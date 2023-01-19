«Доставка усложнилась»: пропажу лекарств объяснили проблемой логистики

Изменчивая дефектура: в Татарстане появились антибиотики, но пропали гормональные препараты и лекарства для онкобольных

В редакцию «Реального времени» обратились татарстанцы с жалобами на то, что, несмотря на заверения российского Минздрава о стабильной ситуации с поставками лекарств, из аптек исчезли необходимые медикаменты. Проблемы не только у льготников — некоторые препараты стало невозможно купить и за деньги. Вкупе с тем, что больше не действует приказ министерства об отсроченном обслуживании льготных рецептов, который обязывал аптеки фиксировать факт обращения за препаратом и отказ в нем из-за отсутствия, это означает, что пациентам с правом на бесплатные лекарства теперь будет трудно доказать, что им отказали в жизненно необходимом лечении. О пропавших антибиотиках, обезболивающих, «успокаивающих» средствах и гормонах, причинах их дефицита и путях решения проблемы — в нашем материале.

Куда все пропало?



— У меня неделю назад развилась гнойная ангина, — рассказала жительница Дербышек Валентина Пухова. — Врач выписал «Амоксиклав» в таблетках. Все аптеки в нашем микрорайоне обошла — ни «Амоксиклава», ни аналогов нет. В справочной аптек сказали, что где-то на другом конце города упаковка или две есть, а кто поедет туда? У меня температура, сил нет в транспорте трястись. Спасла знакомая — у нее осталась часть упаковки с прошлого года.

Еще одна молодая женщина пожаловалась на отсутствие гормональных препаратов:

— Мы с мужем планируем ЭКО, врач назначил «Эстрожель», а его нет. А у мамы моей проблема другого характера — постклимактерические явления много лет снимала лекарствами на основе тиболона, и теперь их в продаже тоже нет.

Еще один казанец рассказал грустную историю про пожилого отца с болезнью Паркинсона:



— Пропали из аптек препараты «Мадопар» и «Сталево». Аналог «Мадопара» мы купили, но на отца он действует хуже — говорю это объективно, ведь результаты оценивает не отец, а мы — семья. А «Сталево» вообще заменить нечем. И что делать?

Нет в продаже и препарата «Профеталь», который снимает «побочки» химиотерапии у онкобольных. Нет «Просидола» — сильного обезболивающего, которое «работает» тогда, когда не работают другие анальгетики.

Нет в продаже «Просидола» — сильного обезболивающего, которое «работает» тогда, когда не работают другие анальгетики. Фото: 003rt.ru

«Я как чувствовала — успела закупить!»

— В прошлом году из аптек исчез финский и немецкий «Тамоксифен» (препарат для лечения рака молочной железы, — прим. ред.), остался российский, он не всем эффективным кажется, но теперь и его нет! — рассказала «Реальному времени» жительница Казани Людмила Васильева (имя изменено, — прим. ред.). — Мне еще повезло. Я как чувствовала — когда мне это лекарство назначили, обзвонила аптеки и успела закупить необходимое на весь курс лечения количество. А теперь встречаюсь в поликлинике с товарищами по несчастью, а они рассказывают, что лечиться им нечем. Нет в аптеках и препарата «Касодекс». Да много чего нет! Во дворе встречаемся с соседками, в поликлинике с пациентами — все мы немолоды, болеем. И у всех теперь главная проблема — как добыть нужные лекарства.

Васильева рассказала и о другой проблеме — пожалуй, не менее серьезной:

— Раньше льготникам дефицитные препараты выписывали «по звонку»: мы узнавали в аптеке, что лекарство наконец поступило, звонили в поликлинику — и на другой день можно было прийти и забрать в регистратуре рецепт. Сейчас этот порядок отменили, каждый раз надо записываться на прием к участковому терапевту, а талонов вечно нет, да и если они появляются, записывают не на сегодня-завтра, а через неделю, а то и больше. И получается замкнутый круг — то лекарства нет, то рецепта нет, то приема нет. Да и идти на прием, который нужен только для получения очередного рецепта, онкобольным опасно: после лучевой терапии, химиотерапии иммунная система ослаблена, а в поликлинике — толпа народа с кашлем, насморком — сплошные бактерии и вирусы. Зачем нас подвергать такому риску? Для галочки? Врачу показаться для порядка? Так врач особо и не смотрит — некогда, да и так ему все ясно.

