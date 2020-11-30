Борис Менделевич: чтобы вылечиться от коронавируса, тест не нужен

Депутат Госдумы и врач пояснил, что результаты ПЦР-теста на коронавирус зависят от количества и упаковки биоматериала

В конце прошлой недели количество зарегистрированных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 10 тысяч: на 27 ноября диагноз официально поставили еще 83 пациентам — итого официально инфицированных стало 10083. «Официально инфицированных» — это не корявый оборот речи, а констатация того факта, что реальное число заболевших неизвестно, а результаты тестирования на «корону» зачастую недостоверны. Есть ли вообще смысл сдавать тест на коронавирус, откуда берутся противоположные результаты анализов у одних и тех же граждан и как сдать (и взять) биоматериал, чтобы ваш ПЦР-тест оказался максимально достоверным, выясняло «Реальное время».

Диагноз как в рулетке



Депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич говорит, что с каждым днем получает все больше вопросов от избирателей на несколько необычную для парламентария тему — сугубо медицинскую. Многие задаются вопросом, насколько вообще можно верить результатам тестов на COVID-19, если их можно сдать с интервалом в один день трижды — и каждый раз результат может отличаться от предыдущего.

Так, один из читателей «Реального времени» — Сергей А. рассказал нашему корреспонденту, что его увезли с высокой температурой и полным набором «ковидных» симптомов в инфекционную больницу, сделали КТ, обнаружили 30-процентное поражение легких, назначили препараты — опять же по «ковидному» стандарту, и отпустили домой — лечиться амбулаторно. У него взяли мазок, и на другой день сообщили, что результат ПЦР-теста отрицательный. Его супруга свалилась через пару дней с той же симптоматикой. Сейчас оба долечиваются по одной схеме, диагноз «пневмония», но коронавируса у них официально нет. Причем у супруги и мазок-то не брали. В статистику пандемии они не попали, и таких, судя по постам в соцсетях, огромное количество.

Не пить, не курить, резинку не жевать

— Многие ученые утверждают, что результаты тестов на COVID-19 достоверны от 60 до 95% случаев. Однако на результат могут повлиять очень много различных факторов: как действия человека перед забором материала, так и манипуляции специалиста, который этот забор проводит, — предупреждает Менделевич.

Причин, по которым ПЦР-тесты дают недостоверные результаты, по мнению собеседника «Реального времени», две: неправильный забор биоматериала и забор биоматериала у человека, которого не предупредили, как правильно готовиться к сдаче теста:

— Медработнику необходимо соблюдать четкий алгоритм действий, — говорит Менделевич. — По рекомендациям Минздрава, врач должен взять мазок из ротоглотки и носоглотки. При взятии мазка важна стерильность пробирок и зондов, а медработник обязательно должен быть в перчатках. Чтобы правильно взять мазок из горла, нужно, не касаясь щек и языка, провести зондом по его задней стенке. При взятии проб из носа зонд вводят в ноздрю на 2—3 см. А тот, кто сдает тест, должен понимать, что от его действий или бездействия, а также правильной подготовки зависят итоги забора. К примеру, эксперты рекомендуют в течение трех часов непосредственно перед сдачей анализа не есть, не пить, не курить, не чистить зубы и не полоскать рот. Также следует воздержаться от использования жевательной резинки. Мазок из носа будет неинформативным, если пациент до этого высморкался или промыл нос, если мазок был взят при неглубоком вводе в носовые ходы.

И «Арбидол» не принимать

С вопросом о том, как осуществляется забор биоматериала для ПЦР-тестов в государственных медучреждениях, как инструктируют пациентов и медработников, осуществляющих забор, «Реальное время» обратилось в пресс-службу татарстанского Минздрава. Ответ по получении будет опубликован.

