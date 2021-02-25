Лейла Фазлеева: «На сегодняшний день летальные исходы после прививочного процесса в РТ не зафиксированы»

Глава оперштаба по ковиду опровергла смерть челнинки от вакцины, а главный кардиолог Минздрава РТ рассказала о том, как коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему

Факт смерти жительницы Набережных Челнов не связан с прививкой, заявила во время прямого эфира глава республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. По ее словам, в республике нет случаев летальных исходов от вакцины против ковида. Также главный кардиолог министерства Зульфия Ким рассказала о том, виновен ли ковид в возникших болезнях сердца, чем чревато самолечение для сердечников и стоит ли им вакцинироваться. «Реальное время» приводит главные тезисы эфира.

Факт смерти не связан с прививкой

Лейла Фазлеева: Сегодня в соцсетях, в СМИ очень часто появляются комментарии о том, что переносят прививку либо бессимптомно, либо с температурой, иногда появляются и такие сообщения, в которых говорят, что после прививки возникли ситуации, повлекшие за собой летальный исход.

На самом деле, на сегодняшний день летальные исходы после прививочного процесса в РТ не зафиксированы. И, допустим, последний факт, который активно обсуждается в сетях в связи с Набережными Челнами. Безусловно, мы приносим соболезнования родственникам ушедшей гражданки, но факт смерти не связан с прививкой. Поэтому это информационное поле сегодня очень сильно загружено такими страхами относительно связи событий одного с другим, и нужно всем анализировать информацию, которая сегодня имеется.

Сегодня в зоне нашего внимания пациенты, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, и мы пригласили в эфир главного кардиолога Минздрава РТ Зульфию Ким, которая ответит на вопросы, поступившие накануне эфира в наш оперштаб. Можно ли делать прививку, если поставлены стенты в сердце и есть некоторая боль при резком повороте, поднятии тяжести, даете ли вы гарантию, что можно сделать прививку или лучше без прививки?

Зульфия Ким: Действительно, для пациента, у которого скомпрометированы сосуды, снабжающие сердечную мышцу, для этого пациента очень важно привиться. Установка стентов (специальный каркас, который может помещаться в просвет сосуда, — прим. ред.) говорит о том, что пациент — в группе высокого риска осложнений, особенно если заболеет новой коронавирусной инфекцией. Прививка нужна.

Меня несколько смущает, что у пациента после стентирования сохраняется боль и дискомфорт в грудной клетке, если он плохо переносит физнагрузку, то это повод обратиться к кардиологу или терапевту по месту жительства, чтобы удостовериться, что с состоянием сердечно-сосудистой системы у вас все в порядке. Стенты нас не ограничивают для проведения вакцинации.

Для начала пройдите обследование, сделайте кардиограмму, и если никаких проблем со стороны сердца нет, нет необходимости повторной госпитализации в кардиологическое отделение, то стенты не являются противопоказанием для проведения вакцинации.

Фото: scardio.ru

Даем ли мы какие-либо гарантии? Мы можем рекомендовать соблюдение простых правил — в течение трех недель после проведения первой инъекции вы должны строго соблюдать правила личной гигиены, соблюдать дистанцию, ношение масок и использовать антисептики для того, чтобы дать вашему иммунитету сформировать антитела, необходимые для защиты от коронавируса.

Если вы пришли к вакцинации без температуры, без обострения хронических заболеваний и соблюдаете все эти правила, то антитела у вас будут в достаточном титре, и мы сможем говорить с уверенностью, что встреча с коронавирусной инфекцией для вас будет неопасной.

Лейла Фазлеева: Могут ли сделать прививку от ковида иностранному гражданину, если у него есть разрешение на пребывание на территории РФ, иностранный паспорт и человек проживает в Казани постоянно? Скажу сразу, что прививку от коронавируса иностранному гражданину в РФ и в РТ на данный мы провести не можем — приоритет отдается гражданам РФ, и это решение было озвучено 26 января этого года Роспотребнадзором РФ. Как только появится возможность прививать всех, безусловно, об этом проинформирует как оперативный штаб по РТ, так и Роспотребнадзор РФ.

Продолжают звучать вопросы о принудительной вакцинации. Еще раз хочу сказать, что оперативный штаб республики получает сообщения, и каждое это сообщение отрабатывается непосредственно с тем, кто обращается. И повторюсь, если вы имеете факт принудительной вакцинации, когда вас заставляют и требуют пройти ее, обращайтесь в оперативный штаб РТ по противодействию распространению COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Также задают вопросы: можно ли пройти вакцинацию на рабочем месте? На сегодняшний день прививочные пункты созданы в медучреждениях Татарстана, и вакцинация также проводится на территории ТЦ «Мега» в г. Казани. Все требования безопасности проведения вакцинации в данном пункте учтены и обеспечиваются, и те, кто не хочет идти в поликлинику, могут прийти в этот пункт. Но ровно через 21 день после вакцинации вы в равном порядке должны выйти на обратную связь, чтобы получить второй компонент этой вакцины. Если вы не можете быть в Казани через 21 день, вам необходимо будет обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы получить второй компонент.

