Главные клиники Татарстана назначили «кураторами» по борьбе с раком

Перед медиками поставили задачу — переломить тренд роста смертности от онкологии на селе

На повышение продолжительности жизни в Татарстане и снижение смертности федеральный бюджет до 2024 года выделит 7 млрд рублей. Из них более 600 млн рублей выделят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 1,7 млрд рублей — на борьбу с раком, 2,1 млрд рублей — на развитие детского здравоохранения. Об этом в ходе брифинга в кабмине РТ, посвященного вопросам реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в РТ, рассказал министр здравоохранения Марат Садыков. По его словам, из-за роста числа раковых заболеваний среди татарстанских детей в 2020 году в РТ откроют центр детской онкологии, а ломать тренд по вымиранию села будут «кураторы»: снижать смертность в районах призваны РКБ, МКДЦ, БСМП автограда, 7-я горбольница.

На повышение продолжительности жизни в РТ потребуется 7 млрд рублей

Сегодня на брифинге в кабмине РТ министр здравоохранения РТ Марат Садыков рассказал о планах, связанных с реализацией нацпроектов по охране здоровья, у которых межведомственный статус — контролируют и ведут их сразу 10 федеральных органов. Главная их цель — повышение продолжительности жизни. У нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Татарстане есть конкретные цели и показатели, которые должны быть достигнуты (к 2024 году), всего 163, за 47 из них отвечать будет Минздрав РТ.

Нацпроект «Здравоохранение» состоит из четырех подпроектов: развитие первичной санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологией и развитие детского здравоохранения. Для осуществления этих задач необходимо также будет развивать сеть национальных медицинских исследовательских центров, внедрять инновационные технологии, решать кадровые вопросы и увеличивать экспорт медицинских услуг. Объем финансирования нацпроекта только в Татарстане потребует 7 млрд рублей, 72% — средства федерального бюджета.

Согласно нацпроекту, отныне каждый гражданин от 18 до 39 лет проходит профилактический осмотр раз в три года, старше — ежегодно. Фото minzdrav.tatarstan.ru

Медосмотр миллионов татарстанцев «не должен быть формальным»

50% успеха всего нацпроекта, по словам Марата Садыкова, зависит от развития первичной медико-санитарной помощи, которой, отметил он, в Татарстане занимаются не первый год. Создан Центр высокотехнологичной помощи и сеть муниципальных центров. За 6 лет построены 461 фельдшерско-акушерских пункт и 24 амбулатории, отремонтированы 95 амбулаторий и 18 участковых больниц. В этом году запланировано строительство еще 45 ФАПов и 10 амбулаторий. Уже завершена программа по ремонту 185 татарстанских поликлиник. Начала внедряться новая модель поликлиник (по программе бережливых технологий), в которую вошли в первую очередь казанские медучреждения. К 2024 году Минздрав РТ обещает довести это число до 103.

Помимо этого, Татарстан должен будет закупить несколько передвижных мобильных медкомплексов, увеличить число вылетов санитарной авиации. Согласно нацпроекту, отныне каждый гражданин от 18 до 39 лет проходит профилактический осмотр раз в три года, старше — ежегодно. В итоге только в Татарстане в 2019 году осмотром планируется охватить 1,8 млн человек, к 2024 году — 2,75 млн человек. Учитывая огромный поток, который должны «переварить» медучреждения РТ, Садыков предупредил об опасности «формализованного осмотра».

На борьбу с раком Москва выделит Татарстану 1,7 млрд рублей

Увеличения продолжительности жизни, согласно нацпроекту, необходимо добиваться борьбой с двумя основными причинами смертности: сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими. К концу 2019 года Минздрав РТ поставил целью довести смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 600 на 100 тыс. населения (на данный момент — 585), а к 2024 году снизить ее до 450 на 100 тыс. населения. На это будет выделено 666,8 млн рублей, только в этом году потратят 219 миллиона. Для этого, прежде всего, переоснастят сосудистые центры, а в следующем году откроют еще два (в Казани). Целевой показатель по смертности от онкологических заболеваний: 185 человек на 100 тыс. населения к 2024 году. Сейчас он — 191 человек на 100 тыс. населения.

Ежегодно в Татарстане выявляются 16,3 тыс. человек со злокачественными новообразованиями, всего сегодня 112 тыс. онкобольных. Бороться Минздрав РТ с этим предлагает при помощи «тотальной настороженности в первичном звене», для чего специальному обучению подлежат не только участковые врачи, но и узкие специалисты амбулаторных учреждений. Будет организована сеть амбулаторной онкологической помощи для комплексной и быстрой диагностики — всего по РТ их будет девять. Это также позволит разгрузить республиканскую онкологическую клинику. Всего на борьбу с онкологией Москва выделит Татарстану 1,7 млрд рублей, из них 491,5 млн потратят уже в 2019 году. За первое полугодие в РТ, заявил Садыков, уже увеличили финансирование на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов и проведение хирургических операций. И начали переоснащать филиалы онкологического диспансера в Альметьевске и Набережных Челнах.