Фото: realnoevremya.ru

Намек Росздравнадзора

О дефиците лекарственных препаратов сообщил на днях на своем официальном сайте и Росздравнадзор, правда, в завуалированной форме — под заголовком «Росздравнадзор предупреждает: внимание, мошенники!». Предостерегая граждан от покупки пропавших из аптек лекарств у перекупщиков, ведомство между делом подтверждает факт отсутствия лекарств в аптеках: «…В настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей».

Фармацевты исчезновение из аптек одного из самых популярных антибиотиков, «Амоксиклава» (амоксициллина с клавулановой кислотой), а также его аналогов неоднократно объясняли разными причинами — от повышенного спроса по той причине, что именно его рекомендовали взять с собой мобилизованным в связи с СВО, до дефицита клавулановой кислоты у производителей препарата. А еще сообщалось, что уже в 2022 году резко, на 20—30%, сократились объемы закупок и, соответственно, продаж некоторых лекарственных средств. Например, галоперидола.

Фото: realnoevremya.ru

«Для льготников лекарства есть»

— Министерством здравоохранения РТ торги на закупку лекарственных препаратов для обеспечения федеральных льготников проводятся заблаговременно — за 5—6 месяцев до периода отпуска препаратов гражданам, — сообщили «Реальному времени» в татарстанском Минздраве в ответ на запрос о причинах дефицита лекарственных препаратов. — Принимаются все меры для своевременного обеспечения больных лекарственными препаратами. Все торги на закупку на первое полугодие 2023 года лекарственных препаратов и медицинских изделий для льготных категорий граждан проведены в полном объеме в соответствии с заявками учреждений здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что в случае появления информации о возможной дефектуре, то есть угрозе возникновения дефицита того или иного препарата, медики при назначениях производят его замену на другие дозировки и лекарственные формы. И уточнили:

— В 2022 году в связи с ажиотажным спросом в рознице наблюдалась временная дефектура в отношении ряда препаратов: L-тироксин, леводопа+бенсеразид («Мадопар»), вальпроевая кислота (используется в лечении эпилепсии и психозов, — прим. ред.), карбамазепин (лечение эпилепсии, — прим. ред.).

Однако в ведомстве заверили, что для льготников эти препараты были закуплены в полном объеме.

Фото: Максим Платонов

«Читайте на сайте»

Минздрав РТ информировал «Реальное время», что на сайте министерства размещена актуальная информация для населения о наличии препаратов. Действительно, в соответствующем разделе — «Информация для населения» — «Информация по лекарственному обеспечению» — «Информация по наличию лекарственных препаратов» с указанием, что сведения актуальны на 13 января 2022 года, сообщается о следующих проблемах.

Препарат «Вальпроевая кислота» (ООО «Изварино фарма») — производство приостановлено, препарат «Вальпроевая кислота» (АО «Р-фарм») — в настоящее время не производится, препарат «Конвульсофин-ретард» («Тева») — в РФ не ввозится, препарат «Конвулекс» («Бауш Хелс») — поставки в РФ на 2023 год не запланированы в связи с производственными ограничениями. Другие противоэпилептические препараты вальпроевой кислоты, по данным Минздрава, в аптеках имеются, их временное отсутствие было связано с ажиотажным спросом.

«Карбамазепин», по данным Минздрава, для обеспечения федеральных и региональных льготников в 2023 году закуплен в полном объеме. При этом по результатам рассмотрения поступивших от трех его производителей заявлений принято решение о перерегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты с медицинским непатентованным названием «Карбамазепин» производства «Тева». Ввоз и оборот препарата «Зептол» («Карбамазепин») на территории РФ прекращен. Препараты от других производителей имеются в аптеках.

Противопаркинсонические препараты (леводопа+бенсеразид) для обеспечения федеральных и региональных льготников в 2023 году закуплены. Три заявления о перерегистрации цены, поступили от компаний «Изварино фарма», «Канонфарма» и «Тева», они направлены в ФАС России для проведения экономического анализа. Цена на препарат «Леводопа+Бенсеразид» перерегистрирована, появление лекарства на фармацевтическом рынке ожидается в первом квартале 2023 года. Ввоз препаратов «Мадопар» и «Леводопа/Бенсеразид-Тева» на территорию РФ прекращен. Препарат «Тидомет форте» (леводопа+[карбидопа]) имеется в обращении, но в связи с тем, что спрос превышает предложение, ввозимого препарата недостаточно. Препараты «Синдопа» и «Карбидопа/Леводопа» (леводопа+[карбидопа]) в аптеках отсутствуют, ориентировочное время ввоза в РФ неизвестно. Для обеспечения федеральных льготников в 2023 году препарат закуплен под торговым наименованием «Леводопа+Бенсеразид».

