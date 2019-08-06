Минздрав: не доверяйте грибным экспертам в соцсетях

Бывалые грибники зачастую ошибаются, когда определяют грибы по фото в Интернете, предупреждают медики

Вполне осенняя погода второй половины лета располагает к походу в лес и навевает грибное настроение — сезон в разгаре. Неопытные грибники, разбирая свой урожай, пытаются в соцетях найти подсказку и узнать название того или иного гриба, выкладывая фото. Во время круглого стола в Минздраве РТ на тему «Профилактика отравлений грибами» специалисты рассказали журналистам, сбора каких грибов нужно избегать, как обезопасить себя и своих близких. Подробнее — в материале «Реального времени».

Грибы надо знать «в лицо»

На территории Татарстана более 880 видов грибов, а в природе — более 1 000. Чаще всего в корзину к любителям «тихой охоты» попадают подберезовики, подосиновики, белые, лисички, грузди, волнушки, рыжики — наиболее популярны 45 видов. Как правило, грибами отравляется не один, а несколько человек: кто-то кого-то угостил, кто-то купил баночку грибов прямо на улице. А бывает, что спасают доктора сразу нескольких членов одной семьи, которые утверждают, что собирали и ели абсолютно известные им грибы.

— Царство грибов настолько огромно и не изучено, — подчеркивает ассистент кафедры общей экологии КФУ, миколог Ким Потапов. — Я, пятнадцать лет изучающий грибы, хорошо знаю 50, но не 800 видов. А ем только лисички и зонтики — у них характерный вид, их трудно с чем-то спутать.

Ким Потапов рассказал, что провел своеобразный мониторинг, просматривая форумы в соцсетях. Он обнаружил, что люди часто спрашивают названия грибов, выкладывая их снимки. А другие посетители сайтов дают неверные ответы, определяя бледную поганку как безопасный гриб. При этом, по замечанию Кима Потапова, человеку достаточно подтверждения от трех людей, чтобы он был уверен в определении гриба. Он обратил внимание, что порой все экспертные мнения в беседе форума бывают ошибочными.

На заметку любителям «тихой охоты»: среди трубчатых грибов не бывает ядовитых. Встречается желчный гриб, который, окажись в жарком, испортит его своей горечью, но не более того. Опасаться нужно, безусловно, мухомора, бледной поганки и галерины окаймленной, она иногда походит на летний опенок. Да и опята бывают разные, в них легко ошибиться. Бледная поганка невероятно токсична. Прикосновение к коже или к другим грибам, конечно, не даст летального исхода, но токсины могут оказать негативное влияние на организм грибника.

Очень трудно поставить диагноз и определить причину заболевания у любителя свинушек, который в последнее время не ел грибов. Фото mycology.su

А вот свинушка тонкая — не ядовитый гриб, но смертельно опасный. По словам Кима Потапова, его ели в давние времена, в войну, в голод. Свинушку давно исключили из съедобных грибов, но есть упрямые грибники, которые продолжают ее собирать и употреблять в пищу. В свинушке тонкой нет явных токсинов. Вещества, содержащиеся в ней, не дают эффекта отравления, но постепенно начинают разрушать печень и почки. Процесс может длиться годами. Очень трудно поставить диагноз и определить причину заболевания у любителя свинушек, который в последнее время не ел грибов.

Специалисты не отговаривают, но предупреждают

Главный специалист-токсиколог Минздрава РТ, заведующая отделением токсикологии ГКБ № 7 г. Казани Алия Насибуллина сообщила, что в этом году было 30 обращений с подозрением на отравление. Медики уговаривают больных на госпитализацию до установления точного диагноза. У 16 пациентов отравление грибами подтвердилось. Состояние таких больных сопровождается многократной рвотой, диареей и зачастую отсутствием температуры. Неоднократно попадают в больницу и люди, которые намеренно лечатся народными методами, например настойкой на мухоморах.

— Неважно, как приготовлено блюдо, ядовитые грибы сохраняют свою токсическую активность при любой термической обработке. Как правило, отравившиеся грибами обращаются к нам не сразу, а примерно на третьи сутки, что усложняет процесс лечения. Люди, слишком поздно обратившиеся, к сожалению, на лечение не реагируют. В этом году шестнадцати пациентам мы смогли помочь, они благополучно выписались. Но сезон не закончился.

Специалисты напоминают: нельзя собирать грибы в посадках вдоль дорог, а также хранить съедобные грибы больше суток. Не нужно собирать их в пакеты — они начинают задыхаться и быстрее портиться, а испорченные грибы вырабатывают токсины. Не рекомендуют есть грибы детям, у них еще не сформирована ферментативная система. Людям, особенно с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нельзя забывать, что грибы — сложно усваиваемая пища и для взрослого организма тоже.

Алие Насибуллиной запомнился 2017 год большим числом пациентов с грибным отравлением, в 2016 году в Татарстане было два отравления грибами с летальным исходом. Специалисты Минздрава не пытаются отучить людей от пристрастий в еде, а говорят об осторожности и предупреждают: основные профилактические меры должны быть известны не только новичкам, но и опытным грибникам. При соблюдении рекомендаций вероятность отравления минимальна.