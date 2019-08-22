Медицина на WorldSkills: аппарат для извлечения заноз и женские бригады врачей для мусульманок

120 медработников готовы обслуживать участников ЧМ, и первые пациенты уже появились

Фото: Максим Платонов

Следить за состоянием здоровья участников и гостей WorldSkills Kazan будут 120 врачей. Медики заверили, что никто из них не столкнется с нехваткой мест в больницах или внимания со стороны медицинского персонала. Все они будут работать на важном турнире во всеоружии: закуплены необходимые препараты и медоборудование, даже необычное с учетом специфики мероприятий. Уровень безопасности на ЧМ высокий, но на всякий случай врачи готовы оказать помощь в случае любой производственной травмы. Подробнее — в материале «Реального времени».

На помощь придут «бывалые» медики

Как рассказал сегодня в рамках пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, на всех объектах чемпионата WorldSkills — «Казань Экспо», стадион «Казань Арена», деревня «Ворлдскиллс» и еще 36 отелей города — будет организовано медицинское обеспечение, представленное работой мобильных медицинских бригад и медпунктов. Также к работе будут привлекаться бригады скорой помощи и ведущие стационары Казани.

Всего в медицинском обеспечении будет задействовано 120 медработников (без учета бригад СМП и РЦМК). Отмечается, что все специалисты — казанские, причем значительная их часть уже работала над медобеспечением на таких крупных мероприятиях, как Универсиада, Олимпиада в Сочи, ЧМ по футболу и ЧМ по водным видам спорта.

— Вопрос про компенсацию кадров поднимается при проведении любого крупного мероприятия. В этой части могу сказать, что, как правило, сотрудники задействованы в рамках гибкого графика, где-то за счет смещения отпускного периода. То есть ни в коем случае не обделяются основные подразделения, — заверил Ильдар Фатихов.

Все медработники владеют английским языком, а также обучены по вопросам инфекционных заболеваний, неотложной помощи, профилактики и оказания медпомощи при производственном травматизме. Для медиков была закуплена специальная униформа кислотно-оранжевого цвета, чтобы их можно было сразу найти в толпе, а общаться между собой они будут при помощи радиостанции формата TETRA по отдельному каналу связи.

Первые 600 жалоб и работа с женщинами

Для оказания стационарной медпомощи определены ведущие медучреждения Казани: РКБ, которая находится максимально близко к «Казань Экспо», городская больница №7, которая актуальна для стадиона «Казань Арена», ДРКБ, так как среди посетителей будет много детей.

— Также в этом списке есть городская инфекционная больница, поскольку ни одно мероприятие не проходит без хотя бы единичного инфекционного заболевания, Республиканская клиническая офтальмологическая больница тоже очень важна, поскольку есть компетенции, связанные с возможным поражением глаз. Помимо этого, медпомощь будут оказывать в МКДЦ и Республиканской стоматологической клинике, — перечислил замминистра здравоохранения РТ.

Для оказания стационарной медпомощи определены ведущие медучреждения Казани: РКБ, которая находится максимально близко к «Казань Экспо», городская больница №7, которая актуальна для стадиона «Казань Арена», ДРКБ. Фото Максима Платонова

Немаловажный момент: организаторы чемпионата WorldSkills в Казани учли опыт проведения аналогичного мероприятия в Абу-Даби в плане гендерного разделения специалистов при оказании медпомощи. То есть при необходимости (например, из-за принадлежности к той или иной конфессии) у участниц будет возможность попросить, чтобы с ними работали только женщины.

Кстати, с 1 августа в медучреждения Казани уже поступило более 600 обращений от аккредитованных на чемпионат лиц.

— Обращаются по различным заболеваниям, травмам (растяжения, ушибы), повышению артериального давления, обострениям хронических заболеваний. Помощь организована, уже работаем. Производственного травматизма не было, — сообщил главный внештатный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

Травмы на чемпионате



По словам Дмитрия Лопушова, чемпионат рабочих профессий — дело травмоопасное, но до серьезных инцидентов вряд ли дойдет.

— Надо понимать, что чемпионат представляет собой скопление мини-цехов всех имеющихся предприятий — начиная от фрезерных станков и заканчивая хлебопечением. В плане травматизма — он возможен, но в этих соревнованиях принимают участие конкурсанты, которые проявили особое мастерство в тех или иных направлениях и хорошо знакомы с техникой безопасности. В целом мы изучили прошлый опыт и увидели, что обычно тяжелых травм не было зарегистрировано — в основном это порезы, занозы, но каких-то чрезвычайных моментов за предыдущие чемпионаты не было, — высказался Дмитрий Лопушов.

Спокойствия добавляет и тот факт, что все соревновательные объекты будут оснащены аптечками для оказания первой помощи и специальными руководствами по ее оказанию, а травмоопасные компетенции будут дополнительно оснащены устройствами для промывания глаз, противоожоговыми наборами и устройствами для удаления заноз. Вместе с тем участникам и зрителям чемпионата будут помогать медицинские волонтеры из профильных образовательных учреждений Казани.