Татарстан потратит 60 млн на борьбу с коклюшем и другими опасными инфекциями

Кабмин издал «секретное» распоряжение о выделении средств на прививки дошкольникам и призывникам

Справиться с всплеском заболеваемости коклюшем в Татарстане помогут дополнительные закупки вакцины для прививок: кабмин республики направил на эти цели еще 60 млн рублей. Еще одна хорошая новость: на эти средства будет закуплена вакцина, которая существенно расширит круг прививаемых. Кого и когда будут прививать осенью и чем отличается от обычной вакцина от коклюша, которая пойдет теперь в ход, — в материале «Реального времени».

В школу — с прививкой

Как выяснило «Реальное время», 19 июня 2020 года республиканский кабмин издал распоряжение о выделении из бюджета 60 млн рублей на закупку вакцин, в том числе от коклюша. Причем не той, которая используется обычно для прививок детей младшего возраста — до 18 месяцев, а французской комбинированной вакцины «Адасель», предназначенной для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша не только у детей старше 4 лет, но и у взрослых.

Согласно данным Управления организации деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ, заболеваемость коклюшем в Татарстане в 2019 году в абсолютных показателях выросла на 331% по сравнению с 2018-м. А в пересчете на 1 тысячу населения, что дает еще более объективную картину, — в 4,3 раза (это уже данные Роспотребнадзора).

По словам главного специалиста татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрия Лопушова, причиной роста заболеваемости, в частности, стало то, что после прививки вакциной КДС (коклюш-дифтерия-столбняк), которая делается согласно национальному календарю в три, шесть и восемнадцать месяцев, иммунитет постепенно иссякает и к школе ребенок становится вновь уязвимым для инфекции. Кроме того, сегодня многие родители откладывают ранние прививки на потом, а то и вовсе от них отказываются.

По словам Дмитрия Лопушова, причиной роста заболеваемости, в частности, стало то, что после прививки вакциной КДС, иммунитет постепенно иссякает и к школе ребенок становится вновь уязвимым для инфекции. Фото minzdrav.tatarstan.ru

Поэтому применение в Татарстане вакцины «Адасель», появившейся на российском рынке менее двух лет назад, как никогда актуально перед поступлением в школу — как в плане ревакцинации ранее прививавшихся детей, так и в плане иммунизации тех, кому прививки вовсе не были сделаны.

Кому сколько достанется — не разглашается

Как стало известно «Реальному времени», упомянутые 60 млн бюджетных рублей выделены правительством Татарстана не только на ревакцинацию и первичную вакцинацию от коклюша, но и на вакцинацию призывников, которых будут прививать от менингококка, пневмококка и ветряной оспы. Прививки им планируется сделать в ходе осенней призывной кампании.

Поскольку распоряжение кабмина №1169-р, в котором детально расписаны суммы затрат на вакцины для дошкольников и призывников, не было опубликовано и отсутствует в открытом доступе, мы обратились в Минздрав РТ и пресс-службу правительства, чтобы уточнить количество доз новой вакцины. Ответов пока не последовало. По получении информация о количестве закупленной вакцины будет опубликована.

«Нужна ревакцинация»

— Стандартный план прививок предусматривает ревакцинацию от коклюша в полтора года, — говорит главный внештатный специалист-педиатр Минздрава РТ Светлана Сенек. — Эта инфекция особенно опасна в раннем возрасте, для детей до года она вообще смертельно опасна. Она вызывает серьезные осложнения в легких, тяжелый кашель может мучить ребенка до трех месяцев.

Однако сейчас в Татарстане, как и во всей России, наблюдается рост заболеваемости коклюшем в более старшем возрасте, когда дети переносят его значительно легче, но становятся разносчиками инфекции и могут передавать ее младшим братьям и сестрам.



— Сейчас коклюш встречается даже у детей 14 лет, — уточнила Сенек. — Для прививок детям старшего возраста вакцину «Адасель» успешно используют частные клиники, в рамках же ОМС ревакцинация не предусмотрена. Поэтому на уровне правительства Татарстана было принято решение о закупке вакцины для прививок дошкольникам и школьникам. Ревакцинация от коклюша будет проводиться в 6—7 лет, перед школой. И я думаю, проблема с заболеваемостью коклюшем будет в республике в значительной степени решена.

Будущих воинов вооружат против пневмококка и ветрянки

Что же касается прививок призывникам, то, по словам Светланы Сенек, необходимость этих прививок вытекает из двух факторов. Во-первых, многие призывники по разным причинам — начиная от медицинских противопоказаний и заканчивая принципиальными отказами от прививок со стороны родителей, остались непривитыми от опасных инфекций. Во-вторых, непривитые солдаты могут сами не болеть, а быть носителями инфекции и заражать других, менее стойких, которые заболеют. А в-третьих, воинская служба — это большие коллективы, скученность личного состава, а значит, резко возрастающий риск широкого распространения инфекций. Один заболевший тут может запросто вывести из строя всю воинскую часть.

Многие призывники по разным причинам — начиная от медицинских противопоказаний и заканчивая принципиальными отказами от прививок со стороны родителей, остались непривитыми от опасных инфекций

Опасность этих заболеваний, по словам Сенек, нельзя недооценивать:

— Пневмококк вызывает пневмонию с высоким процентом летальных исходов. Менингит встречается нечасто, но также смертельно опасен, поэтому также важно сделать прививку. А ветряная оспа легко переносится в детском возрасте, но чем человек старше, тем тяжелее протекает болезнь. И у нее очень высокая контагиозность. Если заболел один, то заболеет весь коллектив. Кроме того, ветряная оспа может вызывать ветряночный энцефалит — тяжелое заболевание, которое грозит инвалидностью. В национальный календарь прививок вакцинация призывников от этих заболеваний входит только по эпидпоказаниям, но у призывников есть такая необходимость, поэтому решение правительства республики защитить своих призывников очень важно. Данные вакцины активно используются в рамках ОМС в течение более чем трех лет, и опыт показал эффективность их применения.