Необходимость центра вызвана, отметил Садыков, ростом онкологических заболеваний среди детей: всего сегодня в РТ болеют раком 8 тыс. детей. Фото Максима Платонова

Из-за роста рака среди детей в 2020 году в РТ откроют центр детской онкологии

2,1 млрд рублей вложат в Татарстане в развитие детского здравоохранения (319,9 млн рублей потратят в 2019 году), учитывая, что затраты на профилактику детских болезней составляют 12% и дают 60% эффекта, а затраты на лечение составляют 88%, но дают всего 40% эффекта. Для реализации этого проекта переоснастят материальную базу детских поликлиник, планируется дооснастить в РТ 27 детских клиник. Еще 18,7 млн рублей выделят по линии ОМС на профилактический охват 60% детей. Главное, что в 2020 году Татарстан начнется строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии, который будет работать и на регионы ПФО. Необходимость центра вызвана, отметил Садыков, ростом онкологических заболеваний среди детей: всего сегодня в РТ болеют раком 8 тыс. детей.

Очевидно, всего этого невозможно будет достичь без решения кадровых вопросов. В настоящее время в РТ работают 12 тыс. врачей и 33,2 тыс. средних медицинских работников. Цель Минздрава — довести укомплектованность до 95% (то есть полностью решить проблему кадрового голода пока не берутся). Для ее достижения ведомство предлагает проводить целевой прием школьников в КГМУ в каждом муниципальном районе. Во-вторых, реализовывать программу единовременных компенсационных выплат медработникам (программа «Земский доктор») — по этой программе трудоустроен с 2012 года 551 специалист, в 2019 году устроят еще 84 врача и 10 фельдшеров. В-третьих, реализовывая региональную программу грантов — по ней с 2014 года привлечено 818 специалистов, 524 из них прибыли в Татарстан из других регионов. В 2019 году по грантам привлечено еще 24 врача. Потратить на это в течение трех лет планируют 344 млн рублей, в 2019 году из республиканского бюджета на эти цели выделили 114 млн рублей.



Сразу переломить тренд «вымирания села» в РТ не получится

К 2022 году в РТ обязуются создать единую медицинскую информационную систему, подключив к ней все медорганизации: для этого внедрят единые серверы, создадут цифровой архив изображений, лабораторных исследований, центры региональной скорой помощи. До конца этого года Минздрав РТ завершит формирование вертикально интегрированной телемедицины между ведущими национальными исследовательскими центрами: РКБ, ДРКБ, 7-й горбольницей и т. д. К 2024 году планируют создать «личный кабинет пациента», что, по мысли Минздрава, позволит любому человеку записаться на прием «к любому врачу в любом регионе», вызвать врача, выбрать консультанта, запросить выписку из справки и иметь доступ к собственным медицинским документам. На это выделят в 2019 году 156 млн рублей. Наконец, перед Казанью Москва поставила задачу больше привлекать иностранных пациентов (что должно поднять имидж российской медицины): с 420 нероссийских пациентов в 2019 году до 920 пациентов в 2024 году. Сегодня, по словам Садыкова, медицина РТ больше всего пользуется спросом у жителей ближнего зарубежья: чаще всего по линии операций на сердце и нейрохирургия.

К 2022 году в РТ обязуются создать единую медицинскую информационную систему, подключив к ней все медорганизации: для этого внедрят единые серверы, создадут цифровой архив изображений, лабораторных исследований, центры региональной скорой помощи. Фото Максима Платонова

Пока Татарстан занимается привлечением иностранцев, деревня, однако, продолжает вымирать: как мы уже неоднократно писали, в селах Татарстана на трех умерших приходится лишь два новорожденных. Если в 2017 году на 19,3 тыс. новорожденных в сельских районах приходилось 26,4 тыс. умерших (разница составляла 7,1 тыс. человек), то в 2018 году уже лишь на 18,5 тыс. новорожденных пришлось сразу 26,9 умерших. Разница достигла 8,5 тыс. человек. Если исключить крупные районы и города (Альметьевск, Елабуга и Нижнекамск), то ситуация выглядит еще хуже: в 2017 году на селе умерло на 8,5 тыс. больше, чем родилось, в 2018 году умерло на 9,3 тыс. больше, чем родилось. Появилось на свет более 12 тыс. человек — покинули землю 21,3 тыс. человек. Марат Садыков признал, что на сегодняшний день идет естественная убыль населения, вызванная, по его словам, в том числе миграционными потоками (то есть люди из деревень уезжают в города). Сразу переломить тренд, заявил он, не получится.



Снижать смертность на селе будут «кураторы» — РКБ, МКДЦ, БСМП автограда, 7-я горбольница

Сейчас Минздрав РТ составляет паспорта районов, ведет подсчет населения, его возрастного и полового состава, чтобы на их основе делать прогнозы и решать, что предпринять:

— Сельское население убывает, к сожалению. Есть и естественная убыль и миграционные потоки. Мы сейчас заканчиваем составление паспортов районов. К сожалению, в сельском здравоохранении смертность высокая, в том числе и от онкологических заболеваний. Чтобы переломить тренд роста смертности, за всеми районами закрепили кураторов: РКБ, МКДЦ, 7-ю горбольницу, БСМП Набережных Челнов. Они будут курировать районы, перед ними поставлена задача — снизить смертность сельского населения. Будут на село выезжать онкологические и кардиологические бригады, — рассказал министр. — Положительные примеры уже есть: например, в Актанышском районе снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, несильно, конечно, но подвижки есть.

«Оптимизировать» (сливать друг с другом или закрывать) районные больницы не будут, обещают в Минздраве. Зато будут работать межмуниципальные районные больницы, где сконцентрируют узких специалистов и материальные ресурсы, чтобы пациенты не ездили в городские агломерации.