В Кировском районе Казани планируют построить аналог ДРКБ

Министерство здравоохранения Татарстана изучает возможность строительства многопрофильной детской больницы в Кировском районе Казани.

В ведомстве подчеркивают, что в этом районе нет крупной многопрофильной детской клиники, спрос на услуги которой в ближайшее время существенно вырастет из-за строительства «Салават купере» и других жилых массивов. Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации в Татарстане нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

— Сложилась такая ситуация, что именно в Заречье нет крупной многопрофильной детской клиники. С учетом того, что будет реорганизована первая детская горбольница, в составе появится комплекс, такой же, как и ДРКБ. Эта концепция сейчас рассматривается, и мы ее представим на ваш суд в октябре, — заявил министр.

Напомним, ранее «Реальное время» подробно писало о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане.