО "АКТИМЕД"

17000 5 85000

коронавирус-тест ГАУЗ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЦРБ"

ООО "АКТИМЕД"

17000 1 17000

Самый дорогой тест — 300 рублей без копеек

Разбираясь в стоимости анализов, «Реальное время» поинтересовалось стоимостью расходных материалов. Данные из госконтрактов обескуражили дешевизной.

К примеру, наборы реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале методом ПЦР, содержащий 96 тестов, Минздрав РТ приобрел у ГУП «Таттехмедфарм» по цене чуть выше 27,2 тыс. рублей — по 283 руб. за тест. Наборы реагентов для выявления РНК Cov-Bat-Ft методом ПЦР коронавирусов «Амплисенс», рассчитанный на 220 определений — по 43,9 тыс. (199 руб. за одно определение). А комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК на матрице РНК «РЕВЕРТА-L» (100 тестов) — по 3,6 тыс. рублей (36 руб за комплект).

Так что высокую стоимость одного исследования для физлиц ценами на «расходники» объяснить не получается: частные лаборатории, как и Минздрав, покупают их по низким оптовым ценам.

Наборы реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале методом ПЦР, содержащий 96 тестов, Минздрав РТ приобрел у ГУП «Таттехмедфарм» по цене чуть выше 27,2 тыс. рублей. Фото Владимира Васильева / kazanreporter.ru

«Ждите ответа»

С вопросом, откуда же берется такая большая разница в цене для частных клиентов и госзаказчиков «Реальное время» обратилось в пресс-службу «Ситилаба», чье коммерческое предложение от 26 июня, направленное в адрес министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, оказалось единственным. «Реальное время» направило запрос в сеть лабораторий в минувшую пятницу. В понедельник в компании пообещали предоставить ответ через несколько дней, объяснив промедление загруженностью специалистов другими задачами. По получении он будет опубликован.

В Минздраве РТ также пока не ответили на наш запрос касательно реальной стоимости работ по лабораторным исследованиям на COVID-19. Ответ ведомства мы также готовы опубликовать.

«Чем больше — тем дешевле»

В отсутствие объяснений со стороны господрядчика и госзаказчика наше издание попыталось найти объяснение этого невероятного демпинга у экспертов.

— Я не в курсе тарифов по госконтрактам на лабораторные исследования на COVID-19, — ответила гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина на вопрос «Реального времени», откуда может взяться такая грандиозная разница между ценой одного и того же исследования по госконтракту и для частных клиентов. Но зная, что от объема зависит себестоимость анализов, я могу предположить, что цена там может быть ниже, чем в нашей компании.

Гизатуллина добавила, что крупная федеральная сеть лабораторий может позволить себе снижать тарифы, зарабатывая на больших объемах работ, а вот небольшая местная компания такой возможности не имеет:

— Мы выполняем всего порядка 282 тестов ежедневно. А чтобы при таком низком тарифе затраты лаборатории окупались, необходимо делать от тысячи анализов в день.

Риск — за счет клиента

— Стоимость анализов зависит от объемов и постоянства исследований, которые в случае заключения госконтракта гарантированы, — согласна с мнением коллеги директор ООО «Натлаб» Наталья Мурзина. — И это касается не только тестов на COVID-19, это — обычная практика. К примеру, общий анализ крови в зависимости от набора исследований в Казани для физлиц стоит 250—500 рублей. А для юридических лиц — 80—120 рублей.

По словам Мурзиной, устанавливая высокие тарифы на исследования биоматериала на коронавирус, лаборатории также закладывают в них и риски заражения персонала, и напряженность работы.

— В государственных клиниках за работу с такими пациентами персонал получает надбавки. Но наши сотрудники также подвергаются риску заражения, работая с мазками и соскобами — ведь только кровь исследовать относительно безопасно. Они заслуживают того, чтобы их также поощряли. И мы тратимся на защитные костюмы для них. А еще сейчас очень много обращений, люди готовы ждать на улице, только бы сдать анализ вовремя, потому что не сдал его своевременно, например, возвратившись из Турции, — и заплатишь штраф. В результате наши сотрудники работают и в ночную смену, и в выходные, а это оплачивается дороже.

Не сдал анализ своевременно, например, возвратившись из Турции, — и заплатишь штраф. Фото Ильи Репина

Государство не помогло — бизнес берет реванш?

И на этом длинный список причин, по которым для «физиков» увеличивается стоимость анализа COVID-19, не кончается. Наталья Мурзина говорит, что, во-первых, вызванный самоизоляцией провал в доходах частных медцентров и лабораторий еще не преодолен, и даже тенденция к этому не наметилась:

Сейчас в основном люди сдают анализы на коронавирус, они составляют 80 процентов от общего объема. Остальных проблем как будто не существует. По остальным видам исследований мы — на уровне 50 процентов от количества исследований за аналогичный период прошлого года.

Плюс ко всему, частные медцентры, как утверждает Мурзина, не получили обещанных на самом высоком уровне компенсаций за самоизоляцию — ни отсрочек по налогам, ни какой-либо иной государственной поддержки:

— Недавно нам, например, пришел «привет» от налоговой — пени за просрочку платежей во время самоизоляции. Сумма небольшая, но обидно…

Обидно и частным клиентам: выходит, они втридорога платят за себя — и за «просевший» бизнес. И отказаться не могут, справка-то кровь из носу нужна.