Что делать сердечнику, который заболел коронавирусом и где получить сертификат о прививке?

Лейла Фазлеева: Мы очень часто говорим, что пациенты, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, находятся в зоне риска — они переносят коронавирус особенно тяжело. Ваш комментарий по этому поводу: что делать, если ты заболел и имеешь заболевания сердца?

Зульфия Ким: Независимо от того, есть ли у вас какая-либо сердечно-сосудистая патология, первое — это никакого самолечения. Нужно обратиться за медпомощью к специалисту, который пропишет терапию с учетом противопоказаний и ограничений по назначению препаратов, исходя из анамнеза пациента, все будет индивидуализировано. Если вдруг доктор увидит, что есть осложнения, декомпенсация по здоровью, то надо соглашаться на госпитализацию, потому что во всех инфекционных госпиталях в составе бригады, работающей с «короной», интегрированы кардиологи. Потому что мы знаем по опыту, что коронавирусная инфекция не очень безопасна для сердечно-сосудистой системы — порядка половины пациентов, перенесших коронавирус, в той или степени имеют осложнения сердечно-сосудистой системы.

С другой стороны, если у пациента уже есть такая патология, то, к сожалению, коронавирус может спровоцировать ее обострение. И не редкость, когда на фоне ковида вдруг прогрессируют или становятся нестабильными сердечно-сосудистые состояния или другие хронические заболевания.

Поэтому нужно идти на опережение, таких пациентов нужно вакцинировать в первую очередь.

Фото: Максим Платонов

Лейла Фазлеева: В последнее время, когда процесс вакцинации в республике идет наиболее активно, есть обращения, которые связаны с повышением температуры до 38 градусов, болит левая сторона лица, пишет один из тех, кто обратился сегодня на прямой эфир, есть насморк, сердце заболело. Какие советы вы даете в этом случае для пациентов, имеющих заболевания сердца и кровеносной системы, так и для всех, кто сделал прививку, у кого повышается температура, имеются другие симптомы?

Зульфия Ким: Во-первых, перед тем как обратиться за вакцинацией (это правило касается любой вакцинации, не только от коронавируса), вы должны быть уверены, что нет обострения имеющегося хронического заболевания и что вы не температурите, у вас нет признаков ОРВИ или любой другой инфекции. Если все стабильно, то вы совершенно спокойно проводите вакцинацию, соблюдаете те правила, о которых мы уже сказали.

И у человека совершенно ожидаемо после вакцинации могут быть небольшое повышение температуры, озноб, слабость, ломота в суставах и мышцах — это нормальная реакция, которая обычно сохраняется один-два дня. В том случае, если какая-то реакция, которая просто совпала с вакцинацией, что-то вас беспокоит или появляются боли, или температура длительная и высокая, нужно, конечно, обратиться к врачу. Причиной повышения температуры может быть не только коронавирус, а возможно, имеется какое-либо другое заболевание, которое проявляется таким образом.

Лейла Фазлеева: У нас появился вопрос — как получить сертификат о вакцинации? Этот документ — в «Дневнике самонаблюдения», который ведется после вакцинации на портале госуслуг РФ. Тем, кто заходит в него впервые, необходимо дать согласие на передачу данных, и сам этот «Дневник», и сертификат появляются после того, как эти два события произошли, затем поступают уведомления на электронную почту.

Те, кто приходит на вакцинацию и планирует получить сертификат, могут его получить на портале госуслуг.



Всячески избегать самолечения

Лейла Фазлеева: Вы сказали, что мы не должны прибегать к самолечению, и отсюда один из вопросов от наших зрителей связан с тем, что в СМИ, в соцсетях гуляет очень много разных рекомендаций, как лечиться дома, самому. И это лечение предполагает и антибиотики, и жаропонижающие, и антикоагулянты, которые «прям прописаны». Ваше мнение по этому поводу, ведь в сетях пишут, что это же рекомендации врачей? Что будем делать по этому поводу?

Зульфия Ким: Мы будем всячески избегать самолечения, даже если наши зрители будут опираться на клинические рекомендации. Если вы заглянете в них и прочтете подробности, то все рекомендации по лечению основаны на результатах диагностики, оценке клинической картины, оценке анамнеза, данных томографии и ряда лабораторных показателей. Только в комплексе проанализировав все эти данные, доктор назначит препараты. К сожалению, пациенты, которые остаются на амбулаторном лечении или занимаются самолечением, они такой комплексной оценки состояния здоровья получить не могут.

