Медицина Татарстана в период масштабных реформ в 80—90-х годов

Главы из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Татарстанский Минздрав издал книгу, посвященную истории развития системы здравоохранения республики. Издание, над которым трудились 14 месяцев, презентовали в канун нового года. Большой объемный труд «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы» не ограничивается указанным временным периодом, в него вошли материалы об истории развития медицины на территории современного Татарстана, начиная со средних веков. Автором проекта выступил министр Марат Садыков, составители-координаторы — Ильдар Фатихов, Диляра Швецова, Рафик Батыршин, Ростислав Туишев и Наиль Садыков. Сегодня «Реальное время» публикует шестую главу книги о развитии медицины в республике в 80—90-е годы — в период масштабных реформ.





«Концепция реформирования здравоохранения»



В период перехода страны к рыночным отношениям произошли децентрализация управления и перераспределение полномочий между федеральными и региональными органами власти. Перемещение центра тяжести в регионы повысило их роль в осуществлении реформ, ответственность за разработку эффективной региональной политики в области охраны здоровья населения. Основой для определения новой стратегии развития регионального здравоохранения стали оценка состояния здоровья населения, ресурсное обеспечение отрасли, выявление причин проявления отрицательных тенденций и кризисных явлений, а также поиск рациональных вариантов трансформации отрасли.

В обстановке «всеобщей капитализации, разгосударствления, приватизации» возникла необходимость сохранить всю систему оказания медицинской помощи. Прежде всего, это касается вопроса сохранения прав больного на обеспечение квалифицированной медицинской помощью.

В этих непростых условиях функционирования здравоохранения встала задача сохранения объема, качества и доступности медицинской помощи, сокращения общественных потерь вследствие заболеваемости и смертности населения. Ее решение требовало неординарных подходов, поиска организационных и экономических механизмов обеспечения реальных потребностей населения в медицинской помощи.

Министерством здравоохранения Республики Татарстан в 1997 г. были разработаны «Концепция реформирования здравоохранения» и план мероприятий по ее реализации. Государственный Совет Республики Татарстан принял подготовленный Минздравом Закон Республики Татарстан «Об охране здоровья граждан». Основная причина реформирования — это ухудшение здоровья населения и в связи с этим необходимость изменения командно-административной системы управления здравоохранением и его финансирования, которые сложились к концу 80-х годов. Эта искаженная система стала ограничивать и даже полностью исключать развитие инициативы снизу, определяя жесткие рамки функционирования отрасли.

Выбор медучреждения и врача — за пациентом



Целью реформы стало создание более эффективной модели организации медицинской помощи населению при тех же финансовых ресурсах, основанной на приоритете профилактики и направленной на восстановление здоровья в короткие сроки с высоким качеством.

В соответствии с Концепцией в 1998—1999 гг. усилия Министерства здравоохранения, органов и учреждений здравоохранения республики были направлены на преодоление кризисных ситуаций в отрасли, на восстановление всех систем здравоохранения и их дальнейшее развитие. Особое внимание уделялось таким направлениям деятельности, как обеспечение адекватности финансирования, государственные гарантии в сфере здравоохранения, развитие негосударственного сектора здравоохранения, повышение заинтересованности граждан в сохранении своего здоровья, повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения. В центре внимания оставались внедрение передовых форм организации работы, приоритетное развитие профилактических и реабилитационных мероприятий, структурные преобразования учреждений здравоохранения, внедрение стационар-замещающих технологий, а также обеспечение возможности выбора гражданином учреждений и врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Реструктуризация сети медицинских организаций медленно, но неуклонно продвигалась по пути усиления амбулаторно-поликлинических учреждений и внедрения стационарзамещающих технологий. Несмотря на ввод в действие в течение 1998—1999 гг. стационарных учреждений на 1 235 коек, коечный фонд больниц и диспансеров в республике сократился на 6 266 единиц. Занятость койки составила 322 дня против 308 в 1998 г. В центральных районных больницах она возросла и составила 328 дней. Средняя длительность пребывания больного в стационаре сократилась до дня против 16,9 в 1992 г.