Гендиректор лечебно-диагностического центра «Биомед» Римма Гизатуллина рассказала, как это происходит в учреждении, которым она руководит:

— У нас есть специальные требования, которые мы выполняем. И первое — мы производим забор биоматериала только у тех, у кого нет признаков ОРВИ и повышенной температуры. Тот, кто реально болеет, сдает тест в государственном медучреждении. Кроме того, за 7—10 дней до сдачи биоматериала пациент не должен принимать противовирусные препараты. Ведь очень часто бывает, что люди несколько дней капают себе в нос «Гриппферон» или «Арбидол» пьют, а потом на третий-четвертый день идут сдавать. Мы не можем проверить, верим на слово, если говорят: «Я ничего не пил». Но чтобы обеспечить достоверность, это правило надо соблюдать.

Нельзя, по словам Гизатуллиной, накануне сдачи теста использовать средства от першения и боли в горле, средства для освежения полости рта. После употребления таких «сосалок-фыркалок» анализ не покажет истинную картину. И за три-четыре часа до исследования нельзя ни есть, ни чай и кофе пить:

— При этом из слизистой вымывается то, что мы ищем.

— А зубы утром чистить тоже нельзя? — уточнила корреспондент издания.

— Поскольку мы берем мазки после 14.00, чистить зубы с утра можно. За это время на слизистой все равно появится какая-то среда.

А еще, подтвердила гендиректор «Биомеда», многое зависит от квалификации сотрудника, осуществляющего забор материала:

— Прежде чем дать добро на эти манипуляции нашим медсестрам, их обучает главный врач, с видеофильмами — от того, как надеть защитный костюм, до того, как упаковать биоматериал. От этого тоже зависит очень многое. От того, как биоматериал взяли — просто погладили или отобрали, как положено. Например, должна быть тройная упаковка, используются хладоэлементы. Это требования преаналитики — если что-то будет нарушено, результаты получатся недостоверными.

Результаты анализа зависят даже от количества отобранного биоматериала, добавила Римма Гизатуллина.

Спрос вырос за счет возвращающихся из Турции отпускников и за счет тех, кто переболел ОРВИ. Фото Ильи Репина

Для выздоровления тест не нужен

На вопрос, велик ли сейчас поток пациентов, желающих сдать ПЦР-тест в «Биомеде», гендиректор ответила: по сравнению с мартом увеличился вдвое. Вырос он за счет возвращающихся из Турции отпускников и за счет тех, кто переболел ОРВИ и не сдавал тестов в поликлинике по месту жительства, но хочет удостовериться, что у него нет коронавирусной инфекции. По ее словам, периодически у «бессимптомников» оказываются положительные результаты.

— Результаты ПЦР-теста для лечения COVID-19 принципиального значения не имеют, — считает Борис Менделевич. — Никто пока не знает, что такое этот вирус — слишком мало прошло времени с его появления, он не изучен. А тест значим с эпидемиологической точки зрения, при решении вопроса о необходимости изоляции. А вопрос, как лечить, решается по клиническому диагнозу, который ставит врач. И врач лечит, но поскольку собственно от коронавируса лекарств нет, врач лечит симптомы, то, что он видит.

И действительно, как рассказал «Реальному времени» упоминавшийся выше Сергей А., лечили его (при отрицательном результате теста на COVID-19) ровно по той же схеме, что и тех, у кого тест оказался положительным.

Так что неслучайно еще в апреле российский Минздрав разрешил медикам ставить диагноз «COVID-19» без лабораторных подтверждений — по клинической картине.

Депутаты Госдумы, поскольку заседания проходят в зале и риск заражения высок, сдают тесты еженедельно. Фото duma.gov.ru

Равнение на Госдуму!

Другое дело, говорит Борис Менделевич, что пациентов с диагнозом «COVID-19» врачи не вправе по окончании лечения выписать с больничного, пока они не сдадут ПЦР-тест (и он не окажется отрицательным).

А вот если официально человек болел ОРВИ или гриппом, это необязательно и работодатели не вправе требовать от работника результаты теста и не допускать его без них к работе.

— Другое дело, что есть ответственные работодатели, которые периодически отправляют работников на сдачу анализов на платной основе и оплачивают им это, потому что заботятся о том, чтобы вирус не распространялся в коллективе, — заметил Менделевич. — Например, депутаты Госдумы, поскольку заседания проходят в зале и риск заражения высок, сдают тесты еженедельно именно таким образом. Но требовать, чтобы работник сдал платный тест, ни один работодатель не вправе!