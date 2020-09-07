Вакцина от коронавирусной инфекции — на подходе к Татарстану

Ее ожидают в ноябре, но привьют только группу риска

Как поступят, если в школе выявят заразившегося коронавирусной инфекцией, почему в этом году обязательно нужно прививаться от гриппа, насколько продлят масочный режим и почему востребован опыт Татарстана в борьбе с COVID-19, рассказали на тематическом онлайн-приеме депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина и замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Татарстан поделится опытом с мировой общественностью

Работа татарстанского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 признана одной из лучших в стране, рассказал сегодня депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он добавил, что в октябре в Москве состоится крупная международная конференция, на которой страны будут делиться опытом противодействия пандемии. От России право выступить получили Москва и Татарстан.

«Это высокая оценка тех управленческих шагов, которые были предприняты, прежде всего, по защите граждан, во-вторых, по минимальному влиянию ограничительных мер на нашу экономику», — отметил Фаррахов.

Критическая цифра «3»

Руководитель Управления Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина сегодня также оценила обстановку с коронавирусной инфекцией как стабильную. Количество зараженных в Татарстане не превышает 20—30 человек в неделю. Закрываются «ковидные» госпитали, сейчас в Казани идет выписка переболевших COVID-19 из 12-й горбольницы, частично открыта на плановую помощь больница №16, работают в обычном режиме РКБ и Госпиталь ветеранов войн.

Наибольшую озабоченность властей вызывают отпускники, которые возвращаются домой, — в республике зафиксировано 42 завозных случая «ковида». А вот опасаться того, что школы станут рассадниками инфекции, по словам Патяшиной, не стоит. Главное — замерять всем температуру и не допускать заболевших детей и педагогов в коллективы.

Патяшина настоятельно рекомендовала учителям проводить уроки в маске. Фото Максима Платонова

Глава Управления РПН разъяснила, как будут поступать, если в учебных заведениях выявят зараженных. Тут многое будет зависеть от обстоятельств. Если в школе есть условия для того, чтобы изолировать целый класс, в частности, выделить им отдельный выход и кабинет, то дети продолжат учебу под наблюдением врачей. Если заболеют три и больше ребенка, то класс переведут на дистанционное обучение.

Патяшина настоятельно рекомендовала учителям проводить уроки в маске, ведь если заболеет педагог, то он может заразить и детей, и коллег, с которыми контактировал. Она отметила, что масочный режим сохранится как минимум до Нового года, так как ожидается сезонный подъем простудных заболеваний, от которых маска является эффективным средством защиты (напомним, ранее региональный Роспотребнадзор прогнозировал сохранение масочного режима даже до весны 2021 года).

Прививать будут только группы риска, куда в первую очередь входят медики. Фото Ильи Репина

От «короны» привьют только медиков

Массовой вакцинации от COVID-19 в этом году не будет. Хотя в ноябре отечественная разработка «Спутник V» и поступит в Татарстан, прививать будут только группы риска, куда в первую очередь входят медики.

Кто еще попадет в список, по словам замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова, будет определяться нормативно-правовым документом, который пока не принят.

Он напомнил, что российская вакцина проходит третью фазу клинических исследований. А Фаррахов добавил, что, скорее всего, в группу риска включат еще педагогов, воспитателей и журналистов.

Всего планируется привить 60% населения республики, или более 2,3 млн человек. Фото mos.ru

Вакцину от гриппа получат 2,3 млн человек

Несмотря на то, что в республике не ожидают высокой заболеваемости сезонным гриппом, все спикеры рекомендовали сделать прививку от гриппа. Поскольку это не только облегчит протекание COVID-19, если кто-то вдруг его подхватит, но и позволит избежать микст-инфекции — опасного заболевания, которое до конца еще не изучено.

Всего планируется привить 60% населения республики, или более 2,3 млн человек. По словам Жаворонкова, в регион поступило более 241,5 тыс. доз вакцин от сезонного гриппа для детей и более 530,8 тыс. — для взрослых. Прививочная кампания будет проходить в школах, поликлиниках, на предприятиях, а также для повышения охвата — в специализированных пунктах у станций метро и в торговых центрах. Спецбригады даже готовы выезжать в трудовые коллективы, если в них наберется 15 желающих привиться.

Инъекцию всем будут делать бесплатно. Марина Патяшина заявила, что поступившая вакцина отечественного производства — качественная и проверенная, поэтому нет смысла переплачивать за импортный аналог. «Я своих детей и себя прививаю только российской вакциной», — заявила глава республиканского РПН. А депутат Фаррахов добавил, что конкурентоспособность нашего препарата доказывает то, что его закупает большое количество стран.

Впрочем, было отмечено, что для инъекции есть противопоказания — температура, аллергия на куриный белок и сама коронавирусная инфеарнкция. Поэтому перед вакцинацией человек должен пройти осмотр врача.