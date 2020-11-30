Борис Менделевич: чтобы вылечиться от коронавируса, тест не нужен
Депутат Госдумы и врач пояснил, что результаты ПЦР-теста на коронавирус зависят от количества и упаковки биоматериала
В конце прошлой недели количество зарегистрированных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 10 тысяч: на 27 ноября диагноз официально поставили еще 83 пациентам — итого официально инфицированных стало 10083. «Официально инфицированных» — это не корявый оборот речи, а констатация того факта, что реальное число заболевших неизвестно, а результаты тестирования на «корону» зачастую недостоверны. Есть ли вообще смысл сдавать тест на коронавирус, откуда берутся противоположные результаты анализов у одних и тех же граждан и как сдать (и взять) биоматериал, чтобы ваш ПЦР-тест оказался максимально достоверным, выясняло «Реальное время».
Диагноз как в рулетке
Депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич говорит, что с каждым днем получает все больше вопросов от избирателей на несколько необычную для парламентария тему — сугубо медицинскую. Многие задаются вопросом, насколько вообще можно верить результатам тестов на COVID-19, если их можно сдать с интервалом в один день трижды — и каждый раз результат может отличаться от предыдущего.
Так, один из читателей «Реального времени» — Сергей А. рассказал нашему корреспонденту, что его увезли с высокой температурой и полным набором «ковидных» симптомов в инфекционную больницу, сделали КТ, обнаружили 30-процентное поражение легких, назначили препараты — опять же по «ковидному» стандарту, и отпустили домой — лечиться амбулаторно. У него взяли мазок, и на другой день сообщили, что результат ПЦР-теста отрицательный. Его супруга свалилась через пару дней с той же симптоматикой. Сейчас оба долечиваются по одной схеме, диагноз «пневмония», но коронавируса у них официально нет. Причем у супруги и мазок-то не брали. В статистику пандемии они не попали, и таких, судя по постам в соцсетях, огромное количество.
Не пить, не курить, резинку не жевать
Причин, по которым ПЦР-тесты дают недостоверные результаты, по мнению собеседника «Реального времени», две: неправильный забор биоматериала и забор биоматериала у человека, которого не предупредили, как правильно готовиться к сдаче теста:
— Медработнику необходимо соблюдать четкий алгоритм действий, — говорит Менделевич. — По рекомендациям Минздрава, врач должен взять мазок из ротоглотки и носоглотки. При взятии мазка важна стерильность пробирок и зондов, а медработник обязательно должен быть в перчатках. Чтобы правильно взять мазок из горла, нужно, не касаясь щек и языка, провести зондом по его задней стенке. При взятии проб из носа зонд вводят в ноздрю на 2—3 см. А тот, кто сдает тест, должен понимать, что от его действий или бездействия, а также правильной подготовки зависят итоги забора. К примеру, эксперты рекомендуют в течение трех часов непосредственно перед сдачей анализа не есть, не пить, не курить, не чистить зубы и не полоскать рот. Также следует воздержаться от использования жевательной резинки. Мазок из носа будет неинформативным, если пациент до этого высморкался или промыл нос, если мазок был взят при неглубоком вводе в носовые ходы.
И «Арбидол» не принимать
С вопросом о том, как осуществляется забор биоматериала для ПЦР-тестов в государственных медучреждениях, как инструктируют пациентов и медработников, осуществляющих забор, «Реальное время» обратилось в пресс-службу татарстанского Минздрава. Ответ по получении будет опубликован.
Гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина рассказала, как это происходит в учреждении, которым она руководит:
Нельзя, по словам Гизатуллиной, накануне сдачи теста использовать средства от першения и боли в горле, средства для освежения полости рта. После употребления таких «сосалок-фыркалок» анализ не покажет истинную картину. И за три-четыре часа до исследования нельзя ни есть, ни чай и кофе пить:
— При этом из слизистой вымывается то, что мы ищем.
— А зубы утром чистить тоже нельзя? — уточнила корреспондент издания.
— Поскольку мы берем мазки после 14.00, чистить зубы с утра можно. За это время на слизистой все равно появится какая-то среда.
А еще, подтвердила гендиректор «Биомеда», многое зависит от квалификации сотрудника, осуществляющего забор материала:
— Прежде чем дать добро на эти манипуляции нашим медсестрам, их обучает главный врач, с видеофильмами — от того, как надеть защитный костюм, до того, как упаковать биоматериал. От этого тоже зависит очень многое. От того, как биоматериал взяли — просто погладили или отобрали, как положено. Например, должна быть тройная упаковка, используются хладоэлементы. Это требования преаналитики — если что-то будет нарушено, результаты получатся недостоверными.
Результаты анализа зависят даже от количества отобранного биоматериала, добавила Римма Гизатуллина.
Для выздоровления тест не нужен
На вопрос, велик ли сейчас поток пациентов, желающих сдать ПЦР-тест в «Биомеде», гендиректор ответила: по сравнению с мартом увеличился вдвое. Вырос он за счет возвращающихся из Турции отпускников и за счет тех, кто переболел ОРВИ и не сдавал тестов в поликлинике по месту жительства, но хочет удостовериться, что у него нет коронавирусной инфекции. По ее словам, периодически у «бессимптомников» оказываются положительные результаты.
— Результаты ПЦР-теста для лечения COVID-19 принципиального значения не имеют, — считает Борис Менделевич. — Никто пока не знает, что такое этот вирус — слишком мало прошло времени с его появления, он не изучен. А тест значим с эпидемиологической точки зрения, при решении вопроса о необходимости изоляции. А вопрос, как лечить, решается по клиническому диагнозу, который ставит врач. И врач лечит, но поскольку собственно от коронавируса лекарств нет, врач лечит симптомы, то, что он видит.
И действительно, как рассказал «Реальному времени» упоминавшийся выше Сергей А., лечили его (при отрицательном результате теста на COVID-19) ровно по той же схеме, что и тех, у кого тест оказался положительным.
Так что неслучайно еще в апреле российский Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «COVID-19» без лабораторных подтверждений — по клинической картине.
Равнение на Госдуму!
Другое дело, говорит Борис Менделевич, что пациентов с диагнозом «COVID-19» врачи не вправе по окончании лечения выписать с больничного, пока они не сдадут ПЦР-тест (и он не окажется отрицательным).
А вот если официально человек болел ОРВИ или гриппом, это необязательно и работодатели не вправе требовать от работника результаты теста и не допускать его без них к работе.
— Другое дело, что есть ответственные работодатели, которые периодически отправляют работников на сдачу анализов на платной основе и оплачивают им это, потому что заботятся о том, чтобы вирус не распространялся в коллективе, — заметил Менделевич. — Например, депутаты Госдумы, поскольку заседания проходят в зале и риск заражения высок, сдают тесты еженедельно именно таким образом. Но требовать, чтобы работник сдал платный тест, ни один работодатель не вправе!
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