По информации производителя «Сандоз д.д.», недостаточное количество препарата «Амоксиклав» (амоксициллин+[клавулановая кислота]) на фармацевтическом рынке было связано с тем, что количество ввозимого препарата уменьшилось (по причине нарушения логистики) и спрос превышал предложение. В настоящее время препарат имеется в аптечных учреждениях республики.

По информации «инздрава, «Амоксиклав» имеется сейчас в аптеках. Но в справочной службе об этом не знают. Фото: скрин сайта apteka.ru

Про другие названные выше препараты, отсутствующие в татарстанских аптеках, на сайте республиканского Минздрава информации нет.

«Есть проблема логистики»

— На сегодня из более чем 200 зарубежных фармкомпаний Россию покинула лишь одна, и то предварительно продав свой бизнес, так что он остался в стране, — напомнил в ответ на вопрос о причинах лекарственного дефицита депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. — Медицинские изделия и препараты никогда не входили и не войдут, я надеюсь, в списки санкционных товаров. Так что, на мой взгляд, проблема дефицита лекарств существует либо на уровне слухов, либо на уровне отдельных аптек, куда человек приходит — а там нет нужного ему препарата. А нет его потому, что есть проблема логистики: пути доставки усложнились. Например, если раньше многие импортные препараты приходили через Польшу, границу с Белоруссией, то сегодня они идут кружным путем. Решение этой проблемы — в эффективном управлении запасами и принятии правильных логистических решений.

Фаррахов подчеркнул, что импортные лекарства сейчас занимают только около 30 процентов рынка, а дефицит ряда не только зарубежных, но и производимых в России лекарств связал с повышенным на них спросом.

— Кроме того, примерно раз в пять лет препараты проходят процедуру перерегистрацию. В этот период они не поступают в аптечную сеть — возникает дефектура, а врачи переходят на их заменители. И если сравнить дефектуру до 2018 года, в доковидное время, и сейчас, то она одинаковая. Отсюда вывод: нет причин говорить сегодня о каких-то безвозвратных потерях на фармрынке.

Запасаться не надо?



Эксперт «Реального времени» полагает, что частично дефицит отдельных лекарств связан с повышенным спросом:

— После того как вы напишете про отсутствие того или иного конкретного лекарства, люди побегут делать запасы и препарат исчезнет. Что надо делать фармацевтическим компаниям и аптечным сетям? Иметь запас лекарств, чтобы регулировать рынок, когда возникает ажиотажный спрос.

А вот потребителям лекарств, пациентам Айрат Фаррахов делать большие запасы лекарственных средств в домашних аптечках решительно отсоветовал:

— Лекарства имеют ограниченный срок годности, так что потом придется их выбрасывать. Только людям с хроническими заболеваниями, которые постоянно пьют какие-либо препараты, имеет смысл иметь запас лекарств на 1,5—2 месяца.

Фото: realnoevremya.ru

«Все как в Европе»

А еще Айрат Фаррахов заметил, что проблема лекарственного обеспечения актуальна не только в России, но и в Европе, и в Америке:

— Мир после эпохи глобализации возвращается к пройденному — начинается деглобализация. Европа озадачилась темой лекарственной фармацевтической независимости. В этом плане у нас многое делается. И если в 90-е годы мы на 90 процентов зависели от импорта, то сейчас процентов на 30.

Он напомнил, что его в том числе усилиями в России был снят запрет на изготовление лекарств по индивидуальным рецептам непосредственно в аптеках, введенный в свое время в целях развития фармпредприятий:

— Мы добились возрождения производственных аптек, а сейчас разработали законопроект, целью которого является развития в России системы, существующей в Татарстане, где крупное предприятие «Татхимфармпрепараты» имеет возможность создавать запасы лекарственных препаратов на случай возникновения дефектуры.

Что же касается отмены приказа об отсроченном обслуживании льготных рецептов, собеседник «Реального времени» заметил, что «лекарство пациент должен получать» и «нелогично отменять такой приказ, когда логистика меняется», но с жалобами на эту проблему лично не сталкивался.