С учетом сложности преобразований на селе путем принятия компромиссных решений 26 участковых больниц республики (24%) были преобразованы во врачебные амбулатории с круглосуточными постами скорой медицинской помощи в их составе. В 58 участковых больницах коечный фонд сократился до наиболее рационального — 20—25 единиц. Высвобождаемые кадровые, материальные и финансовые ресурсы были направлены на усиление центральных районных больниц и межрайонных медицинских объединений.

При 129 больницах и 57 амбулаторно-поликлинических учреждениях республики организованы стационары дневного пребывания (соответственно на 2 897 и 1 054 койки). Число коек в стационар-замещающих учреждениях в 1999 г. выросло в два раза, благодаря этому число пролеченных составило около 60 тыс.

В 1999 г. на 690 посещений увеличилась мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, составив 77 654 посещения. На 5,3% возросло число бригад и смен скорой и неотложной медицинской помощи, на 2,6% — объем обслуживания по вызовам. Бюджетные расходы на каждого жителя республики в 1999 г. составили в среднем 811,7 рублей.

Непростые 90-е

Особое внимание уделялось развитию медицины высоких технологий. Этапным событием для здравоохранения Татарстана стал ввод в эксплуатацию первой очереди Межрегионального клинико-диагностического центра, равных которому по оснащению не было в России. Стоимость медицинского оборудования и аппаратуры составила более 32 млн долларов.

Особое внимание к деятельности педиатрической и акушерско-гинекологической служб обеспечило заметное снижение в республике младенческой смертности (до 14,1 в 1999 г.). Уменьшилась смертность новорожденных в акушерских стационарах, в два раза сократилась доля такой ее причины, как врожденные пороки развития.

Однако очередное ухудшение социально-экономических условий жизни основной массы российских граждан, связанное с событиями 17 августа 1998 г., на фоне факторов поведенческого характера (курение, злоупотребление алкоголем, наркомания и токсикомания, неправильное питание, недостаточная физическая активность) привело к концу столетия к новому росту смертности — до 12,3 на 1 000 населения. Рождаемость же сократилась еще на 5% и составила 9,3 на 1 000 населения. Это стало причиной того, что в республике впервые с 1969 г. зарегистрировано сокращение численности населения. В структуре населения наблюдался рост доли лиц пожилого возраста.

В конце 90-х годов количество ВИЧ-инфицированных увеличилось в 5,3 раза. Среди них 85% приходилось на лиц, употребляющих наркотики.

Сложной оставалась ситуация по туберкулезу: с одной стороны, снизилась заболеваемость среди взрослых и подростков, а с другой — она возросла среди детей. Смертность от туберкулеза среди больных, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, увеличилась на 25,6%. Наблюдался рост числа лиц, страдающих активными формами этого заболевания.

Продолжился рост онкологической заболеваемости, смертности от злокачественных новообразований, а также случаев запущенной болезни.

Поликлиника по-прежнему оставалась слабым звеном в системе оказания медицинской помощи. Она была плохо организована и оснащена, не имела современной клинической базы. Работала неритмично, с авралами.

И все же, несмотря на тяжелейшее социально-экономическое положение в России, и в частности в Татарстане, в республике были обеспечены условия для дальнейшего развития здравоохранения. В числе прочего, с различной степенью эффективности формировались новые отраслевые структуры и подразделения учреждений: служба врача общей практики; дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях и больницах; центры амбулаторной хирургии; стационары «одного дня»; перинатальные, неонатальные, гемодиализные, специализированные и высокотехнологичные центры; мини-поликлиники, межрайонные центры, отделения и медико-профилактические объединения, а также Межрегиональный клинико-диагностический центр высоких медицинских технологий.

Использованы иллюстрации из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»