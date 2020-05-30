В разгар «противоковидных» мер в Татарстане было пролечено больше онкобольных, чем год назад

Как пандемия помогла в выявляемости рака

Фото: Олег Тихонов

На 2 месяца закрылись в Татарстане для «нековидных» пациентов двери поликлиник и больниц, были отложены все обследования и плановые госпитализации. Эти меры не касались онкобольных, однако пандемия и тут внесла коррективы: под прием пациентов с COVID-19 были переоборудованы 43 койки стационара Республиканского клинического онкодиспансера в Альметьевске. В то же время онкологи республики умудрились в этих условиях за 4 месяца — с января по апрель — амбулаторно принять на 400 пациентов больше, чем в прошлом году, а пролечить в стационарах в общей сложности на 4 тысячи больше. Как им это удалось, какую роль в улучшении диагностики онкозаболеваний сыграли меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и каким образом эти меры отразились на диагностике рака — читайте в материале «Реального времени».

«Знали бы, как страшно»



— Я прошла диспансеризацию в конце 2019 года, — рассказала корреспонденту «Реального времени» жительница Казани Елена С. — По ее результатам заподозрили онкологию. Направили на консультацию к онкологу в поликлинику по месту жительства. Онколог велела сдать анализы. А тут объявили режим самоизоляции, и процесс остановился — в поликлинике сказали, что обследуют только после снятия ограничительных мер. Скоро уже полгода как живу в неизвестности — знали бы вы, как мне страшно…

Фамилию и номер своей поликлиники Елена называть отказалась — боится испортить отношения с докторами, от которых теперь зависит ее жизнь. На анонимных условиях другая пациентка — из Высокогорского района — рассказала, что в дни строгой самоизоляции не смогла получить направление в Казань на обследование. Подобные жалобы, но также без конкретных данных, появляются сейчас и в соцсетях.

Однако один из давних читателей автора этой статьи, который давно наблюдается у онколога и перенес не один курс химиотерапии, сообщил обратное: проблем с получением медпомощи он в марте — мае 2020-го не ощущал.

По данным, предоставленным «Реальному времени» РКОД МЗ РТ, если в январе — апреле 2019 года в круглосуточных стационарах было пролечено 9 513 онкобольных, то январе — апреле 2020-го — уже 11 535. Фото Марии Горожаниновой

«Жалоб практически не было»

Вопрос, как на самом деле обстоят дела, корреспондент «Реального времени» задала заместителю главного врача РКОД Альфиру Хисамутдинову.

— Мы не переставали оказывать помощь, но в связи с пандемией изменилась маршрутизация пациентов, — сообщил он. — А те, кто должен был проходить лечение в альметьевском стационаре, были направлены в Казань. После выхода постановления кабинета министров, которым была приостановлена работа первичных медицинских организаций в обычном режиме, мы провели ряд селекторных совещаний, подготовили разъяснения — как организовать работу на местах, даже образцы пропусков разослали.

— Каких пропусков?

— Для посещения медицинских учреждений. Наши пациенты могли это сделать либо по СМС-пропуску, либо по пропуску, выданному медицинской организацией. Причем специальные справки-пропуска мы выдавали и тем, кто сопровождал пациентов, нуждавшихся в такой помощи. Был организован чат медработников в мессенджере для оперативного решения организационных проблем. А для пациентов мы выпустили серию сюжетов на телевидении — пособие, кому куда обращаться. И жалоб со стороны пациентов практически не было!

В стационаре — больше, в поликлинике — меньше



По данным, предоставленным «Реальному времени» РКОД МЗ РТ, если в январе — апреле 2019 года в круглосуточных стационарах было пролечено 9 513 онкобольных, то январе — апреле 2020-го — уже 11 535. Правда, если сравнивать апрельские данные 2019 и 2020 года, здесь уже рост наблюдается незначительный — всего на 78 случаев: 2 757 — в апреле 2019 года, 2 835 — в апреле 2020-го.

Дневные стационары в этом году также приняли пациентов больше, чем в прошлом: за 4 месяца 2019 года — 6 483, за 4 месяца 2020-го — 8 044. В апреле 2019 года там пролечили 1 907 пациентов, в апреле 2020-го — 2 084.

А вот количество посещений в поликлинике РКОД в этом году упало, хотя и незначительно: за 4 месяца 2019 года их было 103 550, за 4 месяца 2020-го — 103154. Причем в апреле поток пациентов упал на 200 человек. Это позволяет предположить, что до первичного звена онкологической помощи в период пандемии коронавируса пациентам «достучаться» было все-таки чуть сложнее, чем в «доковидные» времена.

Дневные стационары в этом году также приняли пациентов больше, чем в прошлом: за 4 месяца 2019 года — 6 483, за 4 месяца 2020-го — 8 044. Фото Максима Платонова

Коек меньше — оборот больше

Как удалось увеличить «пропускную способность» стационаров при существенном снижении количества коек, связанном с перепрофилированием стационарных коек альметьевского диспансера?

— У нас появилась возможность увеличить оборот койки, — пояснил Хисамутдинов, имея в виду, что срок пребывания пациентов в стационарах был сокращен. — Кроме того, в прошлом году мы получили большое количество нового эндоскопического оборудования, аппараты РКТ (рентгеновской компьютерной томографии, — прим. ред.), соответственно, увеличилось количество обследований.

Более интенсивная диагностика, по его словам, принесла положительные результаты:

— Количество впервые выявленных случаев онкозаболеваний в январе — апреле этого года, хотя и незначительно, но увеличилось. Этому способствовало увеличение числа проведенных РКТ: в апреле 2020 года таких исследований проведено 3 923, в апреле 2019-го — 2 868. То есть в апреле 2020 года было проведено на 1 055 исследований больше, — сообщил замглавврача РКОД.

Вот так пандемия неожиданно помогла татарстанским онкобольным: медики чаще назначали кашляющим гражданам РКТ легких — и выявлялись новые случаи заболевания, о которых в других обстоятельствах могли еще нескоро узнать.