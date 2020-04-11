События недели: Путин о России и кочевниках, миллионы масок из Китая и проблемы в «Новой Туре»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На неделе президент РФ Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан, пообещав дополнительные выплаты семьям с детьми и надбавки врачам. Однако интернет-сообществу его обращение запомнилось больше сравнением коронавируса с нашествиями половцев и печенегов. В Казань тем временем прибыл грузовой спецборт из Китая, который привез миллионы медицинских масок, боксы для транспортировки больных и производственные линии, которые позволят республике развернуть масштабный выпуск все тех же масок. Предприниматели «Новой Туры» пожаловались на повышение арендной платы в период самоизоляции, а родители татарстанских школьников — на ряд проблем, связанных с дистанционным обучением. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Очередное обращение Путина

Президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки граждан во время пандемии коронавируса. Он сообщил о них во время совещания с губернаторами. Глава государства пообещал дополнительные выплаты врачам и медперсоналу в размере от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. Также для медиков, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19, устанавливаются повышенные страховые гарантии — тоже за счет федерального бюджета.

Президент отдельно посоветовал Минфину РФ предоставить регионам большую гибкость в решении проблем на местах. А губернаторам рекомендовал наладить межрегиональное взаимодействие, чтобы субъекты могли отправлять друг другу врачей или заразившихся COVID-19. Среди предложений Путина прозвучал призыв проработать вопрос о смягчении удара «коронакризиса» по бизнесу.

Президент РФ Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки граждан во время пандемии коронавируса. Фото kremlin.ru

Российский лидер пообещал семьям, имеющим право на маткапитал, выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Семьи с детьми до 7 лет получат анонсированные выплаты уже с июня, а не с июля. Путин поручил выплачивать максимальное пособие тем, кто потерял работу с 1 марта этого года. Кроме того, президент предложил выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где родители потеряли работу.

В интернет-мем превратилось упоминание Путиным победы России над половцами и печенегами. Президент заверил граждан, что наша страна, пережившая немало бедствий, в том числе и нашествия степных народов, сможет справиться и с эпидемией.



Миллионы масок из Китая

В пятницу в Казань из Китая прибыл крупнейший грузовой самолет в мире «Руслан». Он привез партию в несколько миллионов медицинских масок. Также воздушным судном были доставлены шесть производственных линий, которые в совокупности смогут выпускать по 15 млн масок ежемесячно.

Спецборт встречали глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов и замгендиректора «Татнефти» по логистике и техническому развитию Ренат Нугайбеков. Нефтяная компания потратила на аренду самолета более $800 тысяч.



В пятницу в Казань из Китая прибыл крупнейший грузовой самолет в мире «Руслан». Фото Максима Платонова

Аренда в «Новой Туре»

Более тысячи торговцев «Новой Туры» пожаловались на то, что арендодатель решил повысить для них арендную плату во время карантина. Вынужденные прервать работу предприниматели возмущены такой попыткой заработать на малом бизнесе, «загнанном в угол». Оператор комплекса в свою очередь утверждает, что и сам находится на грани банкротства. Собственник рынка тоже «в непростом положении» — объект строился на кредиты, которые должны выплачиваться, несмотря на вынужденные каникулы.

Похожие сообщения поступают и из других торговых комплексов Казани, Нижнекамска и Зеленодольска.



Казань на самоизоляции

В понедельник в мэрии Казани подвели итоги предыдущей недели. Городские власти признали, что из-за режима самоизоляции бюджет татарстанской столицы уже потерял 2 млрд рублей. На заседании оперативного штаба обсуждалась также небывалая нагрузка на коммунальные сети. Так много казанцев «в домах не бывает даже в Новый год», посетовал Ильсур Метшин.

Кроме того, зашла речь о питании для школьников и дистанционном обучении. Первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров отметил, что такого масштабного перехода учеников на «удаленку» тоже еще не было, и попросил родителей дать обратную связь.



Из-за режима самоизоляции бюджет татарстанской столицы уже потерял 2 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Школы на «дистанционке»

И обратная связь поступила. Еще до официального запуска дистанционного обучения родители пожаловались на ряд проблем. Выяснилось, что у некоторых детей дома не хватает мощности интернета, у других появились проблемы с подключением к ресурсам РЭШ («Российская электронная школа»). Многим, в том числе и самим педагогам, ресурс выдавал ошибку 502 (проблемы со стороны сайта).

