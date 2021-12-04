«В Советском Союзе никто не дискутировал, был календарь вакцинации. Пришли и все вместе сделали — дисциплина!»

Глава Минздрава Татарстана убежден в том, что «иного пути нет»: все те эпидемии, которые уже были, без вакцинации не проходили.

Сегодня глава татарстанского Минздрава Марат Садыков сообщил, что наша республика полностью обеспечена вакцинами: в наличии более 600 тысяч доз. Большую часть этого запаса составляет «Спутник V». Однако поступил и «Спутник Лайт», с поставкой которого ранее была техническая задержка. Пока в Татарстане зафиксировано «хорошее» снижение заболеваемости, в связи с чем количество мест в ковидных госпиталях начали уменьшать, но медики при необходимости готовы снова увеличить число коек. Подробнее — в материале «Реального времени».

В наличии 600 тысяч доз вакцины

Татарстан не испытывает недостатка в вакцинах, сообщил сегодня на встрече с журналистами министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. По его словам, в республике в наличии более 600 тыс. доз вакцины.

— Мы в принципе полностью обеспечены, — констатировал глава Минздрава.

Большую часть этого запаса, 80%, составляет «Спутник V», «КовиВака» всего 8 тыс. доз. Как пояснил чиновник, причина в переформатировании производства: «Сейчас и «КовиВак» будут производить в большом количестве». Есть и «ЭпиВак», но небольшое количество: эта вакцина остается наименее востребованной.

Министр также заверил, что в республику уже поступил и «Спутник Лайт», особенно активно рекомендуемый для ревакцинации:

— Была некая техническая задержка, но не с нашей стороны.

Фото: krskstate.ru

Разрешили делать «Спутник Лайт». На следующий день получают QR-код. Это тоже неправильно

В профильном министерстве не вполне довольны широким распространением именно этой вакцины.

— Разрешили делать «Спутник Лайт». [Те, кто им привился], на следующий день получают QR-код. Это тоже неправильно, — выразил своей отношение к ситуации Садыков.

Он напомнил, что изначально заветный QR-код получали только после двух уколов по прошествии 21 дня. Но правила устанавливают в Москве: «Регистр не наш. Вся система федеральная».

Еще выяснилось: назальную вакцину в Татарстане ориентировочно ждут месяца через 3—4. Однако, по словам главы татарстанского Минздрава, «это дополнительная местная защита». Иначе говоря, вакцинацию она не заменит.



В вопросе вакцинации подростков наш Минздрав не спешит: такой проект как пилотный в данный момент не рассматривается. Республика уже исчерпала свой лимит на «пилоты»: тут проводили клинические испытания «ЭпиВакКороны» и не только.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», сколько туристов из нашей республики отдыхают сейчас в потенциально опасных странах, где уже выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», Садыков сказал, что такой информации у них пока нет. Но в ближайший вторник состоится видеоконференция с федеральным центром, тогда, возможно, и будет озвучена официальная статистика.

Информации о том, сколько туристов из нашей республики отдыхают сейчас в потенциально опасных странах, где уже выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», пока нет. Фото: BlogDeBanderas / wikipedia.org

Пока в Татарстане новый штамм, к счастью, ни у кого не выявлен. Марат Наилевич напомнил, что все прибывающие из таких стран обязательно проходят двухнедельный карантин: людей отправляют на него сразу по прилету.

«В СССР никто не дискутировал, а был календарь вакцин»

Садыков сообщил, что в республике начали было сворачивать коечный фонд: «Видим, что заболеваемость упала».

Однако медики будут внимательно мониторить, как ситуация будет развиваться в ближайшие две недели.

— [Если что] мы где-то тысячу коек развернем обратно, — не исключил он.

Всего, напомнил министр, для ковидных больных в медучреждениях республики было оборудовано 7 тысяч мест. Сейчас практически 23 процента от общего числа свободны. Садыков был сдержанно оптимистичен: «Это снижение, и хорошее, но не плато».

Что помогло уронить заболеваемость? «Реальное время» поинтересовалось у министра, дала ли свой эффект такая не вполне популярная мера, как введение QR-кодов на транспорте.

— Для того чтобы сама система здравоохранения не сложилась как домино, нужен период [без чрезмерной нагрузки]. Когда происходит вспышка и в клиники попадает сразу 10 тысяч больных, трудно помочь сразу всем, — ответил он.

Фото: Максим Платонов

Не хотите вакцинироваться, не вакцинируйтесь. Никто же не введет без информированного согласия. Но закручиваются иные процессы

При этом Садыков заметил, что хотя введение определенных ограничительных мер и не ново, у нас почему это всегда воспринимается резко негативно.

— Не хотите вакцинироваться, не вакцинируйтесь. Никто же не введет без информированного согласия. Но закручиваются иные процессы. Даже в новых санитарных правилах не написано, что вакцинация обязательна: там прописан механизм. В Советском Союзе никто не дискутировал, а был календарь вакцинации. Пришли и все вместе сделали: дисциплина! Сейчас немного иначе, — с сожалением отметил он.

В его семье, заметил министр, вакцинировались все: и отец, которому 81 год, и тетя, которой 76 лет. Более того, через полгода все прошли еще и ревакцинацию.

Глава Минздрава убежден в том, что «иного пути нет»: все те эпидемии, которые уже были, без вакцинации не проходили:

— Мы забыли про такие заболевания, как чума. Но в связи с демократическим подходом к вакцинации вернулась корь. Будет жалко, если вернутся еще более модифицированные оспа и чума. Они не так просто прошли, как говорят, «вирус ослабевает»: в свое время тоже были страшные потери.

Фото: Ринат Назметдинов

Мы забыли про такие заболевания, как чума. Но в связи с демократическим подходом к вакцинации вернулась корь. Будет жалко, если вернутся еще более модифицированные оспа и чума

Пандемии происходят циклично. Сто лет назад, в 1920 году, бушевала испанка, через 50 лет — гонконгский грипп, хотя он так широко не развился, в 2020-м возникла коронавирусная инфекция.

— Болезнь будет побеждена. Мы за ценой не постоим, — подытожил Марат Садыков.