В Татарстане начинают делать интерназальные прививки от коронавируса
Делать по-новому прививку от коронавируса начнут со следующей недели в Татарстане. В республиканском Минздраве «Реальному времени» сообщили о закупке атомайзеров — специальных насадок на шприц, с помощью которых «Спутник V» можно вводить интраназально в нос:
— Атомайзеры помогают распылять препарат в носоглотке. С их помощью будут вводить двухкомпонентную вакцину, прививка, как и прежде будет делаться с интервалом в две недели. По мнению врачей, назальная вакцина является оптимальной при ревакцинации. Для первичной вакцинации против коронавирусной инфекции рекомендуется использовать «Спутник V» инъекционно.
В носоглотку препарат ввести гораздо легче и безболезненней, чем делать инъекцию, подчеркнули в Минздраве, а эффект от интерназальной прививки обеспечен: она создает иммунную защиту на слизистой носоглотки, которая служит воротами для инфекции.
— Атомайзеры и вакцина для прививок поступили в Казань и во все районы республики, — подчеркнули в Минздраве. — Осень — пора простуд, а коронавирус продолжает наступление, поэтому сейчас самое время сделать или повторить прививку.
О появлении нового способа вакцинации стало известно в конце августа.
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