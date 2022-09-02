В Татарстане начинают делать интерназальные прививки от коронавируса

Фото: Минздрав Татарстана

Делать по-новому прививку от коронавируса начнут со следующей недели в Татарстане. В республиканском Минздраве «Реальному времени» сообщили о закупке атомайзеров — специальных насадок на шприц, с помощью которых «Спутник V» можно вводить интраназально в нос:

— Атомайзеры помогают распылять препарат в носоглотке. С их помощью будут вводить двухкомпонентную вакцину, прививка, как и прежде будет делаться с интервалом в две недели. По мнению врачей, назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации. Для первичной вакцинации против коронавирусной инфекции рекомендуется использовать «Спутник V» инъекционно.

В носоглотку препарат ввести гораздо легче и безболезненней, чем делать инъекцию, подчеркнули в Минздраве, а эффект от интерназальной прививки обеспечен: она создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая служит воротами для инфекции.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Атомайзеры и вакцина для прививок поступили в Казань и во все районы республики, — подчеркнули в Минздраве. — Осень — пора простуд, а коронавирус продолжает наступление, поэтому сейчас самое время сделать или повторить прививку.

О появлении нового способа вакцинации стало известно в конце августа.

Инна Серова