В некоторых школах пришли к выводу, что пока сайт испытывает проблемы, родителям стоит обратиться к проверенному методу — изучить материал по учебникам.



Проблемы «оборонки»

Режим тотальной самоизоляции предполагает приостановку производств, за исключением предприятий, признанных системообразующими. При этом в правительственный список исключений вошли не все заводы, выполняющие гособоронзаказ. В итоге часть предприятий ОПК испытывает серьезные проблемы.

Промышленники подчеркивают, что ответственность за срыв сроков работ по гособоронзаказу грозит серьезными санкциями, вплоть до уголовной ответственности. Но и работать им теперь запрещено. Часть предприятий выходит из ситуации, ограничив свою работу и задействовав только часть персонала. Рабочие заняты не полный день и прибывают на завод на корпоративном транспорте.



В правительственный список исключений вошли не все заводы, выполняющие гособоронзаказ. Фото Максима Платонова

Интервью главного эпидемиолога Татарстана

Главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов дал интервью «Реальному времени», в котором объяснил причину скачка количества заболевших в республике, а также сделал прогноз, когда в России отменят или хотя бы смягчат режим самоизоляции.

«И стабилизация, и снижение заболеваемости — благоприятные признаки. И в зависимости от того, будут ли они наблюдаться, будет приниматься решение — либо ужесточение мер по изоляции, либо послабление режима. Но до полной отмены самоизоляции все равно должно будет пройти какое-то время. Разобщение, минимизация контактов людей будут важны еще длительное время», — резюмировал специалист.



Как ЦБ поддерживает бизнес

В Центробанке подробно рассказали о мерах поддержки бизнеса в России. Регулятор сообщил, что на поддержание кредитного портфеля МСБ выделено 500 млрд рублей. Эти деньги пойдут почти сотне банков, кредиты на них будут предоставляться до 30 сентября. Совокупный же лимит для кредитования МСБ уполномоченными банками составит 700 млрд рублей.

В ЦБ объяснили и решение ограничить антикризисный грейс-период только шестью месяцами: «Этого должно хватить, чтобы закончился острый период ограничительных мер». Опроверг регулятор и слухи о том, что кредитная история заемщика после ухода на каникулы ухудшится.

Совокупный лимит для кредитования МСБ уполномоченными банками составит 700 млрд рублей. Фото Дмитрия Коротаева (iz.ru)

Татарстан пока не отменяет парад Победы

На традиционном брифинге в четверг руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, что республика еще не отказалась от проведения парада Победы в срок, 9 мая. Также власти Татарстана не собираются досрочно заканчивать учебный год, как рекомендовали в Минпросвещения РФ. А вот плановый прием в больницах и поликлиниках остановлен — при необходимости врачи выезжают на дом.

Галимова рассказала также, что комплексы диагностики LifeRing, которые производит совместное предприятие японских и татарстанских ученых, пока проходят сертификацию. Если они получат положительную оценку, Казань избавится от необходимости отправлять анализы на коронавирус в другой регион. Пока же в республике нет возможности тестировать население выборочно.



Защита инвестиций

«Реальное время» проанализировало, как изменился закон «О защите и поощрении капиталовложений» от его проекта до утверждения президентом РФ, которое состоялось только 1 апреля. Планировалось, что новым документом для инвесторов будет обеспечена «предсказуемость регуляторной среды», то есть возможность фиксации условий и правил по платежам, налогам, тарифам и сборам на том уровне, который сложился в момент принятия решения об инвестировании в проект.

При работе над документом из проекта закона исключили пункт о господдержке. Заложенные на нее деньги было решено направить на нацпроекты.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что документ стал более «лаконичным». Фото government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что документ стал более «лаконичным». Закон обещает инвесторам стабилизацию по налогам на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения налога на добавленную стоимость.

Из принятой редакции законопроекта исключены также концессии и государственно-частное партнерство. Кроме того, в нем больше нет упоминаний об «общем инвестиционном режиме», зато есть комплекс требований к компаниям, которые могут претендовать на заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Из текста документа также вычищены требования к общему объему проекта, но сохранены требования к собственным объемам капвложений компании, реализующей проект.