Антибиотики при коронавирусной инфекции не показаны — это препараты, которые позволяют влиять только на бактерии, а мы говорим о коронавирусе. И те изменения легких, которые развиваются при этом, они не связаны с бактериальной флорой, это вирусиндуцированное состояние, на которое антибиотики влиять не будут. Поэтому мы назначаем противовирусные препараты. Поэтому антибиотикам — нет.

То, что касается антикоагулянтов, то это препараты очень важные и полезные, они предотвращают образование тромбов, но для них также есть показания и побочные эффекты. Если препарат предотвращает образование тромбов, то в случае если он назначен необоснованно, препарат может вызвать кровотечение, что тоже может явиться угрозой для жизни и здоровья пациента. Их принимают только в том случае, если их назначил доктор.

Есть часть пациентов, которые принимают антикоагулянты не в связи с коронавирусной инфекцией, а также те, кто страдает артериальной гипертонией, принимают антигипертензивные, пациенты с атеросклерозом — для коррекции липидного профиля. Вот для этих пациентов — даже если вы заболели коронавирусом, то эту свою базисную терапию не должны забывать.

Лейла Фазлеева: Если нет болезней системы кровообращения и сердца, то может ли коронавирус спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы?

Зульфия Ким: К сожалению, да. Коронавирусная инфекция дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. Это могут быть вновь возникшая артериальная гипертония, которой раньше не было, причем ее течение не всегда поддается контролю антигипертензивными препаратами. Это может быть поражение сердечной мышцы с развитием миокардита, с развитием сердечной недостаточности, с развитием нарушения сердечного ритма, который может быть жизнеугрожающим, фатальным. В ряде случаев — это просто банальные нарушения ритма, которые достаточно бесследно купируются по мере выхода их из постковидного синдрома в течение 3 месяцев после перенесенного заболевания.

Причем тяжесть этих сердечно-сосудистых болезней не зависит о тяжести протекания коронавируса. Поэтому предположить, у кого будут осложнения, а у кого нет, мы, к сожалению, не можем.

Фото: Ринат Назметдинов

Лейла Фазлеева: В течение какого периода времени тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, более внимательно присматриваться к своему организму, на какие симптомы обратить внимание?

Зульфия Ким: Пугаться не надо. Если вы перенесли коронавирус, то не факт, что у вас обязательно случится инфаркт или инсульт. Но это первые три месяца, в течение которых нужно быть внимательным к здоровью: измерять артериальное давление, если появляется боль в груди — давящая, жгучая, сжимающая, новая боль, которая появилась в ходе интенсивной физнагрузки и прекратилась затем, или появилась одышка, которой раньше не было, которая усиливается при физнагрузке и сопровождается появлением отеков ног, либо человек вынужден из-за одышки спать сидя, либо вы ощущаете, что сердечная деятельность стала неритмичной, сердце трепещет, как бабочка, либо вы ощущаете ком в горле или сердце как будто перевернулось.

В случае таких ситуаций нужно незамедлительно обращаться в скорую помощь или в стационар. Если появилась внезапная немотивированная одышка, которая сопровождается головокружением, общей слабостью, болью в груди, нужно, конечно, незамедлительно обратиться за медпомощью.

Лейла Фазлеева: Правда ли, что смерть от ковида более характерна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Зульфия Ким: Наличие любого хронического неинфекционного заболевания, конечно, утяжеляет прогноз для пациента с коронавирусом. Но сказать однозначно, что умирают только те пациенты, у кого сердечная патология, я не могу. Но наличие этих заболеваний, сахарный диабет при встрече с вирусом могут вывести из состояния декомпенсации, и прогноз у пациента может быть хуже.

Нередко после ковида дебют сердечно-сосудистой патологии может быть не в качестве осложнения, а пациент не знал, что у него есть те или иные без яркой клинической симптоматики не диагностированные вовремя заболевания сердца. Важно вовремя их выявить, для этого имеется хорошая возможность — пройти диспансеризацию.

Фото: Ринат Назметдинов

Лейла Фазлеева: Молодые мамы или беременные женщины, которые имеют болезни системы кровообращения и сердца, к ним есть какое-то определенное требование и параметры в рамках перенесенного ковида или в рамках профилактики или поствакцинации?

Зульфия Ким: Такие женщины — максимально уязвимы, и задача семьи — максимально обезопасить кормящую женщину или беременную. Здесь никаких контактов быть просто не должно, рисковать ни мамой, ни ее ребенком никто не имеет права. Если все же состоялся контакт с носителем коронавируса, это повод женщине обратиться за медпомощью

Сегодня в республике идет пофамильный учет женщин с симптомами, чтобы в случае развития инфекции оказать всю посильную помощь, чтобы сохранить жизнь и здоровье мамы и малыша, вынашиваемого или уже